2020-2021 52 Orduspor, Bursa Yıldırım Spor maç özeti, maç sonucu
TFF 3. Lig 4. Grup 9. hafta maçında 52 Orduspor, Bursa Yıldırım Spor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.
TFF 3. Lig 4. Grup 9. hafta maçında 52 Orduspor, Bursa Yıldırım Spor ile karşılaştı. maç 1-1 sona erdi. 52 Orduspor ve Bursa Yıldırım Spor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.
TFF 3. Lig 4. Grup'da 9. hafta maçında 52 Orduspor sahasında Bursa Yıldırım Spor ile 14.11.2020 13:00'da karşılaştı. 19 Eylül Stadı stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.
Peki 52 Orduspor - Bursa Yıldırım Spor maçının skoru ne?
Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. 19 Eylül Stadı stadyumunda oynanan maç 1-1 sona erdi.
52 Orduspor - Bursa Yıldırım Spor Maç Özetini İzlemek için Tıklayın
STADYUM BİLGİSİ
19 Eylül Stadı
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
14.11.2020 13:00
MAÇIN HAKEMLERİ
Demokrat Özgür Güneş(hakem), Osman Baruk(1. Yardımcı Hakem), Yusuf Susuz(2. Yardımcı Hakem), Nihat Hartlı(dördüncü Hakem)
52 Orduspor İlk 11
25. Berat Çelebi, 1. Gürkan Arslan, 10. Sebahattin Usta, 3. Emre Bayrak, 16. Halil İbrahim Pekşen, 22. Burçin Yüksel, 55. Gökhan Özer, 9. Şükrü Kaan Kılıçaslan, 63. Eşref Korkmazoğlu, 77. Hakan Doğru, 90. Yusuf Avcılar
Yedekler
52. Cantuğ Temel, 4. Mustafa Çay, 61. Volkan Akyıldız, 97. Emre Adiloğlu, 29. Gökhan Aydaş, 99. Erce Güngör, 66. Efe Kağan Kayahan
Teknik Sorumlu
Ali Rıza Sinan Bayraktar
Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
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Oyuna Girenler
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Bursa Yıldırım Spor İlk 11
54. Özal Keklik, 66. Kerem Az, 16. Ramazan Erarslan, 90. Mahmut Güleç, 5. Muhammet Öz, 6. Tuğkan Kamışoğlu, 26. Osman Demir, 19. Alpay Aldemir, 10. Ercan Karaca, 7. Doğacan Diker, 9. Hüseyin Çelik
Yedekler
13. Mehmet Mert Pala, 27. Hüseyin Atalay, 8. Murat Mercan, 96. Burak Aydın, 4. Mehmet Kalkan, 77. Emir Akay, 33. Furkan Fehmi Güneş
Teknik Sorumlu
Sait Ulvi Özdemir
Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
{awayOut}
Oyuna Girenler
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Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|68 Aksaray Belediyespor
|7
|4
|3
|0
|8
|2
|15
|6
|2
|1954 Kelkit Bld.Spor
|9
|5
|0
|4
|11
|8
|15
|3
|3
|52 Orduspor FK
|9
|3
|5
|1
|15
|8
|14
|7
|4
|Adıyaman 1954 SK
|7
|4
|2
|1
|9
|5
|14
|4
|5
|Bayrampaşa
|7
|4
|1
|2
|18
|8
|13
|10
|6
|Bursa Yıldırımspor
|8
|4
|1
|3
|11
|6
|13
|5
|7
|Modafen
|7
|4
|1
|2
|9
|5
|13
|4
|8
|Düzcespor
|7
|3
|3
|1
|10
|8
|12
|2
|9
|Alanya Kestelspor
|8
|3
|2
|3
|13
|13
|11
|0
|10
|Siirt İl Özel İdare
|8
|2
|4
|2
|7
|11
|10
|-4
|11
|Bergama Belediyespor
|6
|2
|3
|1
|8
|7
|9
|1
|12
|Silivrispor
|9
|1
|4
|4
|7
|16
|7
|-9
|13
|Muğlaspor
|8
|1
|3
|4
|6
|10
|6
|-4
|14
|Karaköprü Belediyespor
|6
|1
|3
|2
|4
|11
|6
|-7
|15
|Kırıkkale Büyük Anadoluspor
|7
|1
|2
|4
|7
|14
|5
|-7
|16
|Sultanbeyli Bld.
|9
|1
|2
|6
|5
|12
|5
|-7
|17
|Kozan Spor FK
|6
|1
|1
|4
|5
|9
|4
|-4
Fikstür
|14.11.2020
|Modafen
|1-0
|Adıyaman 1954 SK
|14.11.2020
|68 Aksaray Belediyespor
|0-0
|Siirt İl Özel İdare
|14.11.2020
|52 Orduspor FK
|1-1
|Bursa Yıldırımspor
|14.11.2020
|1954 Kelkit Bld.Spor
|2-1
|Bayrampaşa
|14.11.2020
|Sultanbeyli Bld.
|1-1
|Karaköprü Belediyespor
|14.11.2020
|Düzcespor
|1-0
|Kestelspor
|14.11.2020
|Bergama Belediyespor
|1-1
|Silivrispor
|27.12.2020
|Kırıkkale Büyük Anadoluspor
|Kozan Spor FK