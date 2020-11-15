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2020-2021 52 Orduspor, Bursa Yıldırım Spor maç özeti, maç sonucu

TFF 3. Lig 4. Grup 9. hafta maçında 52 Orduspor, Bursa Yıldırım Spor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.

2020-2021 52 Orduspor, Bursa Yıldırım Spor maç özeti, maç sonucu

TFF 3. Lig 4. Grup 9. hafta maçında 52 Orduspor, Bursa Yıldırım Spor ile karşılaştı. maç 1-1 sona erdi. 52 Orduspor ve Bursa Yıldırım Spor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 3. Lig 4. Grup'da 9. hafta maçında 52 Orduspor sahasında Bursa Yıldırım Spor ile 14.11.2020 13:00'da karşılaştı. 19 Eylül Stadı stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.

Peki  52 Orduspor - Bursa Yıldırım Spor maçının skoru ne?

Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. 19 Eylül Stadı stadyumunda oynanan maç 1-1 sona erdi.

52 Orduspor - Bursa Yıldırım Spor Maç Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ
19 Eylül Stadı

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
14.11.2020 13:00

MAÇIN HAKEMLERİ
Demokrat Özgür Güneş(hakem), Osman Baruk(1. Yardımcı Hakem), Yusuf Susuz(2. Yardımcı Hakem), Nihat Hartlı(dördüncü Hakem)

52 ORDUSPOR52 Orduspor

52 Orduspor İlk 11
25. Berat Çelebi, 1. Gürkan Arslan, 10. Sebahattin Usta, 3. Emre Bayrak, 16. Halil İbrahim Pekşen, 22. Burçin Yüksel, 55. Gökhan Özer, 9. Şükrü Kaan Kılıçaslan, 63. Eşref Korkmazoğlu, 77. Hakan Doğru, 90. Yusuf Avcılar

Yedekler
52. Cantuğ Temel, 4. Mustafa Çay, 61. Volkan Akyıldız, 97. Emre Adiloğlu, 29. Gökhan Aydaş, 99. Erce Güngör, 66. Efe Kağan Kayahan

Teknik Sorumlu
Ali Rıza Sinan Bayraktar

Goller
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Kartlar
{homeCard}

Oyundan Çıkanlar
{homeOut}

Oyuna Girenler
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BURSA YILDIRIM SPORBursa Yıldırım Spor

Bursa Yıldırım Spor İlk 11
54. Özal Keklik, 66. Kerem Az, 16. Ramazan Erarslan, 90. Mahmut Güleç, 5. Muhammet Öz, 6. Tuğkan Kamışoğlu, 26. Osman Demir, 19. Alpay Aldemir, 10. Ercan Karaca, 7. Doğacan Diker, 9. Hüseyin Çelik

Yedekler
13. Mehmet Mert Pala, 27. Hüseyin Atalay, 8. Murat Mercan, 96. Burak Aydın, 4. Mehmet Kalkan, 77. Emir Akay, 33. Furkan Fehmi Güneş

Teknik Sorumlu
Sait Ulvi Özdemir

Goller
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Kartlar
{awayCard}

Oyundan Çıkanlar
{awayOut}

Oyuna Girenler
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Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
168 Aksaray Belediyespor743082156
21954 Kelkit Bld.Spor9504118153
352 Orduspor FK9351158147
4Adıyaman 1954 SK742195144
5Bayrampaşa74121881310
6Bursa Yıldırımspor8413116135
7Modafen741295134
8Düzcespor7331108122
9Alanya Kestelspor83231313110
10Siirt İl Özel İdare824271110-4
11Bergama Belediyespor62318791
12Silivrispor91447167-9
13Muğlaspor81346106-4
14Karaköprü Belediyespor61324116-7
15Kırıkkale Büyük Anadoluspor71247145-7
16Sultanbeyli Bld.91265125-7
17Kozan Spor FK6114594-4

Fikstür

14.11.2020Modafen1-0Adıyaman 1954 SK
14.11.202068 Aksaray Belediyespor0-0Siirt İl Özel İdare
14.11.202052 Orduspor FK1-1Bursa Yıldırımspor
14.11.20201954 Kelkit Bld.Spor2-1Bayrampaşa
14.11.2020Sultanbeyli Bld.1-1Karaköprü Belediyespor
14.11.2020Düzcespor1-0Kestelspor
14.11.2020Bergama Belediyespor1-1Silivrispor
27.12.2020Kırıkkale Büyük Anadoluspor Kozan Spor FK


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