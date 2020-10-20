2020-2021 52 Orduspor, Silivrispor maç özeti, maç sonucu

TFF 3. Lig 4. Grup 5. hafta maçında 52 Orduspor, Silivrispor ile karşılaştı. maç 5-0 sona erdi. 52 Orduspor ve Silivrispor taraftarlar maç sonucu'nu, puan durumunu ve maçın özeti'ni merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 3. Lig 4. Grup'te 5. hafta maçında 52 Orduspor sahasında Silivrispor ile 18.10.2020 14:00'da karşılaştı. 19 Eylül Stadı - Ordu stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak. Peki 52 Orduspor - Silivrispor maçının skoru ne? Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. 19 Eylül Stadı - Ordu stadyumunda oynanan maç 5-0 sona erdi.

STADYUM BİLGİSİ

19 Eylül Stadı - Ordu



MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

18.10.2020 14:00



MAÇIN HAKEMLERİ

Engin Atmaca(hakem), Barış Çiçeksoyu(1. Yardımcı Hakem), Feyzullah Çimen(2. Yardımcı Hakem), Serkan Duru(dördüncü Hakem)

52 Orduspor

52 Orduspor İlk 11

25. Berat Çelebi, 77. Hakan Doğru, 63. Eşref Korkmazoğlu, 10. Sebahattin Usta, 19. Muhammed Emin Balcılar, 53. Emrullah Sarıhasanoğlu, 22. Burçin Yüksel, 1. Gürkan Arslan, 16. Halil İbrahim Pekşen, 11. Oğuzhan Birben, 9. Şükrü Kaan Kılıçaslan



Yedekler

52. Cantuğ Temel, 12. Hakan Yüce, 29. Gökhan Aydaş, 61. Volkan Akyıldız, 90. Yusuf Avcılar, 14. Gökhan Berkay Yıldız, 66. Efe Kağan Kayahan



Teknik Sorumlu

Ali Rıza Sinan Bayraktar



Goller

Sebahattin Usta,13.dk (f), Sebahattin Usta,39.dk (f), Şükrü Kaan Kılıçaslan,59.dk (f), Halil İbrahim Pekşen,62.dk (f), Volkan Akyıldız,90+2.dk (f)



Kartlar

Sarı Kart Eşref Korkmazoğlu 80.dk, Sarı Kart Gökhan Berkay Yıldız 88.dk



Oyundan Çıkanlar

Halil İbrahim Pekşen 84.dk, Oğuzhan Birben 87.dk, Sebahattin Usta 75.dk, Gürkan Arslan 84.dk, Şükrü Kaan Kılıçaslan 75.dk



Oyuna Girenler

Efe Kağan Kayahan 84.dk, Hakan Yüce 87.dk, Gökhan Aydaş 75.dk, Gökhan Berkay Yıldız 84.dk, Volkan Akyıldız 75.dk

Silivrispor

Silivrispor İlk 11

1. Mert Danışmaz, 55. Ardahan Gündoğdu, 58. Bülent Demir, 23. Cankat Algür, 4. Mehmet Albayrak, 8. Mustafa Cevret, 22. Oğuz Yavuz, 80. Ramazan Çeri, 42. Şehmus Aslan, 17. Tufan Deniz Gelen, 33. Veli Uğur Kara



Yedekler

13. Alper Kağan Çakır, 6. Hakan Sayar, 70. Muhammet Sait Özvardar, 61. Ömer Memiş, 37. Ömer Faruk Acı, 5. Sercan Besler, 7. Yusuf Apaydın



Teknik Sorumlu





Goller

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Kartlar

Kırmızı Kart Mert Danışmaz 37.dk, Sarı Kart Sercan Besler 85.dk, Sarı Kart Mehmet Albayrak 46.dk



Oyundan Çıkanlar

Mustafa Cevret 46.dk, Bülent Demir 46.dk, Veli Uğur Kara 39.dk, Şehmus Aslan 81.dk, Cankat Algür 46.dk



Oyuna Girenler

Sercan Besler 46.dk, Ömer Memiş 46.dk, Alper Kağan Çakır 39.dk, Yusuf Apaydın 81.dk, Ömer Faruk Acı 46.dk

Puan Durumu



Takım O G B M A Y P Av 1 Adıyaman 1954 SK 5 3 2 0 8 4 11 4 2 52 Orduspor FK 5 3 1 1 13 6 10 7 3 68 Aksaray Belediyespor 4 3 1 0 6 1 10 5 4 Bayrampaşa 3 3 0 0 12 3 9 9 5 Modafen 4 3 0 1 7 3 9 4 6 Bursa Yıldırımspor 5 3 0 2 6 2 9 4 7 Düzcespor 5 2 3 0 9 6 9 3 8 1954 Kelkit Bld.Spor 5 3 0 2 6 4 9 2 9 Kestelspor 5 2 2 1 10 9 8 1 10 Bergama Belediyespor 4 2 1 1 6 5 7 1 11 Kozan Spor FK 5 1 1 3 5 8 4 -3 12 Kırıkkale Büyük Anadoluspor 5 1 0 4 6 13 3 -7 13 Siirt İl Özel İdare 3 0 2 1 3 6 2 -3 14 Silivrispor 5 0 2 3 4 12 2 -8 15 Muğlaspor 5 0 1 4 2 7 1 -5 16 Sultanbeyli Bld. 5 0 1 4 2 8 1 -6 17 Karaköprü Belediyespor 3 0 1 2 1 9 1 -8

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