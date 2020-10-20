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2020-2021 52 Orduspor, Silivrispor maç özeti, maç sonucu

TFF 3. Lig 4. Grup 5. hafta maçında 52 Orduspor, Silivrispor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.

2020-2021 52 Orduspor, Silivrispor maç özeti, maç sonucu

TFF 3. Lig 4. Grup 5. hafta maçında 52 Orduspor, Silivrispor ile karşılaştı. maç 5-0 sona erdi. 52 Orduspor ve Silivrispor taraftarlar maç sonucu'nu, puan durumunu ve maçın özeti'ni merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 3. Lig 4. Grup'te 5. hafta maçında 52 Orduspor sahasında Silivrispor ile 18.10.2020 14:00'da karşılaştı. 19 Eylül Stadı - Ordu stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.

Peki  52 Orduspor - Silivrispor maçının skoru ne?

Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. 19 Eylül Stadı - Ordu stadyumunda oynanan maç 5-0 sona erdi.

STADYUM BİLGİSİ
19 Eylül Stadı - Ordu

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
18.10.2020 14:00

MAÇIN HAKEMLERİ
Engin Atmaca(hakem), Barış Çiçeksoyu(1. Yardımcı Hakem), Feyzullah Çimen(2. Yardımcı Hakem), Serkan Duru(dördüncü Hakem)

52 ORDUSPOR52 Orduspor

52 Orduspor İlk 11
25. Berat Çelebi, 77. Hakan Doğru, 63. Eşref Korkmazoğlu, 10. Sebahattin Usta, 19. Muhammed Emin Balcılar, 53. Emrullah Sarıhasanoğlu, 22. Burçin Yüksel, 1. Gürkan Arslan, 16. Halil İbrahim Pekşen, 11. Oğuzhan Birben, 9. Şükrü Kaan Kılıçaslan

Yedekler
52. Cantuğ Temel, 12. Hakan Yüce, 29. Gökhan Aydaş, 61. Volkan Akyıldız, 90. Yusuf Avcılar, 14. Gökhan Berkay Yıldız, 66. Efe Kağan Kayahan

Teknik Sorumlu
Ali Rıza Sinan Bayraktar

Goller
Sebahattin Usta,13.dk (f), Sebahattin Usta,39.dk (f), Şükrü Kaan Kılıçaslan,59.dk (f), Halil İbrahim Pekşen,62.dk (f), Volkan Akyıldız,90+2.dk (f)

Kartlar
Sarı Kart Eşref Korkmazoğlu 80.dk, Sarı Kart Gökhan Berkay Yıldız 88.dk

Oyundan Çıkanlar
Halil İbrahim Pekşen 84.dk, Oğuzhan Birben 87.dk, Sebahattin Usta 75.dk, Gürkan Arslan 84.dk, Şükrü Kaan Kılıçaslan 75.dk

Oyuna Girenler
Efe Kağan Kayahan 84.dk, Hakan Yüce 87.dk, Gökhan Aydaş 75.dk, Gökhan Berkay Yıldız 84.dk, Volkan Akyıldız 75.dk

SİLİVRİSPORSilivrispor

Silivrispor İlk 11
1. Mert Danışmaz, 55. Ardahan Gündoğdu, 58. Bülent Demir, 23. Cankat Algür, 4. Mehmet Albayrak, 8. Mustafa Cevret, 22. Oğuz Yavuz, 80. Ramazan Çeri, 42. Şehmus Aslan, 17. Tufan Deniz Gelen, 33. Veli Uğur Kara

Yedekler
13. Alper Kağan Çakır, 6. Hakan Sayar, 70. Muhammet Sait Özvardar, 61. Ömer Memiş, 37. Ömer Faruk Acı, 5. Sercan Besler, 7. Yusuf Apaydın

Teknik Sorumlu


Goller
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Kartlar
Kırmızı Kart Mert Danışmaz 37.dk, Sarı Kart Sercan Besler 85.dk, Sarı Kart Mehmet Albayrak 46.dk

Oyundan Çıkanlar
Mustafa Cevret 46.dk, Bülent Demir 46.dk, Veli Uğur Kara 39.dk, Şehmus Aslan 81.dk, Cankat Algür 46.dk

Oyuna Girenler
Sercan Besler 46.dk, Ömer Memiş 46.dk, Alper Kağan Çakır 39.dk, Yusuf Apaydın 81.dk, Ömer Faruk Acı 46.dk

Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Adıyaman 1954 SK532084114
252 Orduspor FK5311136107
368 Aksaray Belediyespor431061105
4Bayrampaşa330012399
5Modafen43017394
6Bursa Yıldırımspor53026294
7Düzcespor52309693
81954 Kelkit Bld.Spor53026492
9Kestelspor522110981
10Bergama Belediyespor42116571
11Kozan Spor FK5113584-3
12Kırıkkale Büyük Anadoluspor51046133-7
13Siirt İl Özel İdare3021362-3
14Silivrispor50234122-8
15Muğlaspor5014271-5
16Sultanbeyli Bld.5014281-6
17Karaköprü Belediyespor3012191-8

Fikstür

17.10.202068 Aksaray Belediyespor1-0Muğlaspor
17.10.20201954 Kelkit Bld.Spor2-0Kozan Spor FK
17.10.2020Sultanbeyli Bld.1-3Adıyaman 1954 SK
17.10.2020Kestelspor3-4Bayrampaşa
17.10.2020Düzcespor2-2Siirt İl Özel İdare
17.10.2020Bursa Yıldırımspor1-0Karaköprü Belediyespor
17.10.2020Bergama Belediyespor4-1Kırıkkale Büyük Anadoluspor
18.10.202052 Orduspor FK5-0Silivrispor


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