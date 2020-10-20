2020-2021 52 Orduspor, Silivrispor maç özeti, maç sonucu
TFF 3. Lig 4. Grup 5. hafta maçında 52 Orduspor, Silivrispor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.
TFF 3. Lig 4. Grup 5. hafta maçında 52 Orduspor, Silivrispor ile karşılaştı. maç 5-0 sona erdi. 52 Orduspor ve Silivrispor taraftarlar maç sonucu'nu, puan durumunu ve maçın özeti'ni merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.
TFF 3. Lig 4. Grup'te 5. hafta maçında 52 Orduspor sahasında Silivrispor ile 18.10.2020 14:00'da karşılaştı. 19 Eylül Stadı - Ordu stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.
Peki 52 Orduspor - Silivrispor maçının skoru ne?
Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. 19 Eylül Stadı - Ordu stadyumunda oynanan maç 5-0 sona erdi.
STADYUM BİLGİSİ
19 Eylül Stadı - Ordu
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
18.10.2020 14:00
MAÇIN HAKEMLERİ
Engin Atmaca(hakem), Barış Çiçeksoyu(1. Yardımcı Hakem), Feyzullah Çimen(2. Yardımcı Hakem), Serkan Duru(dördüncü Hakem)
52 Orduspor İlk 11
25. Berat Çelebi, 77. Hakan Doğru, 63. Eşref Korkmazoğlu, 10. Sebahattin Usta, 19. Muhammed Emin Balcılar, 53. Emrullah Sarıhasanoğlu, 22. Burçin Yüksel, 1. Gürkan Arslan, 16. Halil İbrahim Pekşen, 11. Oğuzhan Birben, 9. Şükrü Kaan Kılıçaslan
Yedekler
52. Cantuğ Temel, 12. Hakan Yüce, 29. Gökhan Aydaş, 61. Volkan Akyıldız, 90. Yusuf Avcılar, 14. Gökhan Berkay Yıldız, 66. Efe Kağan Kayahan
Teknik Sorumlu
Ali Rıza Sinan Bayraktar
Goller
Sebahattin Usta,13.dk (f), Sebahattin Usta,39.dk (f), Şükrü Kaan Kılıçaslan,59.dk (f), Halil İbrahim Pekşen,62.dk (f), Volkan Akyıldız,90+2.dk (f)
Kartlar
Sarı Kart Eşref Korkmazoğlu 80.dk, Sarı Kart Gökhan Berkay Yıldız 88.dk
Oyundan Çıkanlar
Halil İbrahim Pekşen 84.dk, Oğuzhan Birben 87.dk, Sebahattin Usta 75.dk, Gürkan Arslan 84.dk, Şükrü Kaan Kılıçaslan 75.dk
Oyuna Girenler
Efe Kağan Kayahan 84.dk, Hakan Yüce 87.dk, Gökhan Aydaş 75.dk, Gökhan Berkay Yıldız 84.dk, Volkan Akyıldız 75.dk
Silivrispor İlk 11
1. Mert Danışmaz, 55. Ardahan Gündoğdu, 58. Bülent Demir, 23. Cankat Algür, 4. Mehmet Albayrak, 8. Mustafa Cevret, 22. Oğuz Yavuz, 80. Ramazan Çeri, 42. Şehmus Aslan, 17. Tufan Deniz Gelen, 33. Veli Uğur Kara
Yedekler
13. Alper Kağan Çakır, 6. Hakan Sayar, 70. Muhammet Sait Özvardar, 61. Ömer Memiş, 37. Ömer Faruk Acı, 5. Sercan Besler, 7. Yusuf Apaydın
Teknik Sorumlu
Goller
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Kartlar
Kırmızı Kart Mert Danışmaz 37.dk, Sarı Kart Sercan Besler 85.dk, Sarı Kart Mehmet Albayrak 46.dk
Oyundan Çıkanlar
Mustafa Cevret 46.dk, Bülent Demir 46.dk, Veli Uğur Kara 39.dk, Şehmus Aslan 81.dk, Cankat Algür 46.dk
Oyuna Girenler
Sercan Besler 46.dk, Ömer Memiş 46.dk, Alper Kağan Çakır 39.dk, Yusuf Apaydın 81.dk, Ömer Faruk Acı 46.dk
Puan Durumu
|Takım
|O
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|A
|Y
|P
|Av
|1
|Adıyaman 1954 SK
|5
|3
|2
|0
|8
|4
|11
|4
|2
|52 Orduspor FK
|5
|3
|1
|1
|13
|6
|10
|7
|3
|68 Aksaray Belediyespor
|4
|3
|1
|0
|6
|1
|10
|5
|4
|Bayrampaşa
|3
|3
|0
|0
|12
|3
|9
|9
|5
|Modafen
|4
|3
|0
|1
|7
|3
|9
|4
|6
|Bursa Yıldırımspor
|5
|3
|0
|2
|6
|2
|9
|4
|7
|Düzcespor
|5
|2
|3
|0
|9
|6
|9
|3
|8
|1954 Kelkit Bld.Spor
|5
|3
|0
|2
|6
|4
|9
|2
|9
|Kestelspor
|5
|2
|2
|1
|10
|9
|8
|1
|10
|Bergama Belediyespor
|4
|2
|1
|1
|6
|5
|7
|1
|11
|Kozan Spor FK
|5
|1
|1
|3
|5
|8
|4
|-3
|12
|Kırıkkale Büyük Anadoluspor
|5
|1
|0
|4
|6
|13
|3
|-7
|13
|Siirt İl Özel İdare
|3
|0
|2
|1
|3
|6
|2
|-3
|14
|Silivrispor
|5
|0
|2
|3
|4
|12
|2
|-8
|15
|Muğlaspor
|5
|0
|1
|4
|2
|7
|1
|-5
|16
|Sultanbeyli Bld.
|5
|0
|1
|4
|2
|8
|1
|-6
|17
|Karaköprü Belediyespor
|3
|0
|1
|2
|1
|9
|1
|-8
Fikstür
|17.10.2020
|68 Aksaray Belediyespor
|1-0
|Muğlaspor
|17.10.2020
|1954 Kelkit Bld.Spor
|2-0
|Kozan Spor FK
|17.10.2020
|Sultanbeyli Bld.
|1-3
|Adıyaman 1954 SK
|17.10.2020
|Kestelspor
|3-4
|Bayrampaşa
|17.10.2020
|Düzcespor
|2-2
|Siirt İl Özel İdare
|17.10.2020
|Bursa Yıldırımspor
|1-0
|Karaköprü Belediyespor
|17.10.2020
|Bergama Belediyespor
|4-1
|Kırıkkale Büyük Anadoluspor
|18.10.2020
|52 Orduspor FK
|5-0
|Silivrispor