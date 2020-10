2020-2021 68 Aksaray Belediye Spor, Muğlaspor maç özeti, maç sonucu

TFF 3. Lig 4. Grup 5. hafta maçında 68 Aksaray Belediye Spor, Muğlaspor ile karşılaştı. maç 1-0 sona erdi. 68 Aksaray Belediye Spor ve Muğlaspor taraftarlar maç sonucu'nu, puan durumunu ve maçın özeti'ni merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 3. Lig 4. Grup'te 5. hafta maçında 68 Aksaray Belediye Spor sahasında Muğlaspor ile 17.10.2020 14:30'da karşılaştı. Dağılgan Stadı - Aksaray - Aksaray Merkez stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak. Peki 68 Aksaray Belediye Spor - Muğlaspor maçının skoru ne? Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Dağılgan Stadı - Aksaray - Aksaray Merkez stadyumunda oynanan maç 1-0 sona erdi.

STADYUM BİLGİSİ

Dağılgan Stadı - Aksaray - Aksaray Merkez



MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

17.10.2020 14:30



MAÇIN HAKEMLERİ

Egemen Artun(hakem), Ünal Doğru(1. Yardımcı Hakem), Arda Anıl Yavruoğlu(2. Yardımcı Hakem), Faruk Küstül(dördüncü Hakem)

68 Aksaray Belediye Spor

68 Aksaray Belediye Spor İlk 11

28. Mehmet Akif Önal, 5. Şevket Güngör, 6. Gürcan Gözüm, 10. Fatih Şerifoğlu, 21. Oğuzhan Köseoğlu, 37. Muhammet Taha Şahin, 60. Serkan Gürses, 66. Güney Tutcuoğlu, 68. İbrahim Konuksever, 77. Necmi Çoban, 91. Vehbi Furkan Yıldırım



Yedekler

25. Ömer Eleler, 4. Ömer Yıldırım, 7. Muzaffer Kahrıman, 8. Berkay Can, 9. Mustafa Apardı, 11. Hikmet Enes Etlik, 27. Ahmet Can Arık



Teknik Sorumlu

Cüneyt Tiryaki



Goller

İbrahim Konuksever,62.dk (f)



Kartlar

Sarı Kart Vehbi Furkan Yıldırım 85.dk, Sarı Kart Gürcan Gözüm 17.dk, Sarı Kart Hikmet Enes Etlik 89.dk



Oyundan Çıkanlar

Fatih Şerifoğlu 81.dk, Güney Tutcuoğlu 88.dk, Serkan Gürses 88.dk, Oğuzhan Köseoğlu 63.dk



Oyuna Girenler

Mustafa Apardı 81.dk, Hikmet Enes Etlik 88.dk, Ahmet Can Arık 88.dk, Muzaffer Kahrıman 63.dk

Muğlaspor

Muğlaspor İlk 11

25. Barış Başkan, 10. İbrahim Can Köse, 14. Cantürk Güngör, 19. Zeki Sinanoğlu, 24. İbrahim İçuz, 27. Asım Aksungur, 42. Ömer Faruk Canbirdi, 48. Polat Ertek, 77. Emre Yıldırım, 81. Muhammed Emel, 90. Barış Sungur



Yedekler

22. Nusret Can Körümdük, 5. Mehmet Yeniler, 7. Süleyman Çelik, 15. Burak Yılmaz, 18. Atakan Akbulut, 23. İlkay Gül, 94. Nizamettin Emirhan Kılıç



Teknik Sorumlu

Egemen Urhan



Goller

{awayGoal}



Kartlar

Sarı Kart Barış Başkan 59.dk, Sarı Kart Nizamettin Emirhan Kılıç 90.dk, Sarı Kart Muhammed Emel 41.dk



Oyundan Çıkanlar

Zeki Sinanoğlu 65.dk, Cantürk Güngör 69.dk, Ömer Faruk Canbirdi 81.dk, Asım Aksungur 65.dk, Muhammed Emel 81.dk



Oyuna Girenler

Nizamettin Emirhan Kılıç 65.dk, İlkay Gül 69.dk, Atakan Akbulut 81.dk, Burak Yılmaz 65.dk, Süleyman Çelik 81.dk

Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Adıyaman 1954 SK 5 3 2 0 8 4 11 4 2 52 Orduspor FK 5 3 1 1 13 6 10 7 3 68 Aksaray Belediyespor 4 3 1 0 6 1 10 5 4 Bayrampaşa 3 3 0 0 12 3 9 9 5 Modafen 4 3 0 1 7 3 9 4 6 Bursa Yıldırımspor 5 3 0 2 6 2 9 4 7 Düzcespor 5 2 3 0 9 6 9 3 8 1954 Kelkit Bld.Spor 5 3 0 2 6 4 9 2 9 Kestelspor 5 2 2 1 10 9 8 1 10 Bergama Belediyespor 4 2 1 1 6 5 7 1 11 Kozan Spor FK 5 1 1 3 5 8 4 -3 12 Kırıkkale Büyük Anadoluspor 5 1 0 4 6 13 3 -7 13 Siirt İl Özel İdare 3 0 2 1 3 6 2 -3 14 Silivrispor 5 0 2 3 4 12 2 -8 15 Muğlaspor 5 0 1 4 2 7 1 -5 16 Sultanbeyli Bld. 5 0 1 4 2 8 1 -6 17 Karaköprü Belediyespor 3 0 1 2 1 9 1 -8

Fikstür