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2020-2021 68 Aksaray Belediye Spor, Muğlaspor maç özeti, maç sonucu

TFF 3. Lig 4. Grup 5. hafta maçında 68 Aksaray Belediye Spor, Muğlaspor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.

2020-2021 68 Aksaray Belediye Spor, Muğlaspor maç özeti, maç sonucu

TFF 3. Lig 4. Grup 5. hafta maçında 68 Aksaray Belediye Spor, Muğlaspor ile karşılaştı. maç 1-0 sona erdi. 68 Aksaray Belediye Spor ve Muğlaspor taraftarlar maç sonucu'nu, puan durumunu ve maçın özeti'ni merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 3. Lig 4. Grup'te 5. hafta maçında 68 Aksaray Belediye Spor sahasında Muğlaspor ile 17.10.2020 14:30'da karşılaştı. Dağılgan Stadı - Aksaray - Aksaray Merkez stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.

Peki  68 Aksaray Belediye Spor - Muğlaspor maçının skoru ne?

Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Dağılgan Stadı - Aksaray - Aksaray Merkez stadyumunda oynanan maç 1-0 sona erdi.

STADYUM BİLGİSİ
Dağılgan Stadı - Aksaray - Aksaray Merkez

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
17.10.2020 14:30

MAÇIN HAKEMLERİ
Egemen Artun(hakem), Ünal Doğru(1. Yardımcı Hakem), Arda Anıl Yavruoğlu(2. Yardımcı Hakem), Faruk Küstül(dördüncü Hakem)

68 AKSARAY BELEDİYE SPOR68 Aksaray Belediye Spor

68 Aksaray Belediye Spor İlk 11
28. Mehmet Akif Önal, 5. Şevket Güngör, 6. Gürcan Gözüm, 10. Fatih Şerifoğlu, 21. Oğuzhan Köseoğlu, 37. Muhammet Taha Şahin, 60. Serkan Gürses, 66. Güney Tutcuoğlu, 68. İbrahim Konuksever, 77. Necmi Çoban, 91. Vehbi Furkan Yıldırım

Yedekler
25. Ömer Eleler, 4. Ömer Yıldırım, 7. Muzaffer Kahrıman, 8. Berkay Can, 9. Mustafa Apardı, 11. Hikmet Enes Etlik, 27. Ahmet Can Arık

Teknik Sorumlu
Cüneyt Tiryaki

Goller
İbrahim Konuksever,62.dk (f)

Kartlar
Sarı Kart Vehbi Furkan Yıldırım 85.dk, Sarı Kart Gürcan Gözüm 17.dk, Sarı Kart Hikmet Enes Etlik 89.dk

Oyundan Çıkanlar
Fatih Şerifoğlu 81.dk, Güney Tutcuoğlu 88.dk, Serkan Gürses 88.dk, Oğuzhan Köseoğlu 63.dk

Oyuna Girenler
Mustafa Apardı 81.dk, Hikmet Enes Etlik 88.dk, Ahmet Can Arık 88.dk, Muzaffer Kahrıman 63.dk

MUĞLASPORMuğlaspor

Muğlaspor İlk 11
25. Barış Başkan, 10. İbrahim Can Köse, 14. Cantürk Güngör, 19. Zeki Sinanoğlu, 24. İbrahim İçuz, 27. Asım Aksungur, 42. Ömer Faruk Canbirdi, 48. Polat Ertek, 77. Emre Yıldırım, 81. Muhammed Emel, 90. Barış Sungur

Yedekler
22. Nusret Can Körümdük, 5. Mehmet Yeniler, 7. Süleyman Çelik, 15. Burak Yılmaz, 18. Atakan Akbulut, 23. İlkay Gül, 94. Nizamettin Emirhan Kılıç

Teknik Sorumlu
Egemen Urhan

Goller
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Kartlar
Sarı Kart Barış Başkan 59.dk, Sarı Kart Nizamettin Emirhan Kılıç 90.dk, Sarı Kart Muhammed Emel 41.dk

Oyundan Çıkanlar
Zeki Sinanoğlu 65.dk, Cantürk Güngör 69.dk, Ömer Faruk Canbirdi 81.dk, Asım Aksungur 65.dk, Muhammed Emel 81.dk

Oyuna Girenler
Nizamettin Emirhan Kılıç 65.dk, İlkay Gül 69.dk, Atakan Akbulut 81.dk, Burak Yılmaz 65.dk, Süleyman Çelik 81.dk

Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Adıyaman 1954 SK532084114
252 Orduspor FK5311136107
368 Aksaray Belediyespor431061105
4Bayrampaşa330012399
5Modafen43017394
6Bursa Yıldırımspor53026294
7Düzcespor52309693
81954 Kelkit Bld.Spor53026492
9Kestelspor522110981
10Bergama Belediyespor42116571
11Kozan Spor FK5113584-3
12Kırıkkale Büyük Anadoluspor51046133-7
13Siirt İl Özel İdare3021362-3
14Silivrispor50234122-8
15Muğlaspor5014271-5
16Sultanbeyli Bld.5014281-6
17Karaköprü Belediyespor3012191-8

Fikstür

17.10.202068 Aksaray Belediyespor1-0Muğlaspor
17.10.20201954 Kelkit Bld.Spor2-0Kozan Spor FK
17.10.2020Sultanbeyli Bld.1-3Adıyaman 1954 SK
17.10.2020Kestelspor3-4Bayrampaşa
17.10.2020Düzcespor2-2Siirt İl Özel İdare
17.10.2020Bursa Yıldırımspor1-0Karaköprü Belediyespor
17.10.2020Bergama Belediyespor4-1Kırıkkale Büyük Anadoluspor
18.10.202052 Orduspor FK5-0Silivrispor


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