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2020-2021 Adana Demirspor, Eskişehirspor maç özeti, maç sonucu

2020-2021 TFF 1. Lig 9. hafta maçında Adana Demirspor, Eskişehirspor ile karşılaştı. Maç özeti ve maçın sonucunu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.

2020-2021 Adana Demirspor, Eskişehirspor maç özeti, maç sonucu

TFF 1. Lig 9. hafta maçında Adana Demirspor, Eskişehirspor ile karşılaştı. maç 4-1 sona erdi. Adana Demirspor ve Eskişehirspor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 1. Lig'da 9. hafta maçında Adana Demirspor sahasında Eskişehirspor ile 22.11.2020 19:00'da karşılaştı. 5 Ocak Fatih Terim - Adana stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.

Adana Demirspor - Eskişehirspor maçı kaç kaç bitti? Maç Sonucu

Maçının geniş özeti ve golleri bu haberde. maçın gollerini geniş özetinin linkini ve bu maça dair merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz.

MAÇIN ÖZETİ İÇİN TIKLAYIN

Adana Demirspor Eskişehirspor Maçının Künyesi

STADYUM BİLGİSİ

5 Ocak Fatih Terim - Adana

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

22.11.2020 19:00

MAÇIN HAKEMLERİ

Alper Ulusoy(hakem), Mehmet Cem Hanoğlu(1. Yardımcı Hakem), Mustafa Savranlar(2. Yardımcı Hakem), Hasan Avcı(dördüncü Hakem)

ADANA DEMİRSPORAdana Demirspor

Adana Demirspor İlk 11

1. Emılıjus Zubas, 2. Tayyip Talha Sanuç, 88. Anıl Karaer, 12. Okan Alkan, 19. Osman Tarık Çamdal, 84. Gökhan İnler, 55. Hasan Kılıç, 85. Erkan Zengin, 14. Pa Amat Dıbba, 20. Volkan Şen, 17. Mehmet Akyüz

Yedekler

39. Vedat Karakuş, 4. Semih Güler, 5. Mehmet Uslu, 7. Jakub Koseckı, 25. Emircan Altıntaş, 77. Samed Ali Kaya, 80. Alaattin Hamza Ok, 35. Yunus Akgün, 16. İzzet Çelik

Teknik Sorumlu

Ümit Özat

Goller

Anıl Karaer,69.dk (f), Yunus Akgün,71.dk (f), Yunus Akgün,87.dk (f), Emircan Altıntaş,90+4.dk (f)

Kartlar

Sarı Kart Erkan Zengin 82.dk, Sarı Kart Osman Tarık Çamdal 83.dk, Sarı Kart Hasan Kılıç 55.dk

Oyundan Çıkanlar

Volkan Şen 46.dk, Mehmet Akyüz 85.dk, Erkan Zengin 90+2.dk, Hasan Kılıç 90+2.dk, Pa Amat Dıbba 57.dk

Oyuna Girenler

Yunus Akgün 46.dk, Semih Güler 85.dk, Jakub Koseckı 90+2.dk, Alaattin Hamza Ok 90+2.dk, Emircan Altıntaş 57.dk

ESKİŞEHİRSPOREskişehirspor

Eskişehirspor İlk 11

17. Ekrem Kılıçarslan, 7. Bedirhan Altunbaş, 10. Talha Erdoğan, 19. Sunday Oluwadejı Alımı, 21. Erdal Akdarı, 22. Bilal Ceylan, 27. Furkan Balaban, 41. Mehmet Özcan, 44. Mevlüt Çelik, 70. Hamed Abodun Sholaja, 99. Berkay Tanır

Yedekler

33. Ebrar Yiğit Aydın, 5. Sezgin Coşkun, 6. Furgan Polat, 11. Kaan Gül, 9. İbrahim Halil Öner, 14. Onurhan Uyanık, 15. Alperen Kocabaş, 18. Göktuğ Kaan Ünüvar, 26. Buğra Çağlıyan, 90. Onur Arı

Teknik Sorumlu

Fahrettin Sayhan

Goller

Mehmet Özcan,53.dk (h)

Kartlar

Sarı Kart Mevlüt Çelik 78.dk, Sarı Kart Talha Erdoğan 72.dk, Sarı Kart Furkan Balaban 11.dk, Sarı Kart Sunday Oluwadejı Alımı 90+3.dk

Oyundan Çıkanlar

Erdal Akdarı 90+2.dk, Talha Erdoğan 79.dk, Berkay Tanır 90+2.dk, Hamed Abodun Sholaja 65.dk

Oyuna Girenler

Buğra Çağlıyan 90+2.dk, Furgan Polat 79.dk, Göktuğ Kaan Ünüvar 90+2.dk, Onur Arı 65.dk

TFF 1. Lig 9.hafta Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Altınordu106221511204
2Adana Demirspor95311981811
3Ankara Keçiörengücü10532179188
4Tuzlaspor95311714183
5İstanbulspor9522168178
6Samsunspor10451139174
7Giresunspor94321211151
8Bursaspor104241816142
9Balıkesirspor9414111313-2
10Akhisarspor1034391313-4
11Adanaspor93331310123
12Altay7313117104
13Ümraniyespor923410169-6
14Bandırmaspor1022612148-2
15Boluspor1014510147-4
16Menemenspor71336116-5
17Ankaraspor91265155-10
18Eskişehirspor100465204-15

TFF 1. Lig 9.Hafta Fikstür

06.11.0020Altay1-3Balıkesirspor
07.11.0020Ankaraspor1-1Bursaspor
07.11.0020Ümraniyespor1-1Tuzlaspor
07.11.0020Bandırmaspor0-1Giresunspor
07.11.0020AdanasporP-PMenemenspor
08.11.0020Samsunspor1-1Altınordu
08.11.0020İstanbulsporP-PAdana Demirspor
08.11.0020Eskişehirspor2-2Ankara Keçiörengücü
08.11.0020Akhisarspor2-2Boluspor
08.11.2020Osmanlıspor FKBursaspor
Onur Çelik
Spor Editörü


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