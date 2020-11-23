2020-2021 Adana Demirspor, Eskişehirspor maç özeti, maç sonucu
2020-2021 TFF 1. Lig 9. hafta maçında Adana Demirspor, Eskişehirspor ile karşılaştı. Maç özeti ve maçın sonucunu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.
TFF 1. Lig 9. hafta maçında Adana Demirspor, Eskişehirspor ile karşılaştı. maç 4-1 sona erdi. Adana Demirspor ve Eskişehirspor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.
TFF 1. Lig'da 9. hafta maçında Adana Demirspor sahasında Eskişehirspor ile 22.11.2020 19:00'da karşılaştı. 5 Ocak Fatih Terim - Adana stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.
Adana Demirspor - Eskişehirspor maçı kaç kaç bitti? Maç Sonucu
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Adana Demirspor Eskişehirspor Maçının Künyesi
STADYUM BİLGİSİ
5 Ocak Fatih Terim - Adana
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
22.11.2020 19:00
MAÇIN HAKEMLERİ
Alper Ulusoy(hakem), Mehmet Cem Hanoğlu(1. Yardımcı Hakem), Mustafa Savranlar(2. Yardımcı Hakem), Hasan Avcı(dördüncü Hakem)
Adana Demirspor İlk 11
1. Emılıjus Zubas, 2. Tayyip Talha Sanuç, 88. Anıl Karaer, 12. Okan Alkan, 19. Osman Tarık Çamdal, 84. Gökhan İnler, 55. Hasan Kılıç, 85. Erkan Zengin, 14. Pa Amat Dıbba, 20. Volkan Şen, 17. Mehmet Akyüz
Yedekler
39. Vedat Karakuş, 4. Semih Güler, 5. Mehmet Uslu, 7. Jakub Koseckı, 25. Emircan Altıntaş, 77. Samed Ali Kaya, 80. Alaattin Hamza Ok, 35. Yunus Akgün, 16. İzzet Çelik
Teknik Sorumlu
Ümit Özat
Goller
Anıl Karaer,69.dk (f), Yunus Akgün,71.dk (f), Yunus Akgün,87.dk (f), Emircan Altıntaş,90+4.dk (f)
Kartlar
Sarı Kart Erkan Zengin 82.dk, Sarı Kart Osman Tarık Çamdal 83.dk, Sarı Kart Hasan Kılıç 55.dk
Oyundan Çıkanlar
Volkan Şen 46.dk, Mehmet Akyüz 85.dk, Erkan Zengin 90+2.dk, Hasan Kılıç 90+2.dk, Pa Amat Dıbba 57.dk
Oyuna Girenler
Yunus Akgün 46.dk, Semih Güler 85.dk, Jakub Koseckı 90+2.dk, Alaattin Hamza Ok 90+2.dk, Emircan Altıntaş 57.dk
Eskişehirspor İlk 11
17. Ekrem Kılıçarslan, 7. Bedirhan Altunbaş, 10. Talha Erdoğan, 19. Sunday Oluwadejı Alımı, 21. Erdal Akdarı, 22. Bilal Ceylan, 27. Furkan Balaban, 41. Mehmet Özcan, 44. Mevlüt Çelik, 70. Hamed Abodun Sholaja, 99. Berkay Tanır
Yedekler
33. Ebrar Yiğit Aydın, 5. Sezgin Coşkun, 6. Furgan Polat, 11. Kaan Gül, 9. İbrahim Halil Öner, 14. Onurhan Uyanık, 15. Alperen Kocabaş, 18. Göktuğ Kaan Ünüvar, 26. Buğra Çağlıyan, 90. Onur Arı
Teknik Sorumlu
Fahrettin Sayhan
Goller
Mehmet Özcan,53.dk (h)
Kartlar
Sarı Kart Mevlüt Çelik 78.dk, Sarı Kart Talha Erdoğan 72.dk, Sarı Kart Furkan Balaban 11.dk, Sarı Kart Sunday Oluwadejı Alımı 90+3.dk
Oyundan Çıkanlar
Erdal Akdarı 90+2.dk, Talha Erdoğan 79.dk, Berkay Tanır 90+2.dk, Hamed Abodun Sholaja 65.dk
Oyuna Girenler
Buğra Çağlıyan 90+2.dk, Furgan Polat 79.dk, Göktuğ Kaan Ünüvar 90+2.dk, Onur Arı 65.dk
TFF 1. Lig 9.hafta Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Altınordu
|10
|6
|2
|2
|15
|11
|20
|4
|2
|Adana Demirspor
|9
|5
|3
|1
|19
|8
|18
|11
|3
|Ankara Keçiörengücü
|10
|5
|3
|2
|17
|9
|18
|8
|4
|Tuzlaspor
|9
|5
|3
|1
|17
|14
|18
|3
|5
|İstanbulspor
|9
|5
|2
|2
|16
|8
|17
|8
|6
|Samsunspor
|10
|4
|5
|1
|13
|9
|17
|4
|7
|Giresunspor
|9
|4
|3
|2
|12
|11
|15
|1
|8
|Bursaspor
|10
|4
|2
|4
|18
|16
|14
|2
|9
|Balıkesirspor
|9
|4
|1
|4
|11
|13
|13
|-2
|10
|Akhisarspor
|10
|3
|4
|3
|9
|13
|13
|-4
|11
|Adanaspor
|9
|3
|3
|3
|13
|10
|12
|3
|12
|Altay
|7
|3
|1
|3
|11
|7
|10
|4
|13
|Ümraniyespor
|9
|2
|3
|4
|10
|16
|9
|-6
|14
|Bandırmaspor
|10
|2
|2
|6
|12
|14
|8
|-2
|15
|Boluspor
|10
|1
|4
|5
|10
|14
|7
|-4
|16
|Menemenspor
|7
|1
|3
|3
|6
|11
|6
|-5
|17
|Ankaraspor
|9
|1
|2
|6
|5
|15
|5
|-10
|18
|Eskişehirspor
|10
|0
|4
|6
|5
|20
|4
|-15
TFF 1. Lig 9.Hafta Fikstür
|06.11.0020
|Altay
|1-3
|Balıkesirspor
|07.11.0020
|Ankaraspor
|1-1
|Bursaspor
|07.11.0020
|Ümraniyespor
|1-1
|Tuzlaspor
|07.11.0020
|Bandırmaspor
|0-1
|Giresunspor
|07.11.0020
|Adanaspor
|P-P
|Menemenspor
|08.11.0020
|Samsunspor
|1-1
|Altınordu
|08.11.0020
|İstanbulspor
|P-P
|Adana Demirspor
|08.11.0020
|Eskişehirspor
|2-2
|Ankara Keçiörengücü
|08.11.0020
|Akhisarspor
|2-2
|Boluspor
|08.11.2020
|Osmanlıspor FK
|Bursaspor