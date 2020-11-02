2020-2021 Adana Demirspor, Yılport Samsunspor maç özeti, maç sonucu

TFF 1. Lig 6. hafta maçında Adana Demirspor, Yılport Samsunspor ile karşılaştı. maç 1-1 sona erdi. Adana Demirspor ve Yılport Samsunspor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 1. Lig'da 6. hafta maçında Adana Demirspor sahasında Yılport Samsunspor ile 01.11.2020 19:00'da karşılaştı. 5 Ocak Fatih Terim - Adana stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak. Adana Demirspor - Yılport Samsunspor maçı kaç kaç bitti? Maç Sonucu Maçının geniş özeti ve golleri bu haberde. maçın gollerini geniş özetinin linkini ve bu maça dair merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. MAÇIN ÖZETİ İÇİN TIKLAYIN Adana Demirspor Yılport Samsunspor Maçının Künyesi STADYUM BİLGİSİ 5 Ocak Fatih Terim - Adana

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

01.11.2020 19:00

MAÇIN HAKEMLERİ

Hüseyin Göçek(hakem), Alpaslan Dedeş(1. Yardımcı Hakem), Candaş Elbil(2. Yardımcı Hakem), Harun Toplar(dördüncü Hakem)

Adana Demirspor

Adana Demirspor İlk 11

1. Emılıjus Zubas, 2. Tayyip Talha Sanuç, 95. Joher Khadım Rassoul, 5. Mehmet Uslu, 19. Osman Tarık Çamdal, 84. Gökhan İnler, 55. Hasan Kılıç, 6. Hamıdou Traore, 85. Erkan Zengin, 20. Volkan Şen, 17. Mehmet Akyüz

Yedekler

22. Emre Selen, 12. Okan Alkan, 88. Anıl Karaer, 11. Kerim Avcı, 70. Sedat Şahintürk, 14. Pa Amat Dıbba, 9. Davide Lanzafame, 35. Yunus Akgün, 16. İzzet Çelik, 37. Mehmet Berkant Yaylan

Teknik Sorumlu

Ümit Özat

Goller

Davide Lanzafame,86.dk (f)

Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

Mehmet Akyüz 64.dk, Erkan Zengin 64.dk, Hasan Kılıç 85.dk, Hamıdou Traore 53.dk

Oyuna Girenler

Pa Amat Dıbba 64.dk, Sedat Şahintürk 64.dk, Davide Lanzafame 85.dk, Kerim Avcı 53.dk

Yılport Samsunspor

Yılport Samsunspor İlk 11

1. Nurullah Aslan, 2. Caner Arıcı, 4. Veli Çetin, 7. Guıdo Koçer, 10. Vukan Savıcevıc, 14. İlyas Kubilay Yavuz, 24. Burak Çalık, 35. Ferhat Çulcuoğlu, 39. Kerem Can Akyüz, 70. Nadir Çiftçi, 89. Erkam Reşmen

Yedekler

40. Ahmet Altın, 5. Ercan Yazıcı, 8. Oğuz Gürbulak, 9. Edwın Oppong Anane-gyasi, 20. Gökhan Alsan, 42. Guy Serge Cedrıc Yameogo, 48. Erhan Kartal, 77. Enes İslam İlkin

Teknik Sorumlu

Ertuğrul Sağlam

Goller

Guıdo Koçer,50.dk (f)

Kartlar

Sarı Kart Erkam Reşmen 69.dk, Sarı Kart İlyas Kubilay Yavuz 44.dk, Sarı Kart Nurullah Aslan 90+2.dk, Sarı Kart Nadir Çiftçi 28.dk, Sarı Kart Vukan Savıcevıc 76.dk

Oyundan Çıkanlar

Burak Çalık 70.dk, Ferhat Çulcuoğlu 82.dk, Caner Arıcı 82.dk, İlyas Kubilay Yavuz 56.dk, Vukan Savıcevıc 82.dk

Oyuna Girenler

Edwın Oppong Anane-gyasi 70.dk, Gökhan Alsan 82.dk, Erhan Kartal 82.dk, Oğuz Gürbulak 56.dk, Ercan Yazıcı 82.dk

TFF 1. Lig 6.hafta Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 İstanbulspor 8 5 2 1 16 7 17 9 2 Tuzlaspor 7 5 2 0 16 7 17 9 3 Adana Demirspor 8 4 3 1 15 7 15 8 4 Samsunspor 8 4 3 1 12 8 15 4 5 Ankara Keçiörengücü 8 4 2 2 9 7 14 2 6 Altınordu 7 4 1 2 11 10 13 1 7 Adanaspor 8 3 3 2 13 9 12 4 8 Akhisarspor 8 3 3 2 7 5 12 2 9 Giresunspor 7 3 2 2 11 11 11 0 10 Altay 6 3 1 2 10 4 10 6 11 Bursaspor 8 3 1 4 16 15 10 1 12 Balıkesirspor 8 3 1 4 8 12 10 -4 13 Ümraniyespor 8 2 2 4 9 15 8 -6 14 Menemenspor 7 1 3 3 6 11 6 -5 15 Bandırmaspor 7 1 2 4 6 11 5 -5 16 Ankaraspor 7 1 1 5 4 12 4 -8 17 Boluspor 8 0 3 5 6 12 3 -6 18 Eskişehirspor 8 0 3 5 2 14 3 -12

TFF 1. Lig 6.Hafta Fikstür