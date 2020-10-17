2020-2021 Adanaspor, Altınordu maç özeti, maç sonucu

TFF 1. Lig 5. hafta maçında Adanaspor, Altınordu ile karşılaştı. maç 5-2 sona erdi. Adanaspor ve Altınordu taraftarlar maç sonucu'nu, puan durumunu ve maçın özeti'ni merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 1. Lig'te 5. hafta maçında Adanaspor sahasında Altınordu ile 17.10.2020 16:00'da karşılaştı. 5 Ocak Fatih Terim - Adana stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak. Adanaspor - Altınordu maçı kaç kaç bitti? Maç Sonucu Maçının geniş özeti ve golleri bu haberde. maçın gollerini geniş özetinin linkini ve bu maça dair merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. MAÇIN ÖZETİ İÇİN TIKLAYIN Adanaspor Altınordu Maçının Künyesi STADYUM BİLGİSİ 5 Ocak Fatih Terim - Adana

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

17.10.2020 16:00

MAÇIN HAKEMLERİ

Bülent Birincioğlu(hakem), Murat Şener(1. Yardımcı Hakem), Cemil Tunç(2. Yardımcı Hakem), Bilal Köseoğlu(dördüncü Hakem)

Adanaspor

Adanaspor İlk 11

18. Goran Karacıc, 52. Canberk Dilaver, 23. Evren Korkmaz, 12. Isaac Donkor, 27. Furkan Şeker, 20. Tevfik Altındağ, 35. Uğurcan Yazğılı, 22. Celil Yüksel, 11. Eren Keleş, 99. Ismaeel Rayan, 9. Ognjen Ozegovıc

Yedekler

1. Burak Çapkınoğlu, 41. Hakan Çinemre, 77. Hıfsullah İsmail Erdoğan, 8. Ahmet Bahçıvan, 21. Atalay Babacan, 7. Ömer Çiçek, 24. Ergin Keleş, 42. Berkan Fırat

Teknik Sorumlu

Semih Özü

Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

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Oyuna Girenler

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Altınordu

Altınordu İlk 11

1. Erhan Erentürk, 18. Alper Tursun, 3. Ufuk Budak, 90. Sinan Osmanoğlu, 20. Kahraman Demirtaş, 8. Oğulcan Ülgün, 9. Ahmet İlhan Özek, 24. Furkan Çil, 52. Hüsamettin Yener, 17. Burak İnce, 7. Metehan Mimaroğlu

Yedekler

16. Mertcan Dağlı, 5. Muhammed Mert, 6. Muzaffer Kocaer, 10. Ahmet Dereli, 14. Hüseyin Altuğ Taş, 21. Yiğit Emre Çeltik, 25. Birhan Vatansever, 88. Yusuf Can Esendemir, 92. Rahmi Salih Kaya, 94. Enis Destan

Teknik Sorumlu

Hüseyin Eroğlu

Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

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Oyuna Girenler

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TFF 1. Lig 5.hafta Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 İstanbulspor 5 4 0 1 10 4 12 6 2 Ankara Keçiörengücü 5 3 1 1 5 2 10 3 3 Adanaspor 5 2 3 0 6 2 9 4 4 Altınordu 5 3 0 2 8 8 9 0 5 Tuzlaspor 4 2 2 0 9 5 8 4 6 Adana Demirspor 4 2 2 0 7 3 8 4 7 Samsunspor 5 2 2 1 6 5 8 1 8 Altay 4 2 1 1 8 2 7 6 9 Giresunspor 4 2 1 1 6 6 7 0 10 Balıkesirspor 4 2 0 2 5 5 6 0 11 Bandırmaspor 5 1 2 2 6 7 5 -1 12 Akhisarspor 4 1 1 2 2 2 4 0 13 Bursaspor 4 1 1 2 7 8 4 -1 14 Ümraniyespor 5 1 1 3 5 10 4 -5 15 Ankaraspor 4 1 0 3 2 7 3 -5 16 Eskişehirspor 5 0 3 2 2 9 3 -7 17 Boluspor 4 0 1 3 3 6 1 -3 18 Menemenspor 4 0 1 3 4 10 1 -6

TFF 1. Lig 5.Hafta Fikstür