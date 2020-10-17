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2020-2021 Adanaspor, Altınordu maç özeti, maç sonucu

2020-2021 TFF 1. Lig 5. hafta maçında Adanaspor, Altınordu ile karşılaştı. Maç özeti ve maçın sonucunu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.

2020-2021 Adanaspor, Altınordu maç özeti, maç sonucu

TFF 1. Lig 5. hafta maçında Adanaspor, Altınordu ile karşılaştı. maç 5-2 sona erdi. Adanaspor ve Altınordu taraftarlar maç sonucu'nu, puan durumunu ve maçın özeti'ni merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 1. Lig'te 5. hafta maçında Adanaspor sahasında Altınordu ile 17.10.2020 16:00'da karşılaştı. 5 Ocak Fatih Terim - Adana stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.

Adanaspor - Altınordu maçı kaç kaç bitti? Maç Sonucu

Maçının geniş özeti ve golleri bu haberde. maçın gollerini geniş özetinin linkini ve bu maça dair merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz.

MAÇIN ÖZETİ İÇİN TIKLAYIN

Adanaspor Altınordu Maçının Künyesi

STADYUM BİLGİSİ

5 Ocak Fatih Terim - Adana

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

17.10.2020 16:00

MAÇIN HAKEMLERİ

Bülent Birincioğlu(hakem), Murat Şener(1. Yardımcı Hakem), Cemil Tunç(2. Yardımcı Hakem), Bilal Köseoğlu(dördüncü Hakem)

ADANASPORAdanaspor

Adanaspor İlk 11

18. Goran Karacıc, 52. Canberk Dilaver, 23. Evren Korkmaz, 12. Isaac Donkor, 27. Furkan Şeker, 20. Tevfik Altındağ, 35. Uğurcan Yazğılı, 22. Celil Yüksel, 11. Eren Keleş, 99. Ismaeel Rayan, 9. Ognjen Ozegovıc

Yedekler

1. Burak Çapkınoğlu, 41. Hakan Çinemre, 77. Hıfsullah İsmail Erdoğan, 8. Ahmet Bahçıvan, 21. Atalay Babacan, 7. Ömer Çiçek, 24. Ergin Keleş, 42. Berkan Fırat

Teknik Sorumlu

Semih Özü

Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

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Oyuna Girenler

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ALTINORDUAltınordu

Altınordu İlk 11

1. Erhan Erentürk, 18. Alper Tursun, 3. Ufuk Budak, 90. Sinan Osmanoğlu, 20. Kahraman Demirtaş, 8. Oğulcan Ülgün, 9. Ahmet İlhan Özek, 24. Furkan Çil, 52. Hüsamettin Yener, 17. Burak İnce, 7. Metehan Mimaroğlu

Yedekler

16. Mertcan Dağlı, 5. Muhammed Mert, 6. Muzaffer Kocaer, 10. Ahmet Dereli, 14. Hüseyin Altuğ Taş, 21. Yiğit Emre Çeltik, 25. Birhan Vatansever, 88. Yusuf Can Esendemir, 92. Rahmi Salih Kaya, 94. Enis Destan

Teknik Sorumlu

Hüseyin Eroğlu

Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

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Oyuna Girenler

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TFF 1. Lig 5.hafta Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1İstanbulspor5401104126
2Ankara Keçiörengücü531152103
3Adanaspor52306294
4Altınordu53028890
5Tuzlaspor42209584
6Adana Demirspor42207384
7Samsunspor52216581
8Altay42118276
9Giresunspor42116670
10Balıkesirspor42025560
11Bandırmaspor5122675-1
12Akhisarspor41122240
13Bursaspor4112784-1
14Ümraniyespor51135104-5
15Ankaraspor4103273-5
16Eskişehirspor5032293-7
17Boluspor4013361-3
18Menemenspor40134101-6

TFF 1. Lig 5.Hafta Fikstür

17.10.2020Adanaspor5-2Altınordu
17.10.2020Altay Adana Demirspor
17.10.2020Bandırmaspor1-1Eskişehirspor
17.10.2020Ümraniyespor1-2Ankara Keçiörengücü
17.10.2020Samsunspor0-3İstanbulspor
18.10.2020Bursaspor Balıkesirspor
18.10.2020Boluspor Tuzlaspor
18.10.2020Ankaraspor Giresunspor
18.10.2020Osmanlıspor FK Giresunspor
19.10.2020Akhisarspor Menemenspor


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