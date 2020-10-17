2020-2021 Adanaspor, Altınordu maç özeti, maç sonucu
2020-2021 TFF 1. Lig 5. hafta maçında Adanaspor, Altınordu ile karşılaştı. Maç özeti ve maçın sonucunu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.
TFF 1. Lig 5. hafta maçında Adanaspor, Altınordu ile karşılaştı. maç 5-2 sona erdi. Adanaspor ve Altınordu taraftarlar maç sonucu'nu, puan durumunu ve maçın özeti'ni merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.
TFF 1. Lig'te 5. hafta maçında Adanaspor sahasında Altınordu ile 17.10.2020 16:00'da karşılaştı. 5 Ocak Fatih Terim - Adana stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.
Adanaspor - Altınordu maçı kaç kaç bitti? Maç Sonucu
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Adanaspor Altınordu Maçının Künyesi
STADYUM BİLGİSİ
5 Ocak Fatih Terim - Adana
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
17.10.2020 16:00
MAÇIN HAKEMLERİ
Bülent Birincioğlu(hakem), Murat Şener(1. Yardımcı Hakem), Cemil Tunç(2. Yardımcı Hakem), Bilal Köseoğlu(dördüncü Hakem)
Adanaspor İlk 11
18. Goran Karacıc, 52. Canberk Dilaver, 23. Evren Korkmaz, 12. Isaac Donkor, 27. Furkan Şeker, 20. Tevfik Altındağ, 35. Uğurcan Yazğılı, 22. Celil Yüksel, 11. Eren Keleş, 99. Ismaeel Rayan, 9. Ognjen Ozegovıc
Yedekler
1. Burak Çapkınoğlu, 41. Hakan Çinemre, 77. Hıfsullah İsmail Erdoğan, 8. Ahmet Bahçıvan, 21. Atalay Babacan, 7. Ömer Çiçek, 24. Ergin Keleş, 42. Berkan Fırat
Teknik Sorumlu
Semih Özü
Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
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Oyuna Girenler
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Altınordu İlk 11
1. Erhan Erentürk, 18. Alper Tursun, 3. Ufuk Budak, 90. Sinan Osmanoğlu, 20. Kahraman Demirtaş, 8. Oğulcan Ülgün, 9. Ahmet İlhan Özek, 24. Furkan Çil, 52. Hüsamettin Yener, 17. Burak İnce, 7. Metehan Mimaroğlu
Yedekler
16. Mertcan Dağlı, 5. Muhammed Mert, 6. Muzaffer Kocaer, 10. Ahmet Dereli, 14. Hüseyin Altuğ Taş, 21. Yiğit Emre Çeltik, 25. Birhan Vatansever, 88. Yusuf Can Esendemir, 92. Rahmi Salih Kaya, 94. Enis Destan
Teknik Sorumlu
Hüseyin Eroğlu
Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
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Oyuna Girenler
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TFF 1. Lig 5.hafta Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|İstanbulspor
|5
|4
|0
|1
|10
|4
|12
|6
|2
|Ankara Keçiörengücü
|5
|3
|1
|1
|5
|2
|10
|3
|3
|Adanaspor
|5
|2
|3
|0
|6
|2
|9
|4
|4
|Altınordu
|5
|3
|0
|2
|8
|8
|9
|0
|5
|Tuzlaspor
|4
|2
|2
|0
|9
|5
|8
|4
|6
|Adana Demirspor
|4
|2
|2
|0
|7
|3
|8
|4
|7
|Samsunspor
|5
|2
|2
|1
|6
|5
|8
|1
|8
|Altay
|4
|2
|1
|1
|8
|2
|7
|6
|9
|Giresunspor
|4
|2
|1
|1
|6
|6
|7
|0
|10
|Balıkesirspor
|4
|2
|0
|2
|5
|5
|6
|0
|11
|Bandırmaspor
|5
|1
|2
|2
|6
|7
|5
|-1
|12
|Akhisarspor
|4
|1
|1
|2
|2
|2
|4
|0
|13
|Bursaspor
|4
|1
|1
|2
|7
|8
|4
|-1
|14
|Ümraniyespor
|5
|1
|1
|3
|5
|10
|4
|-5
|15
|Ankaraspor
|4
|1
|0
|3
|2
|7
|3
|-5
|16
|Eskişehirspor
|5
|0
|3
|2
|2
|9
|3
|-7
|17
|Boluspor
|4
|0
|1
|3
|3
|6
|1
|-3
|18
|Menemenspor
|4
|0
|1
|3
|4
|10
|1
|-6
TFF 1. Lig 5.Hafta Fikstür
|17.10.2020
|Adanaspor
|5-2
|Altınordu
|17.10.2020
|Altay
|Adana Demirspor
|17.10.2020
|Bandırmaspor
|1-1
|Eskişehirspor
|17.10.2020
|Ümraniyespor
|1-2
|Ankara Keçiörengücü
|17.10.2020
|Samsunspor
|0-3
|İstanbulspor
|18.10.2020
|Bursaspor
|Balıkesirspor
|18.10.2020
|Boluspor
|Tuzlaspor
|18.10.2020
|Ankaraspor
|Giresunspor
|18.10.2020
|Osmanlıspor FK
|Giresunspor
|19.10.2020
|Akhisarspor
|Menemenspor