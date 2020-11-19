2020-2021 Adıyaman 1954 Spor, Kırıkkale Büyük Anadolu Spor maç özeti, maç sonucu
TFF 3. Lig 4. Grup 10. hafta maçında Adıyaman 1954 Spor, Kırıkkale Büyük Anadolu Spor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.
TFF 3. Lig 4. Grup 10. hafta maçında Adıyaman 1954 Spor, Kırıkkale Büyük Anadolu Spor ile karşılaştı. maç 2-2 sona erdi. Adıyaman 1954 Spor ve Kırıkkale Büyük Anadolu Spor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.
TFF 3. Lig 4. Grup'da 10. hafta maçında Adıyaman 1954 Spor sahasında Kırıkkale Büyük Anadolu Spor ile 18.11.2020 13:00'da karşılaştı. Adıyaman Atatürk - Adıyaman stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.
Peki Adıyaman 1954 Spor - Kırıkkale Büyük Anadolu Spor maçının skoru ne?
Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Adıyaman Atatürk - Adıyaman stadyumunda oynanan maç 2-2 sona erdi.
Adıyaman 1954 Spor - Kırıkkale Büyük Anadolu Spor Maç Özetini İzlemek için Tıklayın
STADYUM BİLGİSİ
Adıyaman Atatürk - Adıyaman
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
18.11.2020 13:00
MAÇIN HAKEMLERİ
Ferhan Kestanlıoğlu(hakem), Birkan Çanakcıoğlu(1. Yardımcı Hakem), Hüseyin Aycan(2. Yardımcı Hakem), Ersan Şen(dördüncü Hakem)
Adıyaman 1954 Spor İlk 11
12. Türker Dırdıroğlu, 4. Selim Şahin, 5. Yusuf Orhan, 10. Cafercan Aksu, 11. Fuat Bavuk, 17. Ahmet Teker, 99. Sami Can Özkan, 44. Seyid Ahmet Han, 61. Sami Emirhan Kayıkçı, 67. Salim Uzun, 77. İlyas Ekiz
Yedekler
34. Cihat Herdili, 6. Fatih Gürden, 7. Hüseyin Ekici, 20. Mustafa Çalışkan, 8. Okan Saraçoğlu, 66. Osman Paşa Zorlu, 28. Serkan Yıldız
Teknik Sorumlu
Mehmet Ak
Goller
{homeGoal}
Kartlar
{homeCard}
Oyundan Çıkanlar
{homeOut}
Oyuna Girenler
{homeIn}
Kırıkkale Büyük Anadolu Spor İlk 11
53. İlker Günay, 55. Bünyamin Başar, 18. Hüseyin Erol, 24. Necmican Cebeci, 16. Bilal Özdemir, 6. Buğra Şahiner, 5. Emre Avcı, 62. Özkan Yiğiter, 10. Ali Helvacı, 11. Mehmet İncesu, 9. Aykut Çift
Yedekler
69. Berkin Şevki Yavuz, 67. Hakan Arat, 99. Mehmet Berke Yanmaz, 32. Doğukan Subaşı, 4. Adem Ercan, 17. İbrahim Zeytin, 66. Şeref Ercan
Teknik Sorumlu
Erman Güraçar
Goller
{awayGoal}
Kartlar
{awayCard}
Oyundan Çıkanlar
{awayOut}
Oyuna Girenler
{awayIn}
Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|68 Aksaray Belediyespor
|8
|5
|3
|0
|11
|4
|18
|7
|2
|1954 Kelkit Bld.Spor
|10
|6
|0
|4
|12
|8
|18
|4
|3
|Bursa Yıldırımspor
|9
|5
|1
|3
|14
|6
|16
|8
|4
|52 Orduspor FK
|10
|3
|6
|1
|16
|9
|15
|7
|5
|Adıyaman 1954 SK
|8
|4
|3
|1
|11
|7
|15
|4
|6
|Bayrampaşa
|8
|4
|1
|3
|20
|11
|13
|9
|7
|Modafen
|8
|4
|1
|3
|9
|6
|13
|3
|8
|Bergama Belediyespor
|7
|3
|3
|1
|11
|8
|12
|3
|9
|Düzcespor
|7
|3
|3
|1
|10
|8
|12
|2
|10
|Alanya Kestelspor
|9
|3
|3
|3
|14
|14
|12
|0
|11
|Siirt İl Özel İdare
|9
|2
|4
|3
|8
|14
|10
|-6
|12
|Silivrispor
|10
|2
|4
|4
|8
|16
|10
|-8
|13
|Muğlaspor
|8
|1
|3
|4
|6
|10
|6
|-4
|14
|Kırıkkale Büyük Anadoluspor
|8
|1
|3
|4
|9
|16
|6
|-7
|15
|Karaköprü Belediyespor
|7
|1
|3
|3
|4
|12
|6
|-8
|16
|Sultanbeyli Bld.
|10
|1
|2
|7
|5
|15
|5
|-10
|17
|Kozan Spor FK
|6
|1
|1
|4
|5
|9
|4
|-4
Fikstür
|18.11.2020
|Alanya Kestelspor
|1-1
|52 Orduspor FK
|18.11.2020
|Silivrispor
|1-0
|Modafen
|18.11.2020
|Siirt İl Özel İdare
|1-3
|Bergama Belediyespor
|18.11.2020
|Kozan Spor FK
|P-P
|Muğlaspor
|18.11.2020
|Karaköprü Belediyespor
|0-1
|1954 Kelkit Bld.Spor
|18.11.2020
|Bursa Yıldırımspor
|3-0
|Sultanbeyli Bld.
|18.11.2020
|Bayrampaşa
|2-3
|68 Aksaray Belediyespor
|18.11.2020
|Adıyaman 1954 SK
|2-2
|Kırıkkale Büyük Anadoluspor
|18.11.2020
|Kestelspor
|52 Orduspor FK