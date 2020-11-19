2020-2021 Adıyaman 1954 Spor, Kırıkkale Büyük Anadolu Spor maç özeti, maç sonucu

TFF 3. Lig 4. Grup 10. hafta maçında Adıyaman 1954 Spor, Kırıkkale Büyük Anadolu Spor ile karşılaştı. maç 2-2 sona erdi. Adıyaman 1954 Spor ve Kırıkkale Büyük Anadolu Spor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 3. Lig 4. Grup'da 10. hafta maçında Adıyaman 1954 Spor sahasında Kırıkkale Büyük Anadolu Spor ile 18.11.2020 13:00'da karşılaştı. Adıyaman Atatürk - Adıyaman stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak. Peki Adıyaman 1954 Spor - Kırıkkale Büyük Anadolu Spor maçının skoru ne? Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Adıyaman Atatürk - Adıyaman stadyumunda oynanan maç 2-2 sona erdi. Adıyaman 1954 Spor - Kırıkkale Büyük Anadolu Spor Maç Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ

Adıyaman Atatürk - Adıyaman



MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

18.11.2020 13:00



MAÇIN HAKEMLERİ

Ferhan Kestanlıoğlu(hakem), Birkan Çanakcıoğlu(1. Yardımcı Hakem), Hüseyin Aycan(2. Yardımcı Hakem), Ersan Şen(dördüncü Hakem)

Adıyaman 1954 Spor

Adıyaman 1954 Spor İlk 11

12. Türker Dırdıroğlu, 4. Selim Şahin, 5. Yusuf Orhan, 10. Cafercan Aksu, 11. Fuat Bavuk, 17. Ahmet Teker, 99. Sami Can Özkan, 44. Seyid Ahmet Han, 61. Sami Emirhan Kayıkçı, 67. Salim Uzun, 77. İlyas Ekiz



Yedekler

34. Cihat Herdili, 6. Fatih Gürden, 7. Hüseyin Ekici, 20. Mustafa Çalışkan, 8. Okan Saraçoğlu, 66. Osman Paşa Zorlu, 28. Serkan Yıldız



Teknik Sorumlu

Mehmet Ak



Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

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Oyuna Girenler

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Kırıkkale Büyük Anadolu Spor

Kırıkkale Büyük Anadolu Spor İlk 11

53. İlker Günay, 55. Bünyamin Başar, 18. Hüseyin Erol, 24. Necmican Cebeci, 16. Bilal Özdemir, 6. Buğra Şahiner, 5. Emre Avcı, 62. Özkan Yiğiter, 10. Ali Helvacı, 11. Mehmet İncesu, 9. Aykut Çift



Yedekler

69. Berkin Şevki Yavuz, 67. Hakan Arat, 99. Mehmet Berke Yanmaz, 32. Doğukan Subaşı, 4. Adem Ercan, 17. İbrahim Zeytin, 66. Şeref Ercan



Teknik Sorumlu

Erman Güraçar



Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

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Oyuna Girenler

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Puan Durumu



Takım O G B M A Y P Av 1 68 Aksaray Belediyespor 8 5 3 0 11 4 18 7 2 1954 Kelkit Bld.Spor 10 6 0 4 12 8 18 4 3 Bursa Yıldırımspor 9 5 1 3 14 6 16 8 4 52 Orduspor FK 10 3 6 1 16 9 15 7 5 Adıyaman 1954 SK 8 4 3 1 11 7 15 4 6 Bayrampaşa 8 4 1 3 20 11 13 9 7 Modafen 8 4 1 3 9 6 13 3 8 Bergama Belediyespor 7 3 3 1 11 8 12 3 9 Düzcespor 7 3 3 1 10 8 12 2 10 Alanya Kestelspor 9 3 3 3 14 14 12 0 11 Siirt İl Özel İdare 9 2 4 3 8 14 10 -6 12 Silivrispor 10 2 4 4 8 16 10 -8 13 Muğlaspor 8 1 3 4 6 10 6 -4 14 Kırıkkale Büyük Anadoluspor 8 1 3 4 9 16 6 -7 15 Karaköprü Belediyespor 7 1 3 3 4 12 6 -8 16 Sultanbeyli Bld. 10 1 2 7 5 15 5 -10 17 Kozan Spor FK 6 1 1 4 5 9 4 -4

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