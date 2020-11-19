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2020-2021 Adıyaman 1954 Spor, Kırıkkale Büyük Anadolu Spor maç özeti, maç sonucu

TFF 3. Lig 4. Grup 10. hafta maçında Adıyaman 1954 Spor, Kırıkkale Büyük Anadolu Spor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.

2020-2021 Adıyaman 1954 Spor, Kırıkkale Büyük Anadolu Spor maç özeti, maç sonucu

TFF 3. Lig 4. Grup 10. hafta maçında Adıyaman 1954 Spor, Kırıkkale Büyük Anadolu Spor ile karşılaştı. maç 2-2 sona erdi. Adıyaman 1954 Spor ve Kırıkkale Büyük Anadolu Spor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 3. Lig 4. Grup'da 10. hafta maçında Adıyaman 1954 Spor sahasında Kırıkkale Büyük Anadolu Spor ile 18.11.2020 13:00'da karşılaştı. Adıyaman Atatürk - Adıyaman stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.

Peki  Adıyaman 1954 Spor - Kırıkkale Büyük Anadolu Spor maçının skoru ne?

Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Adıyaman Atatürk - Adıyaman stadyumunda oynanan maç 2-2 sona erdi.

Adıyaman 1954 Spor - Kırıkkale Büyük Anadolu Spor Maç Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ
Adıyaman Atatürk - Adıyaman

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
18.11.2020 13:00

MAÇIN HAKEMLERİ
Ferhan Kestanlıoğlu(hakem), Birkan Çanakcıoğlu(1. Yardımcı Hakem), Hüseyin Aycan(2. Yardımcı Hakem), Ersan Şen(dördüncü Hakem)

ADIYAMAN 1954 SPORAdıyaman 1954 Spor

Adıyaman 1954 Spor İlk 11
12. Türker Dırdıroğlu, 4. Selim Şahin, 5. Yusuf Orhan, 10. Cafercan Aksu, 11. Fuat Bavuk, 17. Ahmet Teker, 99. Sami Can Özkan, 44. Seyid Ahmet Han, 61. Sami Emirhan Kayıkçı, 67. Salim Uzun, 77. İlyas Ekiz

Yedekler
34. Cihat Herdili, 6. Fatih Gürden, 7. Hüseyin Ekici, 20. Mustafa Çalışkan, 8. Okan Saraçoğlu, 66. Osman Paşa Zorlu, 28. Serkan Yıldız

Teknik Sorumlu
Mehmet Ak

Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
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Oyuna Girenler
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KIRIKKALE BÜYÜK ANADOLU SPORKırıkkale Büyük Anadolu Spor

Kırıkkale Büyük Anadolu Spor İlk 11
53. İlker Günay, 55. Bünyamin Başar, 18. Hüseyin Erol, 24. Necmican Cebeci, 16. Bilal Özdemir, 6. Buğra Şahiner, 5. Emre Avcı, 62. Özkan Yiğiter, 10. Ali Helvacı, 11. Mehmet İncesu, 9. Aykut Çift

Yedekler
69. Berkin Şevki Yavuz, 67. Hakan Arat, 99. Mehmet Berke Yanmaz, 32. Doğukan Subaşı, 4. Adem Ercan, 17. İbrahim Zeytin, 66. Şeref Ercan

Teknik Sorumlu
Erman Güraçar

Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
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Oyuna Girenler
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Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
168 Aksaray Belediyespor8530114187
21954 Kelkit Bld.Spor10604128184
3Bursa Yıldırımspor9513146168
452 Orduspor FK10361169157
5Adıyaman 1954 SK8431117154
6Bayrampaşa84132011139
7Modafen841396133
8Bergama Belediyespor7331118123
9Düzcespor7331108122
10Alanya Kestelspor93331414120
11Siirt İl Özel İdare924381410-6
12Silivrispor1024481610-8
13Muğlaspor81346106-4
14Kırıkkale Büyük Anadoluspor81349166-7
15Karaköprü Belediyespor71334126-8
16Sultanbeyli Bld.101275155-10
17Kozan Spor FK6114594-4

Fikstür

18.11.2020Alanya Kestelspor1-152 Orduspor FK
18.11.2020Silivrispor1-0Modafen
18.11.2020Siirt İl Özel İdare1-3Bergama Belediyespor
18.11.2020Kozan Spor FKP-PMuğlaspor
18.11.2020Karaköprü Belediyespor0-11954 Kelkit Bld.Spor
18.11.2020Bursa Yıldırımspor3-0Sultanbeyli Bld.
18.11.2020Bayrampaşa2-368 Aksaray Belediyespor
18.11.2020Adıyaman 1954 SK2-2Kırıkkale Büyük Anadoluspor
18.11.2020Kestelspor52 Orduspor FK
Onur Çelik
Spor Editörü


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