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2020-2021 Afjet Afyonspor 0 - 1 Kocaelispor / Maç Özeti

TFF 2. Lig Beyaz Grup 5. hafta maçında Afjet Afyonspor, Kocaelispor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.

2020-2021 Afjet Afyonspor 0 - 1 Kocaelispor / Maç Özeti

TFF 2. Lig Beyaz Grup 5. hafta maçında Afjet Afyonspor, Kocaelispor ile karşılaştı. maç 0-1 sona erdi. Afjet Afyonspor ve Kocaelispor taraftarlar maç sonucu'nu, puan durumunu ve maçın özeti'ni merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 2. Lig Beyaz Grup'te  5. hafta maçında Afjet Afyonspor sahasında Kocaelispor ile 14.10.2020 19:00'da karşılaştı. Zafer Stadı - Afyon stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.

Peki  Afjet Afyonspor - Kocaelispor maçı kaç kaç bitti?
Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz.

STADYUM BİLGİSİ
Zafer Stadı - Afyon

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
14.10.2020 19:00

MAÇIN HAKEMLERİ
Celal Bayraklı(hakem), Cihad Buyurgan(1. Yardımcı Hakem), Recep Güneş(2. Yardımcı Hakem), Ahmet Ecevit(dördüncü Hakem)

AFJET AFYONSPORAfjet Afyonspor

Afjet Afyonspor İlk 11
27. Anıl Atağ, 3. Mahmut Boz, 4. Veli Kızılkaya, 5. Emre Tosun, 9. Cihan Özkara, 11. Mehmet Özdıraz, 19. Savaş Tağa, 48. Aykut Uluç, 77. Ferit Erişçi, 80. Görkem Güven, 89. Nazmi Candoğan

Yedekler
15. Mehmet Doğan, 10. Kaan Baysal, 12. Bora Taşdemir, 13. Mert Polat Keklik, 16. Seyfettin Anıl Yaşar, 17. Yavuz Selim Tek, 20. Veysel Karani Ünal, 21. Yusuf Emre Kasal, 91. Okan Yıldız, 99. Hacı Mustafa Karabulut

Teknik Sorumlu
Özgür Zengin

Goller
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Kartlar
Sarı Kart Nazmi Candoğan 60.dk, Sarı Kart Ferit Erişçi 62.dk, Sarı Kart Savaş Tağa 31.dk, Sarı Kart Aykut Uluç 76.dk

Oyundan Çıkanlar
Mehmet Özdıraz 65.dk, Savaş Tağa 65.dk, Görkem Güven 46.dk, Bora Taşdemir 76.dk

Oyuna Girenler
Hacı Mustafa Karabulut 65.dk, Bora Taşdemir 65.dk, Veysel Karani Ünal 46.dk, Yavuz Selim Tek 76.dk

KOCAELİSPORKocaelispor

Kocaelispor İlk 11
1. Bayram Olgun, 4. Kemal Can Aydemir, 14. Yiğitali Bayrak, 24. Mervan Yusuf Yiğit, 27. Semih Karadeniz, 41. Gökhan Meral, 61. Numan Çürüksu, 72. Muhammed Gönülaçar, 77. Benhur Keser, 89. Mesut Özdemir, 99. Bahattin Köse

Yedekler
17. İsmet Yumakoğulları, 3. Erdinç Karakaş, 7. Hakan Demirci, 9. Batuhan Er, 11. Cerem Talha Dinçer, 22. Murat Cem Akpınar, 36. Bilal Çubukçu, 57. Taha Batuhan Yayıkcı, 80. İrfan Başaran, 88. Ramazan Çevik

Teknik Sorumlu


Goller
Yiğitali Bayrak,27.dk (f)

Kartlar
Sarı Kart Bahattin Köse 47.dk

Oyundan Çıkanlar
Mesut Özdemir 90.dk, Yiğitali Bayrak 80.dk, Benhur Keser 90.dk, Mervan Yusuf Yiğit 60.dk, Bahattin Köse 60.dk

Oyuna Girenler
İrfan Başaran 90.dk, Murat Cem Akpınar 80.dk, Erdinç Karakaş 90.dk, Batuhan Er 60.dk, Ramazan Çevik 60.dk

Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Manisa FK55002231519
2Sancaktepe FK53201111110
3Ankara Demirspor5311135108
4Uşak Spor5311115106
524Erzincanspor431083105
6Sarıyer52306294
7Kocaelispor4211567-1
8Hekimoğlu Trabzon41305263
9Amed Sportif5203496-5
10Kahramanmaraşspor41214450
11Gümüşhanespor5122675-1
12Zonguldak Kömürspor5122355-2
13Afjet Afyonspor5122375-4
14Hacettepe Spor5113354-2
15Çorum FK4112594-4
16Niğde Anadolu FK51133104-7
17Ergene Velimeşe50236102-4
18İnegölspor50234102-6
19Şanlıurfaspor50143221-19

Fikstür

14.10.202024Erzincanspor4-1Şanlıurfaspor
14.10.2020Sancaktepe FK1-0Zonguldak Kömürspor
14.10.2020Niğde Anadolu FK0-4Manisa FK
14.10.2020Kahramanmaraşspor2-1Uşak Spor
14.10.2020İnegölspor2-3Çorum FK
14.10.2020Ergene Velimeşe0-1Sarıyer
14.10.2020Ankara Demirspor2-2Gümüşhanespor
14.10.2020Amed Sportif1-0Hacettepe Spor
14.10.2020Afjet Afyonspor0-1Kocaelispor


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