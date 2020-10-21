2020-2021 Afjet Afyonspor 0 - 1 Kocaelispor / Maç Özeti
TFF 2. Lig Beyaz Grup 5. hafta maçında Afjet Afyonspor, Kocaelispor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.
TFF 2. Lig Beyaz Grup 5. hafta maçında Afjet Afyonspor, Kocaelispor ile karşılaştı. maç 0-1 sona erdi. Afjet Afyonspor ve Kocaelispor taraftarlar maç sonucu'nu, puan durumunu ve maçın özeti'ni merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.
TFF 2. Lig Beyaz Grup'te 5. hafta maçında Afjet Afyonspor sahasında Kocaelispor ile 14.10.2020 19:00'da karşılaştı. Zafer Stadı - Afyon stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.
Peki Afjet Afyonspor - Kocaelispor maçı kaç kaç bitti?
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STADYUM BİLGİSİ
Zafer Stadı - Afyon
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
14.10.2020 19:00
MAÇIN HAKEMLERİ
Celal Bayraklı(hakem), Cihad Buyurgan(1. Yardımcı Hakem), Recep Güneş(2. Yardımcı Hakem), Ahmet Ecevit(dördüncü Hakem)
Afjet Afyonspor İlk 11
27. Anıl Atağ, 3. Mahmut Boz, 4. Veli Kızılkaya, 5. Emre Tosun, 9. Cihan Özkara, 11. Mehmet Özdıraz, 19. Savaş Tağa, 48. Aykut Uluç, 77. Ferit Erişçi, 80. Görkem Güven, 89. Nazmi Candoğan
Yedekler
15. Mehmet Doğan, 10. Kaan Baysal, 12. Bora Taşdemir, 13. Mert Polat Keklik, 16. Seyfettin Anıl Yaşar, 17. Yavuz Selim Tek, 20. Veysel Karani Ünal, 21. Yusuf Emre Kasal, 91. Okan Yıldız, 99. Hacı Mustafa Karabulut
Teknik Sorumlu
Özgür Zengin
Goller
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Kartlar
Sarı Kart Nazmi Candoğan 60.dk, Sarı Kart Ferit Erişçi 62.dk, Sarı Kart Savaş Tağa 31.dk, Sarı Kart Aykut Uluç 76.dk
Oyundan Çıkanlar
Mehmet Özdıraz 65.dk, Savaş Tağa 65.dk, Görkem Güven 46.dk, Bora Taşdemir 76.dk
Oyuna Girenler
Hacı Mustafa Karabulut 65.dk, Bora Taşdemir 65.dk, Veysel Karani Ünal 46.dk, Yavuz Selim Tek 76.dk
Kocaelispor İlk 11
1. Bayram Olgun, 4. Kemal Can Aydemir, 14. Yiğitali Bayrak, 24. Mervan Yusuf Yiğit, 27. Semih Karadeniz, 41. Gökhan Meral, 61. Numan Çürüksu, 72. Muhammed Gönülaçar, 77. Benhur Keser, 89. Mesut Özdemir, 99. Bahattin Köse
Yedekler
17. İsmet Yumakoğulları, 3. Erdinç Karakaş, 7. Hakan Demirci, 9. Batuhan Er, 11. Cerem Talha Dinçer, 22. Murat Cem Akpınar, 36. Bilal Çubukçu, 57. Taha Batuhan Yayıkcı, 80. İrfan Başaran, 88. Ramazan Çevik
Teknik Sorumlu
Goller
Yiğitali Bayrak,27.dk (f)
Kartlar
Sarı Kart Bahattin Köse 47.dk
Oyundan Çıkanlar
Mesut Özdemir 90.dk, Yiğitali Bayrak 80.dk, Benhur Keser 90.dk, Mervan Yusuf Yiğit 60.dk, Bahattin Köse 60.dk
Oyuna Girenler
İrfan Başaran 90.dk, Murat Cem Akpınar 80.dk, Erdinç Karakaş 90.dk, Batuhan Er 60.dk, Ramazan Çevik 60.dk
Puan Durumu
|Takım
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|Av
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|Manisa FK
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|15
|19
|2
|Sancaktepe FK
|5
|3
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|1
|11
|10
|3
|Ankara Demirspor
|5
|3
|1
|1
|13
|5
|10
|8
|4
|Uşak Spor
|5
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|1
|1
|11
|5
|10
|6
|5
|24Erzincanspor
|4
|3
|1
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|8
|3
|10
|5
|6
|Sarıyer
|5
|2
|3
|0
|6
|2
|9
|4
|7
|Kocaelispor
|4
|2
|1
|1
|5
|6
|7
|-1
|8
|Hekimoğlu Trabzon
|4
|1
|3
|0
|5
|2
|6
|3
|9
|Amed Sportif
|5
|2
|0
|3
|4
|9
|6
|-5
|10
|Kahramanmaraşspor
|4
|1
|2
|1
|4
|4
|5
|0
|11
|Gümüşhanespor
|5
|1
|2
|2
|6
|7
|5
|-1
|12
|Zonguldak Kömürspor
|5
|1
|2
|2
|3
|5
|5
|-2
|13
|Afjet Afyonspor
|5
|1
|2
|2
|3
|7
|5
|-4
|14
|Hacettepe Spor
|5
|1
|1
|3
|3
|5
|4
|-2
|15
|Çorum FK
|4
|1
|1
|2
|5
|9
|4
|-4
|16
|Niğde Anadolu FK
|5
|1
|1
|3
|3
|10
|4
|-7
|17
|Ergene Velimeşe
|5
|0
|2
|3
|6
|10
|2
|-4
|18
|İnegölspor
|5
|0
|2
|3
|4
|10
|2
|-6
|19
|Şanlıurfaspor
|5
|0
|1
|4
|3
|22
|1
|-19
Fikstür
|14.10.2020
|24Erzincanspor
|4-1
|Şanlıurfaspor
|14.10.2020
|Sancaktepe FK
|1-0
|Zonguldak Kömürspor
|14.10.2020
|Niğde Anadolu FK
|0-4
|Manisa FK
|14.10.2020
|Kahramanmaraşspor
|2-1
|Uşak Spor
|14.10.2020
|İnegölspor
|2-3
|Çorum FK
|14.10.2020
|Ergene Velimeşe
|0-1
|Sarıyer
|14.10.2020
|Ankara Demirspor
|2-2
|Gümüşhanespor
|14.10.2020
|Amed Sportif
|1-0
|Hacettepe Spor
|14.10.2020
|Afjet Afyonspor
|0-1
|Kocaelispor