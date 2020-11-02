2020-2021 Afjet Afyonspor 2 - 1 Niğde Anadolu / Maç Özeti
TFF 2. Lig Beyaz Grup 8. hafta maçında Afjet Afyonspor, Niğde Anadolu ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.
TFF 2. Lig Beyaz Grup 8. hafta maçında Afjet Afyonspor, Niğde Anadolu ile karşılaştı. maç 2-1 sona erdi. Afjet Afyonspor ve Niğde Anadolu taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.
TFF 2. Lig Beyaz Grup'da 8. hafta maçında Afjet Afyonspor sahasında Niğde Anadolu ile 31.10.2020 19:00'da karşılaştı. Zafer Stadı - Afyon stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.
Peki Afjet Afyonspor - Niğde Anadolu maçı kaç kaç bitti?
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STADYUM BİLGİSİ
Zafer Stadı - Afyon
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
31.10.2020 19:00
MAÇIN HAKEMLERİ
Ömer Kocabey(hakem), Erdi Abdulmecit Sayar(1. Yardımcı Hakem), Murat Şimşek(2. Yardımcı Hakem), Serkan Önsal(dördüncü Hakem)
Afjet Afyonspor İlk 11
27. Anıl Atağ, 3. Mahmut Boz, 9. Cihan Özkara, 16. Seyfettin Anıl Yaşar, 19. Savaş Tağa, 20. Veysel Karani Ünal, 25. Ferhan Evren, 48. Aykut Uluç, 5. Emre Tosun, 89. Nazmi Candoğan, 91. Okan Yıldız
Yedekler
15. Mehmet Doğan, 13. Mert Polat Keklik, 17. Yavuz Selim Tek, 21. Yusuf Emre Kasal, 80. Görkem Güven, 99. Hacı Mustafa Karabulut
Teknik Sorumlu
Özgür Zengin
Goller
Emre Tosun,41.dk (h), Savaş Tağa,53.dk (f)
Kartlar
Sarı Kart Nazmi Candoğan 63.dk
Oyundan Çıkanlar
Savaş Tağa 80.dk, Aykut Uluç 84.dk, Cihan Özkara 90+2.dk
Oyuna Girenler
Yusuf Emre Kasal 80.dk, Görkem Güven 84.dk, Mert Polat Keklik 90+2.dk
Niğde Anadolu İlk 11
12. Ali Emre Yanar, 8. Metehan Yilmaz, 11. Ali Mert Aydın, 17. Atalay Yıldırım, 19. Barışcan Işık Altunbaş, 27. Mustafa Emirhan Özyaşar, 41. Şahan Akyüz, 51. Fatih Aktay, 77. Onur Taha Takır, 80. Berkay Samancı, 93. Recep Yemişci
Yedekler
18. Enes Kalyoncu, 31. Orhan Kurşun, 7. Altar Han Hidayetoğlu, 20. Tolgahan Mulla Çiçek, 48. Berkin Taşkın, 54. Tuğrul Cem Sayar, 66. Yücel Candemir, 4. Rıza Efendioğlu
Teknik Sorumlu
Zeki Çakır
Goller
Atalay Yıldırım,19.dk (f)
Kartlar
Sarı Kart Fatih Aktay 29.dk, Sarı Kart Altar Han Hidayetoğlu 87.dk
Oyundan Çıkanlar
Berkay Samancı 62.dk, Ali Mert Aydın 15.dk, Atalay Yıldırım 46.dk, Mustafa Emirhan Özyaşar 51.dk
Oyuna Girenler
Altar Han Hidayetoğlu 62.dk, Tolgahan Mulla Çiçek 15.dk, Yücel Candemir 46.dk, Berkin Taşkın 51.dk
Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Manisa FK
|8
|7
|1
|0
|26
|4
|22
|22
|2
|24Erzincanspor
|7
|5
|2
|0
|13
|4
|17
|9
|3
|Uşak Spor
|8
|5
|1
|2
|16
|10
|16
|6
|4
|Sancaktepe FK
|7
|4
|2
|1
|16
|4
|14
|12
|5
|Kocaelispor
|7
|4
|2
|1
|8
|7
|14
|1
|6
|Ankara Demirspor
|7
|4
|1
|2
|16
|8
|13
|8
|7
|Hekimoğlu Trabzon
|7
|3
|3
|1
|11
|4
|12
|7
|8
|Sarıyer
|6
|3
|3
|0
|8
|2
|12
|6
|9
|Amed Sportif
|8
|4
|0
|4
|7
|12
|12
|-5
|10
|Afjet Afyonspor
|7
|2
|3
|2
|7
|10
|9
|-3
|11
|Çorum FK
|7
|2
|1
|4
|11
|13
|7
|-2
|12
|Kahramanmaraşspor
|5
|1
|3
|1
|7
|7
|6
|0
|13
|Zonguldak Kömürspor
|7
|1
|3
|3
|3
|6
|6
|-3
|14
|Ergene Velimeşe
|8
|1
|3
|4
|9
|13
|6
|-4
|15
|Gümüşhanespor
|7
|1
|2
|4
|8
|14
|5
|-6
|16
|Hacettepe Spor
|8
|1
|2
|5
|6
|13
|5
|-7
|17
|Niğde Anadolu FK
|8
|1
|2
|5
|4
|16
|5
|-12
|18
|İnegölspor
|7
|0
|3
|4
|6
|13
|3
|-7
|19
|Şanlıurfaspor
|7
|0
|1
|6
|4
|26
|1
|-22
Fikstür
|31.10.2020
|Zonguldak Kömürspor
|0-0
|24Erzincanspor
|31.10.2020
|Uşak Spor
|2-1
|Şanlıurfaspor
|31.10.2020
|Sarıyer
|2-0
|Amed Sportif
|31.10.2020
|Manisa FK
|2-0
|Sancaktepe FK
|31.10.2020
|Hacettepe Spor
|0-3
|Hekimoğlu Trabzon
|31.10.2020
|Gümüşhanespor
|P-P
|Kahramanmaraşspor
|31.10.2020
|Afjet Afyonspor
|2-1
|Niğde Anadolu FK
|31.10.2020
|Kocaelispor
|2-1
|Ergene Velimeşe
|31.10.2020
|Çorum FK
|2-3
|Ankara Demirspor