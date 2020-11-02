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2020-2021 Afjet Afyonspor 2 - 1 Niğde Anadolu / Maç Özeti

TFF 2. Lig Beyaz Grup 8. hafta maçında Afjet Afyonspor, Niğde Anadolu ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.

2020-2021 Afjet Afyonspor 2 - 1 Niğde Anadolu / Maç Özeti

TFF 2. Lig Beyaz Grup 8. hafta maçında Afjet Afyonspor, Niğde Anadolu ile karşılaştı. maç 2-1 sona erdi. Afjet Afyonspor ve Niğde Anadolu taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 2. Lig Beyaz Grup'da  8. hafta maçında Afjet Afyonspor sahasında Niğde Anadolu ile 31.10.2020 19:00'da karşılaştı. Zafer Stadı - Afyon stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.

Peki  Afjet Afyonspor - Niğde Anadolu maçı kaç kaç bitti?
Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz.

STADYUM BİLGİSİ
Zafer Stadı - Afyon

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
31.10.2020 19:00

MAÇIN HAKEMLERİ
Ömer Kocabey(hakem), Erdi Abdulmecit Sayar(1. Yardımcı Hakem), Murat Şimşek(2. Yardımcı Hakem), Serkan Önsal(dördüncü Hakem)

AFJET AFYONSPORAfjet Afyonspor

Afjet Afyonspor İlk 11
27. Anıl Atağ, 3. Mahmut Boz, 9. Cihan Özkara, 16. Seyfettin Anıl Yaşar, 19. Savaş Tağa, 20. Veysel Karani Ünal, 25. Ferhan Evren, 48. Aykut Uluç, 5. Emre Tosun, 89. Nazmi Candoğan, 91. Okan Yıldız

Yedekler
15. Mehmet Doğan, 13. Mert Polat Keklik, 17. Yavuz Selim Tek, 21. Yusuf Emre Kasal, 80. Görkem Güven, 99. Hacı Mustafa Karabulut

Teknik Sorumlu
Özgür Zengin

Goller
Emre Tosun,41.dk (h), Savaş Tağa,53.dk (f)

Kartlar
Sarı Kart Nazmi Candoğan 63.dk

Oyundan Çıkanlar
Savaş Tağa 80.dk, Aykut Uluç 84.dk, Cihan Özkara 90+2.dk

Oyuna Girenler
Yusuf Emre Kasal 80.dk, Görkem Güven 84.dk, Mert Polat Keklik 90+2.dk

NİĞDE ANADOLUNiğde Anadolu

Niğde Anadolu İlk 11
12. Ali Emre Yanar, 8. Metehan Yilmaz, 11. Ali Mert Aydın, 17. Atalay Yıldırım, 19. Barışcan Işık Altunbaş, 27. Mustafa Emirhan Özyaşar, 41. Şahan Akyüz, 51. Fatih Aktay, 77. Onur Taha Takır, 80. Berkay Samancı, 93. Recep Yemişci

Yedekler
18. Enes Kalyoncu, 31. Orhan Kurşun, 7. Altar Han Hidayetoğlu, 20. Tolgahan Mulla Çiçek, 48. Berkin Taşkın, 54. Tuğrul Cem Sayar, 66. Yücel Candemir, 4. Rıza Efendioğlu

Teknik Sorumlu
Zeki Çakır

Goller
Atalay Yıldırım,19.dk (f)

Kartlar
Sarı Kart Fatih Aktay 29.dk, Sarı Kart Altar Han Hidayetoğlu 87.dk

Oyundan Çıkanlar
Berkay Samancı 62.dk, Ali Mert Aydın 15.dk, Atalay Yıldırım 46.dk, Mustafa Emirhan Özyaşar 51.dk

Oyuna Girenler
Altar Han Hidayetoğlu 62.dk, Tolgahan Mulla Çiçek 15.dk, Yücel Candemir 46.dk, Berkin Taşkın 51.dk

Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Manisa FK87102642222
224Erzincanspor7520134179
3Uşak Spor85121610166
4Sancaktepe FK74211641412
5Kocaelispor742187141
6Ankara Demirspor7412168138
7Hekimoğlu Trabzon7331114127
8Sarıyer633082126
9Amed Sportif840471212-5
10Afjet Afyonspor72327109-3
11Çorum FK721411137-2
12Kahramanmaraşspor51317760
13Zonguldak Kömürspor7133366-3
14Ergene Velimeşe81349136-4
15Gümüşhanespor71248145-6
16Hacettepe Spor81256135-7
17Niğde Anadolu FK81254165-12
18İnegölspor70346133-7
19Şanlıurfaspor70164261-22

Fikstür

31.10.2020Zonguldak Kömürspor0-024Erzincanspor
31.10.2020Uşak Spor2-1Şanlıurfaspor
31.10.2020Sarıyer2-0Amed Sportif
31.10.2020Manisa FK2-0Sancaktepe FK
31.10.2020Hacettepe Spor0-3Hekimoğlu Trabzon
31.10.2020GümüşhanesporP-PKahramanmaraşspor
31.10.2020Afjet Afyonspor2-1Niğde Anadolu FK
31.10.2020Kocaelispor2-1Ergene Velimeşe
31.10.2020Çorum FK2-3Ankara Demirspor


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