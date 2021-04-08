En uzun ve en kısa oruç hangi illerde tutulacak? Diyanet'ten flaş paylaşım!Artvin’de Covid-19 tedbirleri kapsamında arabalı açık hava sinemasıBakan Ersoy TİKA’nın restore ettiği Gjirokastra Öğrenci Yurdu’nun açılışını yapıldıAvusturya'dan Aksaray Da izne gelen gurbetçi evinde ölü bulunduDüğünde çıkan kavgada gelinin kardeşi damadı bıçakla yaralandı8 Nisan 2021 Perşembe Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu | Bugünkü korona tablosu| Vaka ve ölüm sayısı kaç oldu?Son dakika | Emekli amirallerin açıklamasına ilişkin soruşturmada 10 şüphelinin gözaltı süresi uzatıldıSon dakika | Bakan Selçuk: 125 bin öğretmen önümüzdeki günlerde aşılanacakKılıçdaroğlu Ayancıklılara seslendi: Demokrasiyi biz getireceğiz, umudunuzu kaybetmeyinOder isminin anlamı nedir, Oder ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
İstanbul5 °C
  1. HABERLER
  2. SPOR
  3. 2020-2021 Altındağ Spor, Çarşambaspor maç özeti, maç sonucu

2020-2021 Altındağ Spor, Çarşambaspor maç özeti, maç sonucu

TFF 3. Lig 3. Grup 30. hafta maçında Altındağ Spor, Çarşambaspor ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

2020-2021 Altındağ Spor, Çarşambaspor maç özeti, maç sonucu

TFF 3. Lig 3. Grup 30. hafta maçında Altındağ Spor, Çarşambaspor ile karşılaştı. maç 0-2 sona erdi. Altındağ Spor ve Çarşambaspor karşılaşmasında taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.

TFF 3. Lig 3. Grup'da  30. hafta maçında Altındağ Spor sahasında Çarşambaspor ile 08.04.2021 15:00'da karşılaştı. Çubuk İlçe - Ankara stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...

Peki  Altındağ Spor - Çarşambaspor maçının skoru ne oldu?

Altındağ Spor, Çarşambaspor Maçının özetine, karşılaşma ile ilgili merak ettiğiniz tüm gelişmelere haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla ulaşabilirsiniz.

Altındağ Spor Çarşambaspor Maçının Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ
Çubuk İlçe - Ankara

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
08.04.2021 15:00

Altındağ Spor Çarşambaspor Maçının Hakemleri
Mehmet Güngör(hakem), Umut İncili(1. Yardımcı Hakem), Ömer Akman(2. Yardımcı Hakem), Olcay Yıldırım(dördüncü Hakem)

ALTINDAĞ SPORAltındağ Spor

Altındağ Spor İlk 11
97. Süleyman Çamlıca, 61. Utku Kahyaoğlu, 53. Tunahan Keskin, 27. Berk Yiğit Karadağ, 14. Yaşar Miralp Arslantürk, 8. Hamit Kargın, 78. Tunahan Akpınar, 66. Emre Can Dönmez, 77. Fatih Karslı, 22. Ali Eren Demirkol, 6. Furkan Ünsal

Yedekler
34. Melikhan Kasım Kılıçarslan, 26. Emre Toptan, 29. Bayram Can Alyurt, 4. Kaan Uykur, 80. Muzaffer Doğan

Teknik Sorumlu


Goller
{homeGoal}

Kartlar
{homeCard}

Oyundan Çıkanlar
{homeOut}

Oyuna Girenler
{homeIn}

ÇARŞAMBASPORÇarşambaspor

Çarşambaspor İlk 11
12. Kadir Kahvecioğlu, 5. Oğuzhan Yıldırım, 6. Mete Han Genç, 9. Serhan Yılmaz, 21. Ceyhun Hidayet Osman Çepnioğlu, 35. Hasan Küçük, 37. Erhan Tatlıdil, 58. Metin Karakan, 71. Cihat Karakuş, 77. Muhammet Mustafa Doğan, 88. Rıdvan Sağlam

Yedekler
18. Eren Yılmaz, 10. Kemal Sabri Bayraktar, 11. Veysel Kılıç, 34. Ömer Can Ahenk, 55. Tugay Eruzun, 80. Erol Toraman, 97. Mertcan İhtiyar

Teknik Sorumlu
Kenan Yelek

Goller
{awayGoal}

Kartlar
{awayCard}

Oyundan Çıkanlar
{awayOut}

Oyuna Girenler
{awayIn}

Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Somaspor28188258266232
2Esenler Erokspor28176553225731
3İçel İdmanyurdu Spor29149639225117
4Çarşambaspor281110737254312
5Çatalcaspor28111073126435
6Şile Yıldızspor2911993736421
7Isparta 32 Spor2811894133418
8Karşıyaka2810711313437-3
9Elazığ Karakoçan FK298129303336-3
10Erbaaspor2810513253135-6
11Osmaniyespor FK28107112929370
12Altındağspor2881010242934-5
13Batman Petrolspor287129202633-6
14Cizrespor2861012255028-25
15Arhavispor286913203527-15
16Gölcükspor287417203625-16
17Yalovaspor293818235017-27

Fikstür

04.04.2021Erokspor Yalovaspor
08.04.2021Şile Yıldızspor2-4Somaspor
08.04.2021Altındağspor0-2Çarşambaspor
08.04.2021Erbaaspor1-0Çatalcaspor
08.04.2021Esenler Erokspor4-0Yalovaspor
08.04.2021Isparta 32 Spor1-2Cizrespor
08.04.2021Gölcükspor2-4Elazığ Belediyespor
08.04.2021İçel İdmanyurdu Spor2-0Karşıyaka
08.04.2021Osmaniyespor FK0-0Arhavispor

Kaynak: Türkiye Futbol Federasyonu  

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT