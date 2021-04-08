2020-2021 Altındağ Spor, Çarşambaspor maç özeti, maç sonucu
TFF 3. Lig 3. Grup 30. hafta maçında Altındağ Spor, Çarşambaspor ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.
TFF 3. Lig 3. Grup 30. hafta maçında Altındağ Spor, Çarşambaspor ile karşılaştı. maç 0-2 sona erdi. Altındağ Spor ve Çarşambaspor karşılaşmasında taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.
TFF 3. Lig 3. Grup'da 30. hafta maçında Altındağ Spor sahasında Çarşambaspor ile 08.04.2021 15:00'da karşılaştı. Çubuk İlçe - Ankara stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...
Peki Altındağ Spor - Çarşambaspor maçının skoru ne oldu?
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STADYUM BİLGİSİ
Çubuk İlçe - Ankara
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
08.04.2021 15:00
Altındağ Spor Çarşambaspor Maçının Hakemleri
Mehmet Güngör(hakem), Umut İncili(1. Yardımcı Hakem), Ömer Akman(2. Yardımcı Hakem), Olcay Yıldırım(dördüncü Hakem)
Altındağ Spor İlk 11
97. Süleyman Çamlıca, 61. Utku Kahyaoğlu, 53. Tunahan Keskin, 27. Berk Yiğit Karadağ, 14. Yaşar Miralp Arslantürk, 8. Hamit Kargın, 78. Tunahan Akpınar, 66. Emre Can Dönmez, 77. Fatih Karslı, 22. Ali Eren Demirkol, 6. Furkan Ünsal
Yedekler
34. Melikhan Kasım Kılıçarslan, 26. Emre Toptan, 29. Bayram Can Alyurt, 4. Kaan Uykur, 80. Muzaffer Doğan
Teknik Sorumlu
Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
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Oyuna Girenler
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Çarşambaspor İlk 11
12. Kadir Kahvecioğlu, 5. Oğuzhan Yıldırım, 6. Mete Han Genç, 9. Serhan Yılmaz, 21. Ceyhun Hidayet Osman Çepnioğlu, 35. Hasan Küçük, 37. Erhan Tatlıdil, 58. Metin Karakan, 71. Cihat Karakuş, 77. Muhammet Mustafa Doğan, 88. Rıdvan Sağlam
Yedekler
18. Eren Yılmaz, 10. Kemal Sabri Bayraktar, 11. Veysel Kılıç, 34. Ömer Can Ahenk, 55. Tugay Eruzun, 80. Erol Toraman, 97. Mertcan İhtiyar
Teknik Sorumlu
Kenan Yelek
Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
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Oyuna Girenler
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Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Somaspor
|28
|18
|8
|2
|58
|26
|62
|32
|2
|Esenler Erokspor
|28
|17
|6
|5
|53
|22
|57
|31
|3
|İçel İdmanyurdu Spor
|29
|14
|9
|6
|39
|22
|51
|17
|4
|Çarşambaspor
|28
|11
|10
|7
|37
|25
|43
|12
|5
|Çatalcaspor
|28
|11
|10
|7
|31
|26
|43
|5
|6
|Şile Yıldızspor
|29
|11
|9
|9
|37
|36
|42
|1
|7
|Isparta 32 Spor
|28
|11
|8
|9
|41
|33
|41
|8
|8
|Karşıyaka
|28
|10
|7
|11
|31
|34
|37
|-3
|9
|Elazığ Karakoçan FK
|29
|8
|12
|9
|30
|33
|36
|-3
|10
|Erbaaspor
|28
|10
|5
|13
|25
|31
|35
|-6
|11
|Osmaniyespor FK
|28
|10
|7
|11
|29
|29
|37
|0
|12
|Altındağspor
|28
|8
|10
|10
|24
|29
|34
|-5
|13
|Batman Petrolspor
|28
|7
|12
|9
|20
|26
|33
|-6
|14
|Cizrespor
|28
|6
|10
|12
|25
|50
|28
|-25
|15
|Arhavispor
|28
|6
|9
|13
|20
|35
|27
|-15
|16
|Gölcükspor
|28
|7
|4
|17
|20
|36
|25
|-16
|17
|Yalovaspor
|29
|3
|8
|18
|23
|50
|17
|-27
Fikstür
|04.04.2021
|Erokspor
|Yalovaspor
|08.04.2021
|Şile Yıldızspor
|2-4
|Somaspor
|08.04.2021
|Altındağspor
|0-2
|Çarşambaspor
|08.04.2021
|Erbaaspor
|1-0
|Çatalcaspor
|08.04.2021
|Esenler Erokspor
|4-0
|Yalovaspor
|08.04.2021
|Isparta 32 Spor
|1-2
|Cizrespor
|08.04.2021
|Gölcükspor
|2-4
|Elazığ Belediyespor
|08.04.2021
|İçel İdmanyurdu Spor
|2-0
|Karşıyaka
|08.04.2021
|Osmaniyespor FK
|0-0
|Arhavispor
Kaynak: Türkiye Futbol Federasyonu