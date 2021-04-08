2020-2021 Altındağ Spor, Çarşambaspor maç özeti, maç sonucu

TFF 3. Lig 3. Grup 30. hafta maçında Altındağ Spor, Çarşambaspor ile karşılaştı. maç 0-2 sona erdi. Altındağ Spor ve Çarşambaspor karşılaşmasında taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.

TFF 3. Lig 3. Grup'da 30. hafta maçında Altındağ Spor sahasında Çarşambaspor ile 08.04.2021 15:00'da karşılaştı. Çubuk İlçe - Ankara stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak... Peki Altındağ Spor - Çarşambaspor maçının skoru ne oldu? Altındağ Spor, Çarşambaspor Maçının özetine, karşılaşma ile ilgili merak ettiğiniz tüm gelişmelere haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Altındağ Spor Çarşambaspor Maçının Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ

Çubuk İlçe - Ankara



MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

08.04.2021 15:00



Altındağ Spor Çarşambaspor Maçının Hakemleri

Mehmet Güngör(hakem), Umut İncili(1. Yardımcı Hakem), Ömer Akman(2. Yardımcı Hakem), Olcay Yıldırım(dördüncü Hakem)

Altındağ Spor

Altındağ Spor İlk 11

97. Süleyman Çamlıca, 61. Utku Kahyaoğlu, 53. Tunahan Keskin, 27. Berk Yiğit Karadağ, 14. Yaşar Miralp Arslantürk, 8. Hamit Kargın, 78. Tunahan Akpınar, 66. Emre Can Dönmez, 77. Fatih Karslı, 22. Ali Eren Demirkol, 6. Furkan Ünsal



Yedekler

34. Melikhan Kasım Kılıçarslan, 26. Emre Toptan, 29. Bayram Can Alyurt, 4. Kaan Uykur, 80. Muzaffer Doğan



Teknik Sorumlu





Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

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Oyuna Girenler

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Çarşambaspor

Çarşambaspor İlk 11

12. Kadir Kahvecioğlu, 5. Oğuzhan Yıldırım, 6. Mete Han Genç, 9. Serhan Yılmaz, 21. Ceyhun Hidayet Osman Çepnioğlu, 35. Hasan Küçük, 37. Erhan Tatlıdil, 58. Metin Karakan, 71. Cihat Karakuş, 77. Muhammet Mustafa Doğan, 88. Rıdvan Sağlam



Yedekler

18. Eren Yılmaz, 10. Kemal Sabri Bayraktar, 11. Veysel Kılıç, 34. Ömer Can Ahenk, 55. Tugay Eruzun, 80. Erol Toraman, 97. Mertcan İhtiyar



Teknik Sorumlu

Kenan Yelek



Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

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Oyuna Girenler

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Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Somaspor 28 18 8 2 58 26 62 32 2 Esenler Erokspor 28 17 6 5 53 22 57 31 3 İçel İdmanyurdu Spor 29 14 9 6 39 22 51 17 4 Çarşambaspor 28 11 10 7 37 25 43 12 5 Çatalcaspor 28 11 10 7 31 26 43 5 6 Şile Yıldızspor 29 11 9 9 37 36 42 1 7 Isparta 32 Spor 28 11 8 9 41 33 41 8 8 Karşıyaka 28 10 7 11 31 34 37 -3 9 Elazığ Karakoçan FK 29 8 12 9 30 33 36 -3 10 Erbaaspor 28 10 5 13 25 31 35 -6 11 Osmaniyespor FK 28 10 7 11 29 29 37 0 12 Altındağspor 28 8 10 10 24 29 34 -5 13 Batman Petrolspor 28 7 12 9 20 26 33 -6 14 Cizrespor 28 6 10 12 25 50 28 -25 15 Arhavispor 28 6 9 13 20 35 27 -15 16 Gölcükspor 28 7 4 17 20 36 25 -16 17 Yalovaspor 29 3 8 18 23 50 17 -27

Fikstür

04.04.2021 Erokspor Yalovaspor 08.04.2021 Şile Yıldızspor 2-4 Somaspor 08.04.2021 Altındağspor 0-2 Çarşambaspor 08.04.2021 Erbaaspor 1-0 Çatalcaspor 08.04.2021 Esenler Erokspor 4-0 Yalovaspor 08.04.2021 Isparta 32 Spor 1-2 Cizrespor 08.04.2021 Gölcükspor 2-4 Elazığ Belediyespor 08.04.2021 İçel İdmanyurdu Spor 2-0 Karşıyaka 08.04.2021 Osmaniyespor FK 0-0 Arhavispor

Kaynak: Türkiye Futbol Federasyonu