2020-2021 Altındağ Spor, Cizre Spor maç özeti, maç sonucu

TFF 3. Lig 3. Grup 10. hafta maçında Altındağ Spor, Cizre Spor ile karşılaştı. maç 3-0 sona erdi. Altındağ Spor ve Cizre Spor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 3. Lig 3. Grup'da 10. hafta maçında Altındağ Spor sahasında Cizre Spor ile 19.11.2020 13:00'da karşılaştı. Çubuk İlçe - Ankara stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak. Peki Altındağ Spor - Cizre Spor maçının skoru ne? Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Çubuk İlçe - Ankara stadyumunda oynanan maç 3-0 sona erdi. Altındağ Spor - Cizre Spor Maç Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ

Çubuk İlçe - Ankara



MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

19.11.2020 13:00



MAÇIN HAKEMLERİ

Sercan Karaca(hakem), Çağlar Demirkıran(1. Yardımcı Hakem), Yakup Erdoğan(2. Yardımcı Hakem), Kemal Dizdar(dördüncü Hakem)

Altındağ Spor

Altındağ Spor İlk 11

34. Melikhan Kasım Kılıçarslan, 5. Emrah Sürücü, 89. Gökhan Şahin, 4. Kaan Uykur, 6. Furkan Ünsal, 29. Bayram Can Alyurt, 26. Emre Toptan, 11. Furkan Güneş, 7. Alperen Doğan, 16. Onur Erdem Günel, 21. Utku Doğan



Yedekler

97. Süleyman Çamlıca, 9. Ercan Güneri, 25. Gürkan Alver, 22. Ali Eren Demirkol, 78. Tunahan Akpınar, 77. Fatih Karslı, 8. Hamit Kargın



Teknik Sorumlu

Metin Akpunar



Goller

Furkan Ünsal,11.dk (f), Alperen Doğan,19.dk (p), Alperen Doğan,45.dk (f)



Kartlar

Sarı Kart Emrah Sürücü 30.dk, Sarı Kart Fatih Karslı 68.dk, Sarı Kart Furkan Ünsal 78.dk



Oyundan Çıkanlar

Emrah Sürücü 78.dk, Alperen Doğan 86.dk, Furkan Güneş 57.dk, Furkan Ünsal 86.dk, Utku Doğan 78.dk



Oyuna Girenler

Tunahan Akpınar 78.dk, Hamit Kargın 86.dk, Fatih Karslı 57.dk, Ali Eren Demirkol 86.dk, Gürkan Alver 78.dk

Cizre Spor

Cizre Spor İlk 11

1. Murat Günal, 5. Özgür Kedikli, 9. Hakan Doğan, 10. Ekrem Sütçü, 11. Yusuf Kerçin, 17. Berk Kal, 20. Soner Ergençay, 30. Emre İşçiler, 57. Oktay Demircan, 72. Celal Aras, 77. Serhat Bütün



Yedekler

40. Batuhan Bulur, 19. İsmail Arda Yamaç, 23. Ensar Karakulakoğlu, 27. Enver Erşahin, 28. Yunus Emre Karaman, 62. Ulaş Sarı, 70. Ahmet Demir



Teknik Sorumlu

Ender Traş



Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

Emre İşçiler 75.dk, Özgür Kedikli 88.dk, Serhat Bütün 46.dk, Yusuf Kerçin 67.dk



Oyuna Girenler

Ulaş Sarı 75.dk, Enver Erşahin 88.dk, Ensar Karakulakoğlu 46.dk, Yunus Emre Karaman 67.dk

Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Somaspor 9 7 2 0 16 4 23 12 2 İçel İdmanyurdu Spor 10 6 4 0 16 2 22 14 3 Çatalcaspor 9 6 2 1 16 8 20 8 4 Karşıyaka 9 5 3 1 14 7 18 7 5 Şile Yıldızspor 10 4 4 2 14 12 16 2 6 Çarşambaspor 9 4 3 2 14 7 15 7 7 Isparta 32 Spor 8 4 2 2 13 8 14 5 8 Esenler Erokspor 8 4 1 3 10 7 13 3 9 Batman Petrolspor 9 4 1 4 9 10 13 -1 10 Elazığ Karakoçan FK 10 3 3 4 9 11 12 -2 11 Altındağspor 8 3 1 4 6 8 10 -2 12 Gölcükspor 10 2 2 6 5 10 8 -5 13 Erbaaspor 9 2 1 6 4 11 7 -7 14 Osmaniyespor FK 8 2 1 5 6 11 7 -5 15 Arhavispor 7 1 1 5 5 15 4 -10 16 Cizrespor 9 0 3 6 5 20 3 -15 17 Yalovaspor 8 0 2 6 6 17 2 -11

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