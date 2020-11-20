2020-2021 Altındağ Spor, Cizre Spor maç özeti, maç sonucu
TFF 3. Lig 3. Grup 10. hafta maçında Altındağ Spor, Cizre Spor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.
TFF 3. Lig 3. Grup 10. hafta maçında Altındağ Spor, Cizre Spor ile karşılaştı. maç 3-0 sona erdi. Altındağ Spor ve Cizre Spor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.
TFF 3. Lig 3. Grup'da 10. hafta maçında Altındağ Spor sahasında Cizre Spor ile 19.11.2020 13:00'da karşılaştı. Çubuk İlçe - Ankara stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.
Peki Altındağ Spor - Cizre Spor maçının skoru ne?
Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Çubuk İlçe - Ankara stadyumunda oynanan maç 3-0 sona erdi.
Altındağ Spor - Cizre Spor Maç Özetini İzlemek için Tıklayın
STADYUM BİLGİSİ
Çubuk İlçe - Ankara
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
19.11.2020 13:00
MAÇIN HAKEMLERİ
Sercan Karaca(hakem), Çağlar Demirkıran(1. Yardımcı Hakem), Yakup Erdoğan(2. Yardımcı Hakem), Kemal Dizdar(dördüncü Hakem)
Altındağ Spor İlk 11
34. Melikhan Kasım Kılıçarslan, 5. Emrah Sürücü, 89. Gökhan Şahin, 4. Kaan Uykur, 6. Furkan Ünsal, 29. Bayram Can Alyurt, 26. Emre Toptan, 11. Furkan Güneş, 7. Alperen Doğan, 16. Onur Erdem Günel, 21. Utku Doğan
Yedekler
97. Süleyman Çamlıca, 9. Ercan Güneri, 25. Gürkan Alver, 22. Ali Eren Demirkol, 78. Tunahan Akpınar, 77. Fatih Karslı, 8. Hamit Kargın
Teknik Sorumlu
Metin Akpunar
Goller
Furkan Ünsal,11.dk (f), Alperen Doğan,19.dk (p), Alperen Doğan,45.dk (f)
Kartlar
Sarı Kart Emrah Sürücü 30.dk, Sarı Kart Fatih Karslı 68.dk, Sarı Kart Furkan Ünsal 78.dk
Oyundan Çıkanlar
Emrah Sürücü 78.dk, Alperen Doğan 86.dk, Furkan Güneş 57.dk, Furkan Ünsal 86.dk, Utku Doğan 78.dk
Oyuna Girenler
Tunahan Akpınar 78.dk, Hamit Kargın 86.dk, Fatih Karslı 57.dk, Ali Eren Demirkol 86.dk, Gürkan Alver 78.dk
Cizre Spor İlk 11
1. Murat Günal, 5. Özgür Kedikli, 9. Hakan Doğan, 10. Ekrem Sütçü, 11. Yusuf Kerçin, 17. Berk Kal, 20. Soner Ergençay, 30. Emre İşçiler, 57. Oktay Demircan, 72. Celal Aras, 77. Serhat Bütün
Yedekler
40. Batuhan Bulur, 19. İsmail Arda Yamaç, 23. Ensar Karakulakoğlu, 27. Enver Erşahin, 28. Yunus Emre Karaman, 62. Ulaş Sarı, 70. Ahmet Demir
Teknik Sorumlu
Ender Traş
Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
Emre İşçiler 75.dk, Özgür Kedikli 88.dk, Serhat Bütün 46.dk, Yusuf Kerçin 67.dk
Oyuna Girenler
Ulaş Sarı 75.dk, Enver Erşahin 88.dk, Ensar Karakulakoğlu 46.dk, Yunus Emre Karaman 67.dk
Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Somaspor
|9
|7
|2
|0
|16
|4
|23
|12
|2
|İçel İdmanyurdu Spor
|10
|6
|4
|0
|16
|2
|22
|14
|3
|Çatalcaspor
|9
|6
|2
|1
|16
|8
|20
|8
|4
|Karşıyaka
|9
|5
|3
|1
|14
|7
|18
|7
|5
|Şile Yıldızspor
|10
|4
|4
|2
|14
|12
|16
|2
|6
|Çarşambaspor
|9
|4
|3
|2
|14
|7
|15
|7
|7
|Isparta 32 Spor
|8
|4
|2
|2
|13
|8
|14
|5
|8
|Esenler Erokspor
|8
|4
|1
|3
|10
|7
|13
|3
|9
|Batman Petrolspor
|9
|4
|1
|4
|9
|10
|13
|-1
|10
|Elazığ Karakoçan FK
|10
|3
|3
|4
|9
|11
|12
|-2
|11
|Altındağspor
|8
|3
|1
|4
|6
|8
|10
|-2
|12
|Gölcükspor
|10
|2
|2
|6
|5
|10
|8
|-5
|13
|Erbaaspor
|9
|2
|1
|6
|4
|11
|7
|-7
|14
|Osmaniyespor FK
|8
|2
|1
|5
|6
|11
|7
|-5
|15
|Arhavispor
|7
|1
|1
|5
|5
|15
|4
|-10
|16
|Cizrespor
|9
|0
|3
|6
|5
|20
|3
|-15
|17
|Yalovaspor
|8
|0
|2
|6
|6
|17
|2
|-11
Fikstür
|19.11.2020
|Şile Yıldızspor
|0-1
|Çatalcaspor
|19.11.2020
|Altındağspor
|3-0
|Cizrespor
|19.11.2020
|Batman Petrolspor
|1-3
|Çarşambaspor
|19.11.2020
|Erbaaspor
|0-1
|Elazığ Belediyespor
|19.11.2020
|İçel İdmanyurdu Spor
|3-0
|Arhavispor
|19.11.2020
|Karşıyaka
|0-1
|Somaspor
|19.11.2020
|Osmaniyespor FK
|P-P
|Yalovaspor
|19.11.2020
|Isparta 32 Spor
|2-1
|Gölcükspor