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2020-2021 Altındağ Spor, Cizre Spor maç özeti, maç sonucu

TFF 3. Lig 3. Grup 10. hafta maçında Altındağ Spor, Cizre Spor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.

2020-2021 Altındağ Spor, Cizre Spor maç özeti, maç sonucu

TFF 3. Lig 3. Grup 10. hafta maçında Altındağ Spor, Cizre Spor ile karşılaştı. maç 3-0 sona erdi. Altındağ Spor ve Cizre Spor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 3. Lig 3. Grup'da  10. hafta maçında Altındağ Spor sahasında Cizre Spor ile 19.11.2020 13:00'da karşılaştı. Çubuk İlçe - Ankara stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.

Peki  Altındağ Spor - Cizre Spor maçının skoru ne?

Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Çubuk İlçe - Ankara stadyumunda oynanan maç 3-0 sona erdi.

Altındağ Spor - Cizre Spor Maç Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ
Çubuk İlçe - Ankara

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
19.11.2020 13:00

MAÇIN HAKEMLERİ
Sercan Karaca(hakem), Çağlar Demirkıran(1. Yardımcı Hakem), Yakup Erdoğan(2. Yardımcı Hakem), Kemal Dizdar(dördüncü Hakem)

ALTINDAĞ SPORAltındağ Spor

Altındağ Spor İlk 11
34. Melikhan Kasım Kılıçarslan, 5. Emrah Sürücü, 89. Gökhan Şahin, 4. Kaan Uykur, 6. Furkan Ünsal, 29. Bayram Can Alyurt, 26. Emre Toptan, 11. Furkan Güneş, 7. Alperen Doğan, 16. Onur Erdem Günel, 21. Utku Doğan

Yedekler
97. Süleyman Çamlıca, 9. Ercan Güneri, 25. Gürkan Alver, 22. Ali Eren Demirkol, 78. Tunahan Akpınar, 77. Fatih Karslı, 8. Hamit Kargın

Teknik Sorumlu
Metin Akpunar

Goller
Furkan Ünsal,11.dk (f), Alperen Doğan,19.dk (p), Alperen Doğan,45.dk (f)

Kartlar
Sarı Kart Emrah Sürücü 30.dk, Sarı Kart Fatih Karslı 68.dk, Sarı Kart Furkan Ünsal 78.dk

Oyundan Çıkanlar
Emrah Sürücü 78.dk, Alperen Doğan 86.dk, Furkan Güneş 57.dk, Furkan Ünsal 86.dk, Utku Doğan 78.dk

Oyuna Girenler
Tunahan Akpınar 78.dk, Hamit Kargın 86.dk, Fatih Karslı 57.dk, Ali Eren Demirkol 86.dk, Gürkan Alver 78.dk

CİZRE SPORCizre Spor

Cizre Spor İlk 11
1. Murat Günal, 5. Özgür Kedikli, 9. Hakan Doğan, 10. Ekrem Sütçü, 11. Yusuf Kerçin, 17. Berk Kal, 20. Soner Ergençay, 30. Emre İşçiler, 57. Oktay Demircan, 72. Celal Aras, 77. Serhat Bütün

Yedekler
40. Batuhan Bulur, 19. İsmail Arda Yamaç, 23. Ensar Karakulakoğlu, 27. Enver Erşahin, 28. Yunus Emre Karaman, 62. Ulaş Sarı, 70. Ahmet Demir

Teknik Sorumlu
Ender Traş

Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
Emre İşçiler 75.dk, Özgür Kedikli 88.dk, Serhat Bütün 46.dk, Yusuf Kerçin 67.dk

Oyuna Girenler
Ulaş Sarı 75.dk, Enver Erşahin 88.dk, Ensar Karakulakoğlu 46.dk, Yunus Emre Karaman 67.dk

Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Somaspor97201642312
2İçel İdmanyurdu Spor106401622214
3Çatalcaspor9621168208
4Karşıyaka9531147187
5Şile Yıldızspor104421412162
6Çarşambaspor9432147157
7Isparta 32 Spor8422138145
8Esenler Erokspor8413107133
9Batman Petrolspor941491013-1
10Elazığ Karakoçan FK1033491112-2
11Altındağspor83146810-2
12Gölcükspor102265108-5
13Erbaaspor92164117-7
14Osmaniyespor FK82156117-5
15Arhavispor71155154-10
16Cizrespor90365203-15
17Yalovaspor80266172-11

Fikstür

19.11.2020Şile Yıldızspor0-1Çatalcaspor
19.11.2020Altındağspor3-0Cizrespor
19.11.2020Batman Petrolspor1-3Çarşambaspor
19.11.2020Erbaaspor0-1Elazığ Belediyespor
19.11.2020İçel İdmanyurdu Spor3-0Arhavispor
19.11.2020Karşıyaka0-1Somaspor
19.11.2020Osmaniyespor FKP-PYalovaspor
19.11.2020Isparta 32 Spor2-1Gölcükspor
Onur Çelik
Spor Editörü


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