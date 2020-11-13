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2020-2021 Altındağ Spor, Elazığ Karakoçan maç özeti, maç sonucu

TFF 3. Lig 3. Grup 8. hafta maçında Altındağ Spor, Elazığ Karakoçan ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.

2020-2021 Altındağ Spor, Elazığ Karakoçan maç özeti, maç sonucu

TFF 3. Lig 3. Grup 8. hafta maçında Altındağ Spor, Elazığ Karakoçan ile karşılaştı. maç 1-0 sona erdi. Altındağ Spor ve Elazığ Karakoçan taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 3. Lig 3. Grup'da  8. hafta maçında Altındağ Spor sahasında Elazığ Karakoçan ile 12.11.2020 13:00'da karşılaştı. Çubuk İlçe - Ankara stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.

Peki  Altındağ Spor - Elazığ Karakoçan maçının skoru ne?

Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Çubuk İlçe - Ankara stadyumunda oynanan maç 1-0 sona erdi.

Altındağ Spor - Elazığ Karakoçan Maç Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ
Çubuk İlçe - Ankara

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
12.11.2020 13:00

MAÇIN HAKEMLERİ
Burak Filik(hakem), Mehmet Saldıraner(1. Yardımcı Hakem), Rıdvan Çevik(2. Yardımcı Hakem), Ali Emir Yolcu(dördüncü Hakem)

ALTINDAĞ SPORAltındağ Spor

Altındağ Spor İlk 11
34. Melikhan Kasım Kılıçarslan, 4. Kaan Uykur, 89. Gökhan Şahin, 26. Emre Toptan, 29. Bayram Can Alyurt, 6. Furkan Ünsal, 5. Emrah Sürücü, 7. Alperen Doğan, 21. Utku Doğan, 11. Furkan Güneş, 16. Onur Erdem Günel

Yedekler
97. Süleyman Çamlıca, 61. Utku Kahyaoğlu, 9. Ercan Güneri, 22. Ali Eren Demirkol, 78. Tunahan Akpınar, 77. Fatih Karslı, 8. Hamit Kargın

Teknik Sorumlu
Metin Akpunar

Goller
Onur Erdem Günel,56.dk (h)

Kartlar
Sarı Kart Emrah Sürücü 76.dk, Sarı Kart Kaan Uykur 12.dk, Sarı Kart Melikhan Kasım Kılıçarslan 62.dk, Sarı Kart Onur Erdem Günel 45+1.dk, Sarı Kart Fatih Karslı 74.dk, Sarı Kart Furkan Ünsal 60.dk, Sarı Kart Tunahan Akpınar 90.dk

Oyundan Çıkanlar
Onur Erdem Günel 90+4.dk, Furkan Güneş 72.dk, Utku Doğan 77.dk

Oyuna Girenler
Utku Kahyaoğlu 90+4.dk, Fatih Karslı 72.dk, Tunahan Akpınar 77.dk

ELAZIĞ KARAKOÇANElazığ Karakoçan

Elazığ Karakoçan İlk 11
16. Duhan Çağlar Akdağ, 6. İsmail Sevindi, 7. Burak Özbakır, 65. Ayhan Tuş, 12. Mehmet Eksik, 19. Emirhan Çakır, 61. Kaan Güdü, 77. Ferhat Canlı, 78. Fatih Kızılay, 93. Semih Ekmen, 99. Burak Kavlak

Yedekler
1. Ömer Kavurkacı, 17. Serkan Akbakay, 9. Barış Kazer, 11. Yaşar Kaan Yılmaz, 22. Burak Altıngök, 27. Hüseyin Fıstıkcı, 88. Batuhan Kaya

Teknik Sorumlu
Önder Çınar

Goller
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Kartlar
Sarı Kart Burak Özbakır 67.dk, Sarı Kart Mehmet Eksik 86.dk, Sarı Kart Ferhat Canlı 60.dk, Sarı Kart Burak Kavlak 55.dk, Sarı Kart Emirhan Çakır 62.dk

Oyundan Çıkanlar
İsmail Sevindi 77.dk, Burak Özbakır 67.dk, Fatih Kızılay 46.dk, Ayhan Tuş 67.dk, Emirhan Çakır 77.dk

Oyuna Girenler
Yaşar Kaan Yılmaz 77.dk, Hüseyin Fıstıkcı 67.dk, Serkan Akbakay 46.dk, Batuhan Kaya 67.dk, Barış Kazer 77.dk

Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Somaspor86201542011
2Karşıyaka7520146178
3Çatalcaspor7511147167
4İçel İdmanyurdu Spor743091158
5Esenler Erokspor8413107133
6Şile Yıldızspor8341119132
7Batman Petrolspor841387131
8Çarşambaspor7322116115
9Isparta 32 Spor7322117114
10Elazığ Karakoçan FK82248118-3
11Gölcükspor8224478-3
12Altındağspor7214387-5
13Arhavispor61145124-7
14Erbaaspor71153104-7
15Osmaniyespor FK6204686-2
16Cizrespor70343143-11
17Yalovaspor80266172-11

Fikstür

12.11.2020Osmaniyespor FK2-0Gölcükspor
12.11.2020Somaspor3-0Çarşambaspor
12.11.2020KarşıyakaP-PArhavispor
12.11.2020İçel İdmanyurdu Spor0-0Cizrespor
12.11.2020Erbaaspor0-2Esenler Erokspor
12.11.2020Batman Petrolspor0-2Çatalcaspor
12.11.2020Altındağspor1-0Elazığ Belediyespor
12.11.2020Şile Yıldızspor2-1Yalovaspor
Onur Çelik
Spor Editörü


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