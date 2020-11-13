2020-2021 Altındağ Spor, Elazığ Karakoçan maç özeti, maç sonucu
TFF 3. Lig 3. Grup 8. hafta maçında Altındağ Spor, Elazığ Karakoçan ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.
TFF 3. Lig 3. Grup 8. hafta maçında Altındağ Spor, Elazığ Karakoçan ile karşılaştı. maç 1-0 sona erdi. Altındağ Spor ve Elazığ Karakoçan taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.
TFF 3. Lig 3. Grup'da 8. hafta maçında Altındağ Spor sahasında Elazığ Karakoçan ile 12.11.2020 13:00'da karşılaştı. Çubuk İlçe - Ankara stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.
Peki Altındağ Spor - Elazığ Karakoçan maçının skoru ne?
Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Çubuk İlçe - Ankara stadyumunda oynanan maç 1-0 sona erdi.
Altındağ Spor - Elazığ Karakoçan Maç Özetini İzlemek için Tıklayın
STADYUM BİLGİSİ
Çubuk İlçe - Ankara
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
12.11.2020 13:00
MAÇIN HAKEMLERİ
Burak Filik(hakem), Mehmet Saldıraner(1. Yardımcı Hakem), Rıdvan Çevik(2. Yardımcı Hakem), Ali Emir Yolcu(dördüncü Hakem)
Altındağ Spor İlk 11
34. Melikhan Kasım Kılıçarslan, 4. Kaan Uykur, 89. Gökhan Şahin, 26. Emre Toptan, 29. Bayram Can Alyurt, 6. Furkan Ünsal, 5. Emrah Sürücü, 7. Alperen Doğan, 21. Utku Doğan, 11. Furkan Güneş, 16. Onur Erdem Günel
Yedekler
97. Süleyman Çamlıca, 61. Utku Kahyaoğlu, 9. Ercan Güneri, 22. Ali Eren Demirkol, 78. Tunahan Akpınar, 77. Fatih Karslı, 8. Hamit Kargın
Teknik Sorumlu
Metin Akpunar
Goller
Onur Erdem Günel,56.dk (h)
Kartlar
Sarı Kart Emrah Sürücü 76.dk, Sarı Kart Kaan Uykur 12.dk, Sarı Kart Melikhan Kasım Kılıçarslan 62.dk, Sarı Kart Onur Erdem Günel 45+1.dk, Sarı Kart Fatih Karslı 74.dk, Sarı Kart Furkan Ünsal 60.dk, Sarı Kart Tunahan Akpınar 90.dk
Oyundan Çıkanlar
Onur Erdem Günel 90+4.dk, Furkan Güneş 72.dk, Utku Doğan 77.dk
Oyuna Girenler
Utku Kahyaoğlu 90+4.dk, Fatih Karslı 72.dk, Tunahan Akpınar 77.dk
Elazığ Karakoçan İlk 11
16. Duhan Çağlar Akdağ, 6. İsmail Sevindi, 7. Burak Özbakır, 65. Ayhan Tuş, 12. Mehmet Eksik, 19. Emirhan Çakır, 61. Kaan Güdü, 77. Ferhat Canlı, 78. Fatih Kızılay, 93. Semih Ekmen, 99. Burak Kavlak
Yedekler
1. Ömer Kavurkacı, 17. Serkan Akbakay, 9. Barış Kazer, 11. Yaşar Kaan Yılmaz, 22. Burak Altıngök, 27. Hüseyin Fıstıkcı, 88. Batuhan Kaya
Teknik Sorumlu
Önder Çınar
Goller
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Kartlar
Sarı Kart Burak Özbakır 67.dk, Sarı Kart Mehmet Eksik 86.dk, Sarı Kart Ferhat Canlı 60.dk, Sarı Kart Burak Kavlak 55.dk, Sarı Kart Emirhan Çakır 62.dk
Oyundan Çıkanlar
İsmail Sevindi 77.dk, Burak Özbakır 67.dk, Fatih Kızılay 46.dk, Ayhan Tuş 67.dk, Emirhan Çakır 77.dk
Oyuna Girenler
Yaşar Kaan Yılmaz 77.dk, Hüseyin Fıstıkcı 67.dk, Serkan Akbakay 46.dk, Batuhan Kaya 67.dk, Barış Kazer 77.dk
Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Somaspor
|8
|6
|2
|0
|15
|4
|20
|11
|2
|Karşıyaka
|7
|5
|2
|0
|14
|6
|17
|8
|3
|Çatalcaspor
|7
|5
|1
|1
|14
|7
|16
|7
|4
|İçel İdmanyurdu Spor
|7
|4
|3
|0
|9
|1
|15
|8
|5
|Esenler Erokspor
|8
|4
|1
|3
|10
|7
|13
|3
|6
|Şile Yıldızspor
|8
|3
|4
|1
|11
|9
|13
|2
|7
|Batman Petrolspor
|8
|4
|1
|3
|8
|7
|13
|1
|8
|Çarşambaspor
|7
|3
|2
|2
|11
|6
|11
|5
|9
|Isparta 32 Spor
|7
|3
|2
|2
|11
|7
|11
|4
|10
|Elazığ Karakoçan FK
|8
|2
|2
|4
|8
|11
|8
|-3
|11
|Gölcükspor
|8
|2
|2
|4
|4
|7
|8
|-3
|12
|Altındağspor
|7
|2
|1
|4
|3
|8
|7
|-5
|13
|Arhavispor
|6
|1
|1
|4
|5
|12
|4
|-7
|14
|Erbaaspor
|7
|1
|1
|5
|3
|10
|4
|-7
|15
|Osmaniyespor FK
|6
|2
|0
|4
|6
|8
|6
|-2
|16
|Cizrespor
|7
|0
|3
|4
|3
|14
|3
|-11
|17
|Yalovaspor
|8
|0
|2
|6
|6
|17
|2
|-11
Fikstür
|12.11.2020
|Osmaniyespor FK
|2-0
|Gölcükspor
|12.11.2020
|Somaspor
|3-0
|Çarşambaspor
|12.11.2020
|Karşıyaka
|P-P
|Arhavispor
|12.11.2020
|İçel İdmanyurdu Spor
|0-0
|Cizrespor
|12.11.2020
|Erbaaspor
|0-2
|Esenler Erokspor
|12.11.2020
|Batman Petrolspor
|0-2
|Çatalcaspor
|12.11.2020
|Altındağspor
|1-0
|Elazığ Belediyespor
|12.11.2020
|Şile Yıldızspor
|2-1
|Yalovaspor