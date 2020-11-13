2020-2021 Altındağ Spor, Elazığ Karakoçan maç özeti, maç sonucu

TFF 3. Lig 3. Grup 8. hafta maçında Altındağ Spor, Elazığ Karakoçan ile karşılaştı. maç 1-0 sona erdi. Altındağ Spor ve Elazığ Karakoçan taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 3. Lig 3. Grup'da 8. hafta maçında Altındağ Spor sahasında Elazığ Karakoçan ile 12.11.2020 13:00'da karşılaştı. Çubuk İlçe - Ankara stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak. Peki Altındağ Spor - Elazığ Karakoçan maçının skoru ne? Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Çubuk İlçe - Ankara stadyumunda oynanan maç 1-0 sona erdi. Altındağ Spor - Elazığ Karakoçan Maç Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ

Çubuk İlçe - Ankara



MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

12.11.2020 13:00



MAÇIN HAKEMLERİ

Burak Filik(hakem), Mehmet Saldıraner(1. Yardımcı Hakem), Rıdvan Çevik(2. Yardımcı Hakem), Ali Emir Yolcu(dördüncü Hakem)

Altındağ Spor

Altındağ Spor İlk 11

34. Melikhan Kasım Kılıçarslan, 4. Kaan Uykur, 89. Gökhan Şahin, 26. Emre Toptan, 29. Bayram Can Alyurt, 6. Furkan Ünsal, 5. Emrah Sürücü, 7. Alperen Doğan, 21. Utku Doğan, 11. Furkan Güneş, 16. Onur Erdem Günel



Yedekler

97. Süleyman Çamlıca, 61. Utku Kahyaoğlu, 9. Ercan Güneri, 22. Ali Eren Demirkol, 78. Tunahan Akpınar, 77. Fatih Karslı, 8. Hamit Kargın



Teknik Sorumlu

Metin Akpunar



Goller

Onur Erdem Günel,56.dk (h)



Kartlar

Sarı Kart Emrah Sürücü 76.dk, Sarı Kart Kaan Uykur 12.dk, Sarı Kart Melikhan Kasım Kılıçarslan 62.dk, Sarı Kart Onur Erdem Günel 45+1.dk, Sarı Kart Fatih Karslı 74.dk, Sarı Kart Furkan Ünsal 60.dk, Sarı Kart Tunahan Akpınar 90.dk



Oyundan Çıkanlar

Onur Erdem Günel 90+4.dk, Furkan Güneş 72.dk, Utku Doğan 77.dk



Oyuna Girenler

Utku Kahyaoğlu 90+4.dk, Fatih Karslı 72.dk, Tunahan Akpınar 77.dk

Elazığ Karakoçan

Elazığ Karakoçan İlk 11

16. Duhan Çağlar Akdağ, 6. İsmail Sevindi, 7. Burak Özbakır, 65. Ayhan Tuş, 12. Mehmet Eksik, 19. Emirhan Çakır, 61. Kaan Güdü, 77. Ferhat Canlı, 78. Fatih Kızılay, 93. Semih Ekmen, 99. Burak Kavlak



Yedekler

1. Ömer Kavurkacı, 17. Serkan Akbakay, 9. Barış Kazer, 11. Yaşar Kaan Yılmaz, 22. Burak Altıngök, 27. Hüseyin Fıstıkcı, 88. Batuhan Kaya



Teknik Sorumlu

Önder Çınar



Goller

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Kartlar

Sarı Kart Burak Özbakır 67.dk, Sarı Kart Mehmet Eksik 86.dk, Sarı Kart Ferhat Canlı 60.dk, Sarı Kart Burak Kavlak 55.dk, Sarı Kart Emirhan Çakır 62.dk



Oyundan Çıkanlar

İsmail Sevindi 77.dk, Burak Özbakır 67.dk, Fatih Kızılay 46.dk, Ayhan Tuş 67.dk, Emirhan Çakır 77.dk



Oyuna Girenler

Yaşar Kaan Yılmaz 77.dk, Hüseyin Fıstıkcı 67.dk, Serkan Akbakay 46.dk, Batuhan Kaya 67.dk, Barış Kazer 77.dk

Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Somaspor 8 6 2 0 15 4 20 11 2 Karşıyaka 7 5 2 0 14 6 17 8 3 Çatalcaspor 7 5 1 1 14 7 16 7 4 İçel İdmanyurdu Spor 7 4 3 0 9 1 15 8 5 Esenler Erokspor 8 4 1 3 10 7 13 3 6 Şile Yıldızspor 8 3 4 1 11 9 13 2 7 Batman Petrolspor 8 4 1 3 8 7 13 1 8 Çarşambaspor 7 3 2 2 11 6 11 5 9 Isparta 32 Spor 7 3 2 2 11 7 11 4 10 Elazığ Karakoçan FK 8 2 2 4 8 11 8 -3 11 Gölcükspor 8 2 2 4 4 7 8 -3 12 Altındağspor 7 2 1 4 3 8 7 -5 13 Arhavispor 6 1 1 4 5 12 4 -7 14 Erbaaspor 7 1 1 5 3 10 4 -7 15 Osmaniyespor FK 6 2 0 4 6 8 6 -2 16 Cizrespor 7 0 3 4 3 14 3 -11 17 Yalovaspor 8 0 2 6 6 17 2 -11

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