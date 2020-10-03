2020-2021 Altınordu, Ankaraspor maç özeti, maç sonucu

TFF 1. Lig 4. hafta maçında Altınordu, Ankaraspor ile karşılaştı. maç 2-0 sona erdi. Altınordu ve Ankaraspor taraftarlar maç sonucu'nu, puan durumunu ve maçın özeti'ni merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 1. Lig'te 4. hafta maçında Altınordu sahasında Ankaraspor ile 03.10.2020 19:00'da karşılaştı. Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak. Altınordu - Ankaraspor maçı kaç kaç bitti? Maç Sonucu Maçının geniş özeti ve golleri bu haberde. maçın gollerini geniş özetinin linkini ve bu maça dair merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. MAÇIN ÖZETİ İÇİN TIKLAYIN Altınordu Ankaraspor Maçının Künyesi STADYUM BİLGİSİ Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

03.10.2020 19:00

MAÇIN HAKEMLERİ

Alper Çetin(hakem), Furkan Ürün(1. Yardımcı Hakem), Ogün Kamacı(2. Yardımcı Hakem), Mehmet Şükrü Közcü(dördüncü Hakem)

Altınordu

Altınordu İlk 11

1. Erhan Erentürk, 18. Alper Tursun, 3. Ufuk Budak, 90. Sinan Osmanoğlu, 23. Yusuf Yalçın Arslan, 8. Oğulcan Ülgün, 9. Ahmet İlhan Özek, 24. Furkan Çil, 52. Hüsamettin Yener, 6. Muzaffer Kocaer, 7. Metehan Mimaroğlu

Yedekler

16. Mertcan Dağlı, 10. Ahmet Dereli, 14. Hüseyin Altuğ Taş, 17. Burak İnce, 20. Kahraman Demirtaş, 21. Yiğit Emre Çeltik, 25. Birhan Vatansever, 88. Yusuf Can Esendemir, 94. Enis Destan

Teknik Sorumlu

Hüseyin Eroğlu

Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

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Oyuna Girenler

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Ankaraspor

Ankaraspor İlk 11

1. Emre Koyuncu, 8. Emre Can Atila, 4. Gökhan Akkan, 3. Thales Natanael Lıra De Matos, 2. Ali Ülgen, 10. Beykan Şimşek, 21. Doğukan Efe, 61. Barış Zeren, 5. Halil İbrahim Esen, 11. Mahmut Akan, 17. Erdem Çetinkaya

Yedekler

34. Berk Balaban, 53. Tunahan Keskin, 25. Fatih Kızılkaya, 23. Mete Çelik, 20. Muzaffer Doğan, 33. Hacı Ömer Doğru, 9. Basıt Abdulrahman Umar, 28. Mehmet Tuğrul Başkan

Teknik Sorumlu

Ali Güneş

Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

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Oyuna Girenler

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TFF 1. Lig 4.hafta Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 İstanbulspor 4 3 0 1 7 4 9 3 2 Altınordu 4 3 0 1 6 3 9 3 3 Tuzlaspor 4 2 2 0 9 5 8 4 4 Altay 4 2 1 1 8 2 7 6 5 Adana Demirspor 3 2 1 0 7 3 7 4 6 Ankara Keçiörengücü 4 2 1 1 3 1 7 2 7 Giresunspor 4 2 1 1 6 6 7 0 8 Samsunspor 3 1 2 0 5 2 5 3 9 Adanaspor 3 1 2 0 1 0 5 1 10 Akhisarspor 3 1 1 1 2 1 4 1 11 Bursaspor 4 1 1 2 7 8 4 -1 12 Bandırmaspor 4 1 1 2 5 6 4 -1 13 Balıkesirspor 3 1 0 2 3 4 3 -1 14 Ümraniyespor 3 1 0 2 3 7 3 -4 15 Ankaraspor 4 1 0 3 2 7 3 -5 16 Boluspor 4 0 1 3 3 6 1 -3 17 Menemenspor 3 0 1 2 3 8 1 -5 18 Eskişehirspor 3 0 1 2 0 7 1 -7

TFF 1. Lig 4.Hafta Fikstür