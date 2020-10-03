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2020-2021 Altınordu, Ankaraspor maç özeti, maç sonucu

2020-2021 TFF 1. Lig 4. hafta maçında Altınordu, Ankaraspor ile karşılaştı. Maç özeti ve maçın sonucunu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.

2020-2021 Altınordu, Ankaraspor maç özeti, maç sonucu

TFF 1. Lig 4. hafta maçında Altınordu, Ankaraspor ile karşılaştı. maç 2-0 sona erdi. Altınordu ve Ankaraspor taraftarlar maç sonucu'nu, puan durumunu ve maçın özeti'ni merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 1. Lig'te 4. hafta maçında Altınordu sahasında Ankaraspor ile 03.10.2020 19:00'da karşılaştı. Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.

Altınordu - Ankaraspor maçı kaç kaç bitti? Maç Sonucu

Maçının geniş özeti ve golleri bu haberde. maçın gollerini geniş özetinin linkini ve bu maça dair merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz.

MAÇIN ÖZETİ İÇİN TIKLAYIN

Altınordu Ankaraspor Maçının Künyesi

STADYUM BİLGİSİ

Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

03.10.2020 19:00

MAÇIN HAKEMLERİ

Alper Çetin(hakem), Furkan Ürün(1. Yardımcı Hakem), Ogün Kamacı(2. Yardımcı Hakem), Mehmet Şükrü Közcü(dördüncü Hakem)

ALTINORDUAltınordu

Altınordu İlk 11

1. Erhan Erentürk, 18. Alper Tursun, 3. Ufuk Budak, 90. Sinan Osmanoğlu, 23. Yusuf Yalçın Arslan, 8. Oğulcan Ülgün, 9. Ahmet İlhan Özek, 24. Furkan Çil, 52. Hüsamettin Yener, 6. Muzaffer Kocaer, 7. Metehan Mimaroğlu

Yedekler

16. Mertcan Dağlı, 10. Ahmet Dereli, 14. Hüseyin Altuğ Taş, 17. Burak İnce, 20. Kahraman Demirtaş, 21. Yiğit Emre Çeltik, 25. Birhan Vatansever, 88. Yusuf Can Esendemir, 94. Enis Destan

Teknik Sorumlu

Hüseyin Eroğlu

Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

{homeOut}

Oyuna Girenler

{homeIn}

ANKARASPORAnkaraspor

Ankaraspor İlk 11

1. Emre Koyuncu, 8. Emre Can Atila, 4. Gökhan Akkan, 3. Thales Natanael Lıra De Matos, 2. Ali Ülgen, 10. Beykan Şimşek, 21. Doğukan Efe, 61. Barış Zeren, 5. Halil İbrahim Esen, 11. Mahmut Akan, 17. Erdem Çetinkaya

Yedekler

34. Berk Balaban, 53. Tunahan Keskin, 25. Fatih Kızılkaya, 23. Mete Çelik, 20. Muzaffer Doğan, 33. Hacı Ömer Doğru, 9. Basıt Abdulrahman Umar, 28. Mehmet Tuğrul Başkan

Teknik Sorumlu

Ali Güneş

Goller

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Kartlar

{awayCard}

Oyundan Çıkanlar

{awayOut}

Oyuna Girenler

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TFF 1. Lig 4.hafta Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1İstanbulspor43017493
2Altınordu43016393
3Tuzlaspor42209584
4Altay42118276
5Adana Demirspor32107374
6Ankara Keçiörengücü42113172
7Giresunspor42116670
8Samsunspor31205253
9Adanaspor31201051
10Akhisarspor31112141
11Bursaspor4112784-1
12Bandırmaspor4112564-1
13Balıkesirspor3102343-1
14Ümraniyespor3102373-4
15Ankaraspor4103273-5
16Boluspor4013361-3
17Menemenspor3012381-5
18Eskişehirspor3012071-7

TFF 1. Lig 4.Hafta Fikstür

02.10.2020İstanbulspor2-1Bandırmaspor
03.10.2020Giresunspor2-1Boluspor
03.10.2020Altınordu2-0Osmanlıspor FK
03.10.2020Ankara Keçiörengücü0-1Altay
03.10.2020Tuzlaspor3-3Bursaspor
04.10.2020Adana DemirsporAdanaspor
04.10.2020SamsunsporAkhisarspor
04.10.2020BalıkesirsporMenemenspor
04.10.2020EskişehirsporÜmraniyespor


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