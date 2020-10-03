2020-2021 Altınordu, Ankaraspor maç özeti, maç sonucu
2020-2021 TFF 1. Lig 4. hafta maçında Altınordu, Ankaraspor ile karşılaştı. Maç özeti ve maçın sonucunu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.
TFF 1. Lig 4. hafta maçında Altınordu, Ankaraspor ile karşılaştı. maç 2-0 sona erdi. Altınordu ve Ankaraspor taraftarlar maç sonucu'nu, puan durumunu ve maçın özeti'ni merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.
TFF 1. Lig'te 4. hafta maçında Altınordu sahasında Ankaraspor ile 03.10.2020 19:00'da karşılaştı. Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.
Altınordu - Ankaraspor maçı kaç kaç bitti? Maç Sonucu
Maçının geniş özeti ve golleri bu haberde. maçın gollerini geniş özetinin linkini ve bu maça dair merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz.
Altınordu Ankaraspor Maçının Künyesi
STADYUM BİLGİSİ
Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
03.10.2020 19:00
MAÇIN HAKEMLERİ
Alper Çetin(hakem), Furkan Ürün(1. Yardımcı Hakem), Ogün Kamacı(2. Yardımcı Hakem), Mehmet Şükrü Közcü(dördüncü Hakem)
Altınordu İlk 11
1. Erhan Erentürk, 18. Alper Tursun, 3. Ufuk Budak, 90. Sinan Osmanoğlu, 23. Yusuf Yalçın Arslan, 8. Oğulcan Ülgün, 9. Ahmet İlhan Özek, 24. Furkan Çil, 52. Hüsamettin Yener, 6. Muzaffer Kocaer, 7. Metehan Mimaroğlu
Yedekler
16. Mertcan Dağlı, 10. Ahmet Dereli, 14. Hüseyin Altuğ Taş, 17. Burak İnce, 20. Kahraman Demirtaş, 21. Yiğit Emre Çeltik, 25. Birhan Vatansever, 88. Yusuf Can Esendemir, 94. Enis Destan
Teknik Sorumlu
Hüseyin Eroğlu
Goller
{homeGoal}
Kartlar
{homeCard}
Oyundan Çıkanlar
{homeOut}
Oyuna Girenler
{homeIn}
Ankaraspor İlk 11
1. Emre Koyuncu, 8. Emre Can Atila, 4. Gökhan Akkan, 3. Thales Natanael Lıra De Matos, 2. Ali Ülgen, 10. Beykan Şimşek, 21. Doğukan Efe, 61. Barış Zeren, 5. Halil İbrahim Esen, 11. Mahmut Akan, 17. Erdem Çetinkaya
Yedekler
34. Berk Balaban, 53. Tunahan Keskin, 25. Fatih Kızılkaya, 23. Mete Çelik, 20. Muzaffer Doğan, 33. Hacı Ömer Doğru, 9. Basıt Abdulrahman Umar, 28. Mehmet Tuğrul Başkan
Teknik Sorumlu
Ali Güneş
Goller
{awayGoal}
Kartlar
{awayCard}
Oyundan Çıkanlar
{awayOut}
Oyuna Girenler
{awayIn}
TFF 1. Lig 4.hafta Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|İstanbulspor
|4
|3
|0
|1
|7
|4
|9
|3
|2
|Altınordu
|4
|3
|0
|1
|6
|3
|9
|3
|3
|Tuzlaspor
|4
|2
|2
|0
|9
|5
|8
|4
|4
|Altay
|4
|2
|1
|1
|8
|2
|7
|6
|5
|Adana Demirspor
|3
|2
|1
|0
|7
|3
|7
|4
|6
|Ankara Keçiörengücü
|4
|2
|1
|1
|3
|1
|7
|2
|7
|Giresunspor
|4
|2
|1
|1
|6
|6
|7
|0
|8
|Samsunspor
|3
|1
|2
|0
|5
|2
|5
|3
|9
|Adanaspor
|3
|1
|2
|0
|1
|0
|5
|1
|10
|Akhisarspor
|3
|1
|1
|1
|2
|1
|4
|1
|11
|Bursaspor
|4
|1
|1
|2
|7
|8
|4
|-1
|12
|Bandırmaspor
|4
|1
|1
|2
|5
|6
|4
|-1
|13
|Balıkesirspor
|3
|1
|0
|2
|3
|4
|3
|-1
|14
|Ümraniyespor
|3
|1
|0
|2
|3
|7
|3
|-4
|15
|Ankaraspor
|4
|1
|0
|3
|2
|7
|3
|-5
|16
|Boluspor
|4
|0
|1
|3
|3
|6
|1
|-3
|17
|Menemenspor
|3
|0
|1
|2
|3
|8
|1
|-5
|18
|Eskişehirspor
|3
|0
|1
|2
|0
|7
|1
|-7
TFF 1. Lig 4.Hafta Fikstür
|02.10.2020
|İstanbulspor
|2-1
|Bandırmaspor
|03.10.2020
|Giresunspor
|2-1
|Boluspor
|03.10.2020
|Altınordu
|2-0
|Osmanlıspor FK
|03.10.2020
|Ankara Keçiörengücü
|0-1
|Altay
|03.10.2020
|Tuzlaspor
|3-3
|Bursaspor
|04.10.2020
|Adana Demirspor
|Adanaspor
|04.10.2020
|Samsunspor
|Akhisarspor
|04.10.2020
|Balıkesirspor
|Menemenspor
|04.10.2020
|Eskişehirspor
|Ümraniyespor