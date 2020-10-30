2020-2021 Amed Sportif Faaliyetler 2 - 1 Gümüşhanespor / Maç Özeti

TFF 2. Lig Beyaz Grup'da 7. hafta maçında Amed Sportif Faaliyetler sahasında Gümüşhanespor ile 28.10.2020 19:00'da karşılaştı. Diyarbakır Stadyumu - Diyarbakır stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.

Peki Amed Sportif Faaliyetler - Gümüşhanespor maçı kaç kaç bitti?

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