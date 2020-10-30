2020-2021 Amed Sportif Faaliyetler 2 - 1 Gümüşhanespor / Maç Özeti
TFF 2. Lig Beyaz Grup 7. hafta maçında Amed Sportif Faaliyetler, Gümüşhanespor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.
TFF 2. Lig Beyaz Grup 7. hafta maçında Amed Sportif Faaliyetler, Gümüşhanespor ile karşılaştı. maç 2-1 sona erdi. Amed Sportif Faaliyetler ve Gümüşhanespor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.
TFF 2. Lig Beyaz Grup'da 7. hafta maçında Amed Sportif Faaliyetler sahasında Gümüşhanespor ile 28.10.2020 19:00'da karşılaştı. Diyarbakır Stadyumu - Diyarbakır stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.
Peki Amed Sportif Faaliyetler - Gümüşhanespor maçı kaç kaç bitti?
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STADYUM BİLGİSİ
Diyarbakır Stadyumu - Diyarbakır
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
28.10.2020 19:00
MAÇIN HAKEMLERİ
Süleyman Soyutürk(hakem), Turhan Akbaş(1. Yardımcı Hakem), Şefik Öner(2. Yardımcı Hakem), Semih Kurt(dördüncü Hakem)
Amed Sportif Faaliyetler İlk 11
31. Abdullah Yiğiter, 12. Serkan Yavuz, 13. Emrah Taysı, 19. Erman Bulucu, 6. Ümit Karaal, 8. Bünyamin Yürür, 72. Mansur Çalar, 10. Yusuf Yağmur, 99. Batuhan Kurt, 14. Güray Gazioğlu, 23. Sinan Akaydin
Yedekler
47. Serkan İpek, 2. Hasan Erbey, 5. Deniz Yılmaz, 7. Muhlis İstemi, 20. Seymen Yağmur, 21. Abdullah Çetin, 24. Zeki Korkmaz, 3. Anıl Şahin, 73. Şiyar Sayyiğit
Teknik Sorumlu
Aykan Atik
Goller
Emrah Taysı,69.dk (h), Sinan Akaydin,85.dk (p)
Kartlar
Sarı Kart Yusuf Yağmur 60.dk, Sarı Kart Serkan Yavuz 89.dk, Sarı Kart Sinan Akaydin 66.dk, Sarı Kart Batuhan Kurt 67.dk, Sarı Kart Abdullah Yiğiter 90+4.dk
Oyundan Çıkanlar
Güray Gazioğlu 63.dk, Ümit Karaal 89.dk, Batuhan Kurt 75.dk
Oyuna Girenler
Muhlis İstemi 63.dk, Anıl Şahin 89.dk, Şiyar Sayyiğit 75.dk
Gümüşhanespor İlk 11
13. Cengiz Biçer, 48. Yunus Şimşek, 22. Burak Demireğen, 90. Osman Torun, 7. Tuğay Adamcıl, 5. Muharrem Efe, 35. Mert Çakar, 78. Oğuz Eken, 8. Sercan Kaya, 23. Raif Gündoğdu, 98. İlke Tankul
Yedekler
61. Zeki Ayvaz, 27. Orkun Dervişler, 12. Bahadır Abdulkadir Yağız, 41. Erdinç Mergen, 4. Özgür Ortaç, 37. Erkan Velioğlu, 30. Can Sıkılmaz, 99. Ökkeş Bektaş, 11. Musa Sinan Yılmazer
Teknik Sorumlu
Erkan Bölükbaş
Goller
Sercan Kaya,30.dk (f)
Kartlar
Sarı Kart Sercan Kaya 76.dk, Sarı Kart Muharrem Efe 77.dk, Sarı Kart Tuğay Adamcıl 87.dk, Sarı Kart Burak Demireğen 86.dk, Sarı Kart Oğuz Eken 43.dk, Sarı Kart Ökkeş Bektaş 90+2.dk
Oyundan Çıkanlar
Sercan Kaya 81.dk, Mert Çakar 89.dk, İlke Tankul 73.dk, Oğuz Eken 89.dk
Oyuna Girenler
Can Sıkılmaz 81.dk, Ökkeş Bektaş 89.dk, Bahadır Abdulkadir Yağız 73.dk, Erdinç Mergen 89.dk
Puan Durumu
|Takım
|O
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|B
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|P
|Av
|1
|Manisa FK
|7
|6
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|0
|24
|4
|19
|20
|2
|24Erzincanspor
|6
|5
|1
|0
|13
|4
|16
|9
|3
|Sancaktepe FK
|6
|4
|2
|0
|16
|2
|14
|14
|4
|Uşak Spor
|7
|4
|1
|2
|14
|9
|13
|5
|5
|Amed Sportif
|7
|4
|0
|3
|7
|10
|12
|-3
|6
|Kocaelispor
|6
|3
|2
|1
|6
|6
|11
|0
|7
|Ankara Demirspor
|6
|3
|1
|2
|13
|6
|10
|7
|8
|Hekimoğlu Trabzon
|6
|2
|3
|1
|8
|4
|9
|4
|9
|Sarıyer
|5
|2
|3
|0
|6
|2
|9
|4
|10
|Çorum FK
|6
|2
|1
|3
|9
|10
|7
|-1
|11
|Kahramanmaraşspor
|5
|1
|3
|1
|7
|7
|6
|0
|12
|Ergene Velimeşe
|7
|1
|3
|3
|8
|11
|6
|-3
|13
|Afjet Afyonspor
|6
|1
|3
|2
|5
|9
|6
|-4
|14
|Zonguldak Kömürspor
|6
|1
|2
|3
|3
|6
|5
|-3
|15
|Hacettepe Spor
|7
|1
|2
|4
|6
|10
|5
|-4
|16
|Gümüşhanespor
|7
|1
|2
|4
|8
|14
|5
|-6
|17
|Niğde Anadolu FK
|7
|1
|2
|4
|3
|14
|5
|-11
|18
|İnegölspor
|7
|0
|3
|4
|6
|13
|3
|-7
|19
|Şanlıurfaspor
|6
|0
|1
|5
|3
|24
|1
|-21
Fikstür
|28.10.2020
|24Erzincanspor
|2-0
|Hacettepe Spor
|28.10.2020
|Sancaktepe FK
|P-P
|Sarıyer
|28.10.2020
|Niğde Anadolu FK
|0-0
|Kocaelispor
|28.10.2020
|Kahramanmaraşspor
|P-P
|Zonguldak Kömürspor
|28.10.2020
|İnegölspor
|2-2
|Afjet Afyonspor
|28.10.2020
|Hekimoğlu Trabzon
|1-2
|Uşak Spor
|28.10.2020
|Amed Sportif
|2-1
|Gümüşhanespor
|28.10.2020
|Ergene Velimeşe
|1-0
|Çorum FK
|28.10.2020
|Ankara Demirspor
|0-1
|Manisa FK