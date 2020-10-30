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2020-2021 Amed Sportif Faaliyetler 2 - 1 Gümüşhanespor / Maç Özeti

TFF 2. Lig Beyaz Grup 7. hafta maçında Amed Sportif Faaliyetler, Gümüşhanespor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.

2020-2021 Amed Sportif Faaliyetler 2 - 1 Gümüşhanespor / Maç Özeti

TFF 2. Lig Beyaz Grup 7. hafta maçında Amed Sportif Faaliyetler, Gümüşhanespor ile karşılaştı. maç 2-1 sona erdi. Amed Sportif Faaliyetler ve Gümüşhanespor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 2. Lig Beyaz Grup'da  7. hafta maçında Amed Sportif Faaliyetler sahasında Gümüşhanespor ile 28.10.2020 19:00'da karşılaştı. Diyarbakır Stadyumu - Diyarbakır stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.

Peki  Amed Sportif Faaliyetler - Gümüşhanespor maçı kaç kaç bitti?
Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz.

STADYUM BİLGİSİ
Diyarbakır Stadyumu - Diyarbakır

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
28.10.2020 19:00

MAÇIN HAKEMLERİ
Süleyman Soyutürk(hakem), Turhan Akbaş(1. Yardımcı Hakem), Şefik Öner(2. Yardımcı Hakem), Semih Kurt(dördüncü Hakem)

AMED SPORTİF FAALİYETLERAmed Sportif Faaliyetler

Amed Sportif Faaliyetler İlk 11
31. Abdullah Yiğiter, 12. Serkan Yavuz, 13. Emrah Taysı, 19. Erman Bulucu, 6. Ümit Karaal, 8. Bünyamin Yürür, 72. Mansur Çalar, 10. Yusuf Yağmur, 99. Batuhan Kurt, 14. Güray Gazioğlu, 23. Sinan Akaydin

Yedekler
47. Serkan İpek, 2. Hasan Erbey, 5. Deniz Yılmaz, 7. Muhlis İstemi, 20. Seymen Yağmur, 21. Abdullah Çetin, 24. Zeki Korkmaz, 3. Anıl Şahin, 73. Şiyar Sayyiğit

Teknik Sorumlu
Aykan Atik

Goller
Emrah Taysı,69.dk (h), Sinan Akaydin,85.dk (p)

Kartlar
Sarı Kart Yusuf Yağmur 60.dk, Sarı Kart Serkan Yavuz 89.dk, Sarı Kart Sinan Akaydin 66.dk, Sarı Kart Batuhan Kurt 67.dk, Sarı Kart Abdullah Yiğiter 90+4.dk

Oyundan Çıkanlar
Güray Gazioğlu 63.dk, Ümit Karaal 89.dk, Batuhan Kurt 75.dk

Oyuna Girenler
Muhlis İstemi 63.dk, Anıl Şahin 89.dk, Şiyar Sayyiğit 75.dk

GÜMÜŞHANESPORGümüşhanespor

Gümüşhanespor İlk 11
13. Cengiz Biçer, 48. Yunus Şimşek, 22. Burak Demireğen, 90. Osman Torun, 7. Tuğay Adamcıl, 5. Muharrem Efe, 35. Mert Çakar, 78. Oğuz Eken, 8. Sercan Kaya, 23. Raif Gündoğdu, 98. İlke Tankul

Yedekler
61. Zeki Ayvaz, 27. Orkun Dervişler, 12. Bahadır Abdulkadir Yağız, 41. Erdinç Mergen, 4. Özgür Ortaç, 37. Erkan Velioğlu, 30. Can Sıkılmaz, 99. Ökkeş Bektaş, 11. Musa Sinan Yılmazer

Teknik Sorumlu
Erkan Bölükbaş

Goller
Sercan Kaya,30.dk (f)

Kartlar
Sarı Kart Sercan Kaya 76.dk, Sarı Kart Muharrem Efe 77.dk, Sarı Kart Tuğay Adamcıl 87.dk, Sarı Kart Burak Demireğen 86.dk, Sarı Kart Oğuz Eken 43.dk, Sarı Kart Ökkeş Bektaş 90+2.dk

Oyundan Çıkanlar
Sercan Kaya 81.dk, Mert Çakar 89.dk, İlke Tankul 73.dk, Oğuz Eken 89.dk

Oyuna Girenler
Can Sıkılmaz 81.dk, Ökkeş Bektaş 89.dk, Bahadır Abdulkadir Yağız 73.dk, Erdinç Mergen 89.dk

Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Manisa FK76102441920
224Erzincanspor6510134169
3Sancaktepe FK64201621414
4Uşak Spor7412149135
5Amed Sportif740371012-3
6Kocaelispor632166110
7Ankara Demirspor6312136107
8Hekimoğlu Trabzon62318494
9Sarıyer52306294
10Çorum FK62139107-1
11Kahramanmaraşspor51317760
12Ergene Velimeşe71338116-3
13Afjet Afyonspor6132596-4
14Zonguldak Kömürspor6123365-3
15Hacettepe Spor71246105-4
16Gümüşhanespor71248145-6
17Niğde Anadolu FK71243145-11
18İnegölspor70346133-7
19Şanlıurfaspor60153241-21

Fikstür

28.10.202024Erzincanspor2-0Hacettepe Spor
28.10.2020Sancaktepe FKP-PSarıyer
28.10.2020Niğde Anadolu FK0-0Kocaelispor
28.10.2020KahramanmaraşsporP-PZonguldak Kömürspor
28.10.2020İnegölspor2-2Afjet Afyonspor
28.10.2020Hekimoğlu Trabzon1-2Uşak Spor
28.10.2020Amed Sportif2-1Gümüşhanespor
28.10.2020Ergene Velimeşe1-0Çorum FK
28.10.2020Ankara Demirspor0-1Manisa FK


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