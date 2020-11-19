2020-2021 Amed Sportif Faaliyetler 3 - 0 Kocaelispor / Maç Özeti
TFF 2. Lig Beyaz Grup 11. hafta maçında Amed Sportif Faaliyetler, Kocaelispor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.
TFF 2. Lig Beyaz Grup 11. hafta maçında Amed Sportif Faaliyetler, Kocaelispor ile karşılaştı. maç 3-0 sona erdi. Amed Sportif Faaliyetler ve Kocaelispor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.
TFF 2. Lig Beyaz Grup'da 11. hafta maçında Amed Sportif Faaliyetler sahasında Kocaelispor ile 18.11.2020 13:00'da karşılaştı. Diyarbakır Stadyumu - Diyarbakır stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.
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STADYUM BİLGİSİ
Diyarbakır Stadyumu - Diyarbakır
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
18.11.2020 13:00
MAÇIN HAKEMLERİ
Serdar Akkoçoğlu(hakem), Ufuk Uğurlu(1. Yardımcı Hakem), Ozan Burak Akduman(2. Yardımcı Hakem), Safa Yılmaz(dördüncü Hakem)
Amed Sportif Faaliyetler İlk 11
31. Abdullah Yiğiter, 8. Bünyamin Yürür, 10. Yusuf Yağmur, 12. Serkan Yavuz, 13. Emrah Taysı, 19. Erman Bulucu, 21. Abdullah Çetin, 23. Sinan Akaydin, 24. Zeki Korkmaz, 61. Halil İbrahim Sönmez, 72. Mansur Çalar
Yedekler
47. Serkan İpek, 2. Hasan Erbey, 5. Deniz Yılmaz, 17. Recep Eren Karabacak, 20. Seymen Yağmur, 28. Oğuzhan Öztürk, 63. Mesut Can, 99. Batuhan Kurt
Teknik Sorumlu
Aykan Atik
Goller
Sinan Akaydin,27.dk (f), Halil İbrahim Sönmez,38.dk (f), Bünyamin Yürür,45.dk (f)
Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
Mansur Çalar 89.dk, Erman Bulucu 89.dk, Zeki Korkmaz 78.dk, Yusuf Yağmur 84.dk, Sinan Akaydin 84.dk
Oyuna Girenler
Batuhan Kurt 89.dk, Deniz Yılmaz 89.dk, Oğuzhan Öztürk 78.dk, Mesut Can 84.dk, Recep Eren Karabacak 84.dk
Kocaelispor İlk 11
1. Bayram Olgun, 3. Erdinç Karakaş, 14. Yiğitali Bayrak, 27. Semih Karadeniz, 57. Taha Batuhan Yayıkcı, 61. Numan Çürüksu, 72. Muhammed Gönülaçar, 77. Benhur Keser, 88. Ramazan Çevik, 89. Mesut Özdemir, 99. Bahattin Köse
Yedekler
17. İsmet Yumakoğulları, 4. Kemal Can Aydemir, 7. Hakan Demirci, 11. Cerem Talha Dinçer, 20. Aydın Karabulut, 22. Murat Cem Akpınar, 24. Mervan Yusuf Yiğit, 33. Haşim Arda Sarman, 36. Bilal Çubukçu, 41. Gökhan Meral
Teknik Sorumlu
Erhan Altın
Goller
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Kartlar
Sarı Kart Ramazan Çevik 12.dk
Oyundan Çıkanlar
Mesut Özdemir 65.dk, Yiğitali Bayrak 46.dk, Benhur Keser 73.dk, Ramazan Çevik 46.dk
Oyuna Girenler
Bilal Çubukçu 65.dk, Murat Cem Akpınar 46.dk, Aydın Karabulut 73.dk, Mervan Yusuf Yiğit 46.dk
Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Manisa FK
|11
|10
|1
|0
|36
|10
|31
|26
|2
|Hekimoğlu Trabzon
|10
|6
|3
|1
|20
|5
|21
|15
|3
|24Erzincanspor
|10
|6
|2
|2
|17
|9
|20
|8
|4
|Uşak Spor
|10
|6
|2
|2
|20
|13
|20
|7
|5
|Sancaktepe FK
|9
|5
|2
|2
|17
|6
|17
|11
|6
|Sarıyer
|9
|4
|4
|1
|9
|4
|16
|5
|7
|Afjet Afyonspor
|9
|4
|3
|2
|11
|10
|15
|1
|8
|Amed Sportif
|10
|5
|0
|5
|13
|16
|15
|-3
|9
|Kocaelispor
|9
|4
|2
|3
|8
|11
|14
|-3
|10
|Ankara Demirspor
|7
|4
|1
|2
|16
|8
|13
|8
|11
|Zonguldak Kömürspor
|10
|2
|3
|5
|7
|12
|9
|-5
|12
|Ergene Velimeşe
|11
|2
|3
|6
|12
|18
|9
|-6
|13
|Çorum FK
|7
|2
|1
|4
|11
|13
|7
|-2
|14
|Kahramanmaraşspor
|7
|1
|4
|2
|8
|10
|7
|-2
|15
|İnegölspor
|9
|1
|4
|4
|8
|14
|7
|-6
|16
|Hacettepe Spor
|10
|1
|3
|6
|7
|15
|6
|-8
|17
|Niğde Anadolu FK
|10
|1
|3
|6
|7
|20
|6
|-13
|18
|Gümüşhanespor
|9
|1
|2
|6
|10
|20
|5
|-10
|19
|Şanlıurfaspor
|9
|1
|1
|7
|5
|28
|4
|-23
Fikstür
|18.11.2020
|Hekimoğlu Trabzon
|2-0
|Sarıyer
|18.11.2020
|Uşak Spor
|3-2
|Zonguldak Kömürspor
|18.11.2020
|24Erzincanspor
|2-3
|Manisa FK
|18.11.2020
|Ergene Velimeşe
|3-2
|Niğde Anadolu FK
|18.11.2020
|Ankara Demirspor
|P-P
|İnegölspor
|18.11.2020
|Amed Sportif
|3-0
|Kocaelispor
|18.11.2020
|Kahramanmaraşspor
|P-P
|Çorum FK
|18.11.2020
|Sancaktepe FK
|0-2
|Afjet Afyonspor
|19.11.2020
|Şanlıurfaspor
|Gümüşhanespor