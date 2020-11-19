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2020-2021 Amed Sportif Faaliyetler 3 - 0 Kocaelispor / Maç Özeti

TFF 2. Lig Beyaz Grup 11. hafta maçında Amed Sportif Faaliyetler, Kocaelispor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.

2020-2021 Amed Sportif Faaliyetler 3 - 0 Kocaelispor / Maç Özeti

TFF 2. Lig Beyaz Grup 11. hafta maçında Amed Sportif Faaliyetler, Kocaelispor ile karşılaştı. maç 3-0 sona erdi. Amed Sportif Faaliyetler ve Kocaelispor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 2. Lig Beyaz Grup'da  11. hafta maçında Amed Sportif Faaliyetler sahasında Kocaelispor ile 18.11.2020 13:00'da karşılaştı. Diyarbakır Stadyumu - Diyarbakır stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.

Peki  Amed Sportif Faaliyetler - Kocaelispor maçı kaç kaç bitti?
Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz.

Amed Sportif Faaliyetler - Kocaelispor Maç Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ
Diyarbakır Stadyumu - Diyarbakır

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
18.11.2020 13:00

MAÇIN HAKEMLERİ
Serdar Akkoçoğlu(hakem), Ufuk Uğurlu(1. Yardımcı Hakem), Ozan Burak Akduman(2. Yardımcı Hakem), Safa Yılmaz(dördüncü Hakem)

AMED SPORTİF FAALİYETLERAmed Sportif Faaliyetler

Amed Sportif Faaliyetler İlk 11
31. Abdullah Yiğiter, 8. Bünyamin Yürür, 10. Yusuf Yağmur, 12. Serkan Yavuz, 13. Emrah Taysı, 19. Erman Bulucu, 21. Abdullah Çetin, 23. Sinan Akaydin, 24. Zeki Korkmaz, 61. Halil İbrahim Sönmez, 72. Mansur Çalar

Yedekler
47. Serkan İpek, 2. Hasan Erbey, 5. Deniz Yılmaz, 17. Recep Eren Karabacak, 20. Seymen Yağmur, 28. Oğuzhan Öztürk, 63. Mesut Can, 99. Batuhan Kurt

Teknik Sorumlu
Aykan Atik

Goller
Sinan Akaydin,27.dk (f), Halil İbrahim Sönmez,38.dk (f), Bünyamin Yürür,45.dk (f)

Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
Mansur Çalar 89.dk, Erman Bulucu 89.dk, Zeki Korkmaz 78.dk, Yusuf Yağmur 84.dk, Sinan Akaydin 84.dk

Oyuna Girenler
Batuhan Kurt 89.dk, Deniz Yılmaz 89.dk, Oğuzhan Öztürk 78.dk, Mesut Can 84.dk, Recep Eren Karabacak 84.dk

KOCAELİSPORKocaelispor

Kocaelispor İlk 11
1. Bayram Olgun, 3. Erdinç Karakaş, 14. Yiğitali Bayrak, 27. Semih Karadeniz, 57. Taha Batuhan Yayıkcı, 61. Numan Çürüksu, 72. Muhammed Gönülaçar, 77. Benhur Keser, 88. Ramazan Çevik, 89. Mesut Özdemir, 99. Bahattin Köse

Yedekler
17. İsmet Yumakoğulları, 4. Kemal Can Aydemir, 7. Hakan Demirci, 11. Cerem Talha Dinçer, 20. Aydın Karabulut, 22. Murat Cem Akpınar, 24. Mervan Yusuf Yiğit, 33. Haşim Arda Sarman, 36. Bilal Çubukçu, 41. Gökhan Meral

Teknik Sorumlu
Erhan Altın

Goller
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Kartlar
Sarı Kart Ramazan Çevik 12.dk

Oyundan Çıkanlar
Mesut Özdemir 65.dk, Yiğitali Bayrak 46.dk, Benhur Keser 73.dk, Ramazan Çevik 46.dk

Oyuna Girenler
Bilal Çubukçu 65.dk, Murat Cem Akpınar 46.dk, Aydın Karabulut 73.dk, Mervan Yusuf Yiğit 46.dk

Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Manisa FK11101036103126
2Hekimoğlu Trabzon106312052115
324Erzincanspor10622179208
4Uşak Spor106222013207
5Sancaktepe FK95221761711
6Sarıyer944194165
7Afjet Afyonspor94321110151
8Amed Sportif10505131615-3
9Kocaelispor942381114-3
10Ankara Demirspor7412168138
11Zonguldak Kömürspor102357129-5
12Ergene Velimeşe1123612189-6
13Çorum FK721411137-2
14Kahramanmaraşspor71428107-2
15İnegölspor91448147-6
16Hacettepe Spor101367156-8
17Niğde Anadolu FK101367206-13
18Gümüşhanespor912610205-10
19Şanlıurfaspor91175284-23

Fikstür

18.11.2020Hekimoğlu Trabzon2-0Sarıyer
18.11.2020Uşak Spor3-2Zonguldak Kömürspor
18.11.202024Erzincanspor2-3Manisa FK
18.11.2020Ergene Velimeşe3-2Niğde Anadolu FK
18.11.2020Ankara DemirsporP-Pİnegölspor
18.11.2020Amed Sportif3-0Kocaelispor
18.11.2020KahramanmaraşsporP-PÇorum FK
18.11.2020Sancaktepe FK0-2Afjet Afyonspor
19.11.2020Şanlıurfaspor Gümüşhanespor
Onur Çelik
Spor Editörü


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