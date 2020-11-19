2020-2021 Amed Sportif Faaliyetler 3 - 0 Kocaelispor / Maç Özeti

TFF 2. Lig Beyaz Grup'da 11. hafta maçında Amed Sportif Faaliyetler sahasında Kocaelispor ile 18.11.2020 13:00'da karşılaştı. Diyarbakır Stadyumu - Diyarbakır stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.

Peki Amed Sportif Faaliyetler - Kocaelispor maçı kaç kaç bitti?

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