2020-2021 Amed Sportif Faaliyetler 3 - 4 Manisa / Maç Özeti
TFF 2. Lig Beyaz Grup 9. hafta maçında Amed Sportif Faaliyetler, Manisa ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.
TFF 2. Lig Beyaz Grup 9. hafta maçında Amed Sportif Faaliyetler, Manisa ile karşılaştı. maç 3-4 sona erdi. Amed Sportif Faaliyetler ve Manisa taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.
TFF 2. Lig Beyaz Grup'da 9. hafta maçında Amed Sportif Faaliyetler sahasında Manisa ile 11.11.2020 13:00'da karşılaştı. Diyarbakır Stadyumu - Diyarbakır stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.
Peki Amed Sportif Faaliyetler - Manisa maçı kaç kaç bitti?
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Amed Sportif Faaliyetler - Manisa Maç Özetini İzlemek için Tıklayın
STADYUM BİLGİSİ
Diyarbakır Stadyumu - Diyarbakır
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
11.11.2020 13:00
MAÇIN HAKEMLERİ
Burak Taşkınsoy(hakem), Salim Şanlıer(1. Yardımcı Hakem), Ozan Bekar(2. Yardımcı Hakem), İlker Yasin Avcı(dördüncü Hakem)
Amed Sportif Faaliyetler İlk 11
31. Abdullah Yiğiter, 21. Abdullah Çetin, 72. Mansur Çalar, 10. Yusuf Yağmur, 13. Emrah Taysı, 19. Erman Bulucu, 8. Bünyamin Yürür, 24. Zeki Korkmaz, 23. Sinan Akaydin, 61. Halil İbrahim Sönmez, 12. Serkan Yavuz
Yedekler
47. Serkan İpek, 28. Oğuzhan Öztürk, 2. Hasan Erbey, 99. Batuhan Kurt, 17. Recep Eren Karabacak, 14. Güray Gazioğlu, 5. Deniz Yılmaz, 20. Seymen Yağmur, 63. Mesut Can
Teknik Sorumlu
Aykan Atik
Goller
Yusuf Yağmur,68.dk (f), Erman Bulucu,74.dk (f), Sinan Akaydin,80.dk (f)
Kartlar
Sarı Kart Zeki Korkmaz 35.dk, Sarı Kart Yusuf Yağmur 78.dk, Sarı Kart Halil İbrahim Sönmez 45.dk, Sarı Kart Serkan Yavuz 19.dk, Sarı Kart Recep Eren Karabacak 87.dk
Oyundan Çıkanlar
Zeki Korkmaz 64.dk, Yusuf Yağmur 82.dk, Halil İbrahim Sönmez 64.dk, Sinan Akaydin 86.dk, Bünyamin Yürür 82.dk
Oyuna Girenler
Mesut Can 64.dk, Oğuzhan Öztürk 82.dk, Batuhan Kurt 64.dk, Recep Eren Karabacak 86.dk, Güray Gazioğlu 82.dk
Manisa İlk 11
92. Ömer Kahveci, 1. Sertaç Çam, 6. Nizamettin Çalışkan, 7. Hakan Barış, 9. Tayyib Kanarya, 15. Recep Burak Yılmaz, 17. Zahit Fındık, 32. Mehmet Yılmaz, 46. Erhan Kara, 80. Ümit Kurt, 88. Mustafa Durak
Yedekler
38. Yusuf Balcıoğlu, 4. Ahmet Kesim, 11. Çağrı Giritlioğlu, 19. Ömer Faruk Çalışkan, 25. Mehmet Güven, 29. Birkan Yılmaz, 97. Mehmet Uysal
Teknik Sorumlu
Cevdet Göç
Goller
Nizamettin Çalışkan,15.dk (p), Ahmet Kesim,65.dk (f), Nizamettin Çalışkan,79.dk (p), Mehmet Yılmaz,90.dk (f)
Kartlar
Sarı Kart Ahmet Kesim 46.dk, Çift Sarı Kart Ümit Kurt 45.dk, Sarı Kart Erhan Kara 52.dk, Sarı Kart Nizamettin Çalışkan 80.dk
Oyundan Çıkanlar
Tayyib Kanarya 84.dk, Erhan Kara 90+2.dk, Nizamettin Çalışkan 90+2.dk, Mustafa Durak 46.dk
Oyuna Girenler
Mehmet Uysal 84.dk, Çağrı Giritlioğlu 90+2.dk, Mehmet Güven 90+2.dk, Ahmet Kesim 46.dk
Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Manisa FK
|9
|8
|1
|0
|30
|7
|25
|23
|2
|24Erzincanspor
|8
|6
|2
|0
|15
|5
|20
|10
|3
|Uşak Spor
|8
|5
|1
|2
|16
|10
|16
|6
|4
|Hekimoğlu Trabzon
|8
|4
|3
|1
|14
|4
|15
|10
|5
|Sancaktepe FK
|7
|4
|2
|1
|16
|4
|14
|12
|6
|Kocaelispor
|7
|4
|2
|1
|8
|7
|14
|1
|7
|Ankara Demirspor
|7
|4
|1
|2
|16
|8
|13
|8
|8
|Sarıyer
|7
|3
|4
|0
|8
|2
|13
|6
|9
|Afjet Afyonspor
|8
|3
|3
|2
|9
|10
|12
|-1
|10
|Amed Sportif
|9
|4
|0
|5
|10
|16
|12
|-6
|11
|Kahramanmaraşspor
|6
|1
|4
|1
|7
|7
|7
|0
|12
|Çorum FK
|7
|2
|1
|4
|11
|13
|7
|-2
|13
|Ergene Velimeşe
|9
|1
|3
|5
|9
|15
|6
|-6
|14
|Zonguldak Kömürspor
|8
|1
|3
|4
|3
|9
|6
|-6
|15
|Niğde Anadolu FK
|9
|1
|3
|5
|5
|17
|6
|-12
|16
|Hacettepe Spor
|9
|1
|2
|6
|6
|14
|5
|-8
|17
|İnegölspor
|8
|0
|4
|4
|7
|14
|4
|-7
|18
|Gümüşhanespor
|8
|1
|2
|5
|9
|16
|5
|-7
|19
|Şanlıurfaspor
|8
|1
|1
|6
|5
|26
|4
|-21
Fikstür
|11.11.2020
|Hekimoğlu Trabzon
|3-0
|Zonguldak Kömürspor
|11.11.2020
|Sancaktepe FK
|P-P
|Çorum FK
|11.11.2020
|Şanlıurfaspor
|1-0
|Hacettepe Spor
|11.11.2020
|Ergene Velimeşe
|0-2
|Afjet Afyonspor
|11.11.2020
|Ankara Demirspor
|P-P
|Kocaelispor
|11.11.2020
|Amed Sportif
|3-4
|Manisa FK
|11.11.2020
|24Erzincanspor
|2-1
|Gümüşhanespor
|11.11.2020
|Kahramanmaraşspor
|0-0
|Sarıyer
|11.11.2020
|Niğde Anadolu FK
|1-1
|İnegölspor