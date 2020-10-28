2020-2021 Anagold 24erzincanspor 2 - 0 Hacettepe Spor / Maç Özeti
TFF 2. Lig Beyaz Grup 7. hafta maçında Anagold 24erzincanspor, Hacettepe Spor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.
TFF 2. Lig Beyaz Grup 7. hafta maçında Anagold 24erzincanspor, Hacettepe Spor ile karşılaştı. maç 2-0 sona erdi. Anagold 24erzincanspor ve Hacettepe Spor taraftarlar maç sonucu'nu, puan durumunu ve maçın özeti'ni merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.
TFF 2. Lig Beyaz Grup'te 7. hafta maçında Anagold 24erzincanspor sahasında Hacettepe Spor ile 28.10.2020 14:00'da karşılaştı. Mustakil Atletizm Pisti Sahası stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.
Peki Anagold 24erzincanspor - Hacettepe Spor maçı kaç kaç bitti?
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STADYUM BİLGİSİ
Mustakil Atletizm Pisti Sahası
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
28.10.2020 14:00
MAÇIN HAKEMLERİ
Hasan Kaçar(hakem), Çağlar Öztürk(1. Yardımcı Hakem), Kağan Yıldızlar(2. Yardımcı Hakem), Göksu Furkan Güngör(dördüncü Hakem)
Anagold 24erzincanspor İlk 11
88. Hayrullah Mert Akyüz, 48. Rıdvan Türker, 3. Abdullah Balıkuv, 4. Yunus Emre Çakır, 33. Mümin Talip Pazarlı, 20. Hakan Demir, 61. Sefa Akgün, 8. Muhammed Samed Karakoç, 10. Mustafa Ethem Erboğa, 7. Niyazi Batuhan Salman, 30. Umut Sönmez
Yedekler
1. Murat Demir, 24. Oğuz Özden, 15. Orhan Taşdelen, 41. Uğur Daşdemir, 12. Abdulcebrail Akbulut, 23. Batuhan Yılmaz, 57. Emre Yıldız, 9. Uğurcan Bekçi, 28. Sabrican Vural, 17. Abdulkadir Özgen
Teknik Sorumlu
Özcan Kızıltan
Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
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Oyuna Girenler
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Hacettepe Spor İlk 11
99. Yasin Davuş, 5. Doğan Bilgin, 4. Metehan Mert, 80. Umutcan Akdeniz, 33. Musa Şahindere, 88. Çayan Poshoroğlu, 23. Kaan Yüksel, 11. Muhammed Ali Barutcu, 12. Serdarcan Eralp, 77. Yağız Suat Bolat, 19. Sarp Ekinci
Yedekler
45. Numan Soysal, 28. Kemal Emirhan Aydın, 3. Muhammet Selim Okur, 20. Ataberk Gök, 10. Furkan Temir, 29. İhsan Küçük, 70. Ahmet Arda Tuzcu
Teknik Sorumlu
Gökhan Gedikali
Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
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Oyuna Girenler
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Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Manisa FK
|7
|6
|1
|0
|24
|4
|19
|20
|2
|24Erzincanspor
|6
|5
|1
|0
|13
|4
|16
|9
|3
|Sancaktepe FK
|6
|4
|2
|0
|16
|2
|14
|14
|4
|Uşak Spor
|7
|4
|1
|2
|14
|9
|13
|5
|5
|Kocaelispor
|6
|3
|2
|1
|6
|6
|11
|0
|6
|Ankara Demirspor
|6
|3
|1
|2
|13
|6
|10
|7
|7
|Hekimoğlu Trabzon
|6
|2
|3
|1
|8
|4
|9
|4
|8
|Sarıyer
|5
|2
|3
|0
|6
|2
|9
|4
|9
|Amed Sportif
|6
|3
|0
|3
|5
|9
|9
|-4
|10
|Çorum FK
|6
|2
|1
|3
|9
|10
|7
|-1
|11
|Kahramanmaraşspor
|5
|1
|3
|1
|7
|7
|6
|0
|12
|Ergene Velimeşe
|7
|1
|3
|3
|8
|11
|6
|-3
|13
|Afjet Afyonspor
|6
|1
|3
|2
|5
|9
|6
|-4
|14
|Zonguldak Kömürspor
|6
|1
|2
|3
|3
|6
|5
|-3
|15
|Hacettepe Spor
|7
|1
|2
|4
|6
|10
|5
|-4
|16
|Gümüşhanespor
|6
|1
|2
|3
|7
|12
|5
|-5
|17
|Niğde Anadolu FK
|7
|1
|2
|4
|3
|14
|5
|-11
|18
|İnegölspor
|7
|0
|3
|4
|6
|13
|3
|-7
|19
|Şanlıurfaspor
|6
|0
|1
|5
|3
|24
|1
|-21
Fikstür
|28.10.2020
|24Erzincanspor
|2-0
|Hacettepe Spor
|28.10.2020
|Sancaktepe FK
|P-P
|Sarıyer
|28.10.2020
|Niğde Anadolu FK
|0-0
|Kocaelispor
|28.10.2020
|Kahramanmaraşspor
|P-P
|Zonguldak Kömürspor
|28.10.2020
|İnegölspor
|2-2
|Afjet Afyonspor
|28.10.2020
|Hekimoğlu Trabzon
|1-2
|Uşak Spor
|28.10.2020
|Amed Sportif
|Gümüşhanespor
|28.10.2020
|Ergene Velimeşe
|1-0
|Çorum FK
|28.10.2020
|Ankara Demirspor
|0-1
|Manisa FK