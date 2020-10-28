2020-2021 Anagold 24erzincanspor 2 - 0 Hacettepe Spor / Maç Özeti

TFF 2. Lig Beyaz Grup'te 7. hafta maçında Anagold 24erzincanspor sahasında Hacettepe Spor ile 28.10.2020 14:00'da karşılaştı. Mustakil Atletizm Pisti Sahası stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.

Peki Anagold 24erzincanspor - Hacettepe Spor maçı kaç kaç bitti?

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