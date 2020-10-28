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2020-2021 Anagold 24erzincanspor 2 - 0 Hacettepe Spor / Maç Özeti

TFF 2. Lig Beyaz Grup 7. hafta maçında Anagold 24erzincanspor, Hacettepe Spor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.

2020-2021 Anagold 24erzincanspor 2 - 0 Hacettepe Spor / Maç Özeti

TFF 2. Lig Beyaz Grup 7. hafta maçında Anagold 24erzincanspor, Hacettepe Spor ile karşılaştı. maç 2-0 sona erdi. Anagold 24erzincanspor ve Hacettepe Spor taraftarlar maç sonucu'nu, puan durumunu ve maçın özeti'ni merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 2. Lig Beyaz Grup'te  7. hafta maçında Anagold 24erzincanspor sahasında Hacettepe Spor ile 28.10.2020 14:00'da karşılaştı. Mustakil Atletizm Pisti Sahası stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.

Peki  Anagold 24erzincanspor - Hacettepe Spor maçı kaç kaç bitti?
Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz.

STADYUM BİLGİSİ
Mustakil Atletizm Pisti Sahası

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
28.10.2020 14:00

MAÇIN HAKEMLERİ
Hasan Kaçar(hakem), Çağlar Öztürk(1. Yardımcı Hakem), Kağan Yıldızlar(2. Yardımcı Hakem), Göksu Furkan Güngör(dördüncü Hakem)

ANAGOLD 24ERZİNCANSPORAnagold 24erzincanspor

Anagold 24erzincanspor İlk 11
88. Hayrullah Mert Akyüz, 48. Rıdvan Türker, 3. Abdullah Balıkuv, 4. Yunus Emre Çakır, 33. Mümin Talip Pazarlı, 20. Hakan Demir, 61. Sefa Akgün, 8. Muhammed Samed Karakoç, 10. Mustafa Ethem Erboğa, 7. Niyazi Batuhan Salman, 30. Umut Sönmez

Yedekler
1. Murat Demir, 24. Oğuz Özden, 15. Orhan Taşdelen, 41. Uğur Daşdemir, 12. Abdulcebrail Akbulut, 23. Batuhan Yılmaz, 57. Emre Yıldız, 9. Uğurcan Bekçi, 28. Sabrican Vural, 17. Abdulkadir Özgen

Teknik Sorumlu
Özcan Kızıltan

Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
{homeOut}

Oyuna Girenler
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HACETTEPE SPORHacettepe Spor

Hacettepe Spor İlk 11
99. Yasin Davuş, 5. Doğan Bilgin, 4. Metehan Mert, 80. Umutcan Akdeniz, 33. Musa Şahindere, 88. Çayan Poshoroğlu, 23. Kaan Yüksel, 11. Muhammed Ali Barutcu, 12. Serdarcan Eralp, 77. Yağız Suat Bolat, 19. Sarp Ekinci

Yedekler
45. Numan Soysal, 28. Kemal Emirhan Aydın, 3. Muhammet Selim Okur, 20. Ataberk Gök, 10. Furkan Temir, 29. İhsan Küçük, 70. Ahmet Arda Tuzcu

Teknik Sorumlu
Gökhan Gedikali

Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
{awayOut}

Oyuna Girenler
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Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Manisa FK76102441920
224Erzincanspor6510134169
3Sancaktepe FK64201621414
4Uşak Spor7412149135
5Kocaelispor632166110
6Ankara Demirspor6312136107
7Hekimoğlu Trabzon62318494
8Sarıyer52306294
9Amed Sportif6303599-4
10Çorum FK62139107-1
11Kahramanmaraşspor51317760
12Ergene Velimeşe71338116-3
13Afjet Afyonspor6132596-4
14Zonguldak Kömürspor6123365-3
15Hacettepe Spor71246105-4
16Gümüşhanespor61237125-5
17Niğde Anadolu FK71243145-11
18İnegölspor70346133-7
19Şanlıurfaspor60153241-21

Fikstür

28.10.202024Erzincanspor2-0Hacettepe Spor
28.10.2020Sancaktepe FKP-PSarıyer
28.10.2020Niğde Anadolu FK0-0Kocaelispor
28.10.2020KahramanmaraşsporP-PZonguldak Kömürspor
28.10.2020İnegölspor2-2Afjet Afyonspor
28.10.2020Hekimoğlu Trabzon1-2Uşak Spor
28.10.2020Amed Sportif Gümüşhanespor
28.10.2020Ergene Velimeşe1-0Çorum FK
28.10.2020Ankara Demirspor0-1Manisa FK
Onur Çelik
Spor Editörü


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