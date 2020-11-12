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2020-2021 Anagold 24erzincanspor 2 - 1 Gümüşhanespor / Maç Özeti

TFF 2. Lig Beyaz Grup 9. hafta maçında Anagold 24erzincanspor, Gümüşhanespor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.

2020-2021 Anagold 24erzincanspor 2 - 1 Gümüşhanespor / Maç Özeti

TFF 2. Lig Beyaz Grup 9. hafta maçında Anagold 24erzincanspor, Gümüşhanespor ile karşılaştı. maç 2-1 sona erdi. Anagold 24erzincanspor ve Gümüşhanespor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 2. Lig Beyaz Grup'da  9. hafta maçında Anagold 24erzincanspor sahasında Gümüşhanespor ile 11.11.2020 13:00'da karşılaştı. Mustakil Atletizm Pisti Sahası - Erzincan - Erzinc stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.

Peki  Anagold 24erzincanspor - Gümüşhanespor maçı kaç kaç bitti?
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Anagold 24erzincanspor - Gümüşhanespor Maç Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ
Mustakil Atletizm Pisti Sahası - Erzincan - Erzinc

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
11.11.2020 13:00

MAÇIN HAKEMLERİ
Furkan Bakan(hakem), Eren Özçelik(1. Yardımcı Hakem), Mehmet Kuru(2. Yardımcı Hakem), Deniz Sercan Akgül(dördüncü Hakem)

ANAGOLD 24ERZİNCANSPORAnagold 24erzincanspor

Anagold 24erzincanspor İlk 11
88. Hayrullah Mert Akyüz, 3. Abdullah Balıkuv, 4. Yunus Emre Çakır, 6. Ahmet Kaan Ergün, 8. Muhammed Samed Karakoç, 9. Uğurcan Bekçi, 10. Mustafa Ethem Erboğa, 20. Hakan Demir, 30. Umut Sönmez, 33. Mümin Talip Pazarlı, 41. Uğur Daşdemir

Yedekler
1. Murat Demir, 12. Abdulcebrail Akbulut, 15. Orhan Taşdelen, 17. Abdulkadir Özgen, 34. Emirhan Demir, 48. Rıdvan Türker, 55. Ahmet Ürer, 61. Sefa Akgün

Teknik Sorumlu
Özcan Kızıltan

Goller
Sefa Akgün,55.dk (f), Mustafa Ethem Erboğa,78.dk (h)

Kartlar
Sarı Kart Hakan Demir 84.dk

Oyundan Çıkanlar
Ahmet Kaan Ergün 76.dk, Uğurcan Bekçi 46.dk, Mustafa Ethem Erboğa 87.dk

Oyuna Girenler
Abdulkadir Özgen 76.dk, Sefa Akgün 46.dk, Rıdvan Türker 87.dk

GÜMÜŞHANESPORGümüşhanespor

Gümüşhanespor İlk 11
61. Zeki Ayvaz, 5. Muharrem Efe, 8. Sercan Kaya, 20. Baran Basut, 23. Raif Gündoğdu, 27. Orkun Dervişler, 28. Berkan Yıldırım, 35. Mert Çakar, 78. Oğuz Eken, 87. Ömer Alp Kulga, 90. Osman Torun

Yedekler
13. Cengiz Biçer, 7. Tuğay Adamcıl, 11. Musa Sinan Yılmazer, 12. Bahadır Abdulkadir Yağız, 22. Burak Demireğen, 41. Erdinç Mergen, 48. Yunus Şimşek, 95. Kudret Oben Saraçoğlu, 98. İlke Tankul

Teknik Sorumlu
Erkan Bölükbaş

Goller
Sercan Kaya,58.dk (f)

Kartlar
Sarı Kart Muharrem Efe 60.dk, Sarı Kart Berkan Yıldırım 8.dk

Oyundan Çıkanlar
Baran Basut 61.dk, Mert Çakar 77.dk, Raif Gündoğdu 85.dk, Berkan Yıldırım 77.dk, Oğuz Eken 61.dk

Oyuna Girenler
İlke Tankul 61.dk, Kudret Oben Saraçoğlu 77.dk, Musa Sinan Yılmazer 85.dk, Burak Demireğen 77.dk, Tuğay Adamcıl 61.dk

Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Manisa FK98103072523
224Erzincanspor86201552010
3Uşak Spor85121610166
4Hekimoğlu Trabzon84311441510
5Sancaktepe FK74211641412
6Kocaelispor742187141
7Ankara Demirspor7412168138
8Sarıyer734082136
9Afjet Afyonspor833291012-1
10Amed Sportif9405101612-6
11Kahramanmaraşspor61417770
12Çorum FK721411137-2
13Ergene Velimeşe91359156-6
14Zonguldak Kömürspor8134396-6
15Niğde Anadolu FK91355176-12
16Hacettepe Spor91266145-8
17İnegölspor80447144-7
18Gümüşhanespor81259165-7
19Şanlıurfaspor81165264-21

Fikstür

11.11.2020Hekimoğlu Trabzon3-0Zonguldak Kömürspor
11.11.2020Sancaktepe FKP-PÇorum FK
11.11.2020Şanlıurfaspor1-0Hacettepe Spor
11.11.2020Ergene Velimeşe0-2Afjet Afyonspor
11.11.2020Ankara DemirsporP-PKocaelispor
11.11.2020Amed Sportif3-4Manisa FK
11.11.202024Erzincanspor2-1Gümüşhanespor
11.11.2020Kahramanmaraşspor0-0Sarıyer
11.11.2020Niğde Anadolu FK1-1İnegölspor
Onur Çelik
Spor Editörü


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