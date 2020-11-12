2020-2021 Anagold 24erzincanspor 2 - 1 Gümüşhanespor / Maç Özeti
TFF 2. Lig Beyaz Grup 9. hafta maçında Anagold 24erzincanspor, Gümüşhanespor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.
TFF 2. Lig Beyaz Grup 9. hafta maçında Anagold 24erzincanspor, Gümüşhanespor ile karşılaştı. maç 2-1 sona erdi. Anagold 24erzincanspor ve Gümüşhanespor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.
TFF 2. Lig Beyaz Grup'da 9. hafta maçında Anagold 24erzincanspor sahasında Gümüşhanespor ile 11.11.2020 13:00'da karşılaştı. Mustakil Atletizm Pisti Sahası - Erzincan - Erzinc stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.
Peki Anagold 24erzincanspor - Gümüşhanespor maçı kaç kaç bitti?
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Anagold 24erzincanspor - Gümüşhanespor Maç Özetini İzlemek için Tıklayın
STADYUM BİLGİSİ
Mustakil Atletizm Pisti Sahası - Erzincan - Erzinc
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
11.11.2020 13:00
MAÇIN HAKEMLERİ
Furkan Bakan(hakem), Eren Özçelik(1. Yardımcı Hakem), Mehmet Kuru(2. Yardımcı Hakem), Deniz Sercan Akgül(dördüncü Hakem)
Anagold 24erzincanspor İlk 11
88. Hayrullah Mert Akyüz, 3. Abdullah Balıkuv, 4. Yunus Emre Çakır, 6. Ahmet Kaan Ergün, 8. Muhammed Samed Karakoç, 9. Uğurcan Bekçi, 10. Mustafa Ethem Erboğa, 20. Hakan Demir, 30. Umut Sönmez, 33. Mümin Talip Pazarlı, 41. Uğur Daşdemir
Yedekler
1. Murat Demir, 12. Abdulcebrail Akbulut, 15. Orhan Taşdelen, 17. Abdulkadir Özgen, 34. Emirhan Demir, 48. Rıdvan Türker, 55. Ahmet Ürer, 61. Sefa Akgün
Teknik Sorumlu
Özcan Kızıltan
Goller
Sefa Akgün,55.dk (f), Mustafa Ethem Erboğa,78.dk (h)
Kartlar
Sarı Kart Hakan Demir 84.dk
Oyundan Çıkanlar
Ahmet Kaan Ergün 76.dk, Uğurcan Bekçi 46.dk, Mustafa Ethem Erboğa 87.dk
Oyuna Girenler
Abdulkadir Özgen 76.dk, Sefa Akgün 46.dk, Rıdvan Türker 87.dk
Gümüşhanespor İlk 11
61. Zeki Ayvaz, 5. Muharrem Efe, 8. Sercan Kaya, 20. Baran Basut, 23. Raif Gündoğdu, 27. Orkun Dervişler, 28. Berkan Yıldırım, 35. Mert Çakar, 78. Oğuz Eken, 87. Ömer Alp Kulga, 90. Osman Torun
Yedekler
13. Cengiz Biçer, 7. Tuğay Adamcıl, 11. Musa Sinan Yılmazer, 12. Bahadır Abdulkadir Yağız, 22. Burak Demireğen, 41. Erdinç Mergen, 48. Yunus Şimşek, 95. Kudret Oben Saraçoğlu, 98. İlke Tankul
Teknik Sorumlu
Erkan Bölükbaş
Goller
Sercan Kaya,58.dk (f)
Kartlar
Sarı Kart Muharrem Efe 60.dk, Sarı Kart Berkan Yıldırım 8.dk
Oyundan Çıkanlar
Baran Basut 61.dk, Mert Çakar 77.dk, Raif Gündoğdu 85.dk, Berkan Yıldırım 77.dk, Oğuz Eken 61.dk
Oyuna Girenler
İlke Tankul 61.dk, Kudret Oben Saraçoğlu 77.dk, Musa Sinan Yılmazer 85.dk, Burak Demireğen 77.dk, Tuğay Adamcıl 61.dk
Puan Durumu
|Takım
|O
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|P
|Av
|1
|Manisa FK
|9
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|0
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|7
|25
|23
|2
|24Erzincanspor
|8
|6
|2
|0
|15
|5
|20
|10
|3
|Uşak Spor
|8
|5
|1
|2
|16
|10
|16
|6
|4
|Hekimoğlu Trabzon
|8
|4
|3
|1
|14
|4
|15
|10
|5
|Sancaktepe FK
|7
|4
|2
|1
|16
|4
|14
|12
|6
|Kocaelispor
|7
|4
|2
|1
|8
|7
|14
|1
|7
|Ankara Demirspor
|7
|4
|1
|2
|16
|8
|13
|8
|8
|Sarıyer
|7
|3
|4
|0
|8
|2
|13
|6
|9
|Afjet Afyonspor
|8
|3
|3
|2
|9
|10
|12
|-1
|10
|Amed Sportif
|9
|4
|0
|5
|10
|16
|12
|-6
|11
|Kahramanmaraşspor
|6
|1
|4
|1
|7
|7
|7
|0
|12
|Çorum FK
|7
|2
|1
|4
|11
|13
|7
|-2
|13
|Ergene Velimeşe
|9
|1
|3
|5
|9
|15
|6
|-6
|14
|Zonguldak Kömürspor
|8
|1
|3
|4
|3
|9
|6
|-6
|15
|Niğde Anadolu FK
|9
|1
|3
|5
|5
|17
|6
|-12
|16
|Hacettepe Spor
|9
|1
|2
|6
|6
|14
|5
|-8
|17
|İnegölspor
|8
|0
|4
|4
|7
|14
|4
|-7
|18
|Gümüşhanespor
|8
|1
|2
|5
|9
|16
|5
|-7
|19
|Şanlıurfaspor
|8
|1
|1
|6
|5
|26
|4
|-21
Fikstür
|11.11.2020
|Hekimoğlu Trabzon
|3-0
|Zonguldak Kömürspor
|11.11.2020
|Sancaktepe FK
|P-P
|Çorum FK
|11.11.2020
|Şanlıurfaspor
|1-0
|Hacettepe Spor
|11.11.2020
|Ergene Velimeşe
|0-2
|Afjet Afyonspor
|11.11.2020
|Ankara Demirspor
|P-P
|Kocaelispor
|11.11.2020
|Amed Sportif
|3-4
|Manisa FK
|11.11.2020
|24Erzincanspor
|2-1
|Gümüşhanespor
|11.11.2020
|Kahramanmaraşspor
|0-0
|Sarıyer
|11.11.2020
|Niğde Anadolu FK
|1-1
|İnegölspor