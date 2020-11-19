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2020-2021 Anagold 24erzincanspor 2 - 3 Manisa / Maç Özeti

TFF 2. Lig Beyaz Grup 11. hafta maçında Anagold 24erzincanspor, Manisa ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.

2020-2021 Anagold 24erzincanspor 2 - 3 Manisa / Maç Özeti

TFF 2. Lig Beyaz Grup 11. hafta maçında Anagold 24erzincanspor, Manisa ile karşılaştı. maç 2-3 sona erdi. Anagold 24erzincanspor ve Manisa taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 2. Lig Beyaz Grup'da  11. hafta maçında Anagold 24erzincanspor sahasında Manisa ile 18.11.2020 13:00'da karşılaştı. Mustakil Atletizm Pisti Sahası - Erzincan - Erzinc stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.

Peki  Anagold 24erzincanspor - Manisa maçı kaç kaç bitti?
Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz.

Anagold 24erzincanspor - Manisa Maç Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ
Mustakil Atletizm Pisti Sahası - Erzincan - Erzinc

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
18.11.2020 13:00

MAÇIN HAKEMLERİ
Burak Olcar(hakem), Abdurrahman Atabay(1. Yardımcı Hakem), Hüseyin Can(2. Yardımcı Hakem), Onur Bingöl(dördüncü Hakem)

ANAGOLD 24ERZİNCANSPORAnagold 24erzincanspor

Anagold 24erzincanspor İlk 11
1. Murat Demir, 41. Uğur Daşdemir, 3. Abdullah Balıkuv, 24. Oğuz Özden, 33. Mümin Talip Pazarlı, 20. Hakan Demir, 6. Ahmet Kaan Ergün, 8. Muhammed Samed Karakoç, 7. Niyazi Batuhan Salman, 28. Sabrican Vural, 10. Mustafa Ethem Erboğa

Yedekler
43. Mustafa Talha Özbay, 4. Yunus Emre Çakır, 48. Rıdvan Türker, 12. Abdulcebrail Akbulut, 23. Batuhan Yılmaz, 30. Umut Sönmez, 57. Emre Yıldız, 9. Uğurcan Bekçi, 55. Ahmet Ürer

Teknik Sorumlu
Özcan Kızıltan

Goller
Mustafa Ethem Erboğa,45+3.dk (f), Mustafa Ethem Erboğa,80.dk (p)

Kartlar
Sarı Kart Ahmet Kaan Ergün 37.dk, Sarı Kart Oğuz Özden 36.dk, Sarı Kart Niyazi Batuhan Salman 70.dk

Oyundan Çıkanlar
Ahmet Kaan Ergün 58.dk, Sabrican Vural 46.dk

Oyuna Girenler
Batuhan Yılmaz 58.dk, Umut Sönmez 46.dk

MANİSAManisa

Manisa İlk 11
92. Ömer Kahveci, 1. Sertaç Çam, 4. Ahmet Kesim, 5. Abdurrahman Emir Alagöz, 6. Nizamettin Çalışkan, 11. Çağrı Giritlioğlu, 15. Recep Burak Yılmaz, 17. Zahit Fındık, 23. Serdar Deliktaş, 32. Mehmet Yılmaz, 88. Mustafa Durak

Yedekler
38. Yusuf Balcıoğlu, 7. Hakan Barış, 9. Tayyib Kanarya, 10. Volkan Okumak, 19. Ömer Faruk Çalışkan, 21. Ferhat Yazgan, 25. Mehmet Güven, 29. Birkan Yılmaz, 80. Ümit Kurt, 97. Mehmet Uysal

Teknik Sorumlu


Goller
Serdar Deliktaş,21.dk (h), Nizamettin Çalışkan,36.dk (p), Serdar Deliktaş,84.dk (f)

Kartlar
Sarı Kart Ümit Kurt 79.dk, Sarı Kart Mehmet Yılmaz 90+1.dk, Sarı Kart Nizamettin Çalışkan 71.dk

Oyundan Çıkanlar
Ahmet Kesim 28.dk, Serdar Deliktaş 90.dk, Abdurrahman Emir Alagöz 90.dk, Mustafa Durak 58.dk, Zahit Fındık 90.dk

Oyuna Girenler
Ümit Kurt 28.dk, Tayyib Kanarya 90.dk, Mehmet Güven 90.dk, Hakan Barış 58.dk, Mehmet Uysal 90.dk

Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Manisa FK11101036103126
2Hekimoğlu Trabzon106312052115
324Erzincanspor10622179208
4Uşak Spor106222013207
5Sancaktepe FK95221761711
6Sarıyer944194165
7Afjet Afyonspor94321110151
8Amed Sportif10505131615-3
9Kocaelispor942381114-3
10Ankara Demirspor7412168138
11Zonguldak Kömürspor102357129-5
12Ergene Velimeşe1123612189-6
13Çorum FK721411137-2
14Kahramanmaraşspor71428107-2
15İnegölspor91448147-6
16Hacettepe Spor101367156-8
17Niğde Anadolu FK101367206-13
18Gümüşhanespor912610205-10
19Şanlıurfaspor91175284-23

Fikstür

18.11.2020Hekimoğlu Trabzon2-0Sarıyer
18.11.2020Uşak Spor3-2Zonguldak Kömürspor
18.11.202024Erzincanspor2-3Manisa FK
18.11.2020Ergene Velimeşe3-2Niğde Anadolu FK
18.11.2020Ankara DemirsporP-Pİnegölspor
18.11.2020Amed Sportif3-0Kocaelispor
18.11.2020KahramanmaraşsporP-PÇorum FK
18.11.2020Sancaktepe FK0-2Afjet Afyonspor
19.11.2020Şanlıurfaspor Gümüşhanespor
Onur Çelik
Spor Editörü


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