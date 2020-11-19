2020-2021 Anagold 24erzincanspor 2 - 3 Manisa / Maç Özeti
TFF 2. Lig Beyaz Grup 11. hafta maçında Anagold 24erzincanspor, Manisa ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.
TFF 2. Lig Beyaz Grup 11. hafta maçında Anagold 24erzincanspor, Manisa ile karşılaştı. maç 2-3 sona erdi. Anagold 24erzincanspor ve Manisa taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.
TFF 2. Lig Beyaz Grup'da 11. hafta maçında Anagold 24erzincanspor sahasında Manisa ile 18.11.2020 13:00'da karşılaştı. Mustakil Atletizm Pisti Sahası - Erzincan - Erzinc stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.
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STADYUM BİLGİSİ
Mustakil Atletizm Pisti Sahası - Erzincan - Erzinc
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
18.11.2020 13:00
MAÇIN HAKEMLERİ
Burak Olcar(hakem), Abdurrahman Atabay(1. Yardımcı Hakem), Hüseyin Can(2. Yardımcı Hakem), Onur Bingöl(dördüncü Hakem)
Anagold 24erzincanspor İlk 11
1. Murat Demir, 41. Uğur Daşdemir, 3. Abdullah Balıkuv, 24. Oğuz Özden, 33. Mümin Talip Pazarlı, 20. Hakan Demir, 6. Ahmet Kaan Ergün, 8. Muhammed Samed Karakoç, 7. Niyazi Batuhan Salman, 28. Sabrican Vural, 10. Mustafa Ethem Erboğa
Yedekler
43. Mustafa Talha Özbay, 4. Yunus Emre Çakır, 48. Rıdvan Türker, 12. Abdulcebrail Akbulut, 23. Batuhan Yılmaz, 30. Umut Sönmez, 57. Emre Yıldız, 9. Uğurcan Bekçi, 55. Ahmet Ürer
Teknik Sorumlu
Özcan Kızıltan
Goller
Mustafa Ethem Erboğa,45+3.dk (f), Mustafa Ethem Erboğa,80.dk (p)
Kartlar
Sarı Kart Ahmet Kaan Ergün 37.dk, Sarı Kart Oğuz Özden 36.dk, Sarı Kart Niyazi Batuhan Salman 70.dk
Oyundan Çıkanlar
Ahmet Kaan Ergün 58.dk, Sabrican Vural 46.dk
Oyuna Girenler
Batuhan Yılmaz 58.dk, Umut Sönmez 46.dk
Manisa İlk 11
92. Ömer Kahveci, 1. Sertaç Çam, 4. Ahmet Kesim, 5. Abdurrahman Emir Alagöz, 6. Nizamettin Çalışkan, 11. Çağrı Giritlioğlu, 15. Recep Burak Yılmaz, 17. Zahit Fındık, 23. Serdar Deliktaş, 32. Mehmet Yılmaz, 88. Mustafa Durak
Yedekler
38. Yusuf Balcıoğlu, 7. Hakan Barış, 9. Tayyib Kanarya, 10. Volkan Okumak, 19. Ömer Faruk Çalışkan, 21. Ferhat Yazgan, 25. Mehmet Güven, 29. Birkan Yılmaz, 80. Ümit Kurt, 97. Mehmet Uysal
Teknik Sorumlu
Goller
Serdar Deliktaş,21.dk (h), Nizamettin Çalışkan,36.dk (p), Serdar Deliktaş,84.dk (f)
Kartlar
Sarı Kart Ümit Kurt 79.dk, Sarı Kart Mehmet Yılmaz 90+1.dk, Sarı Kart Nizamettin Çalışkan 71.dk
Oyundan Çıkanlar
Ahmet Kesim 28.dk, Serdar Deliktaş 90.dk, Abdurrahman Emir Alagöz 90.dk, Mustafa Durak 58.dk, Zahit Fındık 90.dk
Oyuna Girenler
Ümit Kurt 28.dk, Tayyib Kanarya 90.dk, Mehmet Güven 90.dk, Hakan Barış 58.dk, Mehmet Uysal 90.dk
Puan Durumu
|Takım
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|P
|Av
|1
|Manisa FK
|11
|10
|1
|0
|36
|10
|31
|26
|2
|Hekimoğlu Trabzon
|10
|6
|3
|1
|20
|5
|21
|15
|3
|24Erzincanspor
|10
|6
|2
|2
|17
|9
|20
|8
|4
|Uşak Spor
|10
|6
|2
|2
|20
|13
|20
|7
|5
|Sancaktepe FK
|9
|5
|2
|2
|17
|6
|17
|11
|6
|Sarıyer
|9
|4
|4
|1
|9
|4
|16
|5
|7
|Afjet Afyonspor
|9
|4
|3
|2
|11
|10
|15
|1
|8
|Amed Sportif
|10
|5
|0
|5
|13
|16
|15
|-3
|9
|Kocaelispor
|9
|4
|2
|3
|8
|11
|14
|-3
|10
|Ankara Demirspor
|7
|4
|1
|2
|16
|8
|13
|8
|11
|Zonguldak Kömürspor
|10
|2
|3
|5
|7
|12
|9
|-5
|12
|Ergene Velimeşe
|11
|2
|3
|6
|12
|18
|9
|-6
|13
|Çorum FK
|7
|2
|1
|4
|11
|13
|7
|-2
|14
|Kahramanmaraşspor
|7
|1
|4
|2
|8
|10
|7
|-2
|15
|İnegölspor
|9
|1
|4
|4
|8
|14
|7
|-6
|16
|Hacettepe Spor
|10
|1
|3
|6
|7
|15
|6
|-8
|17
|Niğde Anadolu FK
|10
|1
|3
|6
|7
|20
|6
|-13
|18
|Gümüşhanespor
|9
|1
|2
|6
|10
|20
|5
|-10
|19
|Şanlıurfaspor
|9
|1
|1
|7
|5
|28
|4
|-23
Fikstür
|18.11.2020
|Hekimoğlu Trabzon
|2-0
|Sarıyer
|18.11.2020
|Uşak Spor
|3-2
|Zonguldak Kömürspor
|18.11.2020
|24Erzincanspor
|2-3
|Manisa FK
|18.11.2020
|Ergene Velimeşe
|3-2
|Niğde Anadolu FK
|18.11.2020
|Ankara Demirspor
|P-P
|İnegölspor
|18.11.2020
|Amed Sportif
|3-0
|Kocaelispor
|18.11.2020
|Kahramanmaraşspor
|P-P
|Çorum FK
|18.11.2020
|Sancaktepe FK
|0-2
|Afjet Afyonspor
|19.11.2020
|Şanlıurfaspor
|Gümüşhanespor