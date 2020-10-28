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  3. 2020-2021 Ankara Demirspor 0 - 1 Manisa / Maç Özeti

2020-2021 Ankara Demirspor 0 - 1 Manisa / Maç Özeti

TFF 2. Lig Beyaz Grup 7. hafta maçında Ankara Demirspor, Manisa ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.

2020-2021 Ankara Demirspor 0 - 1 Manisa / Maç Özeti

TFF 2. Lig Beyaz Grup 7. hafta maçında Ankara Demirspor, Manisa ile karşılaştı. maç 0-1 sona erdi. Ankara Demirspor ve Manisa taraftarlar maç sonucu'nu, puan durumunu ve maçın özeti'ni merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 2. Lig Beyaz Grup'te  7. hafta maçında Ankara Demirspor sahasında Manisa ile 28.10.2020 14:00'da karşılaştı. Tcdd Ankara Demirspor stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.

Peki  Ankara Demirspor - Manisa maçı kaç kaç bitti?
Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz.

STADYUM BİLGİSİ
Tcdd Ankara Demirspor

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
28.10.2020 14:00

MAÇIN HAKEMLERİ
Bilal Köseoğlu(hakem), Yiğit Çam(1. Yardımcı Hakem), Zafer Gayretli(2. Yardımcı Hakem), Egemen Artun(dördüncü Hakem)

ANKARA DEMİRSPORAnkara Demirspor

Ankara Demirspor İlk 11
93. Fatih Gülmez, 2. Hüseyin Güngör, 4. Kamil İçer, 6. Hasan Küçcük, 8. Mustafa Kayabaşı, 23. Okan Eken, 11. Serdar Eylik, 15. Hakan Turan, 20. Ahmet Devret, 29. Taner Koç, 60. Turan Yılmaz

Yedekler
61. Ömercan Avci, 99. Bahadır Han Güngördü, 10. Ahmet Sivri, 17. Ayberk Altan, 9. Süleyman Güneş, 22. Celal Çırpanlı, 55. Rahmi Can Karadaş, 71. Samet Erdem Olgaç, 77. Kerem Hakan Vapurluoğlu, 88. Burak Özdemir

Teknik Sorumlu


Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
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Oyuna Girenler
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MANİSAManisa

Manisa İlk 11
38. Yusuf Balcıoğlu, 1. Sertaç Çam, 4. Ahmet Kesim, 5. Abdurrahman Emir Alagöz, 6. Nizamettin Çalışkan, 7. Hakan Barış, 15. Recep Burak Yılmaz, 17. Zahit Fındık, 23. Serdar Deliktaş, 32. Mehmet Yılmaz, 46. Erhan Kara

Yedekler
92. Ömer Kahveci, 9. Tayyib Kanarya, 10. Volkan Okumak, 11. Çağrı Giritlioğlu, 21. Ferhat Yazgan, 25. Mehmet Güven, 29. Birkan Yılmaz, 80. Ümit Kurt, 88. Mustafa Durak, 97. Mehmet Uysal

Teknik Sorumlu
Cevdet Göç

Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
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Oyuna Girenler
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Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Manisa FK76102441920
224Erzincanspor6510134169
3Sancaktepe FK64201621414
4Uşak Spor7412149135
5Kocaelispor632166110
6Ankara Demirspor6312136107
7Hekimoğlu Trabzon62318494
8Sarıyer52306294
9Amed Sportif6303599-4
10Çorum FK62139107-1
11Kahramanmaraşspor51317760
12Ergene Velimeşe71338116-3
13Afjet Afyonspor6132596-4
14Zonguldak Kömürspor6123365-3
15Hacettepe Spor71246105-4
16Gümüşhanespor61237125-5
17Niğde Anadolu FK71243145-11
18İnegölspor70346133-7
19Şanlıurfaspor60153241-21

Fikstür

28.10.202024Erzincanspor2-0Hacettepe Spor
28.10.2020Sancaktepe FKP-PSarıyer
28.10.2020Niğde Anadolu FK0-0Kocaelispor
28.10.2020KahramanmaraşsporP-PZonguldak Kömürspor
28.10.2020İnegölspor2-2Afjet Afyonspor
28.10.2020Hekimoğlu Trabzon1-2Uşak Spor
28.10.2020Amed Sportif Gümüşhanespor
28.10.2020Ergene Velimeşe1-0Çorum FK
28.10.2020Ankara Demirspor0-1Manisa FK
Onur Çelik
Spor Editörü


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