2020-2021 Ankara Demirspor 0 - 1 Manisa / Maç Özeti
TFF 2. Lig Beyaz Grup 7. hafta maçında Ankara Demirspor, Manisa ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.
TFF 2. Lig Beyaz Grup 7. hafta maçında Ankara Demirspor, Manisa ile karşılaştı. maç 0-1 sona erdi. Ankara Demirspor ve Manisa taraftarlar maç sonucu'nu, puan durumunu ve maçın özeti'ni merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.
TFF 2. Lig Beyaz Grup'te 7. hafta maçında Ankara Demirspor sahasında Manisa ile 28.10.2020 14:00'da karşılaştı. Tcdd Ankara Demirspor stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.
Peki Ankara Demirspor - Manisa maçı kaç kaç bitti?
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STADYUM BİLGİSİ
Tcdd Ankara Demirspor
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
28.10.2020 14:00
MAÇIN HAKEMLERİ
Bilal Köseoğlu(hakem), Yiğit Çam(1. Yardımcı Hakem), Zafer Gayretli(2. Yardımcı Hakem), Egemen Artun(dördüncü Hakem)
Ankara Demirspor İlk 11
93. Fatih Gülmez, 2. Hüseyin Güngör, 4. Kamil İçer, 6. Hasan Küçcük, 8. Mustafa Kayabaşı, 23. Okan Eken, 11. Serdar Eylik, 15. Hakan Turan, 20. Ahmet Devret, 29. Taner Koç, 60. Turan Yılmaz
Yedekler
61. Ömercan Avci, 99. Bahadır Han Güngördü, 10. Ahmet Sivri, 17. Ayberk Altan, 9. Süleyman Güneş, 22. Celal Çırpanlı, 55. Rahmi Can Karadaş, 71. Samet Erdem Olgaç, 77. Kerem Hakan Vapurluoğlu, 88. Burak Özdemir
Teknik Sorumlu
Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
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Oyuna Girenler
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Manisa İlk 11
38. Yusuf Balcıoğlu, 1. Sertaç Çam, 4. Ahmet Kesim, 5. Abdurrahman Emir Alagöz, 6. Nizamettin Çalışkan, 7. Hakan Barış, 15. Recep Burak Yılmaz, 17. Zahit Fındık, 23. Serdar Deliktaş, 32. Mehmet Yılmaz, 46. Erhan Kara
Yedekler
92. Ömer Kahveci, 9. Tayyib Kanarya, 10. Volkan Okumak, 11. Çağrı Giritlioğlu, 21. Ferhat Yazgan, 25. Mehmet Güven, 29. Birkan Yılmaz, 80. Ümit Kurt, 88. Mustafa Durak, 97. Mehmet Uysal
Teknik Sorumlu
Cevdet Göç
Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
{awayOut}
Oyuna Girenler
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Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Manisa FK
|7
|6
|1
|0
|24
|4
|19
|20
|2
|24Erzincanspor
|6
|5
|1
|0
|13
|4
|16
|9
|3
|Sancaktepe FK
|6
|4
|2
|0
|16
|2
|14
|14
|4
|Uşak Spor
|7
|4
|1
|2
|14
|9
|13
|5
|5
|Kocaelispor
|6
|3
|2
|1
|6
|6
|11
|0
|6
|Ankara Demirspor
|6
|3
|1
|2
|13
|6
|10
|7
|7
|Hekimoğlu Trabzon
|6
|2
|3
|1
|8
|4
|9
|4
|8
|Sarıyer
|5
|2
|3
|0
|6
|2
|9
|4
|9
|Amed Sportif
|6
|3
|0
|3
|5
|9
|9
|-4
|10
|Çorum FK
|6
|2
|1
|3
|9
|10
|7
|-1
|11
|Kahramanmaraşspor
|5
|1
|3
|1
|7
|7
|6
|0
|12
|Ergene Velimeşe
|7
|1
|3
|3
|8
|11
|6
|-3
|13
|Afjet Afyonspor
|6
|1
|3
|2
|5
|9
|6
|-4
|14
|Zonguldak Kömürspor
|6
|1
|2
|3
|3
|6
|5
|-3
|15
|Hacettepe Spor
|7
|1
|2
|4
|6
|10
|5
|-4
|16
|Gümüşhanespor
|6
|1
|2
|3
|7
|12
|5
|-5
|17
|Niğde Anadolu FK
|7
|1
|2
|4
|3
|14
|5
|-11
|18
|İnegölspor
|7
|0
|3
|4
|6
|13
|3
|-7
|19
|Şanlıurfaspor
|6
|0
|1
|5
|3
|24
|1
|-21
Fikstür
|28.10.2020
|24Erzincanspor
|2-0
|Hacettepe Spor
|28.10.2020
|Sancaktepe FK
|P-P
|Sarıyer
|28.10.2020
|Niğde Anadolu FK
|0-0
|Kocaelispor
|28.10.2020
|Kahramanmaraşspor
|P-P
|Zonguldak Kömürspor
|28.10.2020
|İnegölspor
|2-2
|Afjet Afyonspor
|28.10.2020
|Hekimoğlu Trabzon
|1-2
|Uşak Spor
|28.10.2020
|Amed Sportif
|Gümüşhanespor
|28.10.2020
|Ergene Velimeşe
|1-0
|Çorum FK
|28.10.2020
|Ankara Demirspor
|0-1
|Manisa FK