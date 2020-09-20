2020-2021 Ankara Keçiörengücü, Ankaraspor maç özeti, maç sonucu
2020-2021 TFF 1. Lig 2. hafta maçında Ankara Keçiörengücü, Ankaraspor ile karşılaştı. Maç özeti ve maçın sonucunu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.
TFF 1. Lig 2. hafta maçında Ankara Keçiörengücü, Ankaraspor ile karşılaştı. maç 2-0 sona erdi. Ankara Keçiörengücü ve Ankaraspor taraftarlar maç sonucu'nu, puan durumunu ve maçın özeti'ni merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.
TFF 1. Lig'te Lefter Küçükandonyadis Sezonu'nun 2. hafta maçında Ankara Keçiörengücü sahasında Ankaraspor ile 20.09.2020 14:00'da karşılaştı. Aktepe Stadı stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.
Ankara Keçiörengücü - Ankaraspor maçı kaç kaç bitti? Maç Sonucu
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Ankara Keçiörengücü Ankaraspor Maçının Künyesi
STADYUM BİLGİSİ
Aktepe Stadı
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
20.09.2020 14:00
MAÇIN HAKEMLERİ
Burak Pakkan(hakem), Cemal Alpay(1. Yardımcı Hakem), Emrah Ünal(2. Yardımcı Hakem), Alper Akarsu(dördüncü Hakem)
Ankara Keçiörengücü İlk 11
71. Metin Uçar, 19. Abdulkadir Korkut, 4. Samet Akaydin, 23. Fatih Selimhan Solmaz, 28. Soner Gönül, 5. Süleyman Olgun, 77. Cem Ekinci, 25. Uğur Utlu, 8. Burak Aydın, 45. Famoussa Kone, 17. Boubacar Dıalıba Dıabang
Yedekler
13. Muhammed Birkan Tetik, 21. Emre Uğur Uruç, 6. Emre Gündoğdu, 53. Barış Alper Yılmaz, 11. Joseph Dodoo, 98. Osman Keçelioğlu, 99. Mustafa Tahir Babaoğlu, 10. Oğuzhan Erdoğan
Teknik Sorumlu
Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
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Oyuna Girenler
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Ankaraspor İlk 11
24. Kerem Vergilier, 88. Tamer Aşık, 53. Tunahan Keskin, 25. Fatih Kızılkaya, 2. Ali Ülgen, 21. Doğukan Efe, 5. Halil İbrahim Esen, 10. Beykan Şimşek, 61. Barış Zeren, 14. Recep Taşbakır, 17. Erdem Çetinkaya
Yedekler
12. Yusuf Karayel, 94. Ali Rıza Kılıç, 19. Yiğit Kotan, 27. Berk Yiğit Karadağ, 20. Muzaffer Doğan, 44. Berkay Anıl Demir, 15. İlhami Siraçhan Nas
Teknik Sorumlu
Ali Güneş
Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
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Oyuna Girenler
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TFF 1. Lig 2.hafta Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Ankara Keçiörengücü
|2
|2
|0
|0
|3
|0
|6
|3
|2
|Adanaspor
|2
|1
|1
|0
|1
|0
|4
|1
|3
|Tuzlaspor
|2
|1
|1
|0
|1
|0
|4
|1
|4
|Adana Demirspor
|1
|1
|0
|0
|3
|1
|3
|2
|5
|Balıkesirspor
|2
|1
|0
|1
|3
|2
|3
|1
|6
|Ümraniyespor
|1
|1
|0
|0
|2
|1
|3
|1
|7
|Bursaspor
|2
|1
|0
|1
|3
|3
|3
|0
|8
|Altınordu
|2
|1
|0
|1
|2
|2
|3
|0
|9
|Bandırmaspor
|2
|1
|0
|1
|2
|2
|3
|0
|10
|Ankaraspor
|2
|1
|0
|1
|1
|2
|3
|-1
|11
|Altay
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|1
|0
|12
|Samsunspor
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|1
|0
|13
|Akhisarspor
|2
|0
|1
|1
|0
|1
|1
|-1
|14
|Eskişehirspor
|2
|0
|1
|1
|0
|1
|1
|-1
|15
|Boluspor
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|0
|-1
|16
|İstanbulspor
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|0
|-1
|17
|Giresunspor
|1
|0
|0
|1
|1
|3
|0
|-2
|18
|Menemenspor
|1
|0
|0
|1
|0
|2
|0
|-2
TFF 1. Lig 2.Hafta Fikstür
|18.09.2020
|Eskişehirspor
|0-0
|Adanaspor
|19.09.2020
|Altınordu
|0-2
|Bursaspor
|19.09.2020
|Bandırmaspor
|1-0
|Akhisarspor
|19.09.2020
|Tuzlaspor
|1-0
|Balıkesirspor
|20.09.2020
|Giresunspor
|Menemenspor
|20.09.2020
|Ankara Keçiörengücü
|2-0
|Osmanlıspor FK
|20.09.2020
|İstanbulspor
|1-0
|Altay
|21.09.2020
|Samsunspor
|Ümraniyespor
|21.09.2020
|Adana Demirspor
|Boluspor