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2020-2021 Ankara Keçiörengücü, Ankaraspor maç özeti, maç sonucu

2020-2021 TFF 1. Lig 2. hafta maçında Ankara Keçiörengücü, Ankaraspor ile karşılaştı. Maç özeti ve maçın sonucunu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.

2020-2021 Ankara Keçiörengücü, Ankaraspor maç özeti, maç sonucu

TFF 1. Lig 2. hafta maçında Ankara Keçiörengücü, Ankaraspor ile karşılaştı. maç 2-0 sona erdi. Ankara Keçiörengücü ve Ankaraspor taraftarlar maç sonucu'nu, puan durumunu ve maçın özeti'ni merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 1. Lig'te Lefter Küçükandonyadis Sezonu'nun 2. hafta maçında Ankara Keçiörengücü sahasında Ankaraspor ile 20.09.2020 14:00'da karşılaştı. Aktepe Stadı stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.

Ankara Keçiörengücü - Ankaraspor maçı kaç kaç bitti? Maç Sonucu

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MAÇIN ÖZETİ İÇİN TIKLAYIN

Ankara Keçiörengücü Ankaraspor Maçının Künyesi

STADYUM BİLGİSİ

Aktepe Stadı

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

20.09.2020 14:00

MAÇIN HAKEMLERİ

Burak Pakkan(hakem), Cemal Alpay(1. Yardımcı Hakem), Emrah Ünal(2. Yardımcı Hakem), Alper Akarsu(dördüncü Hakem)

ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜAnkara Keçiörengücü

Ankara Keçiörengücü İlk 11

71. Metin Uçar, 19. Abdulkadir Korkut, 4. Samet Akaydin, 23. Fatih Selimhan Solmaz, 28. Soner Gönül, 5. Süleyman Olgun, 77. Cem Ekinci, 25. Uğur Utlu, 8. Burak Aydın, 45. Famoussa Kone, 17. Boubacar Dıalıba Dıabang

Yedekler

13. Muhammed Birkan Tetik, 21. Emre Uğur Uruç, 6. Emre Gündoğdu, 53. Barış Alper Yılmaz, 11. Joseph Dodoo, 98. Osman Keçelioğlu, 99. Mustafa Tahir Babaoğlu, 10. Oğuzhan Erdoğan

Teknik Sorumlu

Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

{homeOut}

Oyuna Girenler

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ANKARASPORAnkaraspor

Ankaraspor İlk 11

24. Kerem Vergilier, 88. Tamer Aşık, 53. Tunahan Keskin, 25. Fatih Kızılkaya, 2. Ali Ülgen, 21. Doğukan Efe, 5. Halil İbrahim Esen, 10. Beykan Şimşek, 61. Barış Zeren, 14. Recep Taşbakır, 17. Erdem Çetinkaya

Yedekler

12. Yusuf Karayel, 94. Ali Rıza Kılıç, 19. Yiğit Kotan, 27. Berk Yiğit Karadağ, 20. Muzaffer Doğan, 44. Berkay Anıl Demir, 15. İlhami Siraçhan Nas

Teknik Sorumlu

Ali Güneş

Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

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Oyuna Girenler

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TFF 1. Lig 2.hafta Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Ankara Keçiörengücü22003063
2Adanaspor21101041
3Tuzlaspor21101041
4Adana Demirspor11003132
5Balıkesirspor21013231
6Ümraniyespor11002131
7Bursaspor21013330
8Altınordu21012230
9Bandırmaspor21012230
10Ankaraspor2101123-1
11Altay10100010
12Samsunspor10100010
13Akhisarspor2011011-1
14Eskişehirspor2011011-1
15Boluspor1001010-1
16İstanbulspor1001010-1
17Giresunspor1001130-2
18Menemenspor1001020-2

TFF 1. Lig 2.Hafta Fikstür

18.09.2020Eskişehirspor0-0Adanaspor
19.09.2020Altınordu0-2Bursaspor
19.09.2020Bandırmaspor1-0Akhisarspor
19.09.2020Tuzlaspor1-0Balıkesirspor
20.09.2020Giresunspor Menemenspor
20.09.2020Ankara Keçiörengücü2-0Osmanlıspor FK
20.09.2020İstanbulspor1-0Altay
21.09.2020Samsunspor Ümraniyespor
21.09.2020Adana Demirspor Boluspor


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