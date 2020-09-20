2020-2021 Ankara Keçiörengücü, Ankaraspor maç özeti, maç sonucu

TFF 1. Lig 2. hafta maçında Ankara Keçiörengücü, Ankaraspor ile karşılaştı. maç 2-0 sona erdi. Ankara Keçiörengücü ve Ankaraspor taraftarlar maç sonucu'nu, puan durumunu ve maçın özeti'ni merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 1. Lig'te Lefter Küçükandonyadis Sezonu'nun 2. hafta maçında Ankara Keçiörengücü sahasında Ankaraspor ile 20.09.2020 14:00'da karşılaştı. Aktepe Stadı stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak. Ankara Keçiörengücü - Ankaraspor maçı kaç kaç bitti? Maç Sonucu Maçının geniş özeti ve golleri bu haberde. maçın gollerini geniş özetinin linkini ve bu maça dair merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. MAÇIN ÖZETİ İÇİN TIKLAYIN Ankara Keçiörengücü Ankaraspor Maçının Künyesi STADYUM BİLGİSİ Aktepe Stadı

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

20.09.2020 14:00

MAÇIN HAKEMLERİ

Burak Pakkan(hakem), Cemal Alpay(1. Yardımcı Hakem), Emrah Ünal(2. Yardımcı Hakem), Alper Akarsu(dördüncü Hakem)

Ankara Keçiörengücü

Ankara Keçiörengücü İlk 11

71. Metin Uçar, 19. Abdulkadir Korkut, 4. Samet Akaydin, 23. Fatih Selimhan Solmaz, 28. Soner Gönül, 5. Süleyman Olgun, 77. Cem Ekinci, 25. Uğur Utlu, 8. Burak Aydın, 45. Famoussa Kone, 17. Boubacar Dıalıba Dıabang

Yedekler

13. Muhammed Birkan Tetik, 21. Emre Uğur Uruç, 6. Emre Gündoğdu, 53. Barış Alper Yılmaz, 11. Joseph Dodoo, 98. Osman Keçelioğlu, 99. Mustafa Tahir Babaoğlu, 10. Oğuzhan Erdoğan

Teknik Sorumlu

Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

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Oyuna Girenler

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Ankaraspor

Ankaraspor İlk 11

24. Kerem Vergilier, 88. Tamer Aşık, 53. Tunahan Keskin, 25. Fatih Kızılkaya, 2. Ali Ülgen, 21. Doğukan Efe, 5. Halil İbrahim Esen, 10. Beykan Şimşek, 61. Barış Zeren, 14. Recep Taşbakır, 17. Erdem Çetinkaya

Yedekler

12. Yusuf Karayel, 94. Ali Rıza Kılıç, 19. Yiğit Kotan, 27. Berk Yiğit Karadağ, 20. Muzaffer Doğan, 44. Berkay Anıl Demir, 15. İlhami Siraçhan Nas

Teknik Sorumlu

Ali Güneş

Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

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Oyuna Girenler

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TFF 1. Lig 2.hafta Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Ankara Keçiörengücü 2 2 0 0 3 0 6 3 2 Adanaspor 2 1 1 0 1 0 4 1 3 Tuzlaspor 2 1 1 0 1 0 4 1 4 Adana Demirspor 1 1 0 0 3 1 3 2 5 Balıkesirspor 2 1 0 1 3 2 3 1 6 Ümraniyespor 1 1 0 0 2 1 3 1 7 Bursaspor 2 1 0 1 3 3 3 0 8 Altınordu 2 1 0 1 2 2 3 0 9 Bandırmaspor 2 1 0 1 2 2 3 0 10 Ankaraspor 2 1 0 1 1 2 3 -1 11 Altay 1 0 1 0 0 0 1 0 12 Samsunspor 1 0 1 0 0 0 1 0 13 Akhisarspor 2 0 1 1 0 1 1 -1 14 Eskişehirspor 2 0 1 1 0 1 1 -1 15 Boluspor 1 0 0 1 0 1 0 -1 16 İstanbulspor 1 0 0 1 0 1 0 -1 17 Giresunspor 1 0 0 1 1 3 0 -2 18 Menemenspor 1 0 0 1 0 2 0 -2

TFF 1. Lig 2.Hafta Fikstür