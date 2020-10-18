2020-2021 Ankaraspor, Giresunspor maç özeti, maç sonucu

TFF 1. Lig 5. hafta maçında Ankaraspor, Giresunspor ile karşılaştı. maç 1-1 sona erdi. Ankaraspor ve Giresunspor taraftarlar maç sonucu'nu, puan durumunu ve maçın özeti'ni merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 1. Lig'te 5. hafta maçında Ankaraspor sahasında Giresunspor ile 18.10.2020 13:30'da karşılaştı. Osmanlı Stadı - Ankara stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak. Ankaraspor - Giresunspor maçı kaç kaç bitti? Maç Sonucu Maçının geniş özeti ve golleri bu haberde. maçın gollerini geniş özetinin linkini ve bu maça dair merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. MAÇIN ÖZETİ İÇİN TIKLAYIN Ankaraspor Giresunspor Maçının Künyesi STADYUM BİLGİSİ Osmanlı Stadı - Ankara

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

18.10.2020 13:30

MAÇIN HAKEMLERİ

Abdullah Buğra Taşkınsoy(hakem), Hasan Hüseyin Tetik(1. Yardımcı Hakem), Cem Özbay(2. Yardımcı Hakem), Furkan Bakan(dördüncü Hakem)

Ankaraspor

Ankaraspor İlk 11

34. Berk Balaban, 2. Ali Ülgen, 4. Gökhan Akkan, 5. Halil İbrahim Esen, 21. Doğukan Efe, 61. Barış Zeren, 23. Mete Çelik, 6. Mılos Stanojevıc, 29. Marc Ghıslaın Kıbong A Mbamba, 10. Beykan Şimşek, 17. Erdem Çetinkaya

Yedekler

24. Kerem Vergilier, 66. Levent Gülen, 53. Tunahan Keskin, 25. Fatih Kızılkaya, 9. Basıt Abdulrahman Umar, 99. Serges Flavıer Mbılla Etame, 94. Ali Rıza Kılıç, 15. İlhami Siraçhan Nas

Teknik Sorumlu

İsmet Taşdemir

Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

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Oyuna Girenler

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Giresunspor

Giresunspor İlk 11

15. Tolgahan Acar, 2. Mamadou Dıarra, 3. Hüsamettin Tut, 6. Mehmet Taş, 7. Abdou Razack Traore, 10. Eren Tozlu, 14. Mıchal Jan Nalepa, 17. Ibrahıma Balde, 22. Sadi Karaduman, 77. Hayrullah Bilazer, 99. Caner Hüseyin Bağ

Yedekler

1. Onurcan Piri, 4. Arda Kılıç, 19. Yasin Ozan, 28. Erol Can Akdağ, 35. Sergen Piçinciol, 37. Kerem Kalafat, 85. Fatih Yılmaz, 70. Sergıo Antonıo Da Luz Junıor, 71. Muhammed Himmet Ertürk, 80. Anthony Chıgaemezu Uzodımma

Teknik Sorumlu

Ümit Şengül

Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

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Oyuna Girenler

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TFF 1. Lig 5.hafta Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 İstanbulspor 5 4 0 1 10 4 12 6 2 Tuzlaspor 5 3 2 0 11 6 11 5 3 Altay 5 3 1 1 9 2 10 7 4 Ankara Keçiörengücü 5 3 1 1 5 2 10 3 5 Adanaspor 5 2 3 0 6 2 9 4 6 Altınordu 5 3 0 2 8 8 9 0 7 Adana Demirspor 5 2 2 1 7 4 8 3 8 Samsunspor 5 2 2 1 6 5 8 1 9 Giresunspor 5 2 2 1 7 7 8 0 10 Balıkesirspor 4 2 0 2 5 5 6 0 11 Bandırmaspor 5 1 2 2 6 7 5 -1 12 Akhisarspor 4 1 1 2 2 2 4 0 13 Bursaspor 4 1 1 2 7 8 4 -1 14 Ümraniyespor 5 1 1 3 5 10 4 -5 15 Ankaraspor 5 1 1 3 3 8 4 -5 16 Eskişehirspor 5 0 3 2 2 9 3 -7 17 Boluspor 5 0 1 4 4 8 1 -4 18 Menemenspor 4 0 1 3 4 10 1 -6

TFF 1. Lig 5.Hafta Fikstür