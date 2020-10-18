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2020-2021 Ankaraspor, Giresunspor maç özeti, maç sonucu

2020-2021 TFF 1. Lig 5. hafta maçında Ankaraspor, Giresunspor ile karşılaştı. Maç özeti ve maçın sonucunu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.

2020-2021 Ankaraspor, Giresunspor maç özeti, maç sonucu

TFF 1. Lig 5. hafta maçında Ankaraspor, Giresunspor ile karşılaştı. maç 1-1 sona erdi. Ankaraspor ve Giresunspor taraftarlar maç sonucu'nu, puan durumunu ve maçın özeti'ni merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 1. Lig'te 5. hafta maçında Ankaraspor sahasında Giresunspor ile 18.10.2020 13:30'da karşılaştı. Osmanlı Stadı - Ankara stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.

Ankaraspor - Giresunspor maçı kaç kaç bitti? Maç Sonucu

Maçının geniş özeti ve golleri bu haberde. maçın gollerini geniş özetinin linkini ve bu maça dair merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz.

MAÇIN ÖZETİ İÇİN TIKLAYIN

Ankaraspor Giresunspor Maçının Künyesi

STADYUM BİLGİSİ

Osmanlı Stadı - Ankara

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

18.10.2020 13:30

MAÇIN HAKEMLERİ

Abdullah Buğra Taşkınsoy(hakem), Hasan Hüseyin Tetik(1. Yardımcı Hakem), Cem Özbay(2. Yardımcı Hakem), Furkan Bakan(dördüncü Hakem)

ANKARASPORAnkaraspor

Ankaraspor İlk 11

34. Berk Balaban, 2. Ali Ülgen, 4. Gökhan Akkan, 5. Halil İbrahim Esen, 21. Doğukan Efe, 61. Barış Zeren, 23. Mete Çelik, 6. Mılos Stanojevıc, 29. Marc Ghıslaın Kıbong A Mbamba, 10. Beykan Şimşek, 17. Erdem Çetinkaya

Yedekler

24. Kerem Vergilier, 66. Levent Gülen, 53. Tunahan Keskin, 25. Fatih Kızılkaya, 9. Basıt Abdulrahman Umar, 99. Serges Flavıer Mbılla Etame, 94. Ali Rıza Kılıç, 15. İlhami Siraçhan Nas

Teknik Sorumlu

İsmet Taşdemir

Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

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Oyuna Girenler

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GİRESUNSPORGiresunspor

Giresunspor İlk 11

15. Tolgahan Acar, 2. Mamadou Dıarra, 3. Hüsamettin Tut, 6. Mehmet Taş, 7. Abdou Razack Traore, 10. Eren Tozlu, 14. Mıchal Jan Nalepa, 17. Ibrahıma Balde, 22. Sadi Karaduman, 77. Hayrullah Bilazer, 99. Caner Hüseyin Bağ

Yedekler

1. Onurcan Piri, 4. Arda Kılıç, 19. Yasin Ozan, 28. Erol Can Akdağ, 35. Sergen Piçinciol, 37. Kerem Kalafat, 85. Fatih Yılmaz, 70. Sergıo Antonıo Da Luz Junıor, 71. Muhammed Himmet Ertürk, 80. Anthony Chıgaemezu Uzodımma

Teknik Sorumlu

Ümit Şengül

Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

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Oyuna Girenler

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TFF 1. Lig 5.hafta Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1İstanbulspor5401104126
2Tuzlaspor5320116115
3Altay531192107
4Ankara Keçiörengücü531152103
5Adanaspor52306294
6Altınordu53028890
7Adana Demirspor52217483
8Samsunspor52216581
9Giresunspor52217780
10Balıkesirspor42025560
11Bandırmaspor5122675-1
12Akhisarspor41122240
13Bursaspor4112784-1
14Ümraniyespor51135104-5
15Ankaraspor5113384-5
16Eskişehirspor5032293-7
17Boluspor5014481-4
18Menemenspor40134101-6

TFF 1. Lig 5.Hafta Fikstür

17.10.2020Adanaspor5-2Altınordu
17.10.2020Altay1-0Adana Demirspor
17.10.2020Bandırmaspor1-1Eskişehirspor
17.10.2020Ümraniyespor1-2Ankara Keçiörengücü
17.10.2020Samsunspor0-3İstanbulspor
18.10.2020BursasporBalıkesirspor
18.10.2020Boluspor1-2Tuzlaspor
18.10.2020Ankaraspor1-1Giresunspor
18.10.2020Osmanlıspor FKGiresunspor
19.10.2020AkhisarsporMenemenspor


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