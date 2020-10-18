2020-2021 Ankaraspor, Giresunspor maç özeti, maç sonucu
2020-2021 TFF 1. Lig 5. hafta maçında Ankaraspor, Giresunspor ile karşılaştı. Maç özeti ve maçın sonucunu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.
TFF 1. Lig 5. hafta maçında Ankaraspor, Giresunspor ile karşılaştı. maç 1-1 sona erdi. Ankaraspor ve Giresunspor taraftarlar maç sonucu'nu, puan durumunu ve maçın özeti'ni merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.
TFF 1. Lig'te 5. hafta maçında Ankaraspor sahasında Giresunspor ile 18.10.2020 13:30'da karşılaştı. Osmanlı Stadı - Ankara stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.
Ankaraspor - Giresunspor maçı kaç kaç bitti? Maç Sonucu
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Ankaraspor Giresunspor Maçının Künyesi
STADYUM BİLGİSİ
Osmanlı Stadı - Ankara
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
18.10.2020 13:30
MAÇIN HAKEMLERİ
Abdullah Buğra Taşkınsoy(hakem), Hasan Hüseyin Tetik(1. Yardımcı Hakem), Cem Özbay(2. Yardımcı Hakem), Furkan Bakan(dördüncü Hakem)
Ankaraspor İlk 11
34. Berk Balaban, 2. Ali Ülgen, 4. Gökhan Akkan, 5. Halil İbrahim Esen, 21. Doğukan Efe, 61. Barış Zeren, 23. Mete Çelik, 6. Mılos Stanojevıc, 29. Marc Ghıslaın Kıbong A Mbamba, 10. Beykan Şimşek, 17. Erdem Çetinkaya
Yedekler
24. Kerem Vergilier, 66. Levent Gülen, 53. Tunahan Keskin, 25. Fatih Kızılkaya, 9. Basıt Abdulrahman Umar, 99. Serges Flavıer Mbılla Etame, 94. Ali Rıza Kılıç, 15. İlhami Siraçhan Nas
Teknik Sorumlu
İsmet Taşdemir
Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
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Oyuna Girenler
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Giresunspor İlk 11
15. Tolgahan Acar, 2. Mamadou Dıarra, 3. Hüsamettin Tut, 6. Mehmet Taş, 7. Abdou Razack Traore, 10. Eren Tozlu, 14. Mıchal Jan Nalepa, 17. Ibrahıma Balde, 22. Sadi Karaduman, 77. Hayrullah Bilazer, 99. Caner Hüseyin Bağ
Yedekler
1. Onurcan Piri, 4. Arda Kılıç, 19. Yasin Ozan, 28. Erol Can Akdağ, 35. Sergen Piçinciol, 37. Kerem Kalafat, 85. Fatih Yılmaz, 70. Sergıo Antonıo Da Luz Junıor, 71. Muhammed Himmet Ertürk, 80. Anthony Chıgaemezu Uzodımma
Teknik Sorumlu
Ümit Şengül
Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
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Oyuna Girenler
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TFF 1. Lig 5.hafta Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|İstanbulspor
|5
|4
|0
|1
|10
|4
|12
|6
|2
|Tuzlaspor
|5
|3
|2
|0
|11
|6
|11
|5
|3
|Altay
|5
|3
|1
|1
|9
|2
|10
|7
|4
|Ankara Keçiörengücü
|5
|3
|1
|1
|5
|2
|10
|3
|5
|Adanaspor
|5
|2
|3
|0
|6
|2
|9
|4
|6
|Altınordu
|5
|3
|0
|2
|8
|8
|9
|0
|7
|Adana Demirspor
|5
|2
|2
|1
|7
|4
|8
|3
|8
|Samsunspor
|5
|2
|2
|1
|6
|5
|8
|1
|9
|Giresunspor
|5
|2
|2
|1
|7
|7
|8
|0
|10
|Balıkesirspor
|4
|2
|0
|2
|5
|5
|6
|0
|11
|Bandırmaspor
|5
|1
|2
|2
|6
|7
|5
|-1
|12
|Akhisarspor
|4
|1
|1
|2
|2
|2
|4
|0
|13
|Bursaspor
|4
|1
|1
|2
|7
|8
|4
|-1
|14
|Ümraniyespor
|5
|1
|1
|3
|5
|10
|4
|-5
|15
|Ankaraspor
|5
|1
|1
|3
|3
|8
|4
|-5
|16
|Eskişehirspor
|5
|0
|3
|2
|2
|9
|3
|-7
|17
|Boluspor
|5
|0
|1
|4
|4
|8
|1
|-4
|18
|Menemenspor
|4
|0
|1
|3
|4
|10
|1
|-6
TFF 1. Lig 5.Hafta Fikstür
|17.10.2020
|Adanaspor
|5-2
|Altınordu
|17.10.2020
|Altay
|1-0
|Adana Demirspor
|17.10.2020
|Bandırmaspor
|1-1
|Eskişehirspor
|17.10.2020
|Ümraniyespor
|1-2
|Ankara Keçiörengücü
|17.10.2020
|Samsunspor
|0-3
|İstanbulspor
|18.10.2020
|Bursaspor
|Balıkesirspor
|18.10.2020
|Boluspor
|1-2
|Tuzlaspor
|18.10.2020
|Ankaraspor
|1-1
|Giresunspor
|18.10.2020
|Osmanlıspor FK
|Giresunspor
|19.10.2020
|Akhisarspor
|Menemenspor