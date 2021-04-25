2020-2021 Arhavi Spor, Esenler Erokspor maç özeti, maç sonucu
TFF 3. Lig 3. Grup 33. hafta maçında Arhavi Spor, Esenler Erokspor ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.
TFF 3. Lig 3. Grup 33. hafta maçında Arhavi Spor, Esenler Erokspor ile karşılaştı. maç 1-2 sona erdi. Arhavi Spor ve Esenler Erokspor karşılaşmasında taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.
TFF 3. Lig 3. Grup'da 33. hafta maçında Arhavi Spor sahasında Esenler Erokspor ile 25.04.2021 15:00'da karşılaştı. Arhavi İlçe Stadı - Artvin - Arhavi stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...
Peki Arhavi Spor - Esenler Erokspor maçının skoru ne oldu?
Arhavi Spor, Esenler Erokspor Maçının özetine, karşılaşma ile ilgili merak ettiğiniz tüm gelişmelere haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla ulaşabilirsiniz.
Arhavi Spor Esenler Erokspor Maçının Özetini İzlemek için Tıklayın
STADYUM BİLGİSİ
Arhavi İlçe Stadı - Artvin - Arhavi
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
25.04.2021 15:00
Arhavi Spor Esenler Erokspor Maçının Hakemleri
Deniz Kükrek(hakem), Selçuk Kaplan(1. Yardımcı Hakem), Mehmet Ali Çetin(2. Yardımcı Hakem), Günay Doğukan Yılmaz(dördüncü Hakem)
Arhavi Spor İlk 11
99. Baran Güler, 6. Gökhan Kocaman, 53. Hakan Bozkurt, 15. Emirhan Azak, 17. Berat Vardal, 36. Orhan Nahırcı, 54. Burhan Şahin, 4. Emrah Çırak, 61. Tolga Şahin, 88. Abdulkadir Özdemir, 21. Abdurrahman İlkyaz
Yedekler
16. İbrahim Ak, 55. Eyüp Can Temiz, 41. Emrecan Yıldızhan, 28. Oğuzhan Köseoğlu
Teknik Sorumlu
Emrah Demeli
Goller
{homeGoal}
Kartlar
{homeCard}
Oyundan Çıkanlar
{homeOut}
Oyuna Girenler
{homeIn}
Esenler Erokspor İlk 11
98. Ercüment Kafkasyalı, 5. Bora Yelken, 16. Berk Taşkın, 17. Abuzer Gaffar Toplu, 35. Mehmet Mert Özkaptan, 20. Aziz Kızılgün, 22. Muammer Sarıkaya, 3. Cenk Doğan, 11. Enes Soy, 55. Aziz Aksoy, 59. Taygun Vurgun
Yedekler
40. Yaren İzzet Sözer, 9. Mert Somay, 18. Hüseyin Afkan, 23. Murat Kayalı, 34. Furkan Şahin, 92. İdris Furat, 41. Onur Öztonga
Teknik Sorumlu
Selahaddin Dinçel
Goller
{awayGoal}
Kartlar
{awayCard}
Oyundan Çıkanlar
{awayOut}
Oyuna Girenler
{awayIn}
Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Somaspor
|31
|20
|9
|2
|63
|27
|69
|36
|2
|Esenler Erokspor
|31
|19
|7
|5
|58
|24
|64
|34
|3
|İçel İdmanyurdu Spor
|31
|14
|10
|7
|40
|25
|52
|15
|4
|Çatalcaspor
|31
|13
|10
|8
|34
|29
|49
|5
|5
|Isparta 32 Spor
|31
|13
|8
|10
|46
|34
|47
|12
|6
|Çarşambaspor
|31
|11
|11
|9
|37
|28
|44
|9
|7
|Şile Yıldızspor
|32
|11
|10
|11
|38
|39
|43
|-1
|8
|Karşıyaka
|31
|12
|7
|12
|35
|38
|43
|-3
|9
|Altındağspor
|31
|10
|10
|11
|29
|32
|40
|-3
|10
|Batman Petrolspor
|31
|9
|12
|10
|23
|27
|39
|-4
|11
|Erbaaspor
|31
|11
|6
|14
|28
|34
|39
|-6
|12
|Osmaniyespor FK
|31
|11
|8
|12
|32
|31
|41
|1
|13
|Elazığ Karakoçan FK
|31
|8
|14
|9
|35
|38
|38
|-3
|14
|Cizrespor
|31
|6
|13
|12
|30
|55
|31
|-25
|15
|Arhavispor
|31
|6
|9
|16
|21
|44
|27
|-23
|16
|Gölcükspor
|31
|7
|5
|19
|22
|40
|26
|-18
|17
|Yalovaspor
|31
|4
|9
|18
|26
|52
|21
|-26
Fikstür
|25.04.2021
|Somaspor
|3-0
|Erbaaspor
|25.04.2021
|Karşıyaka
|1-0
|Osmaniyespor FK
|25.04.2021
|İçel İdmanyurdu Spor
|1-1
|Şile Yıldızspor
|25.04.2021
|Çatalcaspor
|1-0
|Gölcükspor
|25.04.2021
|Cizrespor
|4-4
|Elazığ Belediyespor
|25.04.2021
|Batman Petrolspor
|0-1
|Altındağspor
|25.04.2021
|Çarşambaspor
|0-1
|Isparta 32 Spor
|25.04.2021
|Arhavispor
|1-2
|Esenler Erokspor