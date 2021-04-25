2020-2021 Arhavi Spor, Esenler Erokspor maç özeti, maç sonucu

TFF 3. Lig 3. Grup 33. hafta maçında Arhavi Spor, Esenler Erokspor ile karşılaştı. maç 1-2 sona erdi. Arhavi Spor ve Esenler Erokspor karşılaşmasında taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.

TFF 3. Lig 3. Grup'da 33. hafta maçında Arhavi Spor sahasında Esenler Erokspor ile 25.04.2021 15:00'da karşılaştı. Arhavi İlçe Stadı - Artvin - Arhavi stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak... Peki Arhavi Spor - Esenler Erokspor maçının skoru ne oldu? Arhavi Spor, Esenler Erokspor Maçının özetine, karşılaşma ile ilgili merak ettiğiniz tüm gelişmelere haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Arhavi Spor Esenler Erokspor Maçının Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ

Arhavi İlçe Stadı - Artvin - Arhavi



MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

25.04.2021 15:00



Arhavi Spor Esenler Erokspor Maçının Hakemleri

Deniz Kükrek(hakem), Selçuk Kaplan(1. Yardımcı Hakem), Mehmet Ali Çetin(2. Yardımcı Hakem), Günay Doğukan Yılmaz(dördüncü Hakem)

Arhavi Spor

Arhavi Spor İlk 11

99. Baran Güler, 6. Gökhan Kocaman, 53. Hakan Bozkurt, 15. Emirhan Azak, 17. Berat Vardal, 36. Orhan Nahırcı, 54. Burhan Şahin, 4. Emrah Çırak, 61. Tolga Şahin, 88. Abdulkadir Özdemir, 21. Abdurrahman İlkyaz



Yedekler

16. İbrahim Ak, 55. Eyüp Can Temiz, 41. Emrecan Yıldızhan, 28. Oğuzhan Köseoğlu



Teknik Sorumlu

Emrah Demeli



Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

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Oyuna Girenler

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Esenler Erokspor

Esenler Erokspor İlk 11

98. Ercüment Kafkasyalı, 5. Bora Yelken, 16. Berk Taşkın, 17. Abuzer Gaffar Toplu, 35. Mehmet Mert Özkaptan, 20. Aziz Kızılgün, 22. Muammer Sarıkaya, 3. Cenk Doğan, 11. Enes Soy, 55. Aziz Aksoy, 59. Taygun Vurgun



Yedekler

40. Yaren İzzet Sözer, 9. Mert Somay, 18. Hüseyin Afkan, 23. Murat Kayalı, 34. Furkan Şahin, 92. İdris Furat, 41. Onur Öztonga



Teknik Sorumlu

Selahaddin Dinçel



Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

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Oyuna Girenler

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Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Somaspor 31 20 9 2 63 27 69 36 2 Esenler Erokspor 31 19 7 5 58 24 64 34 3 İçel İdmanyurdu Spor 31 14 10 7 40 25 52 15 4 Çatalcaspor 31 13 10 8 34 29 49 5 5 Isparta 32 Spor 31 13 8 10 46 34 47 12 6 Çarşambaspor 31 11 11 9 37 28 44 9 7 Şile Yıldızspor 32 11 10 11 38 39 43 -1 8 Karşıyaka 31 12 7 12 35 38 43 -3 9 Altındağspor 31 10 10 11 29 32 40 -3 10 Batman Petrolspor 31 9 12 10 23 27 39 -4 11 Erbaaspor 31 11 6 14 28 34 39 -6 12 Osmaniyespor FK 31 11 8 12 32 31 41 1 13 Elazığ Karakoçan FK 31 8 14 9 35 38 38 -3 14 Cizrespor 31 6 13 12 30 55 31 -25 15 Arhavispor 31 6 9 16 21 44 27 -23 16 Gölcükspor 31 7 5 19 22 40 26 -18 17 Yalovaspor 31 4 9 18 26 52 21 -26

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