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2020-2021 Arhavi Spor, Esenler Erokspor maç özeti, maç sonucu

TFF 3. Lig 3. Grup 33. hafta maçında Arhavi Spor, Esenler Erokspor ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

2020-2021 Arhavi Spor, Esenler Erokspor maç özeti, maç sonucu

TFF 3. Lig 3. Grup 33. hafta maçında Arhavi Spor, Esenler Erokspor ile karşılaştı. maç 1-2 sona erdi. Arhavi Spor ve Esenler Erokspor karşılaşmasında taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.

TFF 3. Lig 3. Grup'da  33. hafta maçında Arhavi Spor sahasında Esenler Erokspor ile 25.04.2021 15:00'da karşılaştı. Arhavi İlçe Stadı - Artvin - Arhavi stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...

Peki  Arhavi Spor - Esenler Erokspor maçının skoru ne oldu?

Arhavi Spor, Esenler Erokspor Maçının özetine, karşılaşma ile ilgili merak ettiğiniz tüm gelişmelere haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla ulaşabilirsiniz.

Arhavi Spor Esenler Erokspor Maçının Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ
Arhavi İlçe Stadı - Artvin - Arhavi

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
25.04.2021 15:00

Arhavi Spor Esenler Erokspor Maçının Hakemleri
Deniz Kükrek(hakem), Selçuk Kaplan(1. Yardımcı Hakem), Mehmet Ali Çetin(2. Yardımcı Hakem), Günay Doğukan Yılmaz(dördüncü Hakem)

ARHAVİ SPORArhavi Spor

Arhavi Spor İlk 11
99. Baran Güler, 6. Gökhan Kocaman, 53. Hakan Bozkurt, 15. Emirhan Azak, 17. Berat Vardal, 36. Orhan Nahırcı, 54. Burhan Şahin, 4. Emrah Çırak, 61. Tolga Şahin, 88. Abdulkadir Özdemir, 21. Abdurrahman İlkyaz

Yedekler
16. İbrahim Ak, 55. Eyüp Can Temiz, 41. Emrecan Yıldızhan, 28. Oğuzhan Köseoğlu

Teknik Sorumlu
Emrah Demeli

Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
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Oyuna Girenler
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ESENLER EROKSPOREsenler Erokspor

Esenler Erokspor İlk 11
98. Ercüment Kafkasyalı, 5. Bora Yelken, 16. Berk Taşkın, 17. Abuzer Gaffar Toplu, 35. Mehmet Mert Özkaptan, 20. Aziz Kızılgün, 22. Muammer Sarıkaya, 3. Cenk Doğan, 11. Enes Soy, 55. Aziz Aksoy, 59. Taygun Vurgun

Yedekler
40. Yaren İzzet Sözer, 9. Mert Somay, 18. Hüseyin Afkan, 23. Murat Kayalı, 34. Furkan Şahin, 92. İdris Furat, 41. Onur Öztonga

Teknik Sorumlu
Selahaddin Dinçel

Goller
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Kartlar
{awayCard}

Oyundan Çıkanlar
{awayOut}

Oyuna Girenler
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Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Somaspor31209263276936
2Esenler Erokspor31197558246434
3İçel İdmanyurdu Spor311410740255215
4Çatalcaspor31131083429495
5Isparta 32 Spor311381046344712
6Çarşambaspor31111193728449
7Şile Yıldızspor32111011383943-1
8Karşıyaka3112712353843-3
9Altındağspor31101011293240-3
10Batman Petrolspor3191210232739-4
11Erbaaspor3111614283439-6
12Osmaniyespor FK31118123231411
13Elazığ Karakoçan FK318149353838-3
14Cizrespor3161312305531-25
15Arhavispor316916214427-23
16Gölcükspor317519224026-18
17Yalovaspor314918265221-26

Fikstür

25.04.2021Somaspor3-0Erbaaspor
25.04.2021Karşıyaka1-0Osmaniyespor FK
25.04.2021İçel İdmanyurdu Spor1-1Şile Yıldızspor
25.04.2021Çatalcaspor1-0Gölcükspor
25.04.2021Cizrespor4-4Elazığ Belediyespor
25.04.2021Batman Petrolspor0-1Altındağspor
25.04.2021Çarşambaspor0-1Isparta 32 Spor
25.04.2021Arhavispor1-2Esenler Erokspor
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