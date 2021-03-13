2020-2021 Arhavi Spor, Karşıyaka maç özeti, maç sonucu
TFF 3. Lig 3. Grup 25. hafta maçında Arhavi Spor, Karşıyaka ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.
TFF 3. Lig 3. Grup 25. hafta maçında Arhavi Spor, Karşıyaka ile karşılaştı. maç 2-1 sona erdi. Arhavi Spor ve Karşıyaka karşılaşmasında taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.
TFF 3. Lig 3. Grup'da 25. hafta maçında Arhavi Spor sahasında Karşıyaka ile 11.03.2021 14:00'da karşılaştı. Arhavi İlçe Stadı - Artvin - Arhavi stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...
Peki Arhavi Spor - Karşıyaka maçının skoru ne oldu?
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STADYUM BİLGİSİ
Arhavi İlçe Stadı - Artvin - Arhavi
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
11.03.2021 14:00
Arhavi Spor Karşıyaka Maçının Hakemleri
Özgür Reha Alıcı(hakem), Halil Tolgahan Demir(1. Yardımcı Hakem), Muhammet Munir Dadı(2. Yardımcı Hakem), Adem Bozkurt(dördüncü Hakem)
Arhavi Spor İlk 11
19. İbrahim Karaca, 53. Hakan Bozkurt, 4. Emrah Çırak, 61. Tolga Şahin, 16. İbrahim Ak, 36. Orhan Nahırcı, 10. Hüseyin Terzi, 11. Alperen Utku Eskiçırak, 41. Emrecan Yıldızhan, 97. Ömer Serbest, 7. Mert Türkileri
Yedekler
98. Muharrem Şimşek, 21. Abdurrahman İlkyaz, 27. Hüseyin Yıldız, 22. Timuçin Aşcıgil, 17. Berat Vardal, 35. Ahmet Tamet, 6. Gökhan Kocaman
Goller
Mert Türkileri,16.dk (h), Timuçin Aşcıgil,90+2.dk (f)
Kartlar
Sarı Kart Hüseyin Terzi 64.dk, Sarı Kart Emrah Çırak 80.dk, Sarı Kart Alperen Utku Eskiçırak 41.dk
Oyundan Çıkanlar
Emrecan Yıldızhan 31.dk, Abdurrahman İlkyaz 75.dk, Alperen Utku Eskiçırak 59.dk, Orhan Nahırcı 75.dk
Oyuna Girenler
Abdurrahman İlkyaz 31.dk, Berat Vardal 75.dk, Timuçin Aşcıgil 59.dk, Ahmet Tamet 75.dk
Karşıyaka İlk 11
71. Erdoğan Açar, 3. Cenk Özbey, 5. Mustafa Aşan, 6. Arif Cılak, 9. Hakan Kuş, 17. Mustafa Değirmenci, 7. Doğukan İnci, 14. Özkan Duman, 22. Metin Peker, 95. Muhammet Fatih Öztekin, 99. İlyas Kahraman
Yedekler
89. Mehmet Aksoy, 20. Namık Barış Çelik, 8. Harun Atalay, 25. Caner Cengiz, 19. Batuhan Kara, 42. Mevlüt Berkay Çidem, 74. Mustafa Durgun
Teknik Sorumlu
İbrahim Cezayir
Goller
Doğukan İnci,2.dk (f)
Kartlar
Sarı Kart Mustafa Aşan 88.dk, Kırmızı Kart Cenk Özbey 90+1.dk, Sarı Kart Harun Atalay 69.dk, Sarı Kart Doğukan İnci 86.dk
Oyundan Çıkanlar
Arif Cılak 59.dk, Muhammet Fatih Öztekin 64.dk, Özkan Duman 73.dk
Oyuna Girenler
Harun Atalay 59.dk, Mevlüt Berkay Çidem 64.dk, Namık Barış Çelik 73.dk
Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Somaspor
|24
|15
|8
|1
|49
|21
|53
|28
|2
|Esenler Erokspor
|24
|14
|5
|5
|44
|20
|47
|24
|3
|İçel İdmanyurdu Spor
|24
|12
|7
|5
|35
|20
|43
|15
|4
|Şile Yıldızspor
|24
|10
|8
|6
|31
|27
|38
|4
|5
|Isparta 32 Spor
|23
|10
|7
|6
|34
|23
|37
|11
|6
|Çarşambaspor
|23
|9
|10
|4
|31
|20
|37
|11
|7
|Çatalcaspor
|23
|9
|8
|6
|27
|24
|35
|3
|8
|Karşıyaka
|24
|9
|6
|9
|28
|27
|33
|1
|9
|Altındağspor
|23
|8
|7
|8
|20
|22
|31
|-2
|10
|Osmaniyespor FK
|23
|9
|5
|9
|26
|24
|32
|2
|11
|Batman Petrolspor
|24
|6
|10
|8
|17
|23
|28
|-6
|12
|Elazığ Karakoçan FK
|24
|5
|10
|9
|20
|28
|25
|-8
|13
|Erbaaspor
|23
|7
|4
|12
|20
|29
|25
|-9
|14
|Gölcükspor
|24
|6
|4
|14
|13
|27
|22
|-14
|15
|Arhavispor
|23
|5
|5
|13
|17
|33
|20
|-16
|16
|Cizrespor
|23
|4
|7
|12
|17
|44
|19
|-27
|17
|Yalovaspor
|24
|3
|7
|14
|21
|38
|16
|-17
Fikstür
|07.03.0021
|Elazığ Belediyespor
|Altındağspor
|07.03.2021
|Erokspor
|Erbaaspor
|11.03.2021
|Gölcükspor
|1-2
|Osmaniyespor FK
|11.03.2021
|Esenler Erokspor
|3-1
|Erbaaspor
|11.03.2021
|Çatalcaspor
|0-0
|Batman Petrolspor
|11.03.2021
|Çarşambaspor
|3-3
|Somaspor
|11.03.2021
|Cizrespor
|2-2
|İçel İdmanyurdu Spor
|11.03.2021
|Arhavispor
|2-1
|Karşıyaka
|11.03.2021
|Yalovaspor
|1-2
|Şile Yıldızspor
|11.03.2021
|Elazığ Karakoçan FK
|1-1
|Altındağspor