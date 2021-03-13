2020-2021 Arhavi Spor, Karşıyaka maç özeti, maç sonucu

TFF 3. Lig 3. Grup 25. hafta maçında Arhavi Spor, Karşıyaka ile karşılaştı. maç 2-1 sona erdi. Arhavi Spor ve Karşıyaka karşılaşmasında taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.

TFF 3. Lig 3. Grup'da 25. hafta maçında Arhavi Spor sahasında Karşıyaka ile 11.03.2021 14:00'da karşılaştı. Arhavi İlçe Stadı - Artvin - Arhavi stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak... Peki Arhavi Spor - Karşıyaka maçının skoru ne oldu? Arhavi Spor, Karşıyaka Maçının özetine, karşılaşma ile ilgili merak ettiğiniz tüm gelişmelere haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Arhavi Spor Karşıyaka Maçının Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ

Arhavi İlçe Stadı - Artvin - Arhavi



MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

11.03.2021 14:00



Arhavi Spor Karşıyaka Maçının Hakemleri

Özgür Reha Alıcı(hakem), Halil Tolgahan Demir(1. Yardımcı Hakem), Muhammet Munir Dadı(2. Yardımcı Hakem), Adem Bozkurt(dördüncü Hakem)

Arhavi Spor

Arhavi Spor İlk 11

19. İbrahim Karaca, 53. Hakan Bozkurt, 4. Emrah Çırak, 61. Tolga Şahin, 16. İbrahim Ak, 36. Orhan Nahırcı, 10. Hüseyin Terzi, 11. Alperen Utku Eskiçırak, 41. Emrecan Yıldızhan, 97. Ömer Serbest, 7. Mert Türkileri



Yedekler

98. Muharrem Şimşek, 21. Abdurrahman İlkyaz, 27. Hüseyin Yıldız, 22. Timuçin Aşcıgil, 17. Berat Vardal, 35. Ahmet Tamet, 6. Gökhan Kocaman



Goller

Mert Türkileri,16.dk (h), Timuçin Aşcıgil,90+2.dk (f)



Kartlar

Sarı Kart Hüseyin Terzi 64.dk, Sarı Kart Emrah Çırak 80.dk, Sarı Kart Alperen Utku Eskiçırak 41.dk



Oyundan Çıkanlar

Emrecan Yıldızhan 31.dk, Abdurrahman İlkyaz 75.dk, Alperen Utku Eskiçırak 59.dk, Orhan Nahırcı 75.dk



Oyuna Girenler

Abdurrahman İlkyaz 31.dk, Berat Vardal 75.dk, Timuçin Aşcıgil 59.dk, Ahmet Tamet 75.dk

Karşıyaka

Karşıyaka İlk 11

71. Erdoğan Açar, 3. Cenk Özbey, 5. Mustafa Aşan, 6. Arif Cılak, 9. Hakan Kuş, 17. Mustafa Değirmenci, 7. Doğukan İnci, 14. Özkan Duman, 22. Metin Peker, 95. Muhammet Fatih Öztekin, 99. İlyas Kahraman



Yedekler

89. Mehmet Aksoy, 20. Namık Barış Çelik, 8. Harun Atalay, 25. Caner Cengiz, 19. Batuhan Kara, 42. Mevlüt Berkay Çidem, 74. Mustafa Durgun



Teknik Sorumlu

İbrahim Cezayir



Goller

Doğukan İnci,2.dk (f)



Kartlar

Sarı Kart Mustafa Aşan 88.dk, Kırmızı Kart Cenk Özbey 90+1.dk, Sarı Kart Harun Atalay 69.dk, Sarı Kart Doğukan İnci 86.dk



Oyundan Çıkanlar

Arif Cılak 59.dk, Muhammet Fatih Öztekin 64.dk, Özkan Duman 73.dk



Oyuna Girenler

Harun Atalay 59.dk, Mevlüt Berkay Çidem 64.dk, Namık Barış Çelik 73.dk

Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Somaspor 24 15 8 1 49 21 53 28 2 Esenler Erokspor 24 14 5 5 44 20 47 24 3 İçel İdmanyurdu Spor 24 12 7 5 35 20 43 15 4 Şile Yıldızspor 24 10 8 6 31 27 38 4 5 Isparta 32 Spor 23 10 7 6 34 23 37 11 6 Çarşambaspor 23 9 10 4 31 20 37 11 7 Çatalcaspor 23 9 8 6 27 24 35 3 8 Karşıyaka 24 9 6 9 28 27 33 1 9 Altındağspor 23 8 7 8 20 22 31 -2 10 Osmaniyespor FK 23 9 5 9 26 24 32 2 11 Batman Petrolspor 24 6 10 8 17 23 28 -6 12 Elazığ Karakoçan FK 24 5 10 9 20 28 25 -8 13 Erbaaspor 23 7 4 12 20 29 25 -9 14 Gölcükspor 24 6 4 14 13 27 22 -14 15 Arhavispor 23 5 5 13 17 33 20 -16 16 Cizrespor 23 4 7 12 17 44 19 -27 17 Yalovaspor 24 3 7 14 21 38 16 -17

Fikstür