2020-2021 Arhavi Spor, Şile Yıldızspor maç özeti, maç sonucu

TFF 3. Lig 3. Grup 11. hafta maçında Arhavi Spor, Şile Yıldızspor ile karşılaştı. maç 0-1 sona erdi. Arhavi Spor ve Şile Yıldızspor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 3. Lig 3. Grup'da 11. hafta maçında Arhavi Spor sahasında Şile Yıldızspor ile 28.11.2020 13:00'da karşılaştı. Arhavi İlçe Stadı - Artvin stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak. Peki Arhavi Spor - Şile Yıldızspor maçının skoru ne? Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Arhavi İlçe Stadı - Artvin stadyumunda oynanan maç 0-1 sona erdi. Arhavi Spor - Şile Yıldızspor Maç Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ

Arhavi İlçe Stadı - Artvin



MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

28.11.2020 13:00



MAÇIN HAKEMLERİ

Eren Özyemişcioğlu(hakem), Gökmen Çambel(1. Yardımcı Hakem), Uğur Başdaş(2. Yardımcı Hakem), Cihan Yurdagül(dördüncü Hakem)

Arhavi Spor

Arhavi Spor İlk 11

99. Baran Güler, 4. Emrah Çırak, 5. Köksal Ayaydın, 61. Tolga Şahin, 53. Hakan Bozkurt, 36. Orhan Nahırcı, 88. Abdulkadir Özdemir, 10. Hüseyin Terzi, 17. Berat Vardal, 11. Alperen Utku Eskiçırak, 14. Furkan Özdemir



Yedekler

1. Oğuz Kaan Barış, 8. Evren Horozal, 6. Gökhan Kocaman, 23. Uğur Güzelce, 77. Berkay Kalakcı, 21. Abdurrahman İlkyaz, 27. Hüseyin Yıldız



Teknik Sorumlu

İsmail Demirci

Şile Yıldızspor

Şile Yıldızspor İlk 11

1. Erşen Çilingir, 25. Emre Karadağ, 23. Cebrail Serçek, 20. Bartu Baladın, 4. Arda Can, 34. Mert Sarı, 53. Ali Sabuncu, 7. Adem Aydın, 80. Tahsin Hacımustafaoğlu, 11. Raşit Sevindir, 77. Muammer Atalay



Yedekler

12. Harun Bayrakçı, 61. Mehmet Demirözü, 9. Kerem Can Taşkara, 10. Eşref Koçak, 17. Eren Görür, 99. Ahmet Hasan İmer, 22. Onur Topal



Teknik Sorumlu

İlhan Akgül

Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Somaspor 10 7 3 0 17 5 24 12 2 İçel İdmanyurdu Spor 11 6 4 1 16 3 22 13 3 Çatalcaspor 10 6 3 1 16 8 21 8 4 Karşıyaka 10 6 3 1 15 7 21 8 5 Şile Yıldızspor 11 5 4 2 15 12 19 3 6 Çarşambaspor 10 5 3 2 15 7 18 8 7 Esenler Erokspor 9 5 1 3 12 7 16 5 8 Isparta 32 Spor 9 4 3 2 14 9 15 5 9 Batman Petrolspor 10 4 2 4 10 11 14 -1 10 Elazığ Karakoçan FK 11 3 4 4 10 12 13 -2 11 Altındağspor 9 3 2 4 6 8 11 -2 12 Erbaaspor 10 3 1 6 5 11 10 -6 13 Gölcükspor 11 2 2 7 5 12 8 -7 14 Osmaniyespor FK 9 3 1 5 8 11 10 -3 15 Arhavispor 9 1 1 7 5 17 4 -12 16 Cizrespor 10 0 3 7 5 22 3 -17 17 Yalovaspor 9 0 2 7 6 18 2 -12

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