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2020-2021 Arhavi Spor, Şile Yıldızspor maç özeti, maç sonucu

TFF 3. Lig 3. Grup 11. hafta maçında Arhavi Spor, Şile Yıldızspor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.

2020-2021 Arhavi Spor, Şile Yıldızspor maç özeti, maç sonucu

TFF 3. Lig 3. Grup 11. hafta maçında Arhavi Spor, Şile Yıldızspor ile karşılaştı. maç 0-1 sona erdi. Arhavi Spor ve Şile Yıldızspor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 3. Lig 3. Grup'da  11. hafta maçında Arhavi Spor sahasında Şile Yıldızspor ile 28.11.2020 13:00'da karşılaştı. Arhavi İlçe Stadı - Artvin stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.

Peki  Arhavi Spor - Şile Yıldızspor maçının skoru ne?

Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Arhavi İlçe Stadı - Artvin stadyumunda oynanan maç 0-1 sona erdi.

Arhavi Spor - Şile Yıldızspor Maç Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ
Arhavi İlçe Stadı - Artvin

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
28.11.2020 13:00

MAÇIN HAKEMLERİ
Eren Özyemişcioğlu(hakem), Gökmen Çambel(1. Yardımcı Hakem), Uğur Başdaş(2. Yardımcı Hakem), Cihan Yurdagül(dördüncü Hakem)

ARHAVİ SPORArhavi Spor

Arhavi Spor İlk 11
99. Baran Güler, 4. Emrah Çırak, 5. Köksal Ayaydın, 61. Tolga Şahin, 53. Hakan Bozkurt, 36. Orhan Nahırcı, 88. Abdulkadir Özdemir, 10. Hüseyin Terzi, 17. Berat Vardal, 11. Alperen Utku Eskiçırak, 14. Furkan Özdemir

Yedekler
1. Oğuz Kaan Barış, 8. Evren Horozal, 6. Gökhan Kocaman, 23. Uğur Güzelce, 77. Berkay Kalakcı, 21. Abdurrahman İlkyaz, 27. Hüseyin Yıldız

Teknik Sorumlu
İsmail Demirci

ŞİLE YILDIZSPORŞile Yıldızspor

Şile Yıldızspor İlk 11
1. Erşen Çilingir, 25. Emre Karadağ, 23. Cebrail Serçek, 20. Bartu Baladın, 4. Arda Can, 34. Mert Sarı, 53. Ali Sabuncu, 7. Adem Aydın, 80. Tahsin Hacımustafaoğlu, 11. Raşit Sevindir, 77. Muammer Atalay

Yedekler
12. Harun Bayrakçı, 61. Mehmet Demirözü, 9. Kerem Can Taşkara, 10. Eşref Koçak, 17. Eren Görür, 99. Ahmet Hasan İmer, 22. Onur Topal

Teknik Sorumlu
İlhan Akgül

Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Somaspor107301752412
2İçel İdmanyurdu Spor116411632213
3Çatalcaspor10631168218
4Karşıyaka10631157218
5Şile Yıldızspor115421512193
6Çarşambaspor10532157188
7Esenler Erokspor9513127165
8Isparta 32 Spor9432149155
9Batman Petrolspor10424101114-1
10Elazığ Karakoçan FK11344101213-2
11Altındağspor93246811-2
12Erbaaspor1031651110-6
13Gölcükspor112275128-7
14Osmaniyespor FK931581110-3
15Arhavispor91175174-12
16Cizrespor100375223-17
17Yalovaspor90276182-12

Fikstür

15.11.2020Elazığ Belediyespor Isparta 32 Spor
28.11.2020Elazığ Karakoçan FK1-1Isparta 32 Spor
28.11.2020Arhavispor0-1Şile Yıldızspor
28.11.2020Cizrespor0-2Osmaniyespor FK
28.11.2020Somaspor1-1Batman Petrolspor
28.11.2020Çarşambaspor1-0İçel İdmanyurdu Spor
28.11.2020Çatalcaspor0-0Altındağspor
28.11.2020Gölcükspor0-2Esenler Erokspor
28.11.2020Yalovaspor0-1Erbaaspor
Onur Çelik
Spor Editörü


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