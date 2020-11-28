2020-2021 Arhavi Spor, Şile Yıldızspor maç özeti, maç sonucu
TFF 3. Lig 3. Grup 11. hafta maçında Arhavi Spor, Şile Yıldızspor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.
TFF 3. Lig 3. Grup 11. hafta maçında Arhavi Spor, Şile Yıldızspor ile karşılaştı. maç 0-1 sona erdi. Arhavi Spor ve Şile Yıldızspor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.
TFF 3. Lig 3. Grup'da 11. hafta maçında Arhavi Spor sahasında Şile Yıldızspor ile 28.11.2020 13:00'da karşılaştı. Arhavi İlçe Stadı - Artvin stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.
Peki Arhavi Spor - Şile Yıldızspor maçının skoru ne?
Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Arhavi İlçe Stadı - Artvin stadyumunda oynanan maç 0-1 sona erdi.
Arhavi Spor - Şile Yıldızspor Maç Özetini İzlemek için Tıklayın
STADYUM BİLGİSİ
Arhavi İlçe Stadı - Artvin
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
28.11.2020 13:00
MAÇIN HAKEMLERİ
Eren Özyemişcioğlu(hakem), Gökmen Çambel(1. Yardımcı Hakem), Uğur Başdaş(2. Yardımcı Hakem), Cihan Yurdagül(dördüncü Hakem)
Arhavi Spor İlk 11
99. Baran Güler, 4. Emrah Çırak, 5. Köksal Ayaydın, 61. Tolga Şahin, 53. Hakan Bozkurt, 36. Orhan Nahırcı, 88. Abdulkadir Özdemir, 10. Hüseyin Terzi, 17. Berat Vardal, 11. Alperen Utku Eskiçırak, 14. Furkan Özdemir
Yedekler
1. Oğuz Kaan Barış, 8. Evren Horozal, 6. Gökhan Kocaman, 23. Uğur Güzelce, 77. Berkay Kalakcı, 21. Abdurrahman İlkyaz, 27. Hüseyin Yıldız
Teknik Sorumlu
İsmail Demirci
Şile Yıldızspor İlk 11
1. Erşen Çilingir, 25. Emre Karadağ, 23. Cebrail Serçek, 20. Bartu Baladın, 4. Arda Can, 34. Mert Sarı, 53. Ali Sabuncu, 7. Adem Aydın, 80. Tahsin Hacımustafaoğlu, 11. Raşit Sevindir, 77. Muammer Atalay
Yedekler
12. Harun Bayrakçı, 61. Mehmet Demirözü, 9. Kerem Can Taşkara, 10. Eşref Koçak, 17. Eren Görür, 99. Ahmet Hasan İmer, 22. Onur Topal
Teknik Sorumlu
İlhan Akgül
Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Somaspor
|10
|7
|3
|0
|17
|5
|24
|12
|2
|İçel İdmanyurdu Spor
|11
|6
|4
|1
|16
|3
|22
|13
|3
|Çatalcaspor
|10
|6
|3
|1
|16
|8
|21
|8
|4
|Karşıyaka
|10
|6
|3
|1
|15
|7
|21
|8
|5
|Şile Yıldızspor
|11
|5
|4
|2
|15
|12
|19
|3
|6
|Çarşambaspor
|10
|5
|3
|2
|15
|7
|18
|8
|7
|Esenler Erokspor
|9
|5
|1
|3
|12
|7
|16
|5
|8
|Isparta 32 Spor
|9
|4
|3
|2
|14
|9
|15
|5
|9
|Batman Petrolspor
|10
|4
|2
|4
|10
|11
|14
|-1
|10
|Elazığ Karakoçan FK
|11
|3
|4
|4
|10
|12
|13
|-2
|11
|Altındağspor
|9
|3
|2
|4
|6
|8
|11
|-2
|12
|Erbaaspor
|10
|3
|1
|6
|5
|11
|10
|-6
|13
|Gölcükspor
|11
|2
|2
|7
|5
|12
|8
|-7
|14
|Osmaniyespor FK
|9
|3
|1
|5
|8
|11
|10
|-3
|15
|Arhavispor
|9
|1
|1
|7
|5
|17
|4
|-12
|16
|Cizrespor
|10
|0
|3
|7
|5
|22
|3
|-17
|17
|Yalovaspor
|9
|0
|2
|7
|6
|18
|2
|-12
Fikstür
|15.11.2020
|Elazığ Belediyespor
|Isparta 32 Spor
|28.11.2020
|Elazığ Karakoçan FK
|1-1
|Isparta 32 Spor
|28.11.2020
|Arhavispor
|0-1
|Şile Yıldızspor
|28.11.2020
|Cizrespor
|0-2
|Osmaniyespor FK
|28.11.2020
|Somaspor
|1-1
|Batman Petrolspor
|28.11.2020
|Çarşambaspor
|1-0
|İçel İdmanyurdu Spor
|28.11.2020
|Çatalcaspor
|0-0
|Altındağspor
|28.11.2020
|Gölcükspor
|0-2
|Esenler Erokspor
|28.11.2020
|Yalovaspor
|0-1
|Erbaaspor