2020-2021 Arhavi Spor, Somaspor maç özeti, maç sonucu

TFF 3. Lig 3. Grup 7. hafta maçında Arhavi Spor, Somaspor ile karşılaştı. maç 0-2 sona erdi. Arhavi Spor ve Somaspor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 3. Lig 3. Grup'da 7. hafta maçında Arhavi Spor sahasında Somaspor ile 01.11.2020 13:00'da karşılaştı. Arhavi İlçe Stadı - Artvin - Arhavi stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak. Peki Arhavi Spor - Somaspor maçının skoru ne? Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Arhavi İlçe Stadı - Artvin - Arhavi stadyumunda oynanan maç 0-2 sona erdi.

STADYUM BİLGİSİ

Arhavi İlçe Stadı - Artvin - Arhavi



MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

01.11.2020 13:00



MAÇIN HAKEMLERİ

Ramazan Doğanay(hakem), Yahya Kemal Yurtbilir(1. Yardımcı Hakem), Muhammet Mahmut Delimazı(2. Yardımcı Hakem), Yunus Çinikaya(dördüncü Hakem)

Arhavi Spor

Arhavi Spor İlk 11

99. Baran Güler, 5. Köksal Ayaydın, 8. Evren Horozal, 12. Barış Hüseyin Söz, 14. Furkan Özdemir, 27. Hüseyin Yıldız, 36. Orhan Nahırcı, 53. Hakan Bozkurt, 61. Tolga Şahin, 77. Berkay Kalakcı, 88. Abdulkadir Özdemir



Yedekler

1. Oğuz Kaan Barış, 98. Muharrem Şimşek, 9. Bilal Çebi, 20. Ertuğrul Er, 35. Ahmet Tamet



Teknik Sorumlu

Ufuk Sarı



Goller

{homeGoal}



Kartlar

Sarı Kart Furkan Özdemir 62.dk, Sarı Kart Ertuğrul Er 67.dk, Sarı Kart Köksal Ayaydın 32.dk



Oyundan Çıkanlar

Barış Hüseyin Söz 30.dk, Berkay Kalakcı 70.dk, Orhan Nahırcı 85.dk



Oyuna Girenler

Ertuğrul Er 30.dk, Ahmet Tamet 70.dk, Bilal Çebi 85.dk

Somaspor

Somaspor İlk 11

13. Muharrem Tunay Meral, 4. Melih Şencan, 5. Oğuzhan Yıldırım, 10. Nurettin Çağlar, 11. Emre Tekin Pınar, 14. Onur Ulaş, 23. Hakan Çakır, 27. Enes Bayır, 28. Özcan Aydın, 45. Ali Akkuş, 90. Umut Koray Öz



Yedekler

1. Yusuf Aklan, 7. Uğur Can, 9. Muhammed Öztürk, 25. Mustafa Şengül, 49. Yasin Yıldız, 57. Armağan Beytullah Özer, 77. Kadir Karış



Teknik Sorumlu

Burhanettin Basatemür



Goller

Emre Tekin Pınar,20.dk (f), Özcan Aydın,84.dk (f)



Kartlar

Sarı Kart Umut Koray Öz 18.dk, Sarı Kart Enes Bayır 65.dk



Oyundan Çıkanlar

Nurettin Çağlar 85.dk, Umut Koray Öz 79.dk, Özcan Aydın 85.dk, Ali Akkuş 79.dk, Emre Tekin Pınar 70.dk



Oyuna Girenler

Kadir Karış 85.dk, Armağan Beytullah Özer 79.dk, Mustafa Şengül 85.dk, Yasin Yıldız 79.dk, Muhammed Öztürk 70.dk

Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Karşıyaka 7 5 2 0 14 6 17 8 2 Somaspor 7 5 2 0 12 4 17 8 3 İçel İdmanyurdu Spor 6 4 2 0 9 1 14 8 4 Çatalcaspor 6 4 1 1 12 7 13 5 5 Batman Petrolspor 7 4 1 2 8 5 13 3 6 Çarşambaspor 6 3 2 1 11 3 11 8 7 Isparta 32 Spor 7 3 2 2 11 7 11 4 8 Şile Yıldızspor 7 2 4 1 9 8 10 1 9 Esenler Erokspor 7 3 1 3 8 7 10 1 10 Gölcükspor 7 2 2 3 4 5 8 -1 11 Elazığ Karakoçan FK 7 2 2 3 8 10 8 -2 12 Erbaaspor 6 1 1 4 3 8 4 -5 13 Altındağspor 6 1 1 4 2 8 4 -6 14 Arhavispor 6 1 1 4 5 12 4 -7 15 Yalovaspor 7 0 2 5 5 15 2 -10 16 Cizrespor 6 0 2 4 3 14 2 -11 17 Osmaniyespor FK 5 1 0 4 4 8 3 -4

Fikstür