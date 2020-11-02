2020-2021 Arhavi Spor, Somaspor maç özeti, maç sonucu
TFF 3. Lig 3. Grup 7. hafta maçında Arhavi Spor, Somaspor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.
TFF 3. Lig 3. Grup 7. hafta maçında Arhavi Spor, Somaspor ile karşılaştı. maç 0-2 sona erdi. Arhavi Spor ve Somaspor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.
TFF 3. Lig 3. Grup'da 7. hafta maçında Arhavi Spor sahasında Somaspor ile 01.11.2020 13:00'da karşılaştı. Arhavi İlçe Stadı - Artvin - Arhavi stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.
Peki Arhavi Spor - Somaspor maçının skoru ne?
Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Arhavi İlçe Stadı - Artvin - Arhavi stadyumunda oynanan maç 0-2 sona erdi.
STADYUM BİLGİSİ
Arhavi İlçe Stadı - Artvin - Arhavi
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
01.11.2020 13:00
MAÇIN HAKEMLERİ
Ramazan Doğanay(hakem), Yahya Kemal Yurtbilir(1. Yardımcı Hakem), Muhammet Mahmut Delimazı(2. Yardımcı Hakem), Yunus Çinikaya(dördüncü Hakem)
Arhavi Spor İlk 11
99. Baran Güler, 5. Köksal Ayaydın, 8. Evren Horozal, 12. Barış Hüseyin Söz, 14. Furkan Özdemir, 27. Hüseyin Yıldız, 36. Orhan Nahırcı, 53. Hakan Bozkurt, 61. Tolga Şahin, 77. Berkay Kalakcı, 88. Abdulkadir Özdemir
Yedekler
1. Oğuz Kaan Barış, 98. Muharrem Şimşek, 9. Bilal Çebi, 20. Ertuğrul Er, 35. Ahmet Tamet
Teknik Sorumlu
Ufuk Sarı
Goller
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Kartlar
Sarı Kart Furkan Özdemir 62.dk, Sarı Kart Ertuğrul Er 67.dk, Sarı Kart Köksal Ayaydın 32.dk
Oyundan Çıkanlar
Barış Hüseyin Söz 30.dk, Berkay Kalakcı 70.dk, Orhan Nahırcı 85.dk
Oyuna Girenler
Ertuğrul Er 30.dk, Ahmet Tamet 70.dk, Bilal Çebi 85.dk
Somaspor İlk 11
13. Muharrem Tunay Meral, 4. Melih Şencan, 5. Oğuzhan Yıldırım, 10. Nurettin Çağlar, 11. Emre Tekin Pınar, 14. Onur Ulaş, 23. Hakan Çakır, 27. Enes Bayır, 28. Özcan Aydın, 45. Ali Akkuş, 90. Umut Koray Öz
Yedekler
1. Yusuf Aklan, 7. Uğur Can, 9. Muhammed Öztürk, 25. Mustafa Şengül, 49. Yasin Yıldız, 57. Armağan Beytullah Özer, 77. Kadir Karış
Teknik Sorumlu
Burhanettin Basatemür
Goller
Emre Tekin Pınar,20.dk (f), Özcan Aydın,84.dk (f)
Kartlar
Sarı Kart Umut Koray Öz 18.dk, Sarı Kart Enes Bayır 65.dk
Oyundan Çıkanlar
Nurettin Çağlar 85.dk, Umut Koray Öz 79.dk, Özcan Aydın 85.dk, Ali Akkuş 79.dk, Emre Tekin Pınar 70.dk
Oyuna Girenler
Kadir Karış 85.dk, Armağan Beytullah Özer 79.dk, Mustafa Şengül 85.dk, Yasin Yıldız 79.dk, Muhammed Öztürk 70.dk
Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
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|A
|Y
|P
|Av
|1
|Karşıyaka
|7
|5
|2
|0
|14
|6
|17
|8
|2
|Somaspor
|7
|5
|2
|0
|12
|4
|17
|8
|3
|İçel İdmanyurdu Spor
|6
|4
|2
|0
|9
|1
|14
|8
|4
|Çatalcaspor
|6
|4
|1
|1
|12
|7
|13
|5
|5
|Batman Petrolspor
|7
|4
|1
|2
|8
|5
|13
|3
|6
|Çarşambaspor
|6
|3
|2
|1
|11
|3
|11
|8
|7
|Isparta 32 Spor
|7
|3
|2
|2
|11
|7
|11
|4
|8
|Şile Yıldızspor
|7
|2
|4
|1
|9
|8
|10
|1
|9
|Esenler Erokspor
|7
|3
|1
|3
|8
|7
|10
|1
|10
|Gölcükspor
|7
|2
|2
|3
|4
|5
|8
|-1
|11
|Elazığ Karakoçan FK
|7
|2
|2
|3
|8
|10
|8
|-2
|12
|Erbaaspor
|6
|1
|1
|4
|3
|8
|4
|-5
|13
|Altındağspor
|6
|1
|1
|4
|2
|8
|4
|-6
|14
|Arhavispor
|6
|1
|1
|4
|5
|12
|4
|-7
|15
|Yalovaspor
|7
|0
|2
|5
|5
|15
|2
|-10
|16
|Cizrespor
|6
|0
|2
|4
|3
|14
|2
|-11
|17
|Osmaniyespor FK
|5
|1
|0
|4
|4
|8
|3
|-4
Fikstür
|25.10.2020
|Erokspor
|Osmaniyespor FK
|25.10.2020
|Elazığ Belediyespor
|Şile Yıldızspor
|31.10.2020
|Esenler Erokspor
|2-1
|Osmaniyespor FK
|01.11.2020
|Elazığ Karakoçan FK
|2-4
|Şile Yıldızspor
|01.11.2020
|Yalovaspor
|0-3
|İçel İdmanyurdu Spor
|01.11.2020
|Isparta 32 Spor
|2-0
|Erbaaspor
|01.11.2020
|Çatalcaspor
|1-1
|Karşıyaka
|01.11.2020
|Cizrespor
|0-0
|Batman Petrolspor
|01.11.2020
|Arhavispor
|0-2
|Somaspor
|01.11.2020
|Gölcükspor
|1-0
|Altındağspor