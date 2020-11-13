2020-2021 Arnavutköy Belediyesi Gençlik Ve Spor 1 - 0 Kızılcabölükspor / Maç Özeti

TFF 3. Lig 1. Grup 8. hafta maçında Arnavutköy Belediyesi Gençlik Ve Spor, Kızılcabölükspor ile karşılaştı. maç 1-0 sona erdi. Arnavutköy Belediyesi Gençlik Ve Spor ve Kızılcabölükspor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 3. Lig 1. Grup'da 8. hafta maçında Arnavutköy Belediyesi Gençlik Ve Spor sahasında Kızılcabölükspor ile 12.11.2020 13:00'da karşılaştı. Silivri - İstanbul stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak. Peki Arnavutköy Belediyesi Gençlik Ve Spor - Kızılcabölükspor maçının skoru ne?

Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Silivri - İstanbul stadyumunda oynanan maç 1-0 sona erdi. Arnavutköy Belediyesi Gençlik Ve Spor - Kızılcabölükspor Maç Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ

Silivri - İstanbul



MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

12.11.2020 13:00



MAÇIN HAKEMLERİ

Oğuzhan Çakır(hakem), Enes Seymen(1. Yardımcı Hakem), Burak Özer(2. Yardımcı Hakem), Oğuz Karadağ(dördüncü Hakem)

Arnavutköy Belediyesi Gençlik Ve Spor

Arnavutköy Belediyesi Gençlik Ve Spor İlk 11

85. Amaç Ulaş Bayram, 4. Doğukan Çevik, 9. Umut Aydın, 11. Mustafa Acun, 16. Muhammed Raşit Şahingöz, 17. Ozan Karabacak, 35. Kaan Bulut, 66. Yasin Başaytaç, 77. Osman Bayrak, 90. Okan Duran, 99. Fatih Kara



Yedekler

1. Mehmet Bayram, 6. Fuat Yaman, 7. Ferhat Uysal, 10. İdris Güneş, 19. Kerem Kılıç, 20. Gökhan Demir, 28. İbrahim Demirbağ



Teknik Sorumlu

Volkan Bozkurt



Goller

Umut Aydın,51.dk (h)



Kartlar

Sarı Kart Ozan Karabacak 78.dk, Sarı Kart Umut Aydın 28.dk



Oyundan Çıkanlar

Muhammed Raşit Şahingöz 84.dk, Ozan Karabacak 90.dk, Mustafa Acun 77.dk



Oyuna Girenler

İbrahim Demirbağ 84.dk, İdris Güneş 90.dk, Gökhan Demir 77.dk

Kızılcabölükspor

Kızılcabölükspor İlk 11

41. İlyas Türengül, 6. Mustafa Altun, 10. Ozan Şamiloğlu, 18. Can Bayırkan, 20. Yunus Emre Karakaya, 21. Murathan Sütcü, 32. Ömürcan Yıldırımlı, 35. Alpay Eroğlu, 42. Berkan Afşarlı, 49. Kıvanç Salihoğlu, 94. Erdem Korkmaz Güner



Yedekler

1. Asil Kaan Eryılmaz, 3. Hüseyin Solaklı, 4. Kadir Kurt, 14. Semih Mustafa Usta, 27. Emre Sağlık, 55. Atalay Gürel, 87. Abdullah Altıntaş



Teknik Sorumlu

Ali Yalçın



Goller

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Kartlar

Sarı Kart Mustafa Altun 78.dk, Sarı Kart Ömürcan Yıldırımlı 42.dk, Sarı Kart Berkan Afşarlı 14.dk



Oyundan Çıkanlar

Ömürcan Yıldırımlı 68.dk, Kıvanç Salihoğlu 21.dk, Alpay Eroğlu 58.dk, Can Bayırkan 46.dk, Berkan Afşarlı 46.dk



Oyuna Girenler

Abdullah Altıntaş 68.dk, Hüseyin Solaklı 21.dk, Semih Mustafa Usta 58.dk, Atalay Gürel 46.dk, Emre Sağlık 46.dk

Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Diyarbekirspor 8 7 0 1 11 3 21 8 2 1928 Bucaspor 8 6 1 1 17 6 19 11 3 Arnavutköy Belediye 8 5 2 1 10 6 17 4 4 Edirnespor 8 4 1 3 12 11 13 1 5 Fatsa Belediyespor 8 4 1 3 9 8 13 1 6 Çankaya FK 7 4 0 3 8 7 12 1 7 Ofspor 6 3 2 1 11 8 11 3 8 Belediye Derincespor 8 2 5 1 9 7 11 2 9 Artvin Hopaspor 8 3 1 4 10 13 10 -3 10 Yeşilyurt Belediyespor 7 2 2 3 9 8 8 1 11 Kızılcabölükspor 8 2 2 4 10 11 8 -1 12 Payasspor 8 2 2 4 8 9 8 -1 13 Nevşehir Belediyespor 8 2 2 4 5 8 8 -3 14 1877 Alemdağspor 8 1 3 4 5 13 6 -8 15 Kemerspor 2003 8 1 2 5 6 12 5 -6 16 Manisaspor 8 0 2 6 4 14 2 -10

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