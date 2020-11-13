2020-2021 Arnavutköy Belediyesi Gençlik Ve Spor 1 - 0 Kızılcabölükspor / Maç Özeti
2020-2021 TFF 3. Lig 1. Grup 8. hafta maçında Arnavutköy Belediyesi Gençlik Ve Spor, Kızılcabölükspor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.
TFF 3. Lig 1. Grup 8. hafta maçında Arnavutköy Belediyesi Gençlik Ve Spor, Kızılcabölükspor ile karşılaştı. maç 1-0 sona erdi. Arnavutköy Belediyesi Gençlik Ve Spor ve Kızılcabölükspor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.
TFF 3. Lig 1. Grup'da 8. hafta maçında Arnavutköy Belediyesi Gençlik Ve Spor sahasında Kızılcabölükspor ile 12.11.2020 13:00'da karşılaştı. Silivri - İstanbul stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.
Peki Arnavutköy Belediyesi Gençlik Ve Spor - Kızılcabölükspor maçının skoru ne?
Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Silivri - İstanbul stadyumunda oynanan maç 1-0 sona erdi.
Arnavutköy Belediyesi Gençlik Ve Spor - Kızılcabölükspor Maç Özetini İzlemek için Tıklayın
STADYUM BİLGİSİ
Silivri - İstanbul
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
12.11.2020 13:00
MAÇIN HAKEMLERİ
Oğuzhan Çakır(hakem), Enes Seymen(1. Yardımcı Hakem), Burak Özer(2. Yardımcı Hakem), Oğuz Karadağ(dördüncü Hakem)
Arnavutköy Belediyesi Gençlik Ve Spor İlk 11
85. Amaç Ulaş Bayram, 4. Doğukan Çevik, 9. Umut Aydın, 11. Mustafa Acun, 16. Muhammed Raşit Şahingöz, 17. Ozan Karabacak, 35. Kaan Bulut, 66. Yasin Başaytaç, 77. Osman Bayrak, 90. Okan Duran, 99. Fatih Kara
Yedekler
1. Mehmet Bayram, 6. Fuat Yaman, 7. Ferhat Uysal, 10. İdris Güneş, 19. Kerem Kılıç, 20. Gökhan Demir, 28. İbrahim Demirbağ
Teknik Sorumlu
Volkan Bozkurt
Goller
Umut Aydın,51.dk (h)
Kartlar
Sarı Kart Ozan Karabacak 78.dk, Sarı Kart Umut Aydın 28.dk
Oyundan Çıkanlar
Muhammed Raşit Şahingöz 84.dk, Ozan Karabacak 90.dk, Mustafa Acun 77.dk
Oyuna Girenler
İbrahim Demirbağ 84.dk, İdris Güneş 90.dk, Gökhan Demir 77.dk
Kızılcabölükspor İlk 11
41. İlyas Türengül, 6. Mustafa Altun, 10. Ozan Şamiloğlu, 18. Can Bayırkan, 20. Yunus Emre Karakaya, 21. Murathan Sütcü, 32. Ömürcan Yıldırımlı, 35. Alpay Eroğlu, 42. Berkan Afşarlı, 49. Kıvanç Salihoğlu, 94. Erdem Korkmaz Güner
Yedekler
1. Asil Kaan Eryılmaz, 3. Hüseyin Solaklı, 4. Kadir Kurt, 14. Semih Mustafa Usta, 27. Emre Sağlık, 55. Atalay Gürel, 87. Abdullah Altıntaş
Teknik Sorumlu
Ali Yalçın
Goller
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Kartlar
Sarı Kart Mustafa Altun 78.dk, Sarı Kart Ömürcan Yıldırımlı 42.dk, Sarı Kart Berkan Afşarlı 14.dk
Oyundan Çıkanlar
Ömürcan Yıldırımlı 68.dk, Kıvanç Salihoğlu 21.dk, Alpay Eroğlu 58.dk, Can Bayırkan 46.dk, Berkan Afşarlı 46.dk
Oyuna Girenler
Abdullah Altıntaş 68.dk, Hüseyin Solaklı 21.dk, Semih Mustafa Usta 58.dk, Atalay Gürel 46.dk, Emre Sağlık 46.dk
Puan Durumu
|Takım
|O
|G
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|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Diyarbekirspor
|8
|7
|0
|1
|11
|3
|21
|8
|2
|1928 Bucaspor
|8
|6
|1
|1
|17
|6
|19
|11
|3
|Arnavutköy Belediye
|8
|5
|2
|1
|10
|6
|17
|4
|4
|Edirnespor
|8
|4
|1
|3
|12
|11
|13
|1
|5
|Fatsa Belediyespor
|8
|4
|1
|3
|9
|8
|13
|1
|6
|Çankaya FK
|7
|4
|0
|3
|8
|7
|12
|1
|7
|Ofspor
|6
|3
|2
|1
|11
|8
|11
|3
|8
|Belediye Derincespor
|8
|2
|5
|1
|9
|7
|11
|2
|9
|Artvin Hopaspor
|8
|3
|1
|4
|10
|13
|10
|-3
|10
|Yeşilyurt Belediyespor
|7
|2
|2
|3
|9
|8
|8
|1
|11
|Kızılcabölükspor
|8
|2
|2
|4
|10
|11
|8
|-1
|12
|Payasspor
|8
|2
|2
|4
|8
|9
|8
|-1
|13
|Nevşehir Belediyespor
|8
|2
|2
|4
|5
|8
|8
|-3
|14
|1877 Alemdağspor
|8
|1
|3
|4
|5
|13
|6
|-8
|15
|Kemerspor 2003
|8
|1
|2
|5
|6
|12
|5
|-6
|16
|Manisaspor
|8
|0
|2
|6
|4
|14
|2
|-10
Fikstür
|12.11.2020
|1928 Bucaspor
|3-1
|Artvin Hopaspor
|12.11.2020
|Payasspor
|3-0
|1877 Alemdağspor
|12.11.2020
|Ofspor
|3-1
|Fatsa Belediyespor
|12.11.2020
|Manisaspor
|0-0
|Nevşehir Belediyespor
|12.11.2020
|Kemerspor 2003
|0-2
|Edirnespor
|12.11.2020
|Diyarbekirspor
|1-0
|Çankaya FK
|12.11.2020
|Belediye Derincespor
|1-1
|Yeşilyurt Belediyespor
|12.11.2020
|Arnavutköy Belediye
|1-0
|Kızılcabölükspor