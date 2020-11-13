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2020-2021 Arnavutköy Belediyesi Gençlik Ve Spor 1 - 0 Kızılcabölükspor / Maç Özeti

2020-2021 TFF 3. Lig 1. Grup 8. hafta maçında Arnavutköy Belediyesi Gençlik Ve Spor, Kızılcabölükspor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.

2020-2021 Arnavutköy Belediyesi Gençlik Ve Spor 1 - 0 Kızılcabölükspor / Maç Özeti

TFF 3. Lig 1. Grup 8. hafta maçında Arnavutköy Belediyesi Gençlik Ve Spor, Kızılcabölükspor ile karşılaştı. maç 1-0 sona erdi. Arnavutköy Belediyesi Gençlik Ve Spor ve Kızılcabölükspor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 3. Lig 1. Grup'da 8. hafta maçında Arnavutköy Belediyesi Gençlik Ve Spor sahasında Kızılcabölükspor ile 12.11.2020 13:00'da karşılaştı. Silivri - İstanbul stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.

Peki  Arnavutköy Belediyesi Gençlik Ve Spor - Kızılcabölükspor maçının skoru ne?
Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Silivri - İstanbul stadyumunda oynanan maç 1-0 sona erdi.

Arnavutköy Belediyesi Gençlik Ve Spor - Kızılcabölükspor Maç Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ
Silivri - İstanbul

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
12.11.2020 13:00

MAÇIN HAKEMLERİ
Oğuzhan Çakır(hakem), Enes Seymen(1. Yardımcı Hakem), Burak Özer(2. Yardımcı Hakem), Oğuz Karadağ(dördüncü Hakem)

ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ GENÇLİK VE SPORArnavutköy Belediyesi Gençlik Ve Spor

Arnavutköy Belediyesi Gençlik Ve Spor İlk 11
85. Amaç Ulaş Bayram, 4. Doğukan Çevik, 9. Umut Aydın, 11. Mustafa Acun, 16. Muhammed Raşit Şahingöz, 17. Ozan Karabacak, 35. Kaan Bulut, 66. Yasin Başaytaç, 77. Osman Bayrak, 90. Okan Duran, 99. Fatih Kara

Yedekler
1. Mehmet Bayram, 6. Fuat Yaman, 7. Ferhat Uysal, 10. İdris Güneş, 19. Kerem Kılıç, 20. Gökhan Demir, 28. İbrahim Demirbağ

Teknik Sorumlu
Volkan Bozkurt

Goller
Umut Aydın,51.dk (h)

Kartlar
Sarı Kart Ozan Karabacak 78.dk, Sarı Kart Umut Aydın 28.dk

Oyundan Çıkanlar
Muhammed Raşit Şahingöz 84.dk, Ozan Karabacak 90.dk, Mustafa Acun 77.dk

Oyuna Girenler
İbrahim Demirbağ 84.dk, İdris Güneş 90.dk, Gökhan Demir 77.dk

KIZILCABÖLÜKSPORKızılcabölükspor

Kızılcabölükspor İlk 11
41. İlyas Türengül, 6. Mustafa Altun, 10. Ozan Şamiloğlu, 18. Can Bayırkan, 20. Yunus Emre Karakaya, 21. Murathan Sütcü, 32. Ömürcan Yıldırımlı, 35. Alpay Eroğlu, 42. Berkan Afşarlı, 49. Kıvanç Salihoğlu, 94. Erdem Korkmaz Güner

Yedekler
1. Asil Kaan Eryılmaz, 3. Hüseyin Solaklı, 4. Kadir Kurt, 14. Semih Mustafa Usta, 27. Emre Sağlık, 55. Atalay Gürel, 87. Abdullah Altıntaş

Teknik Sorumlu
Ali Yalçın

Goller
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Kartlar
Sarı Kart Mustafa Altun 78.dk, Sarı Kart Ömürcan Yıldırımlı 42.dk, Sarı Kart Berkan Afşarlı 14.dk

Oyundan Çıkanlar
Ömürcan Yıldırımlı 68.dk, Kıvanç Salihoğlu 21.dk, Alpay Eroğlu 58.dk, Can Bayırkan 46.dk, Berkan Afşarlı 46.dk

Oyuna Girenler
Abdullah Altıntaş 68.dk, Hüseyin Solaklı 21.dk, Semih Mustafa Usta 58.dk, Atalay Gürel 46.dk, Emre Sağlık 46.dk

Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Diyarbekirspor8701113218
21928 Bucaspor86111761911
3Arnavutköy Belediye8521106174
4Edirnespor84131211131
5Fatsa Belediyespor841398131
6Çankaya FK740387121
7Ofspor6321118113
8Belediye Derincespor825197112
9Artvin Hopaspor8314101310-3
10Yeşilyurt Belediyespor72239881
11Kızılcabölükspor822410118-1
12Payasspor8224898-1
13Nevşehir Belediyespor8224588-3
141877 Alemdağspor81345136-8
15Kemerspor 200381256125-6
16Manisaspor80264142-10

Fikstür

12.11.20201928 Bucaspor3-1Artvin Hopaspor
12.11.2020Payasspor3-01877 Alemdağspor
12.11.2020Ofspor3-1Fatsa Belediyespor
12.11.2020Manisaspor0-0Nevşehir Belediyespor
12.11.2020Kemerspor 20030-2Edirnespor
12.11.2020Diyarbekirspor1-0Çankaya FK
12.11.2020Belediye Derincespor1-1Yeşilyurt Belediyespor
12.11.2020Arnavutköy Belediye1-0Kızılcabölükspor
Onur Çelik
Spor Editörü


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