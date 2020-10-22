2020-2021 Balıkesirspor, Beypiliç Boluspor maç özeti, maç sonucu
2020-2021 TFF 1. Lig 5. hafta maçında Balıkesirspor, Beypiliç Boluspor ile karşılaştı. Maç özeti ve maçın sonucunu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.
TFF 1. Lig 5. hafta maçında Balıkesirspor, Beypiliç Boluspor ile karşılaştı. maç 0-0 sona erdi. Balıkesirspor ve Beypiliç Boluspor taraftarlar maç sonucu'nu, puan durumunu ve maçın özeti'ni merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.
TFF 1. Lig'te 5. hafta maçında Balıkesirspor sahasında Beypiliç Boluspor ile 21.10.2020 19:00'da karşılaştı. Balıkesir Atatürk - Balıkesir stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.
Balıkesirspor - Beypiliç Boluspor maçı kaç kaç bitti? Maç Sonucu
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Balıkesirspor Beypiliç Boluspor Maçının Künyesi
STADYUM BİLGİSİ
Balıkesir Atatürk - Balıkesir
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
21.10.2020 19:00
MAÇIN HAKEMLERİ
Kadir Sağlam(hakem), Serkan Olguncan(1. Yardımcı Hakem), Mehmet Cem Satman(2. Yardımcı Hakem), Özer Özden(dördüncü Hakem)
Balıkesirspor İlk 11
1. Andrıja Vukovıc, 17. Uğur Aygören, 77. Doğa İşeri, 34. Abdulhamit Yıldız, 35. Batuhan İşçiler, 20. İsmail Yüksek, 39. Antonıo Mrsıc, 80. Okwuchukwu Francıs Ezeh, 18. Mahatma Osumanu Otoo, 10. Foxı Kethevoama, 93. Cumali Bişi
Yedekler
99. Yiğithan Kır, 33. Oğuz Han Aynaoğlu, 24. Anıl Taşdemir, 4. Abdülkadir Kayalı, 53. Birol Parlak, 3. Berat Aydoğdu, 5. Serdar Güncü, 11. Oltıon Bılallı, 7. Celal Emir Dede, 22. Ayberk Kaygısız
Teknik Sorumlu
Mesut Dilsöz
Goller
{homeGoal}
Kartlar
Sarı Kart Mahatma Osumanu Otoo 35.dk
Oyundan Çıkanlar
İsmail Yüksek 66.dk, Okwuchukwu Francıs Ezeh 87.dk
Oyuna Girenler
Celal Emir Dede 66.dk, Oğuz Han Aynaoğlu 87.dk
Beypiliç Boluspor İlk 11
25. Orlando Mosquera, 2. Kerim Alıcı, 7. Melih Okutan, 8. Bekir Yılmaz, 9. Rydell Romano Poepon, 17. Nemanja Mıhajlovıc, 61. Aykut Demir, 33. Muhammed Bayır, 35. Alican Özfesli, 50. Ali Keten, 86. Burak Bekaroğlu
Yedekler
29. Ömer Alıcı, 4. Fethi Özer, 14. Marlon Mateus Da Sılva, 90. Ange Aboa Belıbı, 13. Oğuzhan Berber, 10. Gökhan Sazdağı, 18. Muhammet Arslantaş, 23. Muhammed Gümüşkaya, 48. Mertan Caner Öztürk
Teknik Sorumlu
Goller
{awayGoal}
Kartlar
Sarı Kart Bekir Yılmaz 45+2.dk, Sarı Kart Muhammed Bayır 35.dk
Oyundan Çıkanlar
Alican Özfesli 87.dk, Ali Keten 87.dk, Rydell Romano Poepon 46.dk, Nemanja Mıhajlovıc 46.dk
Oyuna Girenler
Ange Aboa Belıbı 87.dk, Fethi Özer 87.dk, Muhammet Arslantaş 46.dk, Gökhan Sazdağı 46.dk
TFF 1. Lig 5.hafta Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Ankara Keçiörengücü
|6
|4
|1
|1
|6
|2
|13
|4
|2
|İstanbulspor
|5
|4
|0
|1
|10
|4
|12
|6
|3
|Altınordu
|6
|4
|0
|2
|10
|9
|12
|1
|4
|Adana Demirspor
|6
|3
|2
|1
|11
|6
|11
|5
|5
|Tuzlaspor
|5
|3
|2
|0
|11
|6
|11
|5
|6
|Samsunspor
|6
|3
|2
|1
|7
|5
|11
|2
|7
|Giresunspor
|6
|3
|2
|1
|11
|10
|11
|1
|8
|Altay
|6
|3
|1
|2
|10
|4
|10
|6
|9
|Adanaspor
|6
|2
|3
|1
|9
|6
|9
|3
|10
|Bursaspor
|5
|2
|1
|2
|10
|9
|7
|1
|11
|Balıkesirspor
|6
|2
|1
|3
|6
|8
|7
|-2
|12
|Akhisarspor
|5
|1
|2
|2
|2
|2
|5
|0
|13
|Bandırmaspor
|6
|1
|2
|3
|6
|8
|5
|-2
|14
|Ankaraspor
|5
|1
|1
|3
|3
|8
|4
|-5
|15
|Ümraniyespor
|6
|1
|1
|4
|7
|14
|4
|-7
|16
|Eskişehirspor
|6
|0
|3
|3
|2
|10
|3
|-8
|17
|Boluspor
|6
|0
|2
|4
|4
|8
|2
|-4
|18
|Menemenspor
|5
|0
|2
|3
|4
|10
|2
|-6
TFF 1. Lig 5.Hafta Fikstür
|17.10.2020
|Adanaspor
|5-2
|Altınordu
|17.10.2020
|Altay
|1-0
|Adana Demirspor
|17.10.2020
|Bandırmaspor
|1-1
|Eskişehirspor
|17.10.2020
|Ümraniyespor
|1-2
|Ankara Keçiörengücü
|17.10.2020
|Samsunspor
|0-3
|İstanbulspor
|18.10.2020
|Bursaspor
|3-1
|Balıkesirspor
|18.10.2020
|Boluspor
|1-2
|Tuzlaspor
|18.10.2020
|Ankaraspor
|1-1
|Giresunspor
|18.10.2020
|Osmanlıspor FK
|Giresunspor
|19.10.2020
|Akhisarspor
|0-0
|Menemenspor