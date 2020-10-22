2020-2021 Balıkesirspor, Beypiliç Boluspor maç özeti, maç sonucu

TFF 1. Lig 5. hafta maçında Balıkesirspor, Beypiliç Boluspor ile karşılaştı. maç 0-0 sona erdi. Balıkesirspor ve Beypiliç Boluspor taraftarlar maç sonucu'nu, puan durumunu ve maçın özeti'ni merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 1. Lig'te 5. hafta maçında Balıkesirspor sahasında Beypiliç Boluspor ile 21.10.2020 19:00'da karşılaştı. Balıkesir Atatürk - Balıkesir stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak. Balıkesirspor - Beypiliç Boluspor maçı kaç kaç bitti? Maç Sonucu Maçının geniş özeti ve golleri bu haberde. maçın gollerini geniş özetinin linkini ve bu maça dair merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. MAÇIN ÖZETİ İÇİN TIKLAYIN Balıkesirspor Beypiliç Boluspor Maçının Künyesi STADYUM BİLGİSİ Balıkesir Atatürk - Balıkesir

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

21.10.2020 19:00

MAÇIN HAKEMLERİ

Kadir Sağlam(hakem), Serkan Olguncan(1. Yardımcı Hakem), Mehmet Cem Satman(2. Yardımcı Hakem), Özer Özden(dördüncü Hakem)

Balıkesirspor

Balıkesirspor İlk 11

1. Andrıja Vukovıc, 17. Uğur Aygören, 77. Doğa İşeri, 34. Abdulhamit Yıldız, 35. Batuhan İşçiler, 20. İsmail Yüksek, 39. Antonıo Mrsıc, 80. Okwuchukwu Francıs Ezeh, 18. Mahatma Osumanu Otoo, 10. Foxı Kethevoama, 93. Cumali Bişi

Yedekler

99. Yiğithan Kır, 33. Oğuz Han Aynaoğlu, 24. Anıl Taşdemir, 4. Abdülkadir Kayalı, 53. Birol Parlak, 3. Berat Aydoğdu, 5. Serdar Güncü, 11. Oltıon Bılallı, 7. Celal Emir Dede, 22. Ayberk Kaygısız

Teknik Sorumlu

Mesut Dilsöz

Goller

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Kartlar

Sarı Kart Mahatma Osumanu Otoo 35.dk

Oyundan Çıkanlar

İsmail Yüksek 66.dk, Okwuchukwu Francıs Ezeh 87.dk

Oyuna Girenler

Celal Emir Dede 66.dk, Oğuz Han Aynaoğlu 87.dk

Beypiliç Boluspor

Beypiliç Boluspor İlk 11

25. Orlando Mosquera, 2. Kerim Alıcı, 7. Melih Okutan, 8. Bekir Yılmaz, 9. Rydell Romano Poepon, 17. Nemanja Mıhajlovıc, 61. Aykut Demir, 33. Muhammed Bayır, 35. Alican Özfesli, 50. Ali Keten, 86. Burak Bekaroğlu

Yedekler

29. Ömer Alıcı, 4. Fethi Özer, 14. Marlon Mateus Da Sılva, 90. Ange Aboa Belıbı, 13. Oğuzhan Berber, 10. Gökhan Sazdağı, 18. Muhammet Arslantaş, 23. Muhammed Gümüşkaya, 48. Mertan Caner Öztürk

Teknik Sorumlu

Goller

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Kartlar

Sarı Kart Bekir Yılmaz 45+2.dk, Sarı Kart Muhammed Bayır 35.dk

Oyundan Çıkanlar

Alican Özfesli 87.dk, Ali Keten 87.dk, Rydell Romano Poepon 46.dk, Nemanja Mıhajlovıc 46.dk

Oyuna Girenler

Ange Aboa Belıbı 87.dk, Fethi Özer 87.dk, Muhammet Arslantaş 46.dk, Gökhan Sazdağı 46.dk

TFF 1. Lig 5.hafta Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Ankara Keçiörengücü 6 4 1 1 6 2 13 4 2 İstanbulspor 5 4 0 1 10 4 12 6 3 Altınordu 6 4 0 2 10 9 12 1 4 Adana Demirspor 6 3 2 1 11 6 11 5 5 Tuzlaspor 5 3 2 0 11 6 11 5 6 Samsunspor 6 3 2 1 7 5 11 2 7 Giresunspor 6 3 2 1 11 10 11 1 8 Altay 6 3 1 2 10 4 10 6 9 Adanaspor 6 2 3 1 9 6 9 3 10 Bursaspor 5 2 1 2 10 9 7 1 11 Balıkesirspor 6 2 1 3 6 8 7 -2 12 Akhisarspor 5 1 2 2 2 2 5 0 13 Bandırmaspor 6 1 2 3 6 8 5 -2 14 Ankaraspor 5 1 1 3 3 8 4 -5 15 Ümraniyespor 6 1 1 4 7 14 4 -7 16 Eskişehirspor 6 0 3 3 2 10 3 -8 17 Boluspor 6 0 2 4 4 8 2 -4 18 Menemenspor 5 0 2 3 4 10 2 -6

TFF 1. Lig 5.Hafta Fikstür