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2020-2021 Batman Petrol Spor, Altındağ Spor maç özeti, maç sonucu

TFF 3. Lig 3. Grup 33. hafta maçında Batman Petrol Spor, Altındağ Spor ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

2020-2021 Batman Petrol Spor, Altındağ Spor maç özeti, maç sonucu

TFF 3. Lig 3. Grup 33. hafta maçında Batman Petrol Spor, Altındağ Spor ile karşılaştı. maç 0-1 sona erdi. Batman Petrol Spor ve Altındağ Spor karşılaşmasında taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.

TFF 3. Lig 3. Grup'da  33. hafta maçında Batman Petrol Spor sahasında Altındağ Spor ile 25.04.2021 15:00'da karşılaştı. Batman Yeni Şehir Stadı - Batman stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...

Peki  Batman Petrol Spor - Altındağ Spor maçının skoru ne oldu?

Batman Petrol Spor, Altındağ Spor Maçının özetine, karşılaşma ile ilgili merak ettiğiniz tüm gelişmelere haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla ulaşabilirsiniz.

Batman Petrol Spor Altındağ Spor Maçının Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ
Batman Yeni Şehir Stadı - Batman

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
25.04.2021 15:00

Batman Petrol Spor Altındağ Spor Maçının Hakemleri
Gökhan Alkayalar(hakem), Berkay Salman(1. Yardımcı Hakem), Uğur Aydoğdu(2. Yardımcı Hakem), Armağan Çıbık(dördüncü Hakem)

BATMAN PETROL SPORBatman Petrol Spor

Batman Petrol Spor İlk 11
1. Cihan Şentürk, 2. İbrahim Yakup İnal, 3. Erdi Bakırcı, 6. Okan Toprak, 7. Hüseyin Çiray, 10. Emre Aydın, 17. Serhat Özyılmaz, 25. Emre Kars, 27. Abdulsamet Kırım, 29. Özgen Erdem, 80. Umut Aslan

Yedekler
13. Hüseyin Elma, 8. Burak Özsoy, 18. Hakan Esa, 19. Umut Çakar, 20. Berkant Şahin Kök, 70. Rıfat Can Aslan, 77. Furkan Parsak

Teknik Sorumlu
Bülent Demirkanlı

Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
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Oyuna Girenler
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ALTINDAĞ SPORAltındağ Spor

Altındağ Spor İlk 11
41. İlksen Kuttekin, 4. Kaan Uykur, 6. Furkan Ünsal, 7. Alperen Doğan, 23. Mehmet Erkut Şentürk, 25. Gürkan Alver, 26. Emre Toptan, 27. Berk Yiğit Karadağ, 29. Bayram Can Alyurt, 66. Emre Can Dönmez, 99. Gökhan Aydaş

Yedekler
97. Süleyman Çamlıca, 21. Utku Doğan, 22. Ali Eren Demirkol, 61. Utku Kahyaoğlu, 78. Tunahan Akpınar, 80. Muzaffer Doğan, 77. Fatih Karslı

Teknik Sorumlu
Cesur Özdemir

Goller
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Kartlar
{awayCard}

Oyundan Çıkanlar
{awayOut}

Oyuna Girenler
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Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Somaspor31209263276936
2Esenler Erokspor31197558246434
3İçel İdmanyurdu Spor311410740255215
4Çatalcaspor31131083429495
5Isparta 32 Spor311381046344712
6Çarşambaspor31111193728449
7Şile Yıldızspor32111011383943-1
8Karşıyaka3112712353843-3
9Altındağspor31101011293240-3
10Batman Petrolspor3191210232739-4
11Erbaaspor3111614283439-6
12Osmaniyespor FK31118123231411
13Elazığ Karakoçan FK318149353838-3
14Cizrespor3161312305531-25
15Arhavispor316916214427-23
16Gölcükspor317519224026-18
17Yalovaspor314918265221-26

Fikstür

25.04.2021Somaspor3-0Erbaaspor
25.04.2021Karşıyaka1-0Osmaniyespor FK
25.04.2021İçel İdmanyurdu Spor1-1Şile Yıldızspor
25.04.2021Çatalcaspor1-0Gölcükspor
25.04.2021Cizrespor4-4Elazığ Belediyespor
25.04.2021Batman Petrolspor0-1Altındağspor
25.04.2021Çarşambaspor0-1Isparta 32 Spor
25.04.2021Arhavispor1-2Esenler Erokspor
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