2020-2021 Batman Petrol Spor, Altındağ Spor maç özeti, maç sonucu
TFF 3. Lig 3. Grup 33. hafta maçında Batman Petrol Spor, Altındağ Spor ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.
TFF 3. Lig 3. Grup 33. hafta maçında Batman Petrol Spor, Altındağ Spor ile karşılaştı. maç 0-1 sona erdi. Batman Petrol Spor ve Altındağ Spor karşılaşmasında taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.
TFF 3. Lig 3. Grup'da 33. hafta maçında Batman Petrol Spor sahasında Altındağ Spor ile 25.04.2021 15:00'da karşılaştı. Batman Yeni Şehir Stadı - Batman stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...
Peki Batman Petrol Spor - Altındağ Spor maçının skoru ne oldu?
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Batman Petrol Spor Altındağ Spor Maçının Özetini İzlemek için Tıklayın
STADYUM BİLGİSİ
Batman Yeni Şehir Stadı - Batman
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
25.04.2021 15:00
Batman Petrol Spor Altındağ Spor Maçının Hakemleri
Gökhan Alkayalar(hakem), Berkay Salman(1. Yardımcı Hakem), Uğur Aydoğdu(2. Yardımcı Hakem), Armağan Çıbık(dördüncü Hakem)
Batman Petrol Spor İlk 11
1. Cihan Şentürk, 2. İbrahim Yakup İnal, 3. Erdi Bakırcı, 6. Okan Toprak, 7. Hüseyin Çiray, 10. Emre Aydın, 17. Serhat Özyılmaz, 25. Emre Kars, 27. Abdulsamet Kırım, 29. Özgen Erdem, 80. Umut Aslan
Yedekler
13. Hüseyin Elma, 8. Burak Özsoy, 18. Hakan Esa, 19. Umut Çakar, 20. Berkant Şahin Kök, 70. Rıfat Can Aslan, 77. Furkan Parsak
Teknik Sorumlu
Bülent Demirkanlı
Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
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Oyuna Girenler
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Altındağ Spor İlk 11
41. İlksen Kuttekin, 4. Kaan Uykur, 6. Furkan Ünsal, 7. Alperen Doğan, 23. Mehmet Erkut Şentürk, 25. Gürkan Alver, 26. Emre Toptan, 27. Berk Yiğit Karadağ, 29. Bayram Can Alyurt, 66. Emre Can Dönmez, 99. Gökhan Aydaş
Yedekler
97. Süleyman Çamlıca, 21. Utku Doğan, 22. Ali Eren Demirkol, 61. Utku Kahyaoğlu, 78. Tunahan Akpınar, 80. Muzaffer Doğan, 77. Fatih Karslı
Teknik Sorumlu
Cesur Özdemir
Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
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Oyuna Girenler
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Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Somaspor
|31
|20
|9
|2
|63
|27
|69
|36
|2
|Esenler Erokspor
|31
|19
|7
|5
|58
|24
|64
|34
|3
|İçel İdmanyurdu Spor
|31
|14
|10
|7
|40
|25
|52
|15
|4
|Çatalcaspor
|31
|13
|10
|8
|34
|29
|49
|5
|5
|Isparta 32 Spor
|31
|13
|8
|10
|46
|34
|47
|12
|6
|Çarşambaspor
|31
|11
|11
|9
|37
|28
|44
|9
|7
|Şile Yıldızspor
|32
|11
|10
|11
|38
|39
|43
|-1
|8
|Karşıyaka
|31
|12
|7
|12
|35
|38
|43
|-3
|9
|Altındağspor
|31
|10
|10
|11
|29
|32
|40
|-3
|10
|Batman Petrolspor
|31
|9
|12
|10
|23
|27
|39
|-4
|11
|Erbaaspor
|31
|11
|6
|14
|28
|34
|39
|-6
|12
|Osmaniyespor FK
|31
|11
|8
|12
|32
|31
|41
|1
|13
|Elazığ Karakoçan FK
|31
|8
|14
|9
|35
|38
|38
|-3
|14
|Cizrespor
|31
|6
|13
|12
|30
|55
|31
|-25
|15
|Arhavispor
|31
|6
|9
|16
|21
|44
|27
|-23
|16
|Gölcükspor
|31
|7
|5
|19
|22
|40
|26
|-18
|17
|Yalovaspor
|31
|4
|9
|18
|26
|52
|21
|-26
Fikstür
|25.04.2021
|Somaspor
|3-0
|Erbaaspor
|25.04.2021
|Karşıyaka
|1-0
|Osmaniyespor FK
|25.04.2021
|İçel İdmanyurdu Spor
|1-1
|Şile Yıldızspor
|25.04.2021
|Çatalcaspor
|1-0
|Gölcükspor
|25.04.2021
|Cizrespor
|4-4
|Elazığ Belediyespor
|25.04.2021
|Batman Petrolspor
|0-1
|Altındağspor
|25.04.2021
|Çarşambaspor
|0-1
|Isparta 32 Spor
|25.04.2021
|Arhavispor
|1-2
|Esenler Erokspor