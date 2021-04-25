2020-2021 Batman Petrol Spor, Altındağ Spor maç özeti, maç sonucu

TFF 3. Lig 3. Grup 33. hafta maçında Batman Petrol Spor, Altındağ Spor ile karşılaştı. maç 0-1 sona erdi. Batman Petrol Spor ve Altındağ Spor karşılaşmasında taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.

TFF 3. Lig 3. Grup'da 33. hafta maçında Batman Petrol Spor sahasında Altındağ Spor ile 25.04.2021 15:00'da karşılaştı. Batman Yeni Şehir Stadı - Batman stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak... Peki Batman Petrol Spor - Altındağ Spor maçının skoru ne oldu? Batman Petrol Spor, Altındağ Spor Maçının özetine, karşılaşma ile ilgili merak ettiğiniz tüm gelişmelere haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Batman Petrol Spor Altındağ Spor Maçının Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ

Batman Yeni Şehir Stadı - Batman



MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

25.04.2021 15:00



Batman Petrol Spor Altındağ Spor Maçının Hakemleri

Gökhan Alkayalar(hakem), Berkay Salman(1. Yardımcı Hakem), Uğur Aydoğdu(2. Yardımcı Hakem), Armağan Çıbık(dördüncü Hakem)

Batman Petrol Spor

Batman Petrol Spor İlk 11

1. Cihan Şentürk, 2. İbrahim Yakup İnal, 3. Erdi Bakırcı, 6. Okan Toprak, 7. Hüseyin Çiray, 10. Emre Aydın, 17. Serhat Özyılmaz, 25. Emre Kars, 27. Abdulsamet Kırım, 29. Özgen Erdem, 80. Umut Aslan



Yedekler

13. Hüseyin Elma, 8. Burak Özsoy, 18. Hakan Esa, 19. Umut Çakar, 20. Berkant Şahin Kök, 70. Rıfat Can Aslan, 77. Furkan Parsak



Teknik Sorumlu

Bülent Demirkanlı



Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

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Oyuna Girenler

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Altındağ Spor

Altındağ Spor İlk 11

41. İlksen Kuttekin, 4. Kaan Uykur, 6. Furkan Ünsal, 7. Alperen Doğan, 23. Mehmet Erkut Şentürk, 25. Gürkan Alver, 26. Emre Toptan, 27. Berk Yiğit Karadağ, 29. Bayram Can Alyurt, 66. Emre Can Dönmez, 99. Gökhan Aydaş



Yedekler

97. Süleyman Çamlıca, 21. Utku Doğan, 22. Ali Eren Demirkol, 61. Utku Kahyaoğlu, 78. Tunahan Akpınar, 80. Muzaffer Doğan, 77. Fatih Karslı



Teknik Sorumlu

Cesur Özdemir



Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

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Oyuna Girenler

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Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Somaspor 31 20 9 2 63 27 69 36 2 Esenler Erokspor 31 19 7 5 58 24 64 34 3 İçel İdmanyurdu Spor 31 14 10 7 40 25 52 15 4 Çatalcaspor 31 13 10 8 34 29 49 5 5 Isparta 32 Spor 31 13 8 10 46 34 47 12 6 Çarşambaspor 31 11 11 9 37 28 44 9 7 Şile Yıldızspor 32 11 10 11 38 39 43 -1 8 Karşıyaka 31 12 7 12 35 38 43 -3 9 Altındağspor 31 10 10 11 29 32 40 -3 10 Batman Petrolspor 31 9 12 10 23 27 39 -4 11 Erbaaspor 31 11 6 14 28 34 39 -6 12 Osmaniyespor FK 31 11 8 12 32 31 41 1 13 Elazığ Karakoçan FK 31 8 14 9 35 38 38 -3 14 Cizrespor 31 6 13 12 30 55 31 -25 15 Arhavispor 31 6 9 16 21 44 27 -23 16 Gölcükspor 31 7 5 19 22 40 26 -18 17 Yalovaspor 31 4 9 18 26 52 21 -26

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