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2020-2021 Batman Petrol Spor, Çarşambaspor maç özeti, maç sonucu

TFF 3. Lig 3. Grup 10. hafta maçında Batman Petrol Spor, Çarşambaspor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.

2020-2021 Batman Petrol Spor, Çarşambaspor maç özeti, maç sonucu

TFF 3. Lig 3. Grup 10. hafta maçında Batman Petrol Spor, Çarşambaspor ile karşılaştı. maç 1-3 sona erdi. Batman Petrol Spor ve Çarşambaspor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 3. Lig 3. Grup'da  10. hafta maçında Batman Petrol Spor sahasında Çarşambaspor ile 19.11.2020 13:00'da karşılaştı. Batman Yeni Şehir Stadı - Batman stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.

Peki  Batman Petrol Spor - Çarşambaspor maçının skoru ne?

Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Batman Yeni Şehir Stadı - Batman stadyumunda oynanan maç 1-3 sona erdi.

Batman Petrol Spor - Çarşambaspor Maç Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ
Batman Yeni Şehir Stadı - Batman

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
19.11.2020 13:00

MAÇIN HAKEMLERİ
Ömer Kocabey(hakem), Uğur Akalp(1. Yardımcı Hakem), Cem Harman(2. Yardımcı Hakem), Engin Uğur(dördüncü Hakem)

BATMAN PETROL SPORBatman Petrol Spor

Batman Petrol Spor İlk 11
91. Akın İsmail Köroğlu, 2. İbrahim Yakup İnal, 72. Veysel Karadağ, 5. Evren Kilarci, 6. Okan Toprak, 20. Berkant Şahin Kök, 9. Aykut Sevim, 10. Emre Aydın, 17. Serhat Özyılmaz, 27. Abdulsamet Kırım, 22. Muhammed Ali Kol

Yedekler
30. İbrahim Akıncı, 14. Aydın Aslan, 19. Umut Çakar, 29. Özgen Erdem, 23. Mesut Saray, 25. Emre Kars, 8. Burak Özsoy

Teknik Sorumlu
Özgür Vurur

Goller
Evren Kilarci,53.dk (f)

Kartlar
Sarı Kart Evren Kilarci 65.dk, Sarı Kart Aykut Sevim 90.dk, Çift Sarı Kart Özgen Erdem 89.dk, Çift Sarı Kart Okan Toprak 76.dk, Sarı Kart Muhammed Ali Kol 90+4.dk

Oyundan Çıkanlar
Serhat Özyılmaz 46.dk, Berkant Şahin Kök 46.dk, Veysel Karadağ 46.dk

Oyuna Girenler
Özgen Erdem 46.dk, Burak Özsoy 46.dk, Mesut Saray 46.dk

ÇARŞAMBASPORÇarşambaspor

Çarşambaspor İlk 11
12. Kadir Kahvecioğlu, 5. Oğuzhan Yıldırım, 9. Serhan Yılmaz, 10. Kemal Sabri Bayraktar, 11. Veysel Kılıç, 22. Aykut Topal, 23. Abdulkadir Yıldırım, 26. Murat Kürüm, 37. Erhan Tatlıdil, 77. Muhammet Mustafa Doğan, 81. Abdulsamet Can

Yedekler
25. Akın Demirtaş, 4. Kaan Dorak, 6. Mete Han Genç, 27. Muhammet Can Öztürk, 35. Hasan Küçük, 38. Selahattin Seyhun, 71. Cihat Karakuş

Teknik Sorumlu


Goller
Kemal Sabri Bayraktar,33.dk (f), Serhan Yılmaz,37.dk (f), Muhammet Can Öztürk,90+4.dk (f)

Kartlar
Sarı Kart Murat Kürüm 51.dk, Sarı Kart Muhammet Mustafa Doğan 38.dk, Sarı Kart Kadir Kahvecioğlu 86.dk, Sarı Kart Mete Han Genç 85.dk, Sarı Kart Hasan Küçük 90+5.dk

Oyundan Çıkanlar
Veysel Kılıç 63.dk, Murat Kürüm 80.dk, Abdulsamet Can 90+3.dk, Kemal Sabri Bayraktar 80.dk

Oyuna Girenler
Mete Han Genç 63.dk, Muhammet Can Öztürk 80.dk, Kaan Dorak 90+3.dk, Hasan Küçük 80.dk

Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Somaspor97201642312
2İçel İdmanyurdu Spor106401622214
3Çatalcaspor9621168208
4Karşıyaka9531147187
5Şile Yıldızspor104421412162
6Çarşambaspor9432147157
7Isparta 32 Spor8422138145
8Esenler Erokspor8413107133
9Batman Petrolspor941491013-1
10Elazığ Karakoçan FK1033491112-2
11Altındağspor83146810-2
12Gölcükspor102265108-5
13Erbaaspor92164117-7
14Osmaniyespor FK82156117-5
15Arhavispor71155154-10
16Cizrespor90365203-15
17Yalovaspor80266172-11

Fikstür

19.11.2020Şile Yıldızspor0-1Çatalcaspor
19.11.2020Altındağspor3-0Cizrespor
19.11.2020Batman Petrolspor1-3Çarşambaspor
19.11.2020Erbaaspor0-1Elazığ Belediyespor
19.11.2020İçel İdmanyurdu Spor3-0Arhavispor
19.11.2020Karşıyaka0-1Somaspor
19.11.2020Osmaniyespor FKP-PYalovaspor
19.11.2020Isparta 32 Spor2-1Gölcükspor
Onur Çelik
Spor Editörü


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