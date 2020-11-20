2020-2021 Batman Petrol Spor, Çarşambaspor maç özeti, maç sonucu

TFF 3. Lig 3. Grup 10. hafta maçında Batman Petrol Spor, Çarşambaspor ile karşılaştı. maç 1-3 sona erdi. Batman Petrol Spor ve Çarşambaspor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 3. Lig 3. Grup'da 10. hafta maçında Batman Petrol Spor sahasında Çarşambaspor ile 19.11.2020 13:00'da karşılaştı. Batman Yeni Şehir Stadı - Batman stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak. Peki Batman Petrol Spor - Çarşambaspor maçının skoru ne? Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Batman Yeni Şehir Stadı - Batman stadyumunda oynanan maç 1-3 sona erdi. Batman Petrol Spor - Çarşambaspor Maç Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ

Batman Yeni Şehir Stadı - Batman



MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

19.11.2020 13:00



MAÇIN HAKEMLERİ

Ömer Kocabey(hakem), Uğur Akalp(1. Yardımcı Hakem), Cem Harman(2. Yardımcı Hakem), Engin Uğur(dördüncü Hakem)

Batman Petrol Spor

Batman Petrol Spor İlk 11

91. Akın İsmail Köroğlu, 2. İbrahim Yakup İnal, 72. Veysel Karadağ, 5. Evren Kilarci, 6. Okan Toprak, 20. Berkant Şahin Kök, 9. Aykut Sevim, 10. Emre Aydın, 17. Serhat Özyılmaz, 27. Abdulsamet Kırım, 22. Muhammed Ali Kol



Yedekler

30. İbrahim Akıncı, 14. Aydın Aslan, 19. Umut Çakar, 29. Özgen Erdem, 23. Mesut Saray, 25. Emre Kars, 8. Burak Özsoy



Teknik Sorumlu

Özgür Vurur



Goller

Evren Kilarci,53.dk (f)



Kartlar

Sarı Kart Evren Kilarci 65.dk, Sarı Kart Aykut Sevim 90.dk, Çift Sarı Kart Özgen Erdem 89.dk, Çift Sarı Kart Okan Toprak 76.dk, Sarı Kart Muhammed Ali Kol 90+4.dk



Oyundan Çıkanlar

Serhat Özyılmaz 46.dk, Berkant Şahin Kök 46.dk, Veysel Karadağ 46.dk



Oyuna Girenler

Özgen Erdem 46.dk, Burak Özsoy 46.dk, Mesut Saray 46.dk

Çarşambaspor

Çarşambaspor İlk 11

12. Kadir Kahvecioğlu, 5. Oğuzhan Yıldırım, 9. Serhan Yılmaz, 10. Kemal Sabri Bayraktar, 11. Veysel Kılıç, 22. Aykut Topal, 23. Abdulkadir Yıldırım, 26. Murat Kürüm, 37. Erhan Tatlıdil, 77. Muhammet Mustafa Doğan, 81. Abdulsamet Can



Yedekler

25. Akın Demirtaş, 4. Kaan Dorak, 6. Mete Han Genç, 27. Muhammet Can Öztürk, 35. Hasan Küçük, 38. Selahattin Seyhun, 71. Cihat Karakuş



Teknik Sorumlu





Goller

Kemal Sabri Bayraktar,33.dk (f), Serhan Yılmaz,37.dk (f), Muhammet Can Öztürk,90+4.dk (f)



Kartlar

Sarı Kart Murat Kürüm 51.dk, Sarı Kart Muhammet Mustafa Doğan 38.dk, Sarı Kart Kadir Kahvecioğlu 86.dk, Sarı Kart Mete Han Genç 85.dk, Sarı Kart Hasan Küçük 90+5.dk



Oyundan Çıkanlar

Veysel Kılıç 63.dk, Murat Kürüm 80.dk, Abdulsamet Can 90+3.dk, Kemal Sabri Bayraktar 80.dk



Oyuna Girenler

Mete Han Genç 63.dk, Muhammet Can Öztürk 80.dk, Kaan Dorak 90+3.dk, Hasan Küçük 80.dk

Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Somaspor 9 7 2 0 16 4 23 12 2 İçel İdmanyurdu Spor 10 6 4 0 16 2 22 14 3 Çatalcaspor 9 6 2 1 16 8 20 8 4 Karşıyaka 9 5 3 1 14 7 18 7 5 Şile Yıldızspor 10 4 4 2 14 12 16 2 6 Çarşambaspor 9 4 3 2 14 7 15 7 7 Isparta 32 Spor 8 4 2 2 13 8 14 5 8 Esenler Erokspor 8 4 1 3 10 7 13 3 9 Batman Petrolspor 9 4 1 4 9 10 13 -1 10 Elazığ Karakoçan FK 10 3 3 4 9 11 12 -2 11 Altındağspor 8 3 1 4 6 8 10 -2 12 Gölcükspor 10 2 2 6 5 10 8 -5 13 Erbaaspor 9 2 1 6 4 11 7 -7 14 Osmaniyespor FK 8 2 1 5 6 11 7 -5 15 Arhavispor 7 1 1 5 5 15 4 -10 16 Cizrespor 9 0 3 6 5 20 3 -15 17 Yalovaspor 8 0 2 6 6 17 2 -11

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