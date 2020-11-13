2020-2021 Batman Petrol Spor, Çatalcaspor maç özeti, maç sonucu

TFF 3. Lig 3. Grup 8. hafta maçında Batman Petrol Spor, Çatalcaspor ile karşılaştı. maç 0-2 sona erdi. Batman Petrol Spor ve Çatalcaspor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 3. Lig 3. Grup'da 8. hafta maçında Batman Petrol Spor sahasında Çatalcaspor ile 12.11.2020 13:00'da karşılaştı. Batman Yeni Şehir Stadı stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak. Peki Batman Petrol Spor - Çatalcaspor maçının skoru ne? Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Batman Yeni Şehir Stadı stadyumunda oynanan maç 0-2 sona erdi. Batman Petrol Spor - Çatalcaspor Maç Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ

Batman Yeni Şehir Stadı



MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

12.11.2020 13:00



MAÇIN HAKEMLERİ

Necati Selçuk Şahin(hakem), Mehmet Öcal(1. Yardımcı Hakem), Sinan Günaydın(2. Yardımcı Hakem), Bekir Doğan(dördüncü Hakem)

Batman Petrol Spor

Batman Petrol Spor İlk 11

91. Akın İsmail Köroğlu, 4. Kadir Bilimlier, 5. Evren Kilarci, 6. Okan Toprak, 8. Burak Özsoy, 2. İbrahim Yakup İnal, 10. Emre Aydın, 17. Serhat Özyılmaz, 7. Hüseyin Çiray, 27. Abdulsamet Kırım, 29. Özgen Erdem



Yedekler

30. İbrahim Akıncı, 14. Aydın Aslan, 22. Muhammed Ali Kol, 20. Berkant Şahin Kök, 23. Mesut Saray, 25. Emre Kars, 72. Veysel Karadağ



Teknik Sorumlu

Özgür Vurur



Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

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Oyuna Girenler

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Çatalcaspor

Çatalcaspor İlk 11

13. Özgün Ali Köklü, 4. Bora Yelken, 7. Muhammet Yılmaz, 8. Ali Zorlu, 10. Mehmet Mert Özkaptan, 15. Ramiz Ok, 22. Burak Yamaç, 23. Barış Dillioğlu, 28. Fırat Sezer, 77. Önder Akdağ, 99. Yusuf Atasoy



Yedekler

52. Onur Güney, 6. İsa Türk, 11. Alihan Bel, 14. Deniz Yanılmaz, 59. Metehan Feyizoğlu, 88. Mehmet Fatih Dündar, 97. Mustafa Çoşkun



Teknik Sorumlu

Cahit Erçevik



Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

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Oyuna Girenler

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Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Somaspor 8 6 2 0 15 4 20 11 2 Karşıyaka 7 5 2 0 14 6 17 8 3 Çatalcaspor 7 5 1 1 14 7 16 7 4 İçel İdmanyurdu Spor 7 4 3 0 9 1 15 8 5 Esenler Erokspor 8 4 1 3 10 7 13 3 6 Şile Yıldızspor 8 3 4 1 11 9 13 2 7 Batman Petrolspor 8 4 1 3 8 7 13 1 8 Çarşambaspor 7 3 2 2 11 6 11 5 9 Isparta 32 Spor 7 3 2 2 11 7 11 4 10 Elazığ Karakoçan FK 8 2 2 4 8 11 8 -3 11 Gölcükspor 8 2 2 4 4 7 8 -3 12 Altındağspor 7 2 1 4 3 8 7 -5 13 Arhavispor 6 1 1 4 5 12 4 -7 14 Erbaaspor 7 1 1 5 3 10 4 -7 15 Osmaniyespor FK 6 2 0 4 6 8 6 -2 16 Cizrespor 7 0 3 4 3 14 3 -11 17 Yalovaspor 8 0 2 6 6 17 2 -11

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