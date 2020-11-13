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2020-2021 Batman Petrol Spor, Çatalcaspor maç özeti, maç sonucu

TFF 3. Lig 3. Grup 8. hafta maçında Batman Petrol Spor, Çatalcaspor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.

2020-2021 Batman Petrol Spor, Çatalcaspor maç özeti, maç sonucu

TFF 3. Lig 3. Grup 8. hafta maçında Batman Petrol Spor, Çatalcaspor ile karşılaştı. maç 0-2 sona erdi. Batman Petrol Spor ve Çatalcaspor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 3. Lig 3. Grup'da  8. hafta maçında Batman Petrol Spor sahasında Çatalcaspor ile 12.11.2020 13:00'da karşılaştı. Batman Yeni Şehir Stadı stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.

Peki  Batman Petrol Spor - Çatalcaspor maçının skoru ne?

Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Batman Yeni Şehir Stadı stadyumunda oynanan maç 0-2 sona erdi.

Batman Petrol Spor - Çatalcaspor Maç Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ
Batman Yeni Şehir Stadı

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
12.11.2020 13:00

MAÇIN HAKEMLERİ
Necati Selçuk Şahin(hakem), Mehmet Öcal(1. Yardımcı Hakem), Sinan Günaydın(2. Yardımcı Hakem), Bekir Doğan(dördüncü Hakem)

BATMAN PETROL SPORBatman Petrol Spor

Batman Petrol Spor İlk 11
91. Akın İsmail Köroğlu, 4. Kadir Bilimlier, 5. Evren Kilarci, 6. Okan Toprak, 8. Burak Özsoy, 2. İbrahim Yakup İnal, 10. Emre Aydın, 17. Serhat Özyılmaz, 7. Hüseyin Çiray, 27. Abdulsamet Kırım, 29. Özgen Erdem

Yedekler
30. İbrahim Akıncı, 14. Aydın Aslan, 22. Muhammed Ali Kol, 20. Berkant Şahin Kök, 23. Mesut Saray, 25. Emre Kars, 72. Veysel Karadağ

Teknik Sorumlu
Özgür Vurur

Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
{homeOut}

Oyuna Girenler
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ÇATALCASPORÇatalcaspor

Çatalcaspor İlk 11
13. Özgün Ali Köklü, 4. Bora Yelken, 7. Muhammet Yılmaz, 8. Ali Zorlu, 10. Mehmet Mert Özkaptan, 15. Ramiz Ok, 22. Burak Yamaç, 23. Barış Dillioğlu, 28. Fırat Sezer, 77. Önder Akdağ, 99. Yusuf Atasoy

Yedekler
52. Onur Güney, 6. İsa Türk, 11. Alihan Bel, 14. Deniz Yanılmaz, 59. Metehan Feyizoğlu, 88. Mehmet Fatih Dündar, 97. Mustafa Çoşkun

Teknik Sorumlu
Cahit Erçevik

Goller
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Kartlar
{awayCard}

Oyundan Çıkanlar
{awayOut}

Oyuna Girenler
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Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Somaspor86201542011
2Karşıyaka7520146178
3Çatalcaspor7511147167
4İçel İdmanyurdu Spor743091158
5Esenler Erokspor8413107133
6Şile Yıldızspor8341119132
7Batman Petrolspor841387131
8Çarşambaspor7322116115
9Isparta 32 Spor7322117114
10Elazığ Karakoçan FK82248118-3
11Gölcükspor8224478-3
12Altındağspor7214387-5
13Arhavispor61145124-7
14Erbaaspor71153104-7
15Osmaniyespor FK6204686-2
16Cizrespor70343143-11
17Yalovaspor80266172-11

Fikstür

12.11.2020Osmaniyespor FK2-0Gölcükspor
12.11.2020Somaspor3-0Çarşambaspor
12.11.2020KarşıyakaP-PArhavispor
12.11.2020İçel İdmanyurdu Spor0-0Cizrespor
12.11.2020Erbaaspor0-2Esenler Erokspor
12.11.2020Batman Petrolspor0-2Çatalcaspor
12.11.2020Altındağspor1-0Elazığ Belediyespor
12.11.2020Şile Yıldızspor2-1Yalovaspor
Onur Çelik
Spor Editörü


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