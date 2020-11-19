2020-2021 Bayrampaşa Spor, 68 Aksaray Belediye Spor maç özeti, maç sonucu

TFF 3. Lig 4. Grup 10. hafta maçında Bayrampaşa Spor, 68 Aksaray Belediye Spor ile karşılaştı. maç 2-3 sona erdi. Bayrampaşa Spor ve 68 Aksaray Belediye Spor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 3. Lig 4. Grup'da 10. hafta maçında Bayrampaşa Spor sahasında 68 Aksaray Belediye Spor ile 18.11.2020 13:00'da karşılaştı. Bayrampaşa Çetin Emeç - İstanbul - Bayrampaşa stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak. Peki Bayrampaşa Spor - 68 Aksaray Belediye Spor maçının skoru ne? Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Bayrampaşa Çetin Emeç - İstanbul - Bayrampaşa stadyumunda oynanan maç 2-3 sona erdi. Bayrampaşa Spor - 68 Aksaray Belediye Spor Maç Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ

Bayrampaşa Çetin Emeç - İstanbul - Bayrampaşa



MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

18.11.2020 13:00



MAÇIN HAKEMLERİ

Talha Öztürk(hakem), Kadir Beyaz(1. Yardımcı Hakem), Hasan Hüseyin Yazıcılar(2. Yardımcı Hakem), Berkay Ağış(dördüncü Hakem)

Bayrampaşa Spor

Bayrampaşa Spor İlk 11

1. Enes Ünal, 5. Nasrullah Dedemen, 20. Emincan Konuk, 8. Bünyamin Balat, 6. Erkam Develi, 70. Kerem Çalışkan, 4. Mustafa Kutay Pekşen, 17. Mehmet Kaan Türkmen, 10. Şahin Aygüneş, 75. Ahmet Enes Özer, 33. Mertkan Güneysu



Yedekler

41. Cengizhan Şarli, 22. Kemal Cingirt, 80. Mehmet Sefa Etöz, 32. Gökhan Yılmaz, 9. İsa Güler, 88. Yusuf Emre Alyaprak, 21. Mustafa Yılmaz



Teknik Sorumlu

İbrahim Tolgay Kerimoğlu



Goller

Kerem Çalışkan,33.dk (f), Şahin Aygüneş,45.dk (f)



Kartlar

Sarı Kart Kerem Çalışkan 17.dk, Sarı Kart Nasrullah Dedemen 69.dk



Oyundan Çıkanlar

Kerem Çalışkan 75.dk, Mehmet Kaan Türkmen 46.dk, Mustafa Kutay Pekşen 75.dk, Bünyamin Balat 62.dk



Oyuna Girenler

Yusuf Emre Alyaprak 75.dk, İsa Güler 46.dk, Gökhan Yılmaz 75.dk, Mustafa Yılmaz 62.dk

68 Aksaray Belediye Spor

68 Aksaray Belediye Spor İlk 11

28. Mehmet Akif Önal, 5. Şevket Güngör, 6. Gürcan Gözüm, 10. Fatih Şerifoğlu, 14. Mehmet Atik, 37. Muhammet Taha Şahin, 60. Serkan Gürses, 66. Güney Tutcuoğlu, 68. İbrahim Konuksever, 77. Necmi Çoban, 91. Vehbi Furkan Yıldırım



Yedekler

25. Ömer Eleler, 4. Ömer Yıldırım, 7. Muzaffer Kahrıman, 8. Berkay Can, 9. Mustafa Apardı, 11. Hikmet Enes Etlik, 27. Ahmet Can Arık



Teknik Sorumlu

Cüneyt Tiryaki



Goller

Necmi Çoban,43.dk (f), Fatih Şerifoğlu,65.dk (f), Güney Tutcuoğlu,67.dk (f)



Kartlar

Sarı Kart İbrahim Konuksever 90.dk, Sarı Kart Mehmet Akif Önal 89.dk



Oyundan Çıkanlar

Fatih Şerifoğlu 90.dk, Güney Tutcuoğlu 90.dk, Serkan Gürses 75.dk, Muhammet Taha Şahin 66.dk



Oyuna Girenler

Mustafa Apardı 90.dk, Ahmet Can Arık 90.dk, Berkay Can 75.dk, Muzaffer Kahrıman 66.dk

Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 68 Aksaray Belediyespor 8 5 3 0 11 4 18 7 2 1954 Kelkit Bld.Spor 10 6 0 4 12 8 18 4 3 Bursa Yıldırımspor 9 5 1 3 14 6 16 8 4 52 Orduspor FK 10 3 6 1 16 9 15 7 5 Adıyaman 1954 SK 8 4 3 1 11 7 15 4 6 Bayrampaşa 8 4 1 3 20 11 13 9 7 Modafen 8 4 1 3 9 6 13 3 8 Bergama Belediyespor 7 3 3 1 11 8 12 3 9 Düzcespor 7 3 3 1 10 8 12 2 10 Alanya Kestelspor 9 3 3 3 14 14 12 0 11 Siirt İl Özel İdare 9 2 4 3 8 14 10 -6 12 Silivrispor 10 2 4 4 8 16 10 -8 13 Muğlaspor 8 1 3 4 6 10 6 -4 14 Kırıkkale Büyük Anadoluspor 8 1 3 4 9 16 6 -7 15 Karaköprü Belediyespor 7 1 3 3 4 12 6 -8 16 Sultanbeyli Bld. 10 1 2 7 5 15 5 -10 17 Kozan Spor FK 6 1 1 4 5 9 4 -4

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