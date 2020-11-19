2020-2021 Bayrampaşa Spor, 68 Aksaray Belediye Spor maç özeti, maç sonucu
TFF 3. Lig 4. Grup 10. hafta maçında Bayrampaşa Spor, 68 Aksaray Belediye Spor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.
TFF 3. Lig 4. Grup 10. hafta maçında Bayrampaşa Spor, 68 Aksaray Belediye Spor ile karşılaştı. maç 2-3 sona erdi. Bayrampaşa Spor ve 68 Aksaray Belediye Spor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.
TFF 3. Lig 4. Grup'da 10. hafta maçında Bayrampaşa Spor sahasında 68 Aksaray Belediye Spor ile 18.11.2020 13:00'da karşılaştı. Bayrampaşa Çetin Emeç - İstanbul - Bayrampaşa stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.
Peki Bayrampaşa Spor - 68 Aksaray Belediye Spor maçının skoru ne?
Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Bayrampaşa Çetin Emeç - İstanbul - Bayrampaşa stadyumunda oynanan maç 2-3 sona erdi.
Bayrampaşa Spor - 68 Aksaray Belediye Spor Maç Özetini İzlemek için Tıklayın
STADYUM BİLGİSİ
Bayrampaşa Çetin Emeç - İstanbul - Bayrampaşa
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
18.11.2020 13:00
MAÇIN HAKEMLERİ
Talha Öztürk(hakem), Kadir Beyaz(1. Yardımcı Hakem), Hasan Hüseyin Yazıcılar(2. Yardımcı Hakem), Berkay Ağış(dördüncü Hakem)
Bayrampaşa Spor İlk 11
1. Enes Ünal, 5. Nasrullah Dedemen, 20. Emincan Konuk, 8. Bünyamin Balat, 6. Erkam Develi, 70. Kerem Çalışkan, 4. Mustafa Kutay Pekşen, 17. Mehmet Kaan Türkmen, 10. Şahin Aygüneş, 75. Ahmet Enes Özer, 33. Mertkan Güneysu
Yedekler
41. Cengizhan Şarli, 22. Kemal Cingirt, 80. Mehmet Sefa Etöz, 32. Gökhan Yılmaz, 9. İsa Güler, 88. Yusuf Emre Alyaprak, 21. Mustafa Yılmaz
Teknik Sorumlu
İbrahim Tolgay Kerimoğlu
Goller
Kerem Çalışkan,33.dk (f), Şahin Aygüneş,45.dk (f)
Kartlar
Sarı Kart Kerem Çalışkan 17.dk, Sarı Kart Nasrullah Dedemen 69.dk
Oyundan Çıkanlar
Kerem Çalışkan 75.dk, Mehmet Kaan Türkmen 46.dk, Mustafa Kutay Pekşen 75.dk, Bünyamin Balat 62.dk
Oyuna Girenler
Yusuf Emre Alyaprak 75.dk, İsa Güler 46.dk, Gökhan Yılmaz 75.dk, Mustafa Yılmaz 62.dk
68 Aksaray Belediye Spor İlk 11
28. Mehmet Akif Önal, 5. Şevket Güngör, 6. Gürcan Gözüm, 10. Fatih Şerifoğlu, 14. Mehmet Atik, 37. Muhammet Taha Şahin, 60. Serkan Gürses, 66. Güney Tutcuoğlu, 68. İbrahim Konuksever, 77. Necmi Çoban, 91. Vehbi Furkan Yıldırım
Yedekler
25. Ömer Eleler, 4. Ömer Yıldırım, 7. Muzaffer Kahrıman, 8. Berkay Can, 9. Mustafa Apardı, 11. Hikmet Enes Etlik, 27. Ahmet Can Arık
Teknik Sorumlu
Cüneyt Tiryaki
Goller
Necmi Çoban,43.dk (f), Fatih Şerifoğlu,65.dk (f), Güney Tutcuoğlu,67.dk (f)
Kartlar
Sarı Kart İbrahim Konuksever 90.dk, Sarı Kart Mehmet Akif Önal 89.dk
Oyundan Çıkanlar
Fatih Şerifoğlu 90.dk, Güney Tutcuoğlu 90.dk, Serkan Gürses 75.dk, Muhammet Taha Şahin 66.dk
Oyuna Girenler
Mustafa Apardı 90.dk, Ahmet Can Arık 90.dk, Berkay Can 75.dk, Muzaffer Kahrıman 66.dk
Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|68 Aksaray Belediyespor
|8
|5
|3
|0
|11
|4
|18
|7
|2
|1954 Kelkit Bld.Spor
|10
|6
|0
|4
|12
|8
|18
|4
|3
|Bursa Yıldırımspor
|9
|5
|1
|3
|14
|6
|16
|8
|4
|52 Orduspor FK
|10
|3
|6
|1
|16
|9
|15
|7
|5
|Adıyaman 1954 SK
|8
|4
|3
|1
|11
|7
|15
|4
|6
|Bayrampaşa
|8
|4
|1
|3
|20
|11
|13
|9
|7
|Modafen
|8
|4
|1
|3
|9
|6
|13
|3
|8
|Bergama Belediyespor
|7
|3
|3
|1
|11
|8
|12
|3
|9
|Düzcespor
|7
|3
|3
|1
|10
|8
|12
|2
|10
|Alanya Kestelspor
|9
|3
|3
|3
|14
|14
|12
|0
|11
|Siirt İl Özel İdare
|9
|2
|4
|3
|8
|14
|10
|-6
|12
|Silivrispor
|10
|2
|4
|4
|8
|16
|10
|-8
|13
|Muğlaspor
|8
|1
|3
|4
|6
|10
|6
|-4
|14
|Kırıkkale Büyük Anadoluspor
|8
|1
|3
|4
|9
|16
|6
|-7
|15
|Karaköprü Belediyespor
|7
|1
|3
|3
|4
|12
|6
|-8
|16
|Sultanbeyli Bld.
|10
|1
|2
|7
|5
|15
|5
|-10
|17
|Kozan Spor FK
|6
|1
|1
|4
|5
|9
|4
|-4
Fikstür
|18.11.2020
|Alanya Kestelspor
|1-1
|52 Orduspor FK
|18.11.2020
|Silivrispor
|1-0
|Modafen
|18.11.2020
|Siirt İl Özel İdare
|1-3
|Bergama Belediyespor
|18.11.2020
|Kozan Spor FK
|P-P
|Muğlaspor
|18.11.2020
|Karaköprü Belediyespor
|0-1
|1954 Kelkit Bld.Spor
|18.11.2020
|Bursa Yıldırımspor
|3-0
|Sultanbeyli Bld.
|18.11.2020
|Bayrampaşa
|2-3
|68 Aksaray Belediyespor
|18.11.2020
|Adıyaman 1954 SK
|2-2
|Kırıkkale Büyük Anadoluspor
|18.11.2020
|Kestelspor
|52 Orduspor FK