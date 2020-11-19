2021 yılbaşı bileti ne zaman satışa çıkacak? Fiyatı ne kadar? Milli piyango büyük ikramiye 2021Türkiye'nin 2022 Dünya Kupası muhtemel rakipleri kimlerdir?Sokağa çıkma yasağından şehirlerarası seyahatler etkilenmeyecek19 Kasım spor manşetleri | Günün spor manşetleriGökhan Özen ve eski eşi Selen Sevigen arasında kriz giderek büyüyor!Sokağa çıkma yasağı ne zaman? Sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlayacak, kaçta bitecek son dakika?Adana’da 1 ton kaçak cinsel içerikli macun yakalandıTürkiye, Uluslar C Ligi'ne düştü!2020-2021 Silivrispor, Modafen maç özeti, maç sonucu2020-2021 Bayrampaşa Spor, 68 Aksaray Belediye Spor maç özeti, maç sonucu
İstanbul12 °C
  1. HABERLER
  2. SPOR
  3. 2020-2021 Bayrampaşa Spor, 68 Aksaray Belediye Spor maç özeti, maç sonucu

2020-2021 Bayrampaşa Spor, 68 Aksaray Belediye Spor maç özeti, maç sonucu

TFF 3. Lig 4. Grup 10. hafta maçında Bayrampaşa Spor, 68 Aksaray Belediye Spor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.

2020-2021 Bayrampaşa Spor, 68 Aksaray Belediye Spor maç özeti, maç sonucu

TFF 3. Lig 4. Grup 10. hafta maçında Bayrampaşa Spor, 68 Aksaray Belediye Spor ile karşılaştı. maç 2-3 sona erdi. Bayrampaşa Spor ve 68 Aksaray Belediye Spor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 3. Lig 4. Grup'da 10. hafta maçında Bayrampaşa Spor sahasında 68 Aksaray Belediye Spor ile 18.11.2020 13:00'da karşılaştı. Bayrampaşa Çetin Emeç - İstanbul - Bayrampaşa stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.

Peki  Bayrampaşa Spor - 68 Aksaray Belediye Spor maçının skoru ne?

Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Bayrampaşa Çetin Emeç - İstanbul - Bayrampaşa stadyumunda oynanan maç 2-3 sona erdi.

Bayrampaşa Spor - 68 Aksaray Belediye Spor Maç Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ
Bayrampaşa Çetin Emeç - İstanbul - Bayrampaşa

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
18.11.2020 13:00

MAÇIN HAKEMLERİ
Talha Öztürk(hakem), Kadir Beyaz(1. Yardımcı Hakem), Hasan Hüseyin Yazıcılar(2. Yardımcı Hakem), Berkay Ağış(dördüncü Hakem)

BAYRAMPAŞA SPORBayrampaşa Spor

Bayrampaşa Spor İlk 11
1. Enes Ünal, 5. Nasrullah Dedemen, 20. Emincan Konuk, 8. Bünyamin Balat, 6. Erkam Develi, 70. Kerem Çalışkan, 4. Mustafa Kutay Pekşen, 17. Mehmet Kaan Türkmen, 10. Şahin Aygüneş, 75. Ahmet Enes Özer, 33. Mertkan Güneysu

Yedekler
41. Cengizhan Şarli, 22. Kemal Cingirt, 80. Mehmet Sefa Etöz, 32. Gökhan Yılmaz, 9. İsa Güler, 88. Yusuf Emre Alyaprak, 21. Mustafa Yılmaz

Teknik Sorumlu
İbrahim Tolgay Kerimoğlu

Goller
Kerem Çalışkan,33.dk (f), Şahin Aygüneş,45.dk (f)

Kartlar
Sarı Kart Kerem Çalışkan 17.dk, Sarı Kart Nasrullah Dedemen 69.dk

Oyundan Çıkanlar
Kerem Çalışkan 75.dk, Mehmet Kaan Türkmen 46.dk, Mustafa Kutay Pekşen 75.dk, Bünyamin Balat 62.dk

Oyuna Girenler
Yusuf Emre Alyaprak 75.dk, İsa Güler 46.dk, Gökhan Yılmaz 75.dk, Mustafa Yılmaz 62.dk

68 AKSARAY BELEDİYE SPOR68 Aksaray Belediye Spor

68 Aksaray Belediye Spor İlk 11
28. Mehmet Akif Önal, 5. Şevket Güngör, 6. Gürcan Gözüm, 10. Fatih Şerifoğlu, 14. Mehmet Atik, 37. Muhammet Taha Şahin, 60. Serkan Gürses, 66. Güney Tutcuoğlu, 68. İbrahim Konuksever, 77. Necmi Çoban, 91. Vehbi Furkan Yıldırım

Yedekler
25. Ömer Eleler, 4. Ömer Yıldırım, 7. Muzaffer Kahrıman, 8. Berkay Can, 9. Mustafa Apardı, 11. Hikmet Enes Etlik, 27. Ahmet Can Arık

Teknik Sorumlu
Cüneyt Tiryaki

Goller
Necmi Çoban,43.dk (f), Fatih Şerifoğlu,65.dk (f), Güney Tutcuoğlu,67.dk (f)

Kartlar
Sarı Kart İbrahim Konuksever 90.dk, Sarı Kart Mehmet Akif Önal 89.dk

Oyundan Çıkanlar
Fatih Şerifoğlu 90.dk, Güney Tutcuoğlu 90.dk, Serkan Gürses 75.dk, Muhammet Taha Şahin 66.dk

Oyuna Girenler
Mustafa Apardı 90.dk, Ahmet Can Arık 90.dk, Berkay Can 75.dk, Muzaffer Kahrıman 66.dk

Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
168 Aksaray Belediyespor8530114187
21954 Kelkit Bld.Spor10604128184
3Bursa Yıldırımspor9513146168
452 Orduspor FK10361169157
5Adıyaman 1954 SK8431117154
6Bayrampaşa84132011139
7Modafen841396133
8Bergama Belediyespor7331118123
9Düzcespor7331108122
10Alanya Kestelspor93331414120
11Siirt İl Özel İdare924381410-6
12Silivrispor1024481610-8
13Muğlaspor81346106-4
14Kırıkkale Büyük Anadoluspor81349166-7
15Karaköprü Belediyespor71334126-8
16Sultanbeyli Bld.101275155-10
17Kozan Spor FK6114594-4

Fikstür

18.11.2020Alanya Kestelspor1-152 Orduspor FK
18.11.2020Silivrispor1-0Modafen
18.11.2020Siirt İl Özel İdare1-3Bergama Belediyespor
18.11.2020Kozan Spor FKP-PMuğlaspor
18.11.2020Karaköprü Belediyespor0-11954 Kelkit Bld.Spor
18.11.2020Bursa Yıldırımspor3-0Sultanbeyli Bld.
18.11.2020Bayrampaşa2-368 Aksaray Belediyespor
18.11.2020Adıyaman 1954 SK2-2Kırıkkale Büyük Anadoluspor
18.11.2020Kestelspor 52 Orduspor FK
Onur Çelik
Spor Editörü


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT