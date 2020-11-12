2020-2021 Bayrampaşa Spor, Sultanbeyli Belediye Spor maç özeti, maç sonucu

TFF 3. Lig 4. Grup 8. hafta maçında Bayrampaşa Spor, Sultanbeyli Belediye Spor ile karşılaştı. maç 1-2 sona erdi. Bayrampaşa Spor ve Sultanbeyli Belediye Spor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 3. Lig 4. Grup'da 8. hafta maçında Bayrampaşa Spor sahasında Sultanbeyli Belediye Spor ile 11.11.2020 13:00'da karşılaştı. Bayrampaşa Çetin Emeç - İstanbul - Bayrampaşa stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak. Peki Bayrampaşa Spor - Sultanbeyli Belediye Spor maçının skoru ne? Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Bayrampaşa Çetin Emeç - İstanbul - Bayrampaşa stadyumunda oynanan maç 1-2 sona erdi. Bayrampaşa Spor - Sultanbeyli Belediye Spor Maç Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ

Bayrampaşa Çetin Emeç - İstanbul - Bayrampaşa



MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

11.11.2020 13:00



MAÇIN HAKEMLERİ

Tolga Akbaba(hakem), Şafak Nalbantoğlu(1. Yardımcı Hakem), Cemal Can Çakır(2. Yardımcı Hakem), Esim Aydemir(dördüncü Hakem)

Bayrampaşa Spor

Bayrampaşa Spor İlk 11

1. Enes Ünal, 22. Kemal Cingirt, 5. Nasrullah Dedemen, 80. Mehmet Sefa Etöz, 9. İsa Güler, 8. Bünyamin Balat, 6. Erkam Develi, 70. Kerem Çalışkan, 4. Mustafa Kutay Pekşen, 21. Mustafa Yılmaz, 75. Ahmet Enes Özer



Yedekler

41. Cengizhan Şarli, 20. Emincan Konuk, 32. Gökhan Yılmaz, 17. Mehmet Kaan Türkmen, 11. İlkay İşler, 33. Mertkan Güneysu, 77. Ziya Şakar



Teknik Sorumlu

İbrahim Tolgay Kerimoğlu



Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

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Oyuna Girenler

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Sultanbeyli Belediye Spor

Sultanbeyli Belediye Spor İlk 11

1. İhsan Turgut Kırveli, 3. Salih Gevençli, 4. Mustafa Minnet, 5. Serhat Yeşilördek, 11. Samet Bulut, 23. Kadir Samet Eser, 52. Muhammet Enes Erdem, 55. İskender Can, 72. İlke Nelik, 25. Taner Yıldız, 61. Uğurcan Arslantürk



Yedekler

33. Ahmet Çolak, 8. Ertuğrul Çamlibel, 9. Okan Demir, 14. Mustafa Dündar, 19. Yunus Ensari, 29. Muhammet Yusuf Ocak, 20. Furkan Karabaş



Teknik Sorumlu

Haldun Yıldız



Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

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Oyuna Girenler

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Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 68 Aksaray Belediyespor 6 4 2 0 8 2 14 6 2 Adıyaman 1954 SK 6 4 2 0 9 4 14 5 3 Bayrampaşa 6 4 1 1 17 6 13 11 4 52 Orduspor FK 8 3 4 1 14 7 13 7 5 Bursa Yıldırımspor 7 4 0 3 10 5 12 5 6 1954 Kelkit Bld.Spor 8 4 0 4 9 7 12 2 7 Alanya Kestelspor 7 3 2 2 13 12 11 1 8 Modafen 6 3 1 2 8 5 10 3 9 Düzcespor 6 2 3 1 9 8 9 1 10 Siirt İl Özel İdare 7 2 3 2 7 11 9 -4 11 Bergama Belediyespor 5 2 2 1 7 6 8 1 12 Muğlaspor 8 1 3 4 6 10 6 -4 13 Silivrispor 8 1 3 4 6 15 6 -9 14 Kırıkkale Büyük Anadoluspor 7 1 2 4 7 14 5 -7 15 Karaköprü Belediyespor 5 1 2 2 3 10 5 -7 16 Kozan Spor FK 6 1 1 4 5 9 4 -4 17 Sultanbeyli Bld. 8 1 1 6 4 11 4 -7

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