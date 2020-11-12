Bursa Ankara yolu istikametinde korku dolu anlar yaşandıMotosikletin çarpmasıyla metrelerce savrulan kadın hayatını kaybettiSadakatsiz 6. bölüm izle | Sadakatsiz 11 Kasım izleAltın fiyatları adeta çakıldı! İşte 12 Kasım Perşembe altın fiyatları...Elektrik kesintisi 12 Kasım Perşembe 2020 BEDAŞSadakatsiz 6. bölüm full izle | Sadakatsiz 7. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?Üniversite öğrencisi Tuba’yı öldüren erkek arkadaşı tutuklandıBugün hangi maçlar var? 12 Kasım Perşembe maç programıEvde bakım parası yatan iller 12 Kasım | İşte evde bakım maaşı yatan iller güncel listeMurat Güloğlu kimdir? Nereli? Kaç yaşında? FOX'tan neden kovuldu? Murat Güloğlu'nun İlham Aliyev yorumu
İstanbul13 °C
  1. HABERLER
  2. SPOR
  3. 2020-2021 Bayrampaşa Spor, Sultanbeyli Belediye Spor maç özeti, maç sonucu

2020-2021 Bayrampaşa Spor, Sultanbeyli Belediye Spor maç özeti, maç sonucu

TFF 3. Lig 4. Grup 8. hafta maçında Bayrampaşa Spor, Sultanbeyli Belediye Spor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.

2020-2021 Bayrampaşa Spor, Sultanbeyli Belediye Spor maç özeti, maç sonucu

TFF 3. Lig 4. Grup 8. hafta maçında Bayrampaşa Spor, Sultanbeyli Belediye Spor ile karşılaştı. maç 1-2 sona erdi. Bayrampaşa Spor ve Sultanbeyli Belediye Spor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 3. Lig 4. Grup'da 8. hafta maçında Bayrampaşa Spor sahasında Sultanbeyli Belediye Spor ile 11.11.2020 13:00'da karşılaştı. Bayrampaşa Çetin Emeç - İstanbul - Bayrampaşa stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.

Peki  Bayrampaşa Spor - Sultanbeyli Belediye Spor maçının skoru ne?

Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Bayrampaşa Çetin Emeç - İstanbul - Bayrampaşa stadyumunda oynanan maç 1-2 sona erdi.

Bayrampaşa Spor - Sultanbeyli Belediye Spor Maç Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ
Bayrampaşa Çetin Emeç - İstanbul - Bayrampaşa

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
11.11.2020 13:00

MAÇIN HAKEMLERİ
Tolga Akbaba(hakem), Şafak Nalbantoğlu(1. Yardımcı Hakem), Cemal Can Çakır(2. Yardımcı Hakem), Esim Aydemir(dördüncü Hakem)

BAYRAMPAŞA SPORBayrampaşa Spor

Bayrampaşa Spor İlk 11
1. Enes Ünal, 22. Kemal Cingirt, 5. Nasrullah Dedemen, 80. Mehmet Sefa Etöz, 9. İsa Güler, 8. Bünyamin Balat, 6. Erkam Develi, 70. Kerem Çalışkan, 4. Mustafa Kutay Pekşen, 21. Mustafa Yılmaz, 75. Ahmet Enes Özer

Yedekler
41. Cengizhan Şarli, 20. Emincan Konuk, 32. Gökhan Yılmaz, 17. Mehmet Kaan Türkmen, 11. İlkay İşler, 33. Mertkan Güneysu, 77. Ziya Şakar

Teknik Sorumlu
İbrahim Tolgay Kerimoğlu

Goller
{homeGoal}

Kartlar
{homeCard}

Oyundan Çıkanlar
{homeOut}

Oyuna Girenler
{homeIn}

SULTANBEYLİ BELEDİYE SPORSultanbeyli Belediye Spor

Sultanbeyli Belediye Spor İlk 11
1. İhsan Turgut Kırveli, 3. Salih Gevençli, 4. Mustafa Minnet, 5. Serhat Yeşilördek, 11. Samet Bulut, 23. Kadir Samet Eser, 52. Muhammet Enes Erdem, 55. İskender Can, 72. İlke Nelik, 25. Taner Yıldız, 61. Uğurcan Arslantürk

Yedekler
33. Ahmet Çolak, 8. Ertuğrul Çamlibel, 9. Okan Demir, 14. Mustafa Dündar, 19. Yunus Ensari, 29. Muhammet Yusuf Ocak, 20. Furkan Karabaş

Teknik Sorumlu
Haldun Yıldız

Goller
{awayGoal}

Kartlar
{awayCard}

Oyundan Çıkanlar
{awayOut}

Oyuna Girenler
{awayIn}

Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
168 Aksaray Belediyespor642082146
2Adıyaman 1954 SK642094145
3Bayrampaşa64111761311
452 Orduspor FK8341147137
5Bursa Yıldırımspor7403105125
61954 Kelkit Bld.Spor840497122
7Alanya Kestelspor73221312111
8Modafen631285103
9Düzcespor62319891
10Siirt İl Özel İdare72327119-4
11Bergama Belediyespor52217681
12Muğlaspor81346106-4
13Silivrispor81346156-9
14Kırıkkale Büyük Anadoluspor71247145-7
15Karaköprü Belediyespor51223105-7
16Kozan Spor FK6114594-4
17Sultanbeyli Bld.81164114-7

Fikstür

10.11.2020Karaköprü Belediyespor1-152 Orduspor FK
11.11.2020Silivrispor1-168 Aksaray Belediyespor
11.11.2020Siirt İl Özel İdare2-11954 Kelkit Bld.Spor
11.11.2020Muğlaspor1-1Kırıkkale Büyük Anadoluspor
11.11.2020Adıyaman 1954 SKP-PBergama Belediyespor
11.11.2020Bayrampaşa1-2Sultanbeyli Bld.
11.11.2020Bursa Yıldırımspor2-0Düzcespor
11.11.2020Kozan Spor FKP-PModafen
Onur Çelik
Spor Editörü


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT