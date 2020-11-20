2020-2021 Belediye Derince Spor 0 - 1 Fatsa Belediyespor / Maç Özeti

TFF 3. Lig 1. Grup 10. hafta maçında Belediye Derince Spor, Fatsa Belediyespor ile karşılaştı. maç 0-1 sona erdi. Belediye Derince Spor ve Fatsa Belediyespor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 3. Lig 1. Grup'da 10. hafta maçında Belediye Derince Spor sahasında Fatsa Belediyespor ile 19.11.2020 13:00'da karşılaştı. Belediye Derincespor Doğal Çim Stadyumu - Kocaeli stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak. Peki Belediye Derince Spor - Fatsa Belediyespor maçının skoru ne?

Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Belediye Derincespor Doğal Çim Stadyumu - Kocaeli stadyumunda oynanan maç 0-1 sona erdi. Belediye Derince Spor - Fatsa Belediyespor Maç Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ

Belediye Derincespor Doğal Çim Stadyumu - Kocaeli



MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

19.11.2020 13:00



MAÇIN HAKEMLERİ

Yusuf Aydın(hakem), Sezgin Altun(1. Yardımcı Hakem), İsmail Emre(2. Yardımcı Hakem), Muhammet Çalışkan(dördüncü Hakem)

Belediye Derince Spor

Belediye Derince Spor İlk 11

1. Yunus Emre Genç, 5. Sercan Uslu, 8. Rıdvan Aykan, 11. Melih İnan, 17. Gökhan Günel, 21. Mehmet Bağlı, 28. Muhammed Enes Yılmaz, 52. Doğancan Aynacı, 53. Sinan Morgil, 61. Mehmet Tosun, 97. Muhammet Fatih Yıldırım



Yedekler

23. Volkan Mert Korkmaz, 4. Osman Kerem Akyol, 10. Bertuğ Başdemir, 39. Tayfur Emre Yılmaz, 41. Bahtiyar Yıldırım, 45. Mesut Can Tunalı, 99. Kubilay Serbest



Teknik Sorumlu

Bülent Batırman



Goller

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Kartlar

Sarı Kart Mehmet Bağlı 57.dk, Sarı Kart Tayfur Emre Yılmaz 86.dk, Sarı Kart Muhammet Fatih Yıldırım 80.dk



Oyundan Çıkanlar

Gökhan Günel 53.dk, Mehmet Tosun 62.dk, Muhammed Enes Yılmaz 78.dk, Melih İnan 78.dk



Oyuna Girenler

Bahtiyar Yıldırım 53.dk, Tayfur Emre Yılmaz 62.dk, Bertuğ Başdemir 78.dk, Kubilay Serbest 78.dk

Fatsa Belediyespor

Fatsa Belediyespor İlk 11

1. Ömürcan Çavuşoğlu, 3. Gökhan Açıkgöz, 4. Enver Yıldız, 5. Rıdvan Sönmez, 10. İsmail Bulut, 11. Mehmet Seçme, 14. Doğukan Bulut, 17. Fatih Arat, 23. Emre Usta, 47. Muhammed Burak Çelik, 99. Bilal Can İner



Yedekler

75. Kadir Balcı, 6. Emrah Günaydın, 7. Haci Şükrü Çiçek, 8. Onur Hafızoğlu, 21. Kemal Bolat, 77. Sinan Yazıcı, 92. Tevfik Doğukan Pala



Teknik Sorumlu

Murathan Karagöl



Goller

Enver Yıldız,63.dk (h)



Kartlar

Sarı Kart Ömürcan Çavuşoğlu 90+4.dk, Sarı Kart Haci Şükrü Çiçek 85.dk, Sarı Kart Mehmet Seçme 72.dk, Sarı Kart Gökhan Açıkgöz 38.dk, Sarı Kart Emre Usta 57.dk



Oyundan Çıkanlar

Fatih Arat 90+2.dk, İsmail Bulut 73.dk, Mehmet Seçme 73.dk, Emre Usta 90+2.dk, Bilal Can İner 82.dk



Oyuna Girenler

Tevfik Doğukan Pala 90+2.dk, Sinan Yazıcı 73.dk, Haci Şükrü Çiçek 73.dk, Onur Hafızoğlu 90+2.dk, Emrah Günaydın 82.dk

Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Diyarbekirspor 10 8 1 1 12 3 25 9 2 1928 Bucaspor 10 7 1 2 21 8 22 13 3 Arnavutköy Belediye 9 5 2 2 10 7 17 3 4 Fatsa Belediyespor 10 5 2 3 10 8 17 2 5 Edirnespor 10 5 1 4 15 13 16 2 6 Artvin Hopaspor 10 5 1 4 17 18 16 -1 7 Yeşilyurt Belediyespor 9 4 2 3 13 8 14 5 8 Belediye Derincespor 10 3 5 2 10 8 14 2 9 Ofspor 8 3 3 2 13 12 12 1 10 Çankaya FK 8 4 0 4 8 8 12 0 11 Nevşehir Belediyespor 10 3 2 5 8 11 11 -3 12 Payasspor 10 2 3 5 12 14 9 -2 13 Kızılcabölükspor 10 2 3 5 11 15 9 -4 14 1877 Alemdağspor 10 2 3 5 10 18 9 -8 15 Antalya Kemerspor 10 1 4 5 9 15 7 -6 16 Manisaspor 10 0 3 7 5 18 3 -13

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