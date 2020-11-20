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2020-2021 Belediye Derince Spor 0 - 1 Fatsa Belediyespor / Maç Özeti

2020-2021 TFF 3. Lig 1. Grup 10. hafta maçında Belediye Derince Spor, Fatsa Belediyespor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.

2020-2021 Belediye Derince Spor 0 - 1 Fatsa Belediyespor / Maç Özeti

TFF 3. Lig 1. Grup 10. hafta maçında Belediye Derince Spor, Fatsa Belediyespor ile karşılaştı. maç 0-1 sona erdi. Belediye Derince Spor ve Fatsa Belediyespor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 3. Lig 1. Grup'da 10. hafta maçında Belediye Derince Spor sahasında Fatsa Belediyespor ile 19.11.2020 13:00'da karşılaştı. Belediye Derincespor Doğal Çim Stadyumu - Kocaeli stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.

Peki  Belediye Derince Spor - Fatsa Belediyespor maçının skoru ne?
Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Belediye Derincespor Doğal Çim Stadyumu - Kocaeli stadyumunda oynanan maç 0-1 sona erdi.

Belediye Derince Spor - Fatsa Belediyespor Maç Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ
Belediye Derincespor Doğal Çim Stadyumu - Kocaeli

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
19.11.2020 13:00

MAÇIN HAKEMLERİ
Yusuf Aydın(hakem), Sezgin Altun(1. Yardımcı Hakem), İsmail Emre(2. Yardımcı Hakem), Muhammet Çalışkan(dördüncü Hakem)

BELEDİYE DERİNCE SPORBelediye Derince Spor

Belediye Derince Spor İlk 11
1. Yunus Emre Genç, 5. Sercan Uslu, 8. Rıdvan Aykan, 11. Melih İnan, 17. Gökhan Günel, 21. Mehmet Bağlı, 28. Muhammed Enes Yılmaz, 52. Doğancan Aynacı, 53. Sinan Morgil, 61. Mehmet Tosun, 97. Muhammet Fatih Yıldırım

Yedekler
23. Volkan Mert Korkmaz, 4. Osman Kerem Akyol, 10. Bertuğ Başdemir, 39. Tayfur Emre Yılmaz, 41. Bahtiyar Yıldırım, 45. Mesut Can Tunalı, 99. Kubilay Serbest

Teknik Sorumlu
Bülent Batırman

Goller
{homeGoal}

Kartlar
Sarı Kart Mehmet Bağlı 57.dk, Sarı Kart Tayfur Emre Yılmaz 86.dk, Sarı Kart Muhammet Fatih Yıldırım 80.dk

Oyundan Çıkanlar
Gökhan Günel 53.dk, Mehmet Tosun 62.dk, Muhammed Enes Yılmaz 78.dk, Melih İnan 78.dk

Oyuna Girenler
Bahtiyar Yıldırım 53.dk, Tayfur Emre Yılmaz 62.dk, Bertuğ Başdemir 78.dk, Kubilay Serbest 78.dk

FATSA BELEDİYESPORFatsa Belediyespor

Fatsa Belediyespor İlk 11
1. Ömürcan Çavuşoğlu, 3. Gökhan Açıkgöz, 4. Enver Yıldız, 5. Rıdvan Sönmez, 10. İsmail Bulut, 11. Mehmet Seçme, 14. Doğukan Bulut, 17. Fatih Arat, 23. Emre Usta, 47. Muhammed Burak Çelik, 99. Bilal Can İner

Yedekler
75. Kadir Balcı, 6. Emrah Günaydın, 7. Haci Şükrü Çiçek, 8. Onur Hafızoğlu, 21. Kemal Bolat, 77. Sinan Yazıcı, 92. Tevfik Doğukan Pala

Teknik Sorumlu
Murathan Karagöl

Goller
Enver Yıldız,63.dk (h)

Kartlar
Sarı Kart Ömürcan Çavuşoğlu 90+4.dk, Sarı Kart Haci Şükrü Çiçek 85.dk, Sarı Kart Mehmet Seçme 72.dk, Sarı Kart Gökhan Açıkgöz 38.dk, Sarı Kart Emre Usta 57.dk

Oyundan Çıkanlar
Fatih Arat 90+2.dk, İsmail Bulut 73.dk, Mehmet Seçme 73.dk, Emre Usta 90+2.dk, Bilal Can İner 82.dk

Oyuna Girenler
Tevfik Doğukan Pala 90+2.dk, Sinan Yazıcı 73.dk, Haci Şükrü Çiçek 73.dk, Onur Hafızoğlu 90+2.dk, Emrah Günaydın 82.dk

Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Diyarbekirspor10811123259
21928 Bucaspor107122182213
3Arnavutköy Belediye9522107173
4Fatsa Belediyespor10523108172
5Edirnespor105141513162
6Artvin Hopaspor10514171816-1
7Yeşilyurt Belediyespor9423138145
8Belediye Derincespor10352108142
9Ofspor83321312121
10Çankaya FK840488120
11Nevşehir Belediyespor1032581111-3
12Payasspor1023512149-2
13Kızılcabölükspor1023511159-4
141877 Alemdağspor1023510189-8
15Antalya Kemerspor101459157-6
16Manisaspor100375183-13

Fikstür

19.11.20201928 Bucaspor3-0Kızılcabölükspor
19.11.20201877 Alemdağspor2-1Nevşehir Belediyespor
19.11.2020Payasspor2-3Artvin Hopaspor
19.11.2020Ofspor1-1Kemerspor 2003
19.11.2020Manisaspor0-3Yeşilyurt Belediyespor
19.11.2020Diyarbekirspor1-0Edirnespor
19.11.2020Belediye Derincespor0-1Fatsa Belediyespor
19.11.2020Arnavutköy BelediyeP-PÇankaya FK
Onur Çelik
Spor Editörü


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