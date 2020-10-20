2020-2021 Bergama Belediyespor, Kırıkkale Büyük Anadolu Spor maç özeti, maç sonucu

TFF 3. Lig 4. Grup 5. hafta maçında Bergama Belediyespor, Kırıkkale Büyük Anadolu Spor ile karşılaştı. maç 4-1 sona erdi. Bergama Belediyespor ve Kırıkkale Büyük Anadolu Spor taraftarlar maç sonucu'nu, puan durumunu ve maçın özeti'ni merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 3. Lig 4. Grup'te 5. hafta maçında Bergama Belediyespor sahasında Kırıkkale Büyük Anadolu Spor ile 17.10.2020 15:00'da karşılaştı. Bergama 14 Eylül - İzmir stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak. Peki Bergama Belediyespor - Kırıkkale Büyük Anadolu Spor maçının skoru ne? Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Bergama 14 Eylül - İzmir stadyumunda oynanan maç 4-1 sona erdi.

STADYUM BİLGİSİ

Bergama 14 Eylül - İzmir



MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

17.10.2020 15:00



MAÇIN HAKEMLERİ

Bayram Başkan(hakem), Burak Gültek(1. Yardımcı Hakem), Ulaş Çelik(2. Yardımcı Hakem), Mustafa İnan(dördüncü Hakem)

Bergama Belediyespor

Bergama Belediyespor İlk 11

1. Ogün Karakaya, 17. Volkan Özcan, 20. Murat Cömert, 22. Ali Aydın, 61. Halil İbrahim Mızrap, 42. Oğuzhan Nemli, 8. Halil Yılmaz, 10. Emre Pehlivan, 70. Fatih Özçelik, 9. Ali Öztürk, 57. Barış Güner



Yedekler

34. Süleyman Kasap, 23. Egemen Zengin, 99. Mustafa Yılmaz, 7. Halil İbrahim Kaya, 11. Ömer Kuşan, 53. Ahmet Mumin Papaker, 15. Furkan Kopuz



Teknik Sorumlu

Kamil Behram Üstün



Goller

Volkan Özcan,45+2.dk (f), Ali Öztürk,63.dk (h), Ömer Kuşan,78.dk (f), Halil İbrahim Kaya,90+7.dk (f)



Kartlar

Sarı Kart Volkan Özcan 65.dk, Sarı Kart Ali Öztürk 52.dk, Sarı Kart Oğuzhan Nemli 50.dk



Oyundan Çıkanlar

Ali Aydın 80.dk, Ali Öztürk 88.dk, Fatih Özçelik 71.dk, Emre Pehlivan 46.dk, Barış Güner 46.dk



Oyuna Girenler

Furkan Kopuz 80.dk, Halil İbrahim Kaya 88.dk, Ahmet Mumin Papaker 71.dk, Mustafa Yılmaz 46.dk, Ömer Kuşan 46.dk

Kırıkkale Büyük Anadolu Spor

Kırıkkale Büyük Anadolu Spor İlk 11

53. İlker Günay, 55. Bünyamin Başar, 25. Hasan Akdemir, 24. Necmican Cebeci, 18. Hüseyin Erol, 6. Buğra Şahiner, 8. Ayhan Gürbüz, 10. Ali Helvacı, 99. Mehmet Berke Yanmaz, 9. Aykut Çift, 20. İbrahim Kongur



Yedekler

97. Emrullah Avaşar, 32. Doğukan Subaşı, 7. Mücahit Haktan Karabulut, 67. Hakan Arat, 62. Özkan Yiğiter, 3. Cengizhan Çanga, 23. Mehmet Bozcan



Teknik Sorumlu

Hasan Basri Kara



Goller

Ali Helvacı,9.dk (f)



Kartlar

Sarı Kart Hasan Akdemir 64.dk, Sarı Kart İlker Günay 21.dk, Sarı Kart Bünyamin Başar 60.dk



Oyundan Çıkanlar

Hüseyin Erol 26.dk, Hasan Akdemir 85.dk, Ali Helvacı 57.dk, İbrahim Kongur 85.dk, Buğra Şahiner 57.dk



Oyuna Girenler

Cengizhan Çanga 26.dk, Doğukan Subaşı 85.dk, Hakan Arat 57.dk, Mücahit Haktan Karabulut 85.dk, Özkan Yiğiter 57.dk

Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Adıyaman 1954 SK 5 3 2 0 8 4 11 4 2 52 Orduspor FK 5 3 1 1 13 6 10 7 3 68 Aksaray Belediyespor 4 3 1 0 6 1 10 5 4 Bayrampaşa 3 3 0 0 12 3 9 9 5 Modafen 4 3 0 1 7 3 9 4 6 Bursa Yıldırımspor 5 3 0 2 6 2 9 4 7 Düzcespor 5 2 3 0 9 6 9 3 8 1954 Kelkit Bld.Spor 5 3 0 2 6 4 9 2 9 Kestelspor 5 2 2 1 10 9 8 1 10 Bergama Belediyespor 4 2 1 1 6 5 7 1 11 Kozan Spor FK 5 1 1 3 5 8 4 -3 12 Kırıkkale Büyük Anadoluspor 5 1 0 4 6 13 3 -7 13 Siirt İl Özel İdare 3 0 2 1 3 6 2 -3 14 Silivrispor 5 0 2 3 4 12 2 -8 15 Muğlaspor 5 0 1 4 2 7 1 -5 16 Sultanbeyli Bld. 5 0 1 4 2 8 1 -6 17 Karaköprü Belediyespor 3 0 1 2 1 9 1 -8

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