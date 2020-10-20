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2020-2021 Bergama Belediyespor, Kırıkkale Büyük Anadolu Spor maç özeti, maç sonucu

TFF 3. Lig 4. Grup 5. hafta maçında Bergama Belediyespor, Kırıkkale Büyük Anadolu Spor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.

2020-2021 Bergama Belediyespor, Kırıkkale Büyük Anadolu Spor maç özeti, maç sonucu

TFF 3. Lig 4. Grup 5. hafta maçında Bergama Belediyespor, Kırıkkale Büyük Anadolu Spor ile karşılaştı. maç 4-1 sona erdi. Bergama Belediyespor ve Kırıkkale Büyük Anadolu Spor taraftarlar maç sonucu'nu, puan durumunu ve maçın özeti'ni merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 3. Lig 4. Grup'te 5. hafta maçında Bergama Belediyespor sahasında Kırıkkale Büyük Anadolu Spor ile 17.10.2020 15:00'da karşılaştı. Bergama 14 Eylül - İzmir stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.

Peki  Bergama Belediyespor - Kırıkkale Büyük Anadolu Spor maçının skoru ne?

Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Bergama 14 Eylül - İzmir stadyumunda oynanan maç 4-1 sona erdi.

STADYUM BİLGİSİ
Bergama 14 Eylül - İzmir

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
17.10.2020 15:00

MAÇIN HAKEMLERİ
Bayram Başkan(hakem), Burak Gültek(1. Yardımcı Hakem), Ulaş Çelik(2. Yardımcı Hakem), Mustafa İnan(dördüncü Hakem)

BERGAMA BELEDİYESPORBergama Belediyespor

Bergama Belediyespor İlk 11
1. Ogün Karakaya, 17. Volkan Özcan, 20. Murat Cömert, 22. Ali Aydın, 61. Halil İbrahim Mızrap, 42. Oğuzhan Nemli, 8. Halil Yılmaz, 10. Emre Pehlivan, 70. Fatih Özçelik, 9. Ali Öztürk, 57. Barış Güner

Yedekler
34. Süleyman Kasap, 23. Egemen Zengin, 99. Mustafa Yılmaz, 7. Halil İbrahim Kaya, 11. Ömer Kuşan, 53. Ahmet Mumin Papaker, 15. Furkan Kopuz

Teknik Sorumlu
Kamil Behram Üstün

Goller
Volkan Özcan,45+2.dk (f), Ali Öztürk,63.dk (h), Ömer Kuşan,78.dk (f), Halil İbrahim Kaya,90+7.dk (f)

Kartlar
Sarı Kart Volkan Özcan 65.dk, Sarı Kart Ali Öztürk 52.dk, Sarı Kart Oğuzhan Nemli 50.dk

Oyundan Çıkanlar
Ali Aydın 80.dk, Ali Öztürk 88.dk, Fatih Özçelik 71.dk, Emre Pehlivan 46.dk, Barış Güner 46.dk

Oyuna Girenler
Furkan Kopuz 80.dk, Halil İbrahim Kaya 88.dk, Ahmet Mumin Papaker 71.dk, Mustafa Yılmaz 46.dk, Ömer Kuşan 46.dk

KIRIKKALE BÜYÜK ANADOLU SPORKırıkkale Büyük Anadolu Spor

Kırıkkale Büyük Anadolu Spor İlk 11
53. İlker Günay, 55. Bünyamin Başar, 25. Hasan Akdemir, 24. Necmican Cebeci, 18. Hüseyin Erol, 6. Buğra Şahiner, 8. Ayhan Gürbüz, 10. Ali Helvacı, 99. Mehmet Berke Yanmaz, 9. Aykut Çift, 20. İbrahim Kongur

Yedekler
97. Emrullah Avaşar, 32. Doğukan Subaşı, 7. Mücahit Haktan Karabulut, 67. Hakan Arat, 62. Özkan Yiğiter, 3. Cengizhan Çanga, 23. Mehmet Bozcan

Teknik Sorumlu
Hasan Basri Kara

Goller
Ali Helvacı,9.dk (f)

Kartlar
Sarı Kart Hasan Akdemir 64.dk, Sarı Kart İlker Günay 21.dk, Sarı Kart Bünyamin Başar 60.dk

Oyundan Çıkanlar
Hüseyin Erol 26.dk, Hasan Akdemir 85.dk, Ali Helvacı 57.dk, İbrahim Kongur 85.dk, Buğra Şahiner 57.dk

Oyuna Girenler
Cengizhan Çanga 26.dk, Doğukan Subaşı 85.dk, Hakan Arat 57.dk, Mücahit Haktan Karabulut 85.dk, Özkan Yiğiter 57.dk

Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Adıyaman 1954 SK532084114
252 Orduspor FK5311136107
368 Aksaray Belediyespor431061105
4Bayrampaşa330012399
5Modafen43017394
6Bursa Yıldırımspor53026294
7Düzcespor52309693
81954 Kelkit Bld.Spor53026492
9Kestelspor522110981
10Bergama Belediyespor42116571
11Kozan Spor FK5113584-3
12Kırıkkale Büyük Anadoluspor51046133-7
13Siirt İl Özel İdare3021362-3
14Silivrispor50234122-8
15Muğlaspor5014271-5
16Sultanbeyli Bld.5014281-6
17Karaköprü Belediyespor3012191-8

Fikstür

17.10.202068 Aksaray Belediyespor1-0Muğlaspor
17.10.20201954 Kelkit Bld.Spor2-0Kozan Spor FK
17.10.2020Sultanbeyli Bld.1-3Adıyaman 1954 SK
17.10.2020Kestelspor3-4Bayrampaşa
17.10.2020Düzcespor2-2Siirt İl Özel İdare
17.10.2020Bursa Yıldırımspor1-0Karaköprü Belediyespor
17.10.2020Bergama Belediyespor4-1Kırıkkale Büyük Anadoluspor
18.10.202052 Orduspor FK5-0Silivrispor


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