2020-2021 Bergama Belediyespor, Silivrispor maç özeti, maç sonucu

TFF 3. Lig 4. Grup 9. hafta maçında Bergama Belediyespor, Silivrispor ile karşılaştı. maç 1-1 sona erdi. Bergama Belediyespor ve Silivrispor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 3. Lig 4. Grup'da 9. hafta maçında Bergama Belediyespor sahasında Silivrispor ile 14.11.2020 13:00'da karşılaştı. Bergama 14 Eylül - İzmir stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak. Peki Bergama Belediyespor - Silivrispor maçının skoru ne? Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Bergama 14 Eylül - İzmir stadyumunda oynanan maç 1-1 sona erdi. Bergama Belediyespor - Silivrispor Maç Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ

Bergama 14 Eylül - İzmir



MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

14.11.2020 13:00



MAÇIN HAKEMLERİ

R.alkım Aksoy(hakem), Hakan Erkan(1. Yardımcı Hakem), Mustafa Tosun(2. Yardımcı Hakem), Muhammed Mehmetcan Söylemez(dördüncü Hakem)

Bergama Belediyespor

Bergama Belediyespor İlk 11

1. Ogün Karakaya, 23. Egemen Zengin, 17. Volkan Özcan, 15. Furkan Kopuz, 61. Halil İbrahim Mızrap, 53. Ahmet Mumin Papaker, 10. Emre Pehlivan, 57. Barış Güner, 70. Fatih Özçelik, 8. Halil Yılmaz, 9. Ali Öztürk



Yedekler

34. Süleyman Kasap, 42. Oğuzhan Nemli, 35. Mehmet Can Kocabaş, 4. Mustafa Mert Kiraz, 7. Halil İbrahim Kaya, 11. Ömer Kuşan, 60. Batuhan Türk



Teknik Sorumlu

Kamil Behram Üstün



Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

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Oyuna Girenler

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Silivrispor

Silivrispor İlk 11

13. Alper Kağan Çakır, 58. Bülent Demir, 54. Emre Sofuoğlu, 75. Gökhan Göksu, 6. Hakan Sayar, 4. Mehmet Albayrak, 70. Muhammet Sait Özvardar, 35. Mücahit Karagöz, 22. Oğuz Yavuz, 5. Sercan Besler, 17. Tufan Deniz Gelen



Yedekler

36. Berkcan İplikci, 55. Ardahan Gündoğdu, 23. Cankat Algür, 21. Hasan Demirkan, 11. Murat Berk Çolak, 37. Ömer Faruk Acı, 42. Şehmus Aslan



Teknik Sorumlu

Sertan Güriz



Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

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Oyuna Girenler

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Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 68 Aksaray Belediyespor 7 4 3 0 8 2 15 6 2 1954 Kelkit Bld.Spor 9 5 0 4 11 8 15 3 3 52 Orduspor FK 9 3 5 1 15 8 14 7 4 Adıyaman 1954 SK 7 4 2 1 9 5 14 4 5 Bayrampaşa 7 4 1 2 18 8 13 10 6 Bursa Yıldırımspor 8 4 1 3 11 6 13 5 7 Modafen 7 4 1 2 9 5 13 4 8 Düzcespor 7 3 3 1 10 8 12 2 9 Alanya Kestelspor 8 3 2 3 13 13 11 0 10 Siirt İl Özel İdare 8 2 4 2 7 11 10 -4 11 Bergama Belediyespor 6 2 3 1 8 7 9 1 12 Silivrispor 9 1 4 4 7 16 7 -9 13 Muğlaspor 8 1 3 4 6 10 6 -4 14 Karaköprü Belediyespor 6 1 3 2 4 11 6 -7 15 Kırıkkale Büyük Anadoluspor 7 1 2 4 7 14 5 -7 16 Sultanbeyli Bld. 9 1 2 6 5 12 5 -7 17 Kozan Spor FK 6 1 1 4 5 9 4 -4

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