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2020-2021 Bergama Belediyespor, Silivrispor maç özeti, maç sonucu

TFF 3. Lig 4. Grup 9. hafta maçında Bergama Belediyespor, Silivrispor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.

2020-2021 Bergama Belediyespor, Silivrispor maç özeti, maç sonucu

TFF 3. Lig 4. Grup 9. hafta maçında Bergama Belediyespor, Silivrispor ile karşılaştı. maç 1-1 sona erdi. Bergama Belediyespor ve Silivrispor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 3. Lig 4. Grup'da 9. hafta maçında Bergama Belediyespor sahasında Silivrispor ile 14.11.2020 13:00'da karşılaştı. Bergama 14 Eylül - İzmir stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.

Peki  Bergama Belediyespor - Silivrispor maçının skoru ne?

Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Bergama 14 Eylül - İzmir stadyumunda oynanan maç 1-1 sona erdi.

Bergama Belediyespor - Silivrispor Maç Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ
Bergama 14 Eylül - İzmir

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
14.11.2020 13:00

MAÇIN HAKEMLERİ
R.alkım Aksoy(hakem), Hakan Erkan(1. Yardımcı Hakem), Mustafa Tosun(2. Yardımcı Hakem), Muhammed Mehmetcan Söylemez(dördüncü Hakem)

BERGAMA BELEDİYESPORBergama Belediyespor

Bergama Belediyespor İlk 11
1. Ogün Karakaya, 23. Egemen Zengin, 17. Volkan Özcan, 15. Furkan Kopuz, 61. Halil İbrahim Mızrap, 53. Ahmet Mumin Papaker, 10. Emre Pehlivan, 57. Barış Güner, 70. Fatih Özçelik, 8. Halil Yılmaz, 9. Ali Öztürk

Yedekler
34. Süleyman Kasap, 42. Oğuzhan Nemli, 35. Mehmet Can Kocabaş, 4. Mustafa Mert Kiraz, 7. Halil İbrahim Kaya, 11. Ömer Kuşan, 60. Batuhan Türk

Teknik Sorumlu
Kamil Behram Üstün

Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
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Oyuna Girenler
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SİLİVRİSPORSilivrispor

Silivrispor İlk 11
13. Alper Kağan Çakır, 58. Bülent Demir, 54. Emre Sofuoğlu, 75. Gökhan Göksu, 6. Hakan Sayar, 4. Mehmet Albayrak, 70. Muhammet Sait Özvardar, 35. Mücahit Karagöz, 22. Oğuz Yavuz, 5. Sercan Besler, 17. Tufan Deniz Gelen

Yedekler
36. Berkcan İplikci, 55. Ardahan Gündoğdu, 23. Cankat Algür, 21. Hasan Demirkan, 11. Murat Berk Çolak, 37. Ömer Faruk Acı, 42. Şehmus Aslan

Teknik Sorumlu
Sertan Güriz

Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
{awayOut}

Oyuna Girenler
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Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
168 Aksaray Belediyespor743082156
21954 Kelkit Bld.Spor9504118153
352 Orduspor FK9351158147
4Adıyaman 1954 SK742195144
5Bayrampaşa74121881310
6Bursa Yıldırımspor8413116135
7Modafen741295134
8Düzcespor7331108122
9Alanya Kestelspor83231313110
10Siirt İl Özel İdare824271110-4
11Bergama Belediyespor62318791
12Silivrispor91447167-9
13Muğlaspor81346106-4
14Karaköprü Belediyespor61324116-7
15Kırıkkale Büyük Anadoluspor71247145-7
16Sultanbeyli Bld.91265125-7
17Kozan Spor FK6114594-4

Fikstür

14.11.2020Modafen1-0Adıyaman 1954 SK
14.11.202068 Aksaray Belediyespor0-0Siirt İl Özel İdare
14.11.202052 Orduspor FK1-1Bursa Yıldırımspor
14.11.20201954 Kelkit Bld.Spor2-1Bayrampaşa
14.11.2020Sultanbeyli Bld.1-1Karaköprü Belediyespor
14.11.2020Düzcespor1-0Kestelspor
14.11.2020Bergama Belediyespor1-1Silivrispor
27.12.2020Kırıkkale Büyük Anadoluspor Kozan Spor FK
Onur Çelik
Spor Editörü


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