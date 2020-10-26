2020-2021 Beypiliç Boluspor, Menemen Spor maç özeti, maç sonucu
2020-2021 TFF 1. Lig 6. hafta maçında Beypiliç Boluspor, Menemen Spor ile karşılaştı. Maç özeti ve maçın sonucunu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.
TFF 1. Lig 6. hafta maçında Beypiliç Boluspor, Menemen Spor ile karşılaştı. maç 0-0 sona erdi. Beypiliç Boluspor ve Menemen Spor taraftarlar maç sonucu'nu, puan durumunu ve maçın özeti'ni merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.
TFF 1. Lig'te 6. hafta maçında Beypiliç Boluspor sahasında Menemen Spor ile 26.10.2020 19:00'da karşılaştı. Bolu Atatürk stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.
Beypiliç Boluspor - Menemen Spor maçı kaç kaç bitti? Maç Sonucu
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Beypiliç Boluspor Menemen Spor Maçının Künyesi
STADYUM BİLGİSİ
Bolu Atatürk
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
26.10.2020 19:00
MAÇIN HAKEMLERİ
Murat Erdoğan(hakem), Gökhan Memişoğlu(1. Yardımcı Hakem), Mehmet Şengül(2. Yardımcı Hakem), Onur Bingöl(dördüncü Hakem)
Beypiliç Boluspor İlk 11
25. Orlando Mosquera, 2. Kerim Alıcı, 7. Melih Okutan, 8. Bekir Yılmaz, 48. Mertan Caner Öztürk, 17. Nemanja Mıhajlovıc, 33. Muhammed Bayır, 35. Alican Özfesli, 14. Marlon Mateus Da Sılva, 61. Aykut Demir, 86. Burak Bekaroğlu
Yedekler
29. Ömer Alıcı, 21. Araz Abdullayev, 10. Gökhan Sazdağı, 13. Oğuzhan Berber, 50. Ali Keten, 18. Muhammet Arslantaş, 23. Muhammed Gümüşkaya, 9. Rydell Romano Poepon, 6. Burak Asan
Teknik Sorumlu
Reha Kemal Erginer
Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
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Oyuna Girenler
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Menemen Spor İlk 11
1. Gentıan Selmanı, 3. Emre Batuhan Adıgüzel, 21. Ömer Şahbaş, 10. Taşkın Çalış, 11. Anane Tıdjanı, 12. Sıkıru Okanlawon Olatunbosun, 27. Şeref Özcan, 52. Tayfun Aydoğan, 61. Ibrahım Akanbı Rasheed, 66. Davıd Domgjonas, 88. Rıdvan Koçak
Yedekler
33. Amir Güren, 2. Yusuf Talum, 6. Ibrahım Alhassan Adamu, 7. Murat Elkatmış, 14. Bekir Can Sönmez, 4. Furkan Bayır, 22. Cem Çelik, 23. Berkan İbrahim Çakır, 28. Burak Albayrak, 54. Kubilay Türk Yılmaz
Teknik Sorumlu
Dilaver Mutlu
Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
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Oyuna Girenler
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TFF 1. Lig 6.hafta Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
TFF 1. Lig 6.Hafta Fikstür
|20.10.2020
|Eskişehirspor
|0-1
|Samsunspor
|20.10.2020
|Ankara Keçiörengücü
|1-0
|Bandırmaspor
|21.10.2020
|Balıkesirspor
|0-0
|Boluspor
|21.10.2020
|Altınordu
|2-1
|Altay
|21.10.2020
|Giresunspor
|4-3
|Adanaspor
|21.10.2020
|Adana Demirspor
|4-2
|Ümraniyespor
|22.10.2020
|İstanbulspor
|2-2
|Akhisarspor
|22.10.2020
|Tuzlaspor
|2-0
|Osmanlıspor FK
|22.10.2020
|Menemenspor
|2-1
|Bursaspor