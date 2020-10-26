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2020-2021 Beypiliç Boluspor, Menemen Spor maç özeti, maç sonucu

2020-2021 TFF 1. Lig 6. hafta maçında Beypiliç Boluspor, Menemen Spor ile karşılaştı. Maç özeti ve maçın sonucunu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.

2020-2021 Beypiliç Boluspor, Menemen Spor maç özeti, maç sonucu

TFF 1. Lig 6. hafta maçında Beypiliç Boluspor, Menemen Spor ile karşılaştı. maç 0-0 sona erdi. Beypiliç Boluspor ve Menemen Spor taraftarlar maç sonucu'nu, puan durumunu ve maçın özeti'ni merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 1. Lig'te 6. hafta maçında Beypiliç Boluspor sahasında Menemen Spor ile 26.10.2020 19:00'da karşılaştı. Bolu Atatürk stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.

Beypiliç Boluspor - Menemen Spor maçı kaç kaç bitti? Maç Sonucu

Maçının geniş özeti ve golleri bu haberde. maçın gollerini geniş özetinin linkini ve bu maça dair merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz.

MAÇIN ÖZETİ İÇİN TIKLAYIN

Beypiliç Boluspor Menemen Spor Maçının Künyesi

STADYUM BİLGİSİ

Bolu Atatürk

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

26.10.2020 19:00

MAÇIN HAKEMLERİ

Murat Erdoğan(hakem), Gökhan Memişoğlu(1. Yardımcı Hakem), Mehmet Şengül(2. Yardımcı Hakem), Onur Bingöl(dördüncü Hakem)

BEYPİLİÇ BOLUSPORBeypiliç Boluspor

Beypiliç Boluspor İlk 11

25. Orlando Mosquera, 2. Kerim Alıcı, 7. Melih Okutan, 8. Bekir Yılmaz, 48. Mertan Caner Öztürk, 17. Nemanja Mıhajlovıc, 33. Muhammed Bayır, 35. Alican Özfesli, 14. Marlon Mateus Da Sılva, 61. Aykut Demir, 86. Burak Bekaroğlu

Yedekler

29. Ömer Alıcı, 21. Araz Abdullayev, 10. Gökhan Sazdağı, 13. Oğuzhan Berber, 50. Ali Keten, 18. Muhammet Arslantaş, 23. Muhammed Gümüşkaya, 9. Rydell Romano Poepon, 6. Burak Asan

Teknik Sorumlu

Reha Kemal Erginer

Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

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Oyuna Girenler

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MENEMEN SPORMenemen Spor

Menemen Spor İlk 11

1. Gentıan Selmanı, 3. Emre Batuhan Adıgüzel, 21. Ömer Şahbaş, 10. Taşkın Çalış, 11. Anane Tıdjanı, 12. Sıkıru Okanlawon Olatunbosun, 27. Şeref Özcan, 52. Tayfun Aydoğan, 61. Ibrahım Akanbı Rasheed, 66. Davıd Domgjonas, 88. Rıdvan Koçak

Yedekler

33. Amir Güren, 2. Yusuf Talum, 6. Ibrahım Alhassan Adamu, 7. Murat Elkatmış, 14. Bekir Can Sönmez, 4. Furkan Bayır, 22. Cem Çelik, 23. Berkan İbrahim Çakır, 28. Burak Albayrak, 54. Kubilay Türk Yılmaz

Teknik Sorumlu

Dilaver Mutlu

Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

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Oyuna Girenler

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TFF 1. Lig 6.hafta Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv

TFF 1. Lig 6.Hafta Fikstür

20.10.2020Eskişehirspor0-1Samsunspor
20.10.2020Ankara Keçiörengücü1-0Bandırmaspor
21.10.2020Balıkesirspor0-0Boluspor
21.10.2020Altınordu2-1Altay
21.10.2020Giresunspor4-3Adanaspor
21.10.2020Adana Demirspor4-2Ümraniyespor
22.10.2020İstanbulspor2-2Akhisarspor
22.10.2020Tuzlaspor2-0Osmanlıspor FK
22.10.2020Menemenspor2-1Bursaspor
Onur Çelik
Spor Editörü


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