2020-2021 Beypiliç Boluspor, Tuzlaspor maç özeti, maç sonucu
2020-2021 TFF 1. Lig 5. hafta maçında Beypiliç Boluspor, Tuzlaspor ile karşılaştı. Maç özeti ve maçın sonucunu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.
TFF 1. Lig 5. hafta maçında Beypiliç Boluspor, Tuzlaspor ile karşılaştı. maç 1-2 sona erdi. Beypiliç Boluspor ve Tuzlaspor taraftarlar maç sonucu'nu, puan durumunu ve maçın özeti'ni merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.
TFF 1. Lig'te 5. hafta maçında Beypiliç Boluspor sahasında Tuzlaspor ile 18.10.2020 16:00'da karşılaştı. Bolu Atatürk - Bolu stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.
Beypiliç Boluspor - Tuzlaspor maçı kaç kaç bitti? Maç Sonucu
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Beypiliç Boluspor Tuzlaspor Maçının Künyesi
STADYUM BİLGİSİ
Bolu Atatürk - Bolu
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
18.10.2020 16:00
MAÇIN HAKEMLERİ
Cihan Aydın(hakem), Hüsnü Emre Çelimli(1. Yardımcı Hakem), Cemal Alpay(2. Yardımcı Hakem), Adnan Deniz Kayatepe(dördüncü Hakem)
Beypiliç Boluspor İlk 11
25. Orlando Mosquera, 50. Ali Keten, 14. Marlon Mateus Da Sılva, 7. Melih Okutan, 8. Bekir Yılmaz, 10. Gökhan Sazdağı, 2. Kerim Alıcı, 33. Muhammed Bayır, 35. Alican Özfesli, 9. Rydell Romano Poepon, 86. Burak Bekaroğlu
Yedekler
29. Ömer Alıcı, 4. Fethi Özer, 48. Mertan Caner Öztürk, 11. Hamza Gür, 5. Tugay Kacar, 17. Nemanja Mıhajlovıc, 18. Muhammet Arslantaş, 23. Muhammed Gümüşkaya, 13. Oğuzhan Berber
Teknik Sorumlu
Ahmet Taşyürek
Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
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Oyuna Girenler
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Tuzlaspor İlk 11
1. Haydar Yılmaz, 4. İsmail Konuk, 5. Samuel Rodrıgue Wouahı Yohou, 6. Aykut Çeviker, 8. Gökcan Kaya, 10. Kossı Prınce Segbefıa, 17. Ahmet Yazar, 22. Erdem Özgenç, 27. Aldın Cajıc, 34. Rogerıo Conceıçao Do Rosarıo, 87. Ferhat Öztorun
Yedekler
41. Metin Erol, 11. Onur Ayık, 14. Aıas Aosman, 21. Matej Pucko, 35. Yasin Güreler, 81. Tarık Tekdal, 99. Özgür Can Özcan
Teknik Sorumlu
Taner Taşkın
Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
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Oyuna Girenler
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TFF 1. Lig 5.hafta Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|İstanbulspor
|5
|4
|0
|1
|10
|4
|12
|6
|2
|Tuzlaspor
|5
|3
|2
|0
|11
|6
|11
|5
|3
|Altay
|5
|3
|1
|1
|9
|2
|10
|7
|4
|Ankara Keçiörengücü
|5
|3
|1
|1
|5
|2
|10
|3
|5
|Adanaspor
|5
|2
|3
|0
|6
|2
|9
|4
|6
|Altınordu
|5
|3
|0
|2
|8
|8
|9
|0
|7
|Adana Demirspor
|5
|2
|2
|1
|7
|4
|8
|3
|8
|Samsunspor
|5
|2
|2
|1
|6
|5
|8
|1
|9
|Giresunspor
|5
|2
|2
|1
|7
|7
|8
|0
|10
|Balıkesirspor
|4
|2
|0
|2
|5
|5
|6
|0
|11
|Bandırmaspor
|5
|1
|2
|2
|6
|7
|5
|-1
|12
|Akhisarspor
|4
|1
|1
|2
|2
|2
|4
|0
|13
|Bursaspor
|4
|1
|1
|2
|7
|8
|4
|-1
|14
|Ümraniyespor
|5
|1
|1
|3
|5
|10
|4
|-5
|15
|Ankaraspor
|5
|1
|1
|3
|3
|8
|4
|-5
|16
|Eskişehirspor
|5
|0
|3
|2
|2
|9
|3
|-7
|17
|Boluspor
|5
|0
|1
|4
|4
|8
|1
|-4
|18
|Menemenspor
|4
|0
|1
|3
|4
|10
|1
|-6
TFF 1. Lig 5.Hafta Fikstür
|17.10.2020
|Adanaspor
|5-2
|Altınordu
|17.10.2020
|Altay
|1-0
|Adana Demirspor
|17.10.2020
|Bandırmaspor
|1-1
|Eskişehirspor
|17.10.2020
|Ümraniyespor
|1-2
|Ankara Keçiörengücü
|17.10.2020
|Samsunspor
|0-3
|İstanbulspor
|18.10.2020
|Bursaspor
|Balıkesirspor
|18.10.2020
|Boluspor
|1-2
|Tuzlaspor
|18.10.2020
|Ankaraspor
|1-1
|Giresunspor
|18.10.2020
|Osmanlıspor FK
|Giresunspor
|19.10.2020
|Akhisarspor
|Menemenspor