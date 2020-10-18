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2020-2021 Beypiliç Boluspor, Tuzlaspor maç özeti, maç sonucu

2020-2021 TFF 1. Lig 5. hafta maçında Beypiliç Boluspor, Tuzlaspor ile karşılaştı. Maç özeti ve maçın sonucunu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.

2020-2021 Beypiliç Boluspor, Tuzlaspor maç özeti, maç sonucu

TFF 1. Lig 5. hafta maçında Beypiliç Boluspor, Tuzlaspor ile karşılaştı. maç 1-2 sona erdi. Beypiliç Boluspor ve Tuzlaspor taraftarlar maç sonucu'nu, puan durumunu ve maçın özeti'ni merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 1. Lig'te 5. hafta maçında Beypiliç Boluspor sahasında Tuzlaspor ile 18.10.2020 16:00'da karşılaştı. Bolu Atatürk - Bolu stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.

Beypiliç Boluspor - Tuzlaspor maçı kaç kaç bitti? Maç Sonucu

Maçının geniş özeti ve golleri bu haberde. maçın gollerini geniş özetinin linkini ve bu maça dair merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz.

MAÇIN ÖZETİ İÇİN TIKLAYIN

Beypiliç Boluspor Tuzlaspor Maçının Künyesi

STADYUM BİLGİSİ

Bolu Atatürk - Bolu

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

18.10.2020 16:00

MAÇIN HAKEMLERİ

Cihan Aydın(hakem), Hüsnü Emre Çelimli(1. Yardımcı Hakem), Cemal Alpay(2. Yardımcı Hakem), Adnan Deniz Kayatepe(dördüncü Hakem)

BEYPİLİÇ BOLUSPORBeypiliç Boluspor

Beypiliç Boluspor İlk 11

25. Orlando Mosquera, 50. Ali Keten, 14. Marlon Mateus Da Sılva, 7. Melih Okutan, 8. Bekir Yılmaz, 10. Gökhan Sazdağı, 2. Kerim Alıcı, 33. Muhammed Bayır, 35. Alican Özfesli, 9. Rydell Romano Poepon, 86. Burak Bekaroğlu

Yedekler

29. Ömer Alıcı, 4. Fethi Özer, 48. Mertan Caner Öztürk, 11. Hamza Gür, 5. Tugay Kacar, 17. Nemanja Mıhajlovıc, 18. Muhammet Arslantaş, 23. Muhammed Gümüşkaya, 13. Oğuzhan Berber

Teknik Sorumlu

Ahmet Taşyürek

Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

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Oyuna Girenler

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TUZLASPORTuzlaspor

Tuzlaspor İlk 11

1. Haydar Yılmaz, 4. İsmail Konuk, 5. Samuel Rodrıgue Wouahı Yohou, 6. Aykut Çeviker, 8. Gökcan Kaya, 10. Kossı Prınce Segbefıa, 17. Ahmet Yazar, 22. Erdem Özgenç, 27. Aldın Cajıc, 34. Rogerıo Conceıçao Do Rosarıo, 87. Ferhat Öztorun

Yedekler

41. Metin Erol, 11. Onur Ayık, 14. Aıas Aosman, 21. Matej Pucko, 35. Yasin Güreler, 81. Tarık Tekdal, 99. Özgür Can Özcan

Teknik Sorumlu

Taner Taşkın

Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

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Oyuna Girenler

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TFF 1. Lig 5.hafta Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1İstanbulspor5401104126
2Tuzlaspor5320116115
3Altay531192107
4Ankara Keçiörengücü531152103
5Adanaspor52306294
6Altınordu53028890
7Adana Demirspor52217483
8Samsunspor52216581
9Giresunspor52217780
10Balıkesirspor42025560
11Bandırmaspor5122675-1
12Akhisarspor41122240
13Bursaspor4112784-1
14Ümraniyespor51135104-5
15Ankaraspor5113384-5
16Eskişehirspor5032293-7
17Boluspor5014481-4
18Menemenspor40134101-6

TFF 1. Lig 5.Hafta Fikstür

17.10.2020Adanaspor5-2Altınordu
17.10.2020Altay1-0Adana Demirspor
17.10.2020Bandırmaspor1-1Eskişehirspor
17.10.2020Ümraniyespor1-2Ankara Keçiörengücü
17.10.2020Samsunspor0-3İstanbulspor
18.10.2020Bursaspor Balıkesirspor
18.10.2020Boluspor1-2Tuzlaspor
18.10.2020Ankaraspor1-1Giresunspor
18.10.2020Osmanlıspor FK Giresunspor
19.10.2020Akhisarspor Menemenspor


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