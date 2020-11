2020-2021 Bucaspor 1928 3 - 0 Kızılcabölükspor / Maç Özeti

TFF 3. Lig 1. Grup 10. hafta maçında Bucaspor 1928, Kızılcabölükspor ile karşılaştı. maç 3-0 sona erdi. Bucaspor 1928 ve Kızılcabölükspor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 3. Lig 1. Grup'da 10. hafta maçında Bucaspor 1928 sahasında Kızılcabölükspor ile 19.11.2020 13:00'da karşılaştı. Yeni Buca Stadı - İzmir - Buca stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak. Peki Bucaspor 1928 - Kızılcabölükspor maçının skoru ne?

Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com'dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Yeni Buca Stadı - İzmir - Buca stadyumunda oynanan maç 3-0 sona erdi.

STADYUM BİLGİSİ

Yeni Buca Stadı - İzmir - Buca



MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

19.11.2020 13:00



MAÇIN HAKEMLERİ

Serkan Gürbüz(hakem), Mehmet Pekmezci(1. Yardımcı Hakem), Feyzullah Çimen(2. Yardımcı Hakem), Yahya Yenen(dördüncü Hakem)

Bucaspor 1928

Bucaspor 1928 İlk 11

77. Kıvanç Küçükkarış, 4. Ufuk Er, 7. Berke Bıyık, 8. Osman Işıklı, 10. Oğuz Aydın, 11. Cuma Menize, 17. Tunç Murat Behram, 20. Yusuf Can Abay, 28. Gökhan Köseoğlu, 54. Alper Kadir Duruk, 61. Ahmet Aktaş



Yedekler

30. Şener Özcan, 2. Batuhan Uğurdil, 9. Emre Korkmaz, 15. Burak Can Kunt, 21. Hasan Çelik, 33. Enes Alıç, 71. Sabahattin Destici



Teknik Sorumlu

Uğur Balcıoğlu



Goller

Ufuk Er,21.dk (f), Oğuz Aydın,40.dk (f), Sabahattin Destici,88.dk (f)



Kartlar

{homeCard}



Oyundan Çıkanlar

Tunç Murat Behram 84.dk, Berke Bıyık 62.dk, Yusuf Can Abay 72.dk, Cuma Menize 84.dk



Oyuna Girenler

Sabahattin Destici 84.dk, Enes Alıç 62.dk, Burak Can Kunt 72.dk, Emre Korkmaz 84.dk

Kızılcabölükspor

Kızılcabölükspor İlk 11

45. Asil Kaan Güler, 3. Hüseyin Solaklı, 9. Gökberk Efe, 10. Ozan Şamiloğlu, 19. Ümit Hatipoğlu, 20. Yunus Emre Karakaya, 35. Alpay Eroğlu, 55. Atalay Gürel, 77. Furkan Şamil Çetin, 87. Abdullah Altıntaş, 94. Erdem Korkmaz Güner



Yedekler

1. Asil Kaan Eryılmaz, 4. Kadir Kurt, 11. Hayrettin Cengiz, 18. Can Bayırkan, 22. Berk Akdemir, 23. Yasin Yılmaz, 27. Emre Sağlık



Teknik Sorumlu

Ali Yalçın



Goller

{awayGoal}



Kartlar

Sarı Kart Ümit Hatipoğlu 38.dk, Sarı Kart Gökberk Efe 78.dk



Oyundan Çıkanlar

Ümit Hatipoğlu 84.dk, Ozan Şamiloğlu 84.dk, Abdullah Altıntaş 72.dk, Yunus Emre Karakaya 46.dk, Atalay Gürel 46.dk



Oyuna Girenler

Emre Sağlık 84.dk, Berk Akdemir 84.dk, Yasin Yılmaz 72.dk, Kadir Kurt 46.dk, Can Bayırkan 46.dk

Takım O G B M A Y P Av 1 Diyarbekirspor 10 8 1 1 12 3 25 9 2 1928 Bucaspor 10 7 1 2 21 8 22 13 3 Arnavutköy Belediye 9 5 2 2 10 7 17 3 4 Fatsa Belediyespor 10 5 2 3 10 8 17 2 5 Edirnespor 10 5 1 4 15 13 16 2 6 Artvin Hopaspor 10 5 1 4 17 18 16 -1 7 Yeşilyurt Belediyespor 9 4 2 3 13 8 14 5 8 Belediye Derincespor 10 3 5 2 10 8 14 2 9 Ofspor 8 3 3 2 13 12 12 1 10 Çankaya FK 8 4 0 4 8 8 12 0 11 Nevşehir Belediyespor 10 3 2 5 8 11 11 -3 12 Payasspor 10 2 3 5 12 14 9 -2 13 Kızılcabölükspor 10 2 3 5 11 15 9 -4 14 1877 Alemdağspor 10 2 3 5 10 18 9 -8 15 Antalya Kemerspor 10 1 4 5 9 15 7 -6 16 Manisaspor 10 0 3 7 5 18 3 -13

