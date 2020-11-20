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2020-2021 Bucaspor 1928 3 - 0 Kızılcabölükspor / Maç Özeti

2020-2021 TFF 3. Lig 1. Grup 10. hafta maçında Bucaspor 1928, Kızılcabölükspor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.

2020-2021 Bucaspor 1928 3 - 0 Kızılcabölükspor / Maç Özeti

TFF 3. Lig 1. Grup 10. hafta maçında Bucaspor 1928, Kızılcabölükspor ile karşılaştı. maç 3-0 sona erdi. Bucaspor 1928 ve Kızılcabölükspor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 3. Lig 1. Grup'da 10. hafta maçında Bucaspor 1928 sahasında Kızılcabölükspor ile 19.11.2020 13:00'da karşılaştı. Yeni Buca Stadı - İzmir - Buca stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.

Peki  Bucaspor 1928 - Kızılcabölükspor maçının skoru ne?
Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Yeni Buca Stadı - İzmir - Buca stadyumunda oynanan maç 3-0 sona erdi.

Bucaspor 1928 - Kızılcabölükspor Maç Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ
Yeni Buca Stadı - İzmir - Buca

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
19.11.2020 13:00

MAÇIN HAKEMLERİ
Serkan Gürbüz(hakem), Mehmet Pekmezci(1. Yardımcı Hakem), Feyzullah Çimen(2. Yardımcı Hakem), Yahya Yenen(dördüncü Hakem)

BUCASPOR 1928Bucaspor 1928

Bucaspor 1928 İlk 11
77. Kıvanç Küçükkarış, 4. Ufuk Er, 7. Berke Bıyık, 8. Osman Işıklı, 10. Oğuz Aydın, 11. Cuma Menize, 17. Tunç Murat Behram, 20. Yusuf Can Abay, 28. Gökhan Köseoğlu, 54. Alper Kadir Duruk, 61. Ahmet Aktaş

Yedekler
30. Şener Özcan, 2. Batuhan Uğurdil, 9. Emre Korkmaz, 15. Burak Can Kunt, 21. Hasan Çelik, 33. Enes Alıç, 71. Sabahattin Destici

Teknik Sorumlu
Uğur Balcıoğlu

Goller
Ufuk Er,21.dk (f), Oğuz Aydın,40.dk (f), Sabahattin Destici,88.dk (f)

Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
Tunç Murat Behram 84.dk, Berke Bıyık 62.dk, Yusuf Can Abay 72.dk, Cuma Menize 84.dk

Oyuna Girenler
Sabahattin Destici 84.dk, Enes Alıç 62.dk, Burak Can Kunt 72.dk, Emre Korkmaz 84.dk

KIZILCABÖLÜKSPORKızılcabölükspor

Kızılcabölükspor İlk 11
45. Asil Kaan Güler, 3. Hüseyin Solaklı, 9. Gökberk Efe, 10. Ozan Şamiloğlu, 19. Ümit Hatipoğlu, 20. Yunus Emre Karakaya, 35. Alpay Eroğlu, 55. Atalay Gürel, 77. Furkan Şamil Çetin, 87. Abdullah Altıntaş, 94. Erdem Korkmaz Güner

Yedekler
1. Asil Kaan Eryılmaz, 4. Kadir Kurt, 11. Hayrettin Cengiz, 18. Can Bayırkan, 22. Berk Akdemir, 23. Yasin Yılmaz, 27. Emre Sağlık

Teknik Sorumlu
Ali Yalçın

Goller
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Kartlar
Sarı Kart Ümit Hatipoğlu 38.dk, Sarı Kart Gökberk Efe 78.dk

Oyundan Çıkanlar
Ümit Hatipoğlu 84.dk, Ozan Şamiloğlu 84.dk, Abdullah Altıntaş 72.dk, Yunus Emre Karakaya 46.dk, Atalay Gürel 46.dk

Oyuna Girenler
Emre Sağlık 84.dk, Berk Akdemir 84.dk, Yasin Yılmaz 72.dk, Kadir Kurt 46.dk, Can Bayırkan 46.dk

Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Diyarbekirspor10811123259
21928 Bucaspor107122182213
3Arnavutköy Belediye9522107173
4Fatsa Belediyespor10523108172
5Edirnespor105141513162
6Artvin Hopaspor10514171816-1
7Yeşilyurt Belediyespor9423138145
8Belediye Derincespor10352108142
9Ofspor83321312121
10Çankaya FK840488120
11Nevşehir Belediyespor1032581111-3
12Payasspor1023512149-2
13Kızılcabölükspor1023511159-4
141877 Alemdağspor1023510189-8
15Antalya Kemerspor101459157-6
16Manisaspor100375183-13

Fikstür

19.11.20201928 Bucaspor3-0Kızılcabölükspor
19.11.20201877 Alemdağspor2-1Nevşehir Belediyespor
19.11.2020Payasspor2-3Artvin Hopaspor
19.11.2020Ofspor1-1Kemerspor 2003
19.11.2020Manisaspor0-3Yeşilyurt Belediyespor
19.11.2020Diyarbekirspor1-0Edirnespor
19.11.2020Belediye Derincespor0-1Fatsa Belediyespor
19.11.2020Arnavutköy BelediyeP-PÇankaya FK
Onur Çelik
Spor Editörü


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