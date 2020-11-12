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2020-2021 Bursa Yıldırım Spor, Düzce Spor maç özeti, maç sonucu

TFF 3. Lig 4. Grup 8. hafta maçında Bursa Yıldırım Spor, Düzce Spor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.

2020-2021 Bursa Yıldırım Spor, Düzce Spor maç özeti, maç sonucu

TFF 3. Lig 4. Grup 8. hafta maçında Bursa Yıldırım Spor, Düzce Spor ile karşılaştı. maç 2-0 sona erdi. Bursa Yıldırım Spor ve Düzce Spor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 3. Lig 4. Grup'da 8. hafta maçında Bursa Yıldırım Spor sahasında Düzce Spor ile 11.11.2020 13:00'da karşılaştı. Minareli Çavuş Spor Tesisleri - Bursa stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.

Peki  Bursa Yıldırım Spor - Düzce Spor maçının skoru ne?

Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Minareli Çavuş Spor Tesisleri - Bursa stadyumunda oynanan maç 2-0 sona erdi.

Bursa Yıldırım Spor - Düzce Spor Maç Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ
Minareli Çavuş Spor Tesisleri - Bursa

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
11.11.2020 13:00

MAÇIN HAKEMLERİ
Yunus Dursun(hakem), Recep İlker Kor(1. Yardımcı Hakem), Metin Ekren(2. Yardımcı Hakem), Orhan Karaboğa(dördüncü Hakem)

BURSA YILDIRIM SPORBursa Yıldırım Spor

Bursa Yıldırım Spor İlk 11
54. Özal Keklik, 5. Muhammet Öz, 6. Tuğkan Kamışoğlu, 7. Doğacan Diker, 9. Hüseyin Çelik, 16. Ramazan Erarslan, 19. Alpay Aldemir, 26. Osman Demir, 27. Hüseyin Atalay, 66. Kerem Az, 90. Mahmut Güleç

Yedekler
13. Mehmet Mert Pala, 4. Mehmet Kalkan, 8. Murat Mercan, 10. Ercan Karaca, 33. Furkan Fehmi Güneş, 71. Eray Akdemir, 96. Burak Aydın

Teknik Sorumlu
Sait Ulvi Özdemir

Goller
Furkan Fehmi Güneş,68.dk (f), Hüseyin Çelik,88.dk (f)

Kartlar
Sarı Kart Ramazan Erarslan 30.dk, Sarı Kart Osman Demir 75.dk

Oyundan Çıkanlar
Hüseyin Atalay 61.dk, Hüseyin Çelik 90+1.dk, Doğacan Diker 61.dk, Alpay Aldemir 72.dk

Oyuna Girenler
Murat Mercan 61.dk, Burak Aydın 90+1.dk, Furkan Fehmi Güneş 61.dk, Ercan Karaca 72.dk

DÜZCE SPORDüzce Spor

Düzce Spor İlk 11
1. Furkan Kaçar, 6. Osman Boz, 8. Bulut Kaya, 9. Malik Karaahmet, 10. Yusuf Akyel, 15. Abdullah Karmil, 18. Batuhan Tekin, 21. Abdullahi Ali Jama Telli, 27. Mutlu Güler, 61. Furkan Sakı, 81. Enver Ayyıldız

Yedekler
13. Semih Gacarlar, 98. Orhan Erdoğan, 19. Muhammet Ensar Uzun, 28. Onur Demir, 66. Kerem Göcen

Teknik Sorumlu
Mustafa Kemal Kılıç

Goller
{awayGoal}

Kartlar
Sarı Kart Abdullah Karmil 61.dk

Oyundan Çıkanlar
Batuhan Tekin 76.dk, Abdullahi Ali Jama Telli 88.dk

Oyuna Girenler
Muhammet Ensar Uzun 76.dk, Kerem Göcen 88.dk

Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
168 Aksaray Belediyespor642082146
2Adıyaman 1954 SK642094145
3Bayrampaşa64111761311
452 Orduspor FK8341147137
5Bursa Yıldırımspor7403105125
61954 Kelkit Bld.Spor840497122
7Alanya Kestelspor73221312111
8Modafen631285103
9Düzcespor62319891
10Siirt İl Özel İdare72327119-4
11Bergama Belediyespor52217681
12Muğlaspor81346106-4
13Silivrispor81346156-9
14Kırıkkale Büyük Anadoluspor71247145-7
15Karaköprü Belediyespor51223105-7
16Kozan Spor FK6114594-4
17Sultanbeyli Bld.81164114-7

Fikstür

10.11.2020Karaköprü Belediyespor1-152 Orduspor FK
11.11.2020Silivrispor1-168 Aksaray Belediyespor
11.11.2020Siirt İl Özel İdare2-11954 Kelkit Bld.Spor
11.11.2020Muğlaspor1-1Kırıkkale Büyük Anadoluspor
11.11.2020Adıyaman 1954 SKP-PBergama Belediyespor
11.11.2020Bayrampaşa1-2Sultanbeyli Bld.
11.11.2020Bursa Yıldırımspor2-0Düzcespor
11.11.2020Kozan Spor FKP-PModafen
Onur Çelik
Spor Editörü


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