2020-2021 Bursa Yıldırım Spor, Düzce Spor maç özeti, maç sonucu

TFF 3. Lig 4. Grup 8. hafta maçında Bursa Yıldırım Spor, Düzce Spor ile karşılaştı. maç 2-0 sona erdi. Bursa Yıldırım Spor ve Düzce Spor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 3. Lig 4. Grup'da 8. hafta maçında Bursa Yıldırım Spor sahasında Düzce Spor ile 11.11.2020 13:00'da karşılaştı. Minareli Çavuş Spor Tesisleri - Bursa stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak. Peki Bursa Yıldırım Spor - Düzce Spor maçının skoru ne? Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Minareli Çavuş Spor Tesisleri - Bursa stadyumunda oynanan maç 2-0 sona erdi. Bursa Yıldırım Spor - Düzce Spor Maç Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ

Minareli Çavuş Spor Tesisleri - Bursa



MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

11.11.2020 13:00



MAÇIN HAKEMLERİ

Yunus Dursun(hakem), Recep İlker Kor(1. Yardımcı Hakem), Metin Ekren(2. Yardımcı Hakem), Orhan Karaboğa(dördüncü Hakem)

Bursa Yıldırım Spor

Bursa Yıldırım Spor İlk 11

54. Özal Keklik, 5. Muhammet Öz, 6. Tuğkan Kamışoğlu, 7. Doğacan Diker, 9. Hüseyin Çelik, 16. Ramazan Erarslan, 19. Alpay Aldemir, 26. Osman Demir, 27. Hüseyin Atalay, 66. Kerem Az, 90. Mahmut Güleç



Yedekler

13. Mehmet Mert Pala, 4. Mehmet Kalkan, 8. Murat Mercan, 10. Ercan Karaca, 33. Furkan Fehmi Güneş, 71. Eray Akdemir, 96. Burak Aydın



Teknik Sorumlu

Sait Ulvi Özdemir



Goller

Furkan Fehmi Güneş,68.dk (f), Hüseyin Çelik,88.dk (f)



Kartlar

Sarı Kart Ramazan Erarslan 30.dk, Sarı Kart Osman Demir 75.dk



Oyundan Çıkanlar

Hüseyin Atalay 61.dk, Hüseyin Çelik 90+1.dk, Doğacan Diker 61.dk, Alpay Aldemir 72.dk



Oyuna Girenler

Murat Mercan 61.dk, Burak Aydın 90+1.dk, Furkan Fehmi Güneş 61.dk, Ercan Karaca 72.dk

Düzce Spor

Düzce Spor İlk 11

1. Furkan Kaçar, 6. Osman Boz, 8. Bulut Kaya, 9. Malik Karaahmet, 10. Yusuf Akyel, 15. Abdullah Karmil, 18. Batuhan Tekin, 21. Abdullahi Ali Jama Telli, 27. Mutlu Güler, 61. Furkan Sakı, 81. Enver Ayyıldız



Yedekler

13. Semih Gacarlar, 98. Orhan Erdoğan, 19. Muhammet Ensar Uzun, 28. Onur Demir, 66. Kerem Göcen



Teknik Sorumlu

Mustafa Kemal Kılıç



Goller

{awayGoal}



Kartlar

Sarı Kart Abdullah Karmil 61.dk



Oyundan Çıkanlar

Batuhan Tekin 76.dk, Abdullahi Ali Jama Telli 88.dk



Oyuna Girenler

Muhammet Ensar Uzun 76.dk, Kerem Göcen 88.dk

Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 68 Aksaray Belediyespor 6 4 2 0 8 2 14 6 2 Adıyaman 1954 SK 6 4 2 0 9 4 14 5 3 Bayrampaşa 6 4 1 1 17 6 13 11 4 52 Orduspor FK 8 3 4 1 14 7 13 7 5 Bursa Yıldırımspor 7 4 0 3 10 5 12 5 6 1954 Kelkit Bld.Spor 8 4 0 4 9 7 12 2 7 Alanya Kestelspor 7 3 2 2 13 12 11 1 8 Modafen 6 3 1 2 8 5 10 3 9 Düzcespor 6 2 3 1 9 8 9 1 10 Siirt İl Özel İdare 7 2 3 2 7 11 9 -4 11 Bergama Belediyespor 5 2 2 1 7 6 8 1 12 Muğlaspor 8 1 3 4 6 10 6 -4 13 Silivrispor 8 1 3 4 6 15 6 -9 14 Kırıkkale Büyük Anadoluspor 7 1 2 4 7 14 5 -7 15 Karaköprü Belediyespor 5 1 2 2 3 10 5 -7 16 Kozan Spor FK 6 1 1 4 5 9 4 -4 17 Sultanbeyli Bld. 8 1 1 6 4 11 4 -7

Fikstür