2020-2021 Bursa Yıldırım Spor, Düzce Spor maç özeti, maç sonucu
TFF 3. Lig 4. Grup 8. hafta maçında Bursa Yıldırım Spor, Düzce Spor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.
TFF 3. Lig 4. Grup 8. hafta maçında Bursa Yıldırım Spor, Düzce Spor ile karşılaştı. maç 2-0 sona erdi. Bursa Yıldırım Spor ve Düzce Spor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.
TFF 3. Lig 4. Grup'da 8. hafta maçında Bursa Yıldırım Spor sahasında Düzce Spor ile 11.11.2020 13:00'da karşılaştı. Minareli Çavuş Spor Tesisleri - Bursa stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.
Peki Bursa Yıldırım Spor - Düzce Spor maçının skoru ne?
Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Minareli Çavuş Spor Tesisleri - Bursa stadyumunda oynanan maç 2-0 sona erdi.
Bursa Yıldırım Spor - Düzce Spor Maç Özetini İzlemek için Tıklayın
STADYUM BİLGİSİ
Minareli Çavuş Spor Tesisleri - Bursa
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
11.11.2020 13:00
MAÇIN HAKEMLERİ
Yunus Dursun(hakem), Recep İlker Kor(1. Yardımcı Hakem), Metin Ekren(2. Yardımcı Hakem), Orhan Karaboğa(dördüncü Hakem)
Bursa Yıldırım Spor İlk 11
54. Özal Keklik, 5. Muhammet Öz, 6. Tuğkan Kamışoğlu, 7. Doğacan Diker, 9. Hüseyin Çelik, 16. Ramazan Erarslan, 19. Alpay Aldemir, 26. Osman Demir, 27. Hüseyin Atalay, 66. Kerem Az, 90. Mahmut Güleç
Yedekler
13. Mehmet Mert Pala, 4. Mehmet Kalkan, 8. Murat Mercan, 10. Ercan Karaca, 33. Furkan Fehmi Güneş, 71. Eray Akdemir, 96. Burak Aydın
Teknik Sorumlu
Sait Ulvi Özdemir
Goller
Furkan Fehmi Güneş,68.dk (f), Hüseyin Çelik,88.dk (f)
Kartlar
Sarı Kart Ramazan Erarslan 30.dk, Sarı Kart Osman Demir 75.dk
Oyundan Çıkanlar
Hüseyin Atalay 61.dk, Hüseyin Çelik 90+1.dk, Doğacan Diker 61.dk, Alpay Aldemir 72.dk
Oyuna Girenler
Murat Mercan 61.dk, Burak Aydın 90+1.dk, Furkan Fehmi Güneş 61.dk, Ercan Karaca 72.dk
Düzce Spor İlk 11
1. Furkan Kaçar, 6. Osman Boz, 8. Bulut Kaya, 9. Malik Karaahmet, 10. Yusuf Akyel, 15. Abdullah Karmil, 18. Batuhan Tekin, 21. Abdullahi Ali Jama Telli, 27. Mutlu Güler, 61. Furkan Sakı, 81. Enver Ayyıldız
Yedekler
13. Semih Gacarlar, 98. Orhan Erdoğan, 19. Muhammet Ensar Uzun, 28. Onur Demir, 66. Kerem Göcen
Teknik Sorumlu
Mustafa Kemal Kılıç
Goller
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Kartlar
Sarı Kart Abdullah Karmil 61.dk
Oyundan Çıkanlar
Batuhan Tekin 76.dk, Abdullahi Ali Jama Telli 88.dk
Oyuna Girenler
Muhammet Ensar Uzun 76.dk, Kerem Göcen 88.dk
Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|68 Aksaray Belediyespor
|6
|4
|2
|0
|8
|2
|14
|6
|2
|Adıyaman 1954 SK
|6
|4
|2
|0
|9
|4
|14
|5
|3
|Bayrampaşa
|6
|4
|1
|1
|17
|6
|13
|11
|4
|52 Orduspor FK
|8
|3
|4
|1
|14
|7
|13
|7
|5
|Bursa Yıldırımspor
|7
|4
|0
|3
|10
|5
|12
|5
|6
|1954 Kelkit Bld.Spor
|8
|4
|0
|4
|9
|7
|12
|2
|7
|Alanya Kestelspor
|7
|3
|2
|2
|13
|12
|11
|1
|8
|Modafen
|6
|3
|1
|2
|8
|5
|10
|3
|9
|Düzcespor
|6
|2
|3
|1
|9
|8
|9
|1
|10
|Siirt İl Özel İdare
|7
|2
|3
|2
|7
|11
|9
|-4
|11
|Bergama Belediyespor
|5
|2
|2
|1
|7
|6
|8
|1
|12
|Muğlaspor
|8
|1
|3
|4
|6
|10
|6
|-4
|13
|Silivrispor
|8
|1
|3
|4
|6
|15
|6
|-9
|14
|Kırıkkale Büyük Anadoluspor
|7
|1
|2
|4
|7
|14
|5
|-7
|15
|Karaköprü Belediyespor
|5
|1
|2
|2
|3
|10
|5
|-7
|16
|Kozan Spor FK
|6
|1
|1
|4
|5
|9
|4
|-4
|17
|Sultanbeyli Bld.
|8
|1
|1
|6
|4
|11
|4
|-7
Fikstür
|10.11.2020
|Karaköprü Belediyespor
|1-1
|52 Orduspor FK
|11.11.2020
|Silivrispor
|1-1
|68 Aksaray Belediyespor
|11.11.2020
|Siirt İl Özel İdare
|2-1
|1954 Kelkit Bld.Spor
|11.11.2020
|Muğlaspor
|1-1
|Kırıkkale Büyük Anadoluspor
|11.11.2020
|Adıyaman 1954 SK
|P-P
|Bergama Belediyespor
|11.11.2020
|Bayrampaşa
|1-2
|Sultanbeyli Bld.
|11.11.2020
|Bursa Yıldırımspor
|2-0
|Düzcespor
|11.11.2020
|Kozan Spor FK
|P-P
|Modafen