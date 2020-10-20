2020-2021 Bursa Yıldırım Spor, Karbel Karaköprü Belediye Spor maç özeti, maç sonucu

TFF 3. Lig 4. Grup 5. hafta maçında Bursa Yıldırım Spor, Karbel Karaköprü Belediye Spor ile karşılaştı. maç 1-0 sona erdi. Bursa Yıldırım Spor ve Karbel Karaköprü Belediye Spor taraftarlar maç sonucu'nu, puan durumunu ve maçın özeti'ni merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 3. Lig 4. Grup'te 5. hafta maçında Bursa Yıldırım Spor sahasında Karbel Karaköprü Belediye Spor ile 17.10.2020 15:00'da karşılaştı. Minareli Çavuş Spor Tesisleri - Bursa stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak. Peki Bursa Yıldırım Spor - Karbel Karaköprü Belediye Spor maçının skoru ne? Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Minareli Çavuş Spor Tesisleri - Bursa stadyumunda oynanan maç 1-0 sona erdi.

STADYUM BİLGİSİ

Minareli Çavuş Spor Tesisleri - Bursa



MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

17.10.2020 15:00



MAÇIN HAKEMLERİ

Hakan Ülker(hakem), Uğur Başdaş(1. Yardımcı Hakem), Gökmen Çambel(2. Yardımcı Hakem), Erdem Demirtaş(dördüncü Hakem)

Bursa Yıldırım Spor

Bursa Yıldırım Spor İlk 11

54. Özal Keklik, 16. Ramazan Erarslan, 90. Mahmut Güleç, 77. Emir Akay, 26. Osman Demir, 5. Muhammet Öz, 6. Tuğkan Kamışoğlu, 27. Hüseyin Atalay, 10. Ercan Karaca, 33. Furkan Fehmi Güneş, 9. Hüseyin Çelik



Yedekler

13. Mehmet Mert Pala, 96. Burak Aydın, 80. Batuhan Tunçay, 17. Mert Türkileri, 19. Alpay Aldemir, 7. Doğacan Diker, 8. Murat Mercan



Teknik Sorumlu

Sait Ulvi Özdemir



Goller

Doğacan Diker,78.dk (h)



Kartlar

Sarı Kart Hüseyin Atalay 73.dk, Sarı Kart Emir Akay 63.dk, Sarı Kart Tuğkan Kamışoğlu 74.dk, Sarı Kart Muhammet Öz 68.dk, Sarı Kart Furkan Fehmi Güneş 65.dk



Oyundan Çıkanlar

Hüseyin Atalay 90.dk, Tuğkan Kamışoğlu 90.dk, Ercan Karaca 58.dk, Furkan Fehmi Güneş 82.dk



Oyuna Girenler

Murat Mercan 90.dk, Batuhan Tunçay 90.dk, Doğacan Diker 58.dk, Alpay Aldemir 82.dk

Karbel Karaköprü Belediye Spor

Karbel Karaköprü Belediye Spor İlk 11

1. Ersel Çetinkaya, 5. Nuh Aşkın, 3. Erdal Pekdemir, 50. Hakan Albayrak, 2. Taner Kahriman, 20. Emirhan Korkmaz, 14. Erdi Kasapoğlu, 80. Umut Aslan, 10. Umut Pusat, 61. Tolunay Yurtseven, 41. Emre Okur



Yedekler

63. Muhammed Fatih Doğan, 30. Halil Duman, 11. Hasan Ahmet Sari, 7. Metehan Andaç Özlü, 8. Rauf Öktem, 9. Ozan Can Dursun, 21. Vedat Yeşilkaya



Teknik Sorumlu

Mehmet Şansal



Goller

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Kartlar

Sarı Kart Nuh Aşkın 66.dk, Sarı Kart Erdal Pekdemir 87.dk, Sarı Kart Umut Aslan 76.dk, Sarı Kart Emirhan Korkmaz 63.dk



Oyundan Çıkanlar

Emre Okur 80.dk, Tolunay Yurtseven 58.dk, Emirhan Korkmaz 77.dk



Oyuna Girenler

Hasan Ahmet Sari 80.dk, Metehan Andaç Özlü 58.dk, Rauf Öktem 77.dk

Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Adıyaman 1954 SK 5 3 2 0 8 4 11 4 2 52 Orduspor FK 5 3 1 1 13 6 10 7 3 68 Aksaray Belediyespor 4 3 1 0 6 1 10 5 4 Bayrampaşa 3 3 0 0 12 3 9 9 5 Modafen 4 3 0 1 7 3 9 4 6 Bursa Yıldırımspor 5 3 0 2 6 2 9 4 7 Düzcespor 5 2 3 0 9 6 9 3 8 1954 Kelkit Bld.Spor 5 3 0 2 6 4 9 2 9 Kestelspor 5 2 2 1 10 9 8 1 10 Bergama Belediyespor 4 2 1 1 6 5 7 1 11 Kozan Spor FK 5 1 1 3 5 8 4 -3 12 Kırıkkale Büyük Anadoluspor 5 1 0 4 6 13 3 -7 13 Siirt İl Özel İdare 3 0 2 1 3 6 2 -3 14 Silivrispor 5 0 2 3 4 12 2 -8 15 Muğlaspor 5 0 1 4 2 7 1 -5 16 Sultanbeyli Bld. 5 0 1 4 2 8 1 -6 17 Karaköprü Belediyespor 3 0 1 2 1 9 1 -8

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