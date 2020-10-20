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2020-2021 Bursa Yıldırım Spor, Karbel Karaköprü Belediye Spor maç özeti, maç sonucu

TFF 3. Lig 4. Grup 5. hafta maçında Bursa Yıldırım Spor, Karbel Karaköprü Belediye Spor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.

2020-2021 Bursa Yıldırım Spor, Karbel Karaköprü Belediye Spor maç özeti, maç sonucu

TFF 3. Lig 4. Grup 5. hafta maçında Bursa Yıldırım Spor, Karbel Karaköprü Belediye Spor ile karşılaştı. maç 1-0 sona erdi. Bursa Yıldırım Spor ve Karbel Karaköprü Belediye Spor taraftarlar maç sonucu'nu, puan durumunu ve maçın özeti'ni merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 3. Lig 4. Grup'te 5. hafta maçında Bursa Yıldırım Spor sahasında Karbel Karaköprü Belediye Spor ile 17.10.2020 15:00'da karşılaştı. Minareli Çavuş Spor Tesisleri - Bursa stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.

Peki  Bursa Yıldırım Spor - Karbel Karaköprü Belediye Spor maçının skoru ne?

Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Minareli Çavuş Spor Tesisleri - Bursa stadyumunda oynanan maç 1-0 sona erdi.

STADYUM BİLGİSİ
Minareli Çavuş Spor Tesisleri - Bursa

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
17.10.2020 15:00

MAÇIN HAKEMLERİ
Hakan Ülker(hakem), Uğur Başdaş(1. Yardımcı Hakem), Gökmen Çambel(2. Yardımcı Hakem), Erdem Demirtaş(dördüncü Hakem)

BURSA YILDIRIM SPORBursa Yıldırım Spor

Bursa Yıldırım Spor İlk 11
54. Özal Keklik, 16. Ramazan Erarslan, 90. Mahmut Güleç, 77. Emir Akay, 26. Osman Demir, 5. Muhammet Öz, 6. Tuğkan Kamışoğlu, 27. Hüseyin Atalay, 10. Ercan Karaca, 33. Furkan Fehmi Güneş, 9. Hüseyin Çelik

Yedekler
13. Mehmet Mert Pala, 96. Burak Aydın, 80. Batuhan Tunçay, 17. Mert Türkileri, 19. Alpay Aldemir, 7. Doğacan Diker, 8. Murat Mercan

Teknik Sorumlu
Sait Ulvi Özdemir

Goller
Doğacan Diker,78.dk (h)

Kartlar
Sarı Kart Hüseyin Atalay 73.dk, Sarı Kart Emir Akay 63.dk, Sarı Kart Tuğkan Kamışoğlu 74.dk, Sarı Kart Muhammet Öz 68.dk, Sarı Kart Furkan Fehmi Güneş 65.dk

Oyundan Çıkanlar
Hüseyin Atalay 90.dk, Tuğkan Kamışoğlu 90.dk, Ercan Karaca 58.dk, Furkan Fehmi Güneş 82.dk

Oyuna Girenler
Murat Mercan 90.dk, Batuhan Tunçay 90.dk, Doğacan Diker 58.dk, Alpay Aldemir 82.dk

KARBEL KARAKÖPRÜ BELEDİYE SPORKarbel Karaköprü Belediye Spor

Karbel Karaköprü Belediye Spor İlk 11
1. Ersel Çetinkaya, 5. Nuh Aşkın, 3. Erdal Pekdemir, 50. Hakan Albayrak, 2. Taner Kahriman, 20. Emirhan Korkmaz, 14. Erdi Kasapoğlu, 80. Umut Aslan, 10. Umut Pusat, 61. Tolunay Yurtseven, 41. Emre Okur

Yedekler
63. Muhammed Fatih Doğan, 30. Halil Duman, 11. Hasan Ahmet Sari, 7. Metehan Andaç Özlü, 8. Rauf Öktem, 9. Ozan Can Dursun, 21. Vedat Yeşilkaya

Teknik Sorumlu
Mehmet Şansal

Goller
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Kartlar
Sarı Kart Nuh Aşkın 66.dk, Sarı Kart Erdal Pekdemir 87.dk, Sarı Kart Umut Aslan 76.dk, Sarı Kart Emirhan Korkmaz 63.dk

Oyundan Çıkanlar
Emre Okur 80.dk, Tolunay Yurtseven 58.dk, Emirhan Korkmaz 77.dk

Oyuna Girenler
Hasan Ahmet Sari 80.dk, Metehan Andaç Özlü 58.dk, Rauf Öktem 77.dk

Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Adıyaman 1954 SK532084114
252 Orduspor FK5311136107
368 Aksaray Belediyespor431061105
4Bayrampaşa330012399
5Modafen43017394
6Bursa Yıldırımspor53026294
7Düzcespor52309693
81954 Kelkit Bld.Spor53026492
9Kestelspor522110981
10Bergama Belediyespor42116571
11Kozan Spor FK5113584-3
12Kırıkkale Büyük Anadoluspor51046133-7
13Siirt İl Özel İdare3021362-3
14Silivrispor50234122-8
15Muğlaspor5014271-5
16Sultanbeyli Bld.5014281-6
17Karaköprü Belediyespor3012191-8

Fikstür

17.10.202068 Aksaray Belediyespor1-0Muğlaspor
17.10.20201954 Kelkit Bld.Spor2-0Kozan Spor FK
17.10.2020Sultanbeyli Bld.1-3Adıyaman 1954 SK
17.10.2020Kestelspor3-4Bayrampaşa
17.10.2020Düzcespor2-2Siirt İl Özel İdare
17.10.2020Bursa Yıldırımspor1-0Karaköprü Belediyespor
17.10.2020Bergama Belediyespor4-1Kırıkkale Büyük Anadoluspor
18.10.202052 Orduspor FK5-0Silivrispor


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