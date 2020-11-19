2020-2021 Bursa Yıldırım Spor, Sultanbeyli Belediye Spor maç özeti, maç sonucu
TFF 3. Lig 4. Grup 10. hafta maçında Bursa Yıldırım Spor, Sultanbeyli Belediye Spor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.
TFF 3. Lig 4. Grup 10. hafta maçında Bursa Yıldırım Spor, Sultanbeyli Belediye Spor ile karşılaştı. maç 3-0 sona erdi. Bursa Yıldırım Spor ve Sultanbeyli Belediye Spor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.
TFF 3. Lig 4. Grup'da 10. hafta maçında Bursa Yıldırım Spor sahasında Sultanbeyli Belediye Spor ile 18.11.2020 13:00'da karşılaştı. Minareli Çavuş Spor Tesisleri - Bursa stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.
Peki Bursa Yıldırım Spor - Sultanbeyli Belediye Spor maçının skoru ne?
Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Minareli Çavuş Spor Tesisleri - Bursa stadyumunda oynanan maç 3-0 sona erdi.
Bursa Yıldırım Spor - Sultanbeyli Belediye Spor Maç Özetini İzlemek için Tıklayın
STADYUM BİLGİSİ
Minareli Çavuş Spor Tesisleri - Bursa
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
18.11.2020 13:00
MAÇIN HAKEMLERİ
Şahin Berker(hakem), Ahmetcan Akkoyun(1. Yardımcı Hakem), Aykut Yılmaz(2. Yardımcı Hakem), Halil İbrahim Yıldırım(dördüncü Hakem)
Bursa Yıldırım Spor İlk 11
54. Özal Keklik, 4. Mehmet Kalkan, 5. Muhammet Öz, 6. Tuğkan Kamışoğlu, 7. Doğacan Diker, 8. Murat Mercan, 9. Hüseyin Çelik, 19. Alpay Aldemir, 26. Osman Demir, 66. Kerem Az, 90. Mahmut Güleç
Yedekler
13. Mehmet Mert Pala, 11. Muhammet Furkan Keskinoğlu, 17. Mert Türkileri, 27. Hüseyin Atalay, 33. Furkan Fehmi Güneş, 77. Emir Akay, 96. Burak Aydın
Teknik Sorumlu
Sait Ulvi Özdemir
Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
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Oyuna Girenler
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Sultanbeyli Belediye Spor İlk 11
1. İhsan Turgut Kırveli, 5. Serhat Yeşilördek, 10. Bünyamin Küçükosman, 11. Samet Bulut, 88. Furkan Korkut, 23. Kadir Samet Eser, 25. Taner Yıldız, 52. Muhammet Enes Erdem, 55. İskender Can, 61. Uğurcan Arslantürk, 72. İlke Nelik
Yedekler
33. Ahmet Çolak, 3. Salih Gevençli, 4. Mustafa Minnet, 8. Ertuğrul Çamlibel, 9. Okan Demir, 29. Muhammet Yusuf Ocak, 14. Mustafa Dündar
Teknik Sorumlu
Metin Kaygın
Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
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Oyuna Girenler
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Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|68 Aksaray Belediyespor
|8
|5
|3
|0
|11
|4
|18
|7
|2
|1954 Kelkit Bld.Spor
|10
|6
|0
|4
|12
|8
|18
|4
|3
|Bursa Yıldırımspor
|9
|5
|1
|3
|14
|6
|16
|8
|4
|52 Orduspor FK
|10
|3
|6
|1
|16
|9
|15
|7
|5
|Adıyaman 1954 SK
|8
|4
|3
|1
|11
|7
|15
|4
|6
|Bayrampaşa
|8
|4
|1
|3
|20
|11
|13
|9
|7
|Modafen
|8
|4
|1
|3
|9
|6
|13
|3
|8
|Bergama Belediyespor
|7
|3
|3
|1
|11
|8
|12
|3
|9
|Düzcespor
|7
|3
|3
|1
|10
|8
|12
|2
|10
|Alanya Kestelspor
|9
|3
|3
|3
|14
|14
|12
|0
|11
|Siirt İl Özel İdare
|9
|2
|4
|3
|8
|14
|10
|-6
|12
|Silivrispor
|10
|2
|4
|4
|8
|16
|10
|-8
|13
|Muğlaspor
|8
|1
|3
|4
|6
|10
|6
|-4
|14
|Kırıkkale Büyük Anadoluspor
|8
|1
|3
|4
|9
|16
|6
|-7
|15
|Karaköprü Belediyespor
|7
|1
|3
|3
|4
|12
|6
|-8
|16
|Sultanbeyli Bld.
|10
|1
|2
|7
|5
|15
|5
|-10
|17
|Kozan Spor FK
|6
|1
|1
|4
|5
|9
|4
|-4
Fikstür
|18.11.2020
|Alanya Kestelspor
|1-1
|52 Orduspor FK
|18.11.2020
|Silivrispor
|1-0
|Modafen
|18.11.2020
|Siirt İl Özel İdare
|1-3
|Bergama Belediyespor
|18.11.2020
|Kozan Spor FK
|P-P
|Muğlaspor
|18.11.2020
|Karaköprü Belediyespor
|0-1
|1954 Kelkit Bld.Spor
|18.11.2020
|Bursa Yıldırımspor
|3-0
|Sultanbeyli Bld.
|18.11.2020
|Bayrampaşa
|2-3
|68 Aksaray Belediyespor
|18.11.2020
|Adıyaman 1954 SK
|2-2
|Kırıkkale Büyük Anadoluspor
|18.11.2020
|Kestelspor
|52 Orduspor FK