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2020-2021 Bursa Yıldırım Spor, Sultanbeyli Belediye Spor maç özeti, maç sonucu

TFF 3. Lig 4. Grup 10. hafta maçında Bursa Yıldırım Spor, Sultanbeyli Belediye Spor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.

2020-2021 Bursa Yıldırım Spor, Sultanbeyli Belediye Spor maç özeti, maç sonucu

TFF 3. Lig 4. Grup 10. hafta maçında Bursa Yıldırım Spor, Sultanbeyli Belediye Spor ile karşılaştı. maç 3-0 sona erdi. Bursa Yıldırım Spor ve Sultanbeyli Belediye Spor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 3. Lig 4. Grup'da 10. hafta maçında Bursa Yıldırım Spor sahasında Sultanbeyli Belediye Spor ile 18.11.2020 13:00'da karşılaştı. Minareli Çavuş Spor Tesisleri - Bursa stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.

Peki  Bursa Yıldırım Spor - Sultanbeyli Belediye Spor maçının skoru ne?

Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Minareli Çavuş Spor Tesisleri - Bursa stadyumunda oynanan maç 3-0 sona erdi.

Bursa Yıldırım Spor - Sultanbeyli Belediye Spor Maç Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ
Minareli Çavuş Spor Tesisleri - Bursa

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
18.11.2020 13:00

MAÇIN HAKEMLERİ
Şahin Berker(hakem), Ahmetcan Akkoyun(1. Yardımcı Hakem), Aykut Yılmaz(2. Yardımcı Hakem), Halil İbrahim Yıldırım(dördüncü Hakem)

BURSA YILDIRIM SPORBursa Yıldırım Spor

Bursa Yıldırım Spor İlk 11
54. Özal Keklik, 4. Mehmet Kalkan, 5. Muhammet Öz, 6. Tuğkan Kamışoğlu, 7. Doğacan Diker, 8. Murat Mercan, 9. Hüseyin Çelik, 19. Alpay Aldemir, 26. Osman Demir, 66. Kerem Az, 90. Mahmut Güleç

Yedekler
13. Mehmet Mert Pala, 11. Muhammet Furkan Keskinoğlu, 17. Mert Türkileri, 27. Hüseyin Atalay, 33. Furkan Fehmi Güneş, 77. Emir Akay, 96. Burak Aydın

Teknik Sorumlu
Sait Ulvi Özdemir

Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
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Oyuna Girenler
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SULTANBEYLİ BELEDİYE SPORSultanbeyli Belediye Spor

Sultanbeyli Belediye Spor İlk 11
1. İhsan Turgut Kırveli, 5. Serhat Yeşilördek, 10. Bünyamin Küçükosman, 11. Samet Bulut, 88. Furkan Korkut, 23. Kadir Samet Eser, 25. Taner Yıldız, 52. Muhammet Enes Erdem, 55. İskender Can, 61. Uğurcan Arslantürk, 72. İlke Nelik

Yedekler
33. Ahmet Çolak, 3. Salih Gevençli, 4. Mustafa Minnet, 8. Ertuğrul Çamlibel, 9. Okan Demir, 29. Muhammet Yusuf Ocak, 14. Mustafa Dündar

Teknik Sorumlu
Metin Kaygın

Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
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Oyuna Girenler
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Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
168 Aksaray Belediyespor8530114187
21954 Kelkit Bld.Spor10604128184
3Bursa Yıldırımspor9513146168
452 Orduspor FK10361169157
5Adıyaman 1954 SK8431117154
6Bayrampaşa84132011139
7Modafen841396133
8Bergama Belediyespor7331118123
9Düzcespor7331108122
10Alanya Kestelspor93331414120
11Siirt İl Özel İdare924381410-6
12Silivrispor1024481610-8
13Muğlaspor81346106-4
14Kırıkkale Büyük Anadoluspor81349166-7
15Karaköprü Belediyespor71334126-8
16Sultanbeyli Bld.101275155-10
17Kozan Spor FK6114594-4

Fikstür

18.11.2020Alanya Kestelspor1-152 Orduspor FK
18.11.2020Silivrispor1-0Modafen
18.11.2020Siirt İl Özel İdare1-3Bergama Belediyespor
18.11.2020Kozan Spor FKP-PMuğlaspor
18.11.2020Karaköprü Belediyespor0-11954 Kelkit Bld.Spor
18.11.2020Bursa Yıldırımspor3-0Sultanbeyli Bld.
18.11.2020Bayrampaşa2-368 Aksaray Belediyespor
18.11.2020Adıyaman 1954 SK2-2Kırıkkale Büyük Anadoluspor
18.11.2020Kestelspor 52 Orduspor FK
Onur Çelik
Spor Editörü


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