2020-2021 Bursa Yıldırım Spor, Sultanbeyli Belediye Spor maç özeti, maç sonucu

TFF 3. Lig 4. Grup 10. hafta maçında Bursa Yıldırım Spor, Sultanbeyli Belediye Spor ile karşılaştı. maç 3-0 sona erdi. Bursa Yıldırım Spor ve Sultanbeyli Belediye Spor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 3. Lig 4. Grup'da 10. hafta maçında Bursa Yıldırım Spor sahasında Sultanbeyli Belediye Spor ile 18.11.2020 13:00'da karşılaştı. Minareli Çavuş Spor Tesisleri - Bursa stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak. Peki Bursa Yıldırım Spor - Sultanbeyli Belediye Spor maçının skoru ne? Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Minareli Çavuş Spor Tesisleri - Bursa stadyumunda oynanan maç 3-0 sona erdi. Bursa Yıldırım Spor - Sultanbeyli Belediye Spor Maç Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ

Minareli Çavuş Spor Tesisleri - Bursa



MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

18.11.2020 13:00



MAÇIN HAKEMLERİ

Şahin Berker(hakem), Ahmetcan Akkoyun(1. Yardımcı Hakem), Aykut Yılmaz(2. Yardımcı Hakem), Halil İbrahim Yıldırım(dördüncü Hakem)

Bursa Yıldırım Spor

Bursa Yıldırım Spor İlk 11

54. Özal Keklik, 4. Mehmet Kalkan, 5. Muhammet Öz, 6. Tuğkan Kamışoğlu, 7. Doğacan Diker, 8. Murat Mercan, 9. Hüseyin Çelik, 19. Alpay Aldemir, 26. Osman Demir, 66. Kerem Az, 90. Mahmut Güleç



Yedekler

13. Mehmet Mert Pala, 11. Muhammet Furkan Keskinoğlu, 17. Mert Türkileri, 27. Hüseyin Atalay, 33. Furkan Fehmi Güneş, 77. Emir Akay, 96. Burak Aydın



Teknik Sorumlu

Sait Ulvi Özdemir



Goller

{homeGoal}



Kartlar

{homeCard}



Oyundan Çıkanlar

{homeOut}



Oyuna Girenler

{homeIn}

Sultanbeyli Belediye Spor

Sultanbeyli Belediye Spor İlk 11

1. İhsan Turgut Kırveli, 5. Serhat Yeşilördek, 10. Bünyamin Küçükosman, 11. Samet Bulut, 88. Furkan Korkut, 23. Kadir Samet Eser, 25. Taner Yıldız, 52. Muhammet Enes Erdem, 55. İskender Can, 61. Uğurcan Arslantürk, 72. İlke Nelik



Yedekler

33. Ahmet Çolak, 3. Salih Gevençli, 4. Mustafa Minnet, 8. Ertuğrul Çamlibel, 9. Okan Demir, 29. Muhammet Yusuf Ocak, 14. Mustafa Dündar



Teknik Sorumlu

Metin Kaygın



Goller

{awayGoal}



Kartlar

{awayCard}



Oyundan Çıkanlar

{awayOut}



Oyuna Girenler

{awayIn}

Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 68 Aksaray Belediyespor 8 5 3 0 11 4 18 7 2 1954 Kelkit Bld.Spor 10 6 0 4 12 8 18 4 3 Bursa Yıldırımspor 9 5 1 3 14 6 16 8 4 52 Orduspor FK 10 3 6 1 16 9 15 7 5 Adıyaman 1954 SK 8 4 3 1 11 7 15 4 6 Bayrampaşa 8 4 1 3 20 11 13 9 7 Modafen 8 4 1 3 9 6 13 3 8 Bergama Belediyespor 7 3 3 1 11 8 12 3 9 Düzcespor 7 3 3 1 10 8 12 2 10 Alanya Kestelspor 9 3 3 3 14 14 12 0 11 Siirt İl Özel İdare 9 2 4 3 8 14 10 -6 12 Silivrispor 10 2 4 4 8 16 10 -8 13 Muğlaspor 8 1 3 4 6 10 6 -4 14 Kırıkkale Büyük Anadoluspor 8 1 3 4 9 16 6 -7 15 Karaköprü Belediyespor 7 1 3 3 4 12 6 -8 16 Sultanbeyli Bld. 10 1 2 7 5 15 5 -10 17 Kozan Spor FK 6 1 1 4 5 9 4 -4

Fikstür