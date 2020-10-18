2020-2021 Bursaspor, Balıkesirspor maç özeti, maç sonucu

TFF 1. Lig 5. hafta maçında Bursaspor, Balıkesirspor ile karşılaştı. maç 3-1 sona erdi. Bursaspor ve Balıkesirspor taraftarlar maç sonucu'nu, puan durumunu ve maçın özeti'ni merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 1. Lig'te 5. hafta maçında Bursaspor sahasında Balıkesirspor ile 18.10.2020 19:00'da karşılaştı. Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu - Bursa stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak. Bursaspor - Balıkesirspor maçı kaç kaç bitti? Maç Sonucu Maçının geniş özeti ve golleri bu haberde. maçın gollerini geniş özetinin linkini ve bu maça dair merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. MAÇIN ÖZETİ İÇİN TIKLAYIN Bursaspor Balıkesirspor Maçının Künyesi STADYUM BİLGİSİ Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu - Bursa

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

18.10.2020 19:00

MAÇIN HAKEMLERİ

Direnç Tonusluoğlu(hakem), Emrah Ünal(1. Yardımcı Hakem), Ogün Kamacı(2. Yardımcı Hakem), Serkan Ergün(dördüncü Hakem)

Bursaspor

Bursaspor İlk 11

28. Deniz Aydın, 2. İsmail Çokçalış, 3. Onur Atasayar, 4. Cüneyt Köz, 5. Emirhan Aydoğan, 7. Burak Kapacak, 15. Aykut Akgün, 17. Recep Aydın, 18. Ali Akman, 36. Burak Altıparmak, 77. Tuğbey Akgün

Yedekler

40. Canberk Yurdakul, 6. Ramazan Keskin, 11. Çağatay Yılmaz, 14. İsmail Can Çavuşluk, 23. Furkan Emre Ünver, 24. Kerem Kök, 61. Batuhan Kör, 67. Kerem Şen, 75. Eren Güler, 84. Ertuğrul Kurtuluş

Teknik Sorumlu

Fazlı Tan

Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

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Oyuna Girenler

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Balıkesirspor

Balıkesirspor İlk 11

19. Atilla Özmen, 17. Uğur Aygören, 3. Berat Aydoğdu, 34. Abdulhamit Yıldız, 35. Batuhan İşçiler, 20. İsmail Yüksek, 39. Antonıo Mrsıc, 80. Okwuchukwu Francıs Ezeh, 18. Mahatma Osumanu Otoo, 10. Foxı Kethevoama, 93. Cumali Bişi

Yedekler

99. Yiğithan Kır, 33. Oğuz Han Aynaoğlu, 24. Anıl Taşdemir, 4. Abdülkadir Kayalı, 2. Kağan Kayalı, 77. Doğa İşeri, 5. Serdar Güncü, 11. Oltıon Bılallı, 7. Celal Emir Dede, 22. Ayberk Kaygısız

Teknik Sorumlu

Mesut Dilsöz

Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

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Oyuna Girenler

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TFF 1. Lig 5.hafta Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 İstanbulspor 5 4 0 1 10 4 12 6 2 Tuzlaspor 5 3 2 0 11 6 11 5 3 Altay 5 3 1 1 9 2 10 7 4 Ankara Keçiörengücü 5 3 1 1 5 2 10 3 5 Adanaspor 5 2 3 0 6 2 9 4 6 Altınordu 5 3 0 2 8 8 9 0 7 Adana Demirspor 5 2 2 1 7 4 8 3 8 Samsunspor 5 2 2 1 6 5 8 1 9 Giresunspor 5 2 2 1 7 7 8 0 10 Bursaspor 5 2 1 2 10 9 7 1 11 Balıkesirspor 5 2 0 3 6 8 6 -2 12 Bandırmaspor 5 1 2 2 6 7 5 -1 13 Akhisarspor 4 1 1 2 2 2 4 0 14 Ümraniyespor 5 1 1 3 5 10 4 -5 15 Ankaraspor 5 1 1 3 3 8 4 -5 16 Eskişehirspor 5 0 3 2 2 9 3 -7 17 Boluspor 5 0 1 4 4 8 1 -4 18 Menemenspor 4 0 1 3 4 10 1 -6

TFF 1. Lig 5.Hafta Fikstür