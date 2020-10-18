Bekir Coşkun neden öldü?Bekir Coşkun kimdir? Aslen nereli ve kaç yaşında?2020-2021 Göztepe, Fenerbahçe maç özeti, maç sonucu2020-2021 Bursaspor, Balıkesirspor maç özeti, maç sonucuBekir Coşkun öldü mü? | Bekir Coşkun kimdir? Nereli ve kaç yaşında?Duayen gazeteci yaşamını yitirdiMSB açıkladı: Barış Pınarı bölgesinde 3 terörist öldürüldüYalnız yaşadığı evinde baygın halde bulundu! Yaşlı kadın hastaneye kaldırıldıİzmir'de 5 gollü maç! Göz-Göz gayret gösterdi ama...Erdoğan'dan KKTC'de Cumhurbaşkanı seçilen Ersin Tatar'a tebrik mesajı!
İstanbul17 °C
  1. HABERLER
  2. SPOR
  3. 2020-2021 Bursaspor, Balıkesirspor maç özeti, maç sonucu

2020-2021 Bursaspor, Balıkesirspor maç özeti, maç sonucu

2020-2021 TFF 1. Lig 5. hafta maçında Bursaspor, Balıkesirspor ile karşılaştı. Maç özeti ve maçın sonucunu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.

2020-2021 Bursaspor, Balıkesirspor maç özeti, maç sonucu

TFF 1. Lig 5. hafta maçında Bursaspor, Balıkesirspor ile karşılaştı. maç 3-1 sona erdi. Bursaspor ve Balıkesirspor taraftarlar maç sonucu'nu, puan durumunu ve maçın özeti'ni merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 1. Lig'te 5. hafta maçında Bursaspor sahasında Balıkesirspor ile 18.10.2020 19:00'da karşılaştı. Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu - Bursa stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.

Bursaspor - Balıkesirspor maçı kaç kaç bitti? Maç Sonucu

Maçının geniş özeti ve golleri bu haberde. maçın gollerini geniş özetinin linkini ve bu maça dair merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz.

MAÇIN ÖZETİ İÇİN TIKLAYIN

Bursaspor Balıkesirspor Maçının Künyesi

STADYUM BİLGİSİ

Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu - Bursa

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

18.10.2020 19:00

MAÇIN HAKEMLERİ

Direnç Tonusluoğlu(hakem), Emrah Ünal(1. Yardımcı Hakem), Ogün Kamacı(2. Yardımcı Hakem), Serkan Ergün(dördüncü Hakem)

BURSASPORBursaspor

Bursaspor İlk 11

28. Deniz Aydın, 2. İsmail Çokçalış, 3. Onur Atasayar, 4. Cüneyt Köz, 5. Emirhan Aydoğan, 7. Burak Kapacak, 15. Aykut Akgün, 17. Recep Aydın, 18. Ali Akman, 36. Burak Altıparmak, 77. Tuğbey Akgün

Yedekler

40. Canberk Yurdakul, 6. Ramazan Keskin, 11. Çağatay Yılmaz, 14. İsmail Can Çavuşluk, 23. Furkan Emre Ünver, 24. Kerem Kök, 61. Batuhan Kör, 67. Kerem Şen, 75. Eren Güler, 84. Ertuğrul Kurtuluş

Teknik Sorumlu

Fazlı Tan

Goller

{homeGoal}

Kartlar

{homeCard}

Oyundan Çıkanlar

{homeOut}

Oyuna Girenler

{homeIn}

BALIKESİRSPORBalıkesirspor

Balıkesirspor İlk 11

19. Atilla Özmen, 17. Uğur Aygören, 3. Berat Aydoğdu, 34. Abdulhamit Yıldız, 35. Batuhan İşçiler, 20. İsmail Yüksek, 39. Antonıo Mrsıc, 80. Okwuchukwu Francıs Ezeh, 18. Mahatma Osumanu Otoo, 10. Foxı Kethevoama, 93. Cumali Bişi

Yedekler

99. Yiğithan Kır, 33. Oğuz Han Aynaoğlu, 24. Anıl Taşdemir, 4. Abdülkadir Kayalı, 2. Kağan Kayalı, 77. Doğa İşeri, 5. Serdar Güncü, 11. Oltıon Bılallı, 7. Celal Emir Dede, 22. Ayberk Kaygısız

Teknik Sorumlu

Mesut Dilsöz

Goller

{awayGoal}

Kartlar

{awayCard}

Oyundan Çıkanlar

{awayOut}

Oyuna Girenler

{awayIn}

TFF 1. Lig 5.hafta Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1İstanbulspor5401104126
2Tuzlaspor5320116115
3Altay531192107
4Ankara Keçiörengücü531152103
5Adanaspor52306294
6Altınordu53028890
7Adana Demirspor52217483
8Samsunspor52216581
9Giresunspor52217780
10Bursaspor521210971
11Balıkesirspor5203686-2
12Bandırmaspor5122675-1
13Akhisarspor41122240
14Ümraniyespor51135104-5
15Ankaraspor5113384-5
16Eskişehirspor5032293-7
17Boluspor5014481-4
18Menemenspor40134101-6

TFF 1. Lig 5.Hafta Fikstür

17.10.2020Adanaspor5-2Altınordu
17.10.2020Altay1-0Adana Demirspor
17.10.2020Bandırmaspor1-1Eskişehirspor
17.10.2020Ümraniyespor1-2Ankara Keçiörengücü
17.10.2020Samsunspor0-3İstanbulspor
18.10.2020Bursaspor3-1Balıkesirspor
18.10.2020Boluspor1-2Tuzlaspor
18.10.2020Ankaraspor1-1Giresunspor
18.10.2020Osmanlıspor FKGiresunspor
19.10.2020AkhisarsporMenemenspor


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT