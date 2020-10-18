2020-2021 Bursaspor, Balıkesirspor maç özeti, maç sonucu
2020-2021 TFF 1. Lig 5. hafta maçında Bursaspor, Balıkesirspor ile karşılaştı. Maç özeti ve maçın sonucunu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.
TFF 1. Lig 5. hafta maçında Bursaspor, Balıkesirspor ile karşılaştı. maç 3-1 sona erdi. Bursaspor ve Balıkesirspor taraftarlar maç sonucu'nu, puan durumunu ve maçın özeti'ni merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.
TFF 1. Lig'te 5. hafta maçında Bursaspor sahasında Balıkesirspor ile 18.10.2020 19:00'da karşılaştı. Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu - Bursa stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.
Bursaspor - Balıkesirspor maçı kaç kaç bitti? Maç Sonucu
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Bursaspor Balıkesirspor Maçının Künyesi
STADYUM BİLGİSİ
Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu - Bursa
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
18.10.2020 19:00
MAÇIN HAKEMLERİ
Direnç Tonusluoğlu(hakem), Emrah Ünal(1. Yardımcı Hakem), Ogün Kamacı(2. Yardımcı Hakem), Serkan Ergün(dördüncü Hakem)
Bursaspor İlk 11
28. Deniz Aydın, 2. İsmail Çokçalış, 3. Onur Atasayar, 4. Cüneyt Köz, 5. Emirhan Aydoğan, 7. Burak Kapacak, 15. Aykut Akgün, 17. Recep Aydın, 18. Ali Akman, 36. Burak Altıparmak, 77. Tuğbey Akgün
Yedekler
40. Canberk Yurdakul, 6. Ramazan Keskin, 11. Çağatay Yılmaz, 14. İsmail Can Çavuşluk, 23. Furkan Emre Ünver, 24. Kerem Kök, 61. Batuhan Kör, 67. Kerem Şen, 75. Eren Güler, 84. Ertuğrul Kurtuluş
Teknik Sorumlu
Fazlı Tan
Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
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Oyuna Girenler
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Balıkesirspor İlk 11
19. Atilla Özmen, 17. Uğur Aygören, 3. Berat Aydoğdu, 34. Abdulhamit Yıldız, 35. Batuhan İşçiler, 20. İsmail Yüksek, 39. Antonıo Mrsıc, 80. Okwuchukwu Francıs Ezeh, 18. Mahatma Osumanu Otoo, 10. Foxı Kethevoama, 93. Cumali Bişi
Yedekler
99. Yiğithan Kır, 33. Oğuz Han Aynaoğlu, 24. Anıl Taşdemir, 4. Abdülkadir Kayalı, 2. Kağan Kayalı, 77. Doğa İşeri, 5. Serdar Güncü, 11. Oltıon Bılallı, 7. Celal Emir Dede, 22. Ayberk Kaygısız
Teknik Sorumlu
Mesut Dilsöz
Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
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Oyuna Girenler
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TFF 1. Lig 5.hafta Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|İstanbulspor
|5
|4
|0
|1
|10
|4
|12
|6
|2
|Tuzlaspor
|5
|3
|2
|0
|11
|6
|11
|5
|3
|Altay
|5
|3
|1
|1
|9
|2
|10
|7
|4
|Ankara Keçiörengücü
|5
|3
|1
|1
|5
|2
|10
|3
|5
|Adanaspor
|5
|2
|3
|0
|6
|2
|9
|4
|6
|Altınordu
|5
|3
|0
|2
|8
|8
|9
|0
|7
|Adana Demirspor
|5
|2
|2
|1
|7
|4
|8
|3
|8
|Samsunspor
|5
|2
|2
|1
|6
|5
|8
|1
|9
|Giresunspor
|5
|2
|2
|1
|7
|7
|8
|0
|10
|Bursaspor
|5
|2
|1
|2
|10
|9
|7
|1
|11
|Balıkesirspor
|5
|2
|0
|3
|6
|8
|6
|-2
|12
|Bandırmaspor
|5
|1
|2
|2
|6
|7
|5
|-1
|13
|Akhisarspor
|4
|1
|1
|2
|2
|2
|4
|0
|14
|Ümraniyespor
|5
|1
|1
|3
|5
|10
|4
|-5
|15
|Ankaraspor
|5
|1
|1
|3
|3
|8
|4
|-5
|16
|Eskişehirspor
|5
|0
|3
|2
|2
|9
|3
|-7
|17
|Boluspor
|5
|0
|1
|4
|4
|8
|1
|-4
|18
|Menemenspor
|4
|0
|1
|3
|4
|10
|1
|-6
TFF 1. Lig 5.Hafta Fikstür
|17.10.2020
|Adanaspor
|5-2
|Altınordu
|17.10.2020
|Altay
|1-0
|Adana Demirspor
|17.10.2020
|Bandırmaspor
|1-1
|Eskişehirspor
|17.10.2020
|Ümraniyespor
|1-2
|Ankara Keçiörengücü
|17.10.2020
|Samsunspor
|0-3
|İstanbulspor
|18.10.2020
|Bursaspor
|3-1
|Balıkesirspor
|18.10.2020
|Boluspor
|1-2
|Tuzlaspor
|18.10.2020
|Ankaraspor
|1-1
|Giresunspor
|18.10.2020
|Osmanlıspor FK
|Giresunspor
|19.10.2020
|Akhisarspor
|Menemenspor