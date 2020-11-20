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2020-2021 Büyükçekmece Tepecik Spor, İskenderun maç özeti, maç sonucu

TFF 3. Lig 2. Grup 10. hafta maçında Büyükçekmece Tepecik Spor, İskenderun ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.

2020-2021 Büyükçekmece Tepecik Spor, İskenderun maç özeti, maç sonucu

TFF 3. Lig 2. Grup 10. hafta maçında Büyükçekmece Tepecik Spor, İskenderun ile karşılaştı. maç 1-0 sona erdi. Büyükçekmece Tepecik Spor ve İskenderun taraftarlar maç sonucu'nu, puan durumunu ve maçın özeti'ni merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 3. Lig 2. Grup'te  10. hafta maçında Büyükçekmece Tepecik Spor sahasında İskenderun ile 19.11.2020 13:00'da karşılaştı. Tepecik Şenol Güneş Stadı - İstanbul - Büyükçekmec stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.

Peki  Büyükçekmece Tepecik Spor - İskenderun maçının skoru ne?
Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Tepecik Şenol Güneş Stadı - İstanbul - Büyükçekmec stadyumunda oynanan maç 1-0 sona erdi.

Büyükçekmece Tepecik Spor - İskenderun Maç Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ
Tepecik Şenol Güneş Stadı - İstanbul - Büyükçekmec

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
19.11.2020 13:00

MAÇIN HAKEMLERİ
Hakan Ülker(hakem), Ersin Erbay(1. Yardımcı Hakem), Melih Kurtuluş(2. Yardımcı Hakem), Seçil Özdemir(dördüncü Hakem)

BÜYÜKÇEKMECE TEPECİK SPORBüyükçekmece Tepecik Spor

Büyükçekmece Tepecik Spor İlk 11
22. Ramazan Evren Üstündağ, 34. İnanç Ülken, 5. Özkan Zileli, 38. Tayfun Yanar, 23. Selim Dedekoç, 77. Enes Yılmaz, 25. İsmail Baran Karakoç, 73. Ömer Buğdaycı, 99. Erçağ Evirgen, 17. Ömer Karancı, 9. İlhan Aslanoğlu

Yedekler
1. Emirhan Emir, 18. Ertuğrul Eramil, 61. Oğuzhan Acar, 59. Ulaş Doğuş Kaya, 72. Oktay Eramil, 60. Ahmet Özan

Teknik Sorumlu


Goller
İlhan Aslanoğlu,15.dk (f)

Kartlar
Kırmızı Kart Ömer Karancı 78.dk, Sarı Kart Enes Yılmaz 33.dk, Sarı Kart Özkan Zileli 33.dk, Sarı Kart Ömer Buğdaycı 86.dk, Sarı Kart İnanç Ülken 57.dk

Oyundan Çıkanlar
İlhan Aslanoğlu 89.dk, Erçağ Evirgen 68.dk, Ömer Buğdaycı 89.dk

Oyuna Girenler
Oktay Eramil 89.dk, Oğuzhan Acar 68.dk, Ahmet Özan 89.dk

İSKENDERUNİskenderun

İskenderun İlk 11
23. Onur Muhammet Parlar, 5. Dede Çelik, 7. Ahmet Buğrahan Tuncay, 9. Uğur Uğur, 10. Buğra Temel, 14. Emre Hasan Balcı, 17. Oğuzhan Erdoğan, 22. Yüksel Kayaalp, 27. Yeldar Yamaç, 34. Engin Berk Nebioğlu, 55. Fadıl Kocaoğlu

Yedekler
1. Enes Akgün, 8. Ali Özdemir, 47. Berkay Kurt, 49. Mert Özdestici, 70. Burak Temir, 88. Ömer Turan, 97. Sefa Aktepe

Teknik Sorumlu
Taylan Temel

Goller
{awayGoal}

Kartlar
Sarı Kart Buğra Temel 76.dk, Kırmızı Kart Ömer Turan 90+3.dk, Sarı Kart Burak Temir 80.dk

Oyundan Çıkanlar
Emre Hasan Balcı 61.dk, Uğur Uğur 59.dk, Ahmet Buğrahan Tuncay 84.dk, Buğra Temel 84.dk

Oyuna Girenler
Sefa Aktepe 61.dk, Burak Temir 59.dk, Ömer Turan 84.dk, Mert Özdestici 84.dk

Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Nazilli Belediyespor106132271915
2Fethiyespor9522147177
3İskenderun FK10523129173
4Ceyhanspor9432161715-1
5Çengelköyspor A.Ş.94231010140
6Mardin Fosfat Spor10343139134
7Büyükçekmece Tepecikspor9342109131
8Yomraspor9342109131
9Ağrı 1970 Spor94146813-2
10Darıca Gençlerbirliği1034391213-3
11Belediye Kütahyaspor93331210122
12Kahta 02 Spor10334101112-1
13Tekirdağspor1024481210-4
14Karaman Belediyespor9234121290
15Tokatspor92346169-10
16Halide Edip Adıvar91537108-3
17Yozgatspor 1959 FK101456157-9

Fikstür

19.11.2020Büyükçekmece Tepecikspor1-0Erzin Spor
19.11.2020Darıca Gençlerbirliği1-0Ağrı 1970 Spor
19.11.2020Fethiyespor2-0Kahta 02 Spor
19.11.2020Karaman Belediyespor2-0Belediye Kütahyaspor
19.11.2020Yozgatspor 1959 FK0-0Tokatspor
19.11.2020Nazilli Belediyespor2-0Çengelköyspor A.Ş.
19.11.2020Tekirdağspor1-1Halide Edip Adıvar
19.11.2020Yomraspor0-0Mardin BŞ. Başakspor

 

Onur Çelik
Spor Editörü


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