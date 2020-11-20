2020-2021 Büyükçekmece Tepecik Spor, İskenderun maç özeti, maç sonucu

TFF 3. Lig 2. Grup 10. hafta maçında Büyükçekmece Tepecik Spor, İskenderun ile karşılaştı. maç 1-0 sona erdi. Büyükçekmece Tepecik Spor ve İskenderun taraftarlar maç sonucu'nu, puan durumunu ve maçın özeti'ni merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 3. Lig 2. Grup'te 10. hafta maçında Büyükçekmece Tepecik Spor sahasında İskenderun ile 19.11.2020 13:00'da karşılaştı. Tepecik Şenol Güneş Stadı - İstanbul - Büyükçekmec stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak. Peki Büyükçekmece Tepecik Spor - İskenderun maçının skoru ne?

Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Tepecik Şenol Güneş Stadı - İstanbul - Büyükçekmec stadyumunda oynanan maç 1-0 sona erdi. Büyükçekmece Tepecik Spor - İskenderun Maç Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ

Tepecik Şenol Güneş Stadı - İstanbul - Büyükçekmec



MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

19.11.2020 13:00



MAÇIN HAKEMLERİ

Hakan Ülker(hakem), Ersin Erbay(1. Yardımcı Hakem), Melih Kurtuluş(2. Yardımcı Hakem), Seçil Özdemir(dördüncü Hakem)

Büyükçekmece Tepecik Spor

Büyükçekmece Tepecik Spor İlk 11

22. Ramazan Evren Üstündağ, 34. İnanç Ülken, 5. Özkan Zileli, 38. Tayfun Yanar, 23. Selim Dedekoç, 77. Enes Yılmaz, 25. İsmail Baran Karakoç, 73. Ömer Buğdaycı, 99. Erçağ Evirgen, 17. Ömer Karancı, 9. İlhan Aslanoğlu



Yedekler

1. Emirhan Emir, 18. Ertuğrul Eramil, 61. Oğuzhan Acar, 59. Ulaş Doğuş Kaya, 72. Oktay Eramil, 60. Ahmet Özan



Teknik Sorumlu





Goller

İlhan Aslanoğlu,15.dk (f)



Kartlar

Kırmızı Kart Ömer Karancı 78.dk, Sarı Kart Enes Yılmaz 33.dk, Sarı Kart Özkan Zileli 33.dk, Sarı Kart Ömer Buğdaycı 86.dk, Sarı Kart İnanç Ülken 57.dk



Oyundan Çıkanlar

İlhan Aslanoğlu 89.dk, Erçağ Evirgen 68.dk, Ömer Buğdaycı 89.dk



Oyuna Girenler

Oktay Eramil 89.dk, Oğuzhan Acar 68.dk, Ahmet Özan 89.dk

İskenderun

İskenderun İlk 11

23. Onur Muhammet Parlar, 5. Dede Çelik, 7. Ahmet Buğrahan Tuncay, 9. Uğur Uğur, 10. Buğra Temel, 14. Emre Hasan Balcı, 17. Oğuzhan Erdoğan, 22. Yüksel Kayaalp, 27. Yeldar Yamaç, 34. Engin Berk Nebioğlu, 55. Fadıl Kocaoğlu



Yedekler

1. Enes Akgün, 8. Ali Özdemir, 47. Berkay Kurt, 49. Mert Özdestici, 70. Burak Temir, 88. Ömer Turan, 97. Sefa Aktepe



Teknik Sorumlu

Taylan Temel



Goller

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Kartlar

Sarı Kart Buğra Temel 76.dk, Kırmızı Kart Ömer Turan 90+3.dk, Sarı Kart Burak Temir 80.dk



Oyundan Çıkanlar

Emre Hasan Balcı 61.dk, Uğur Uğur 59.dk, Ahmet Buğrahan Tuncay 84.dk, Buğra Temel 84.dk



Oyuna Girenler

Sefa Aktepe 61.dk, Burak Temir 59.dk, Ömer Turan 84.dk, Mert Özdestici 84.dk

Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Nazilli Belediyespor 10 6 1 3 22 7 19 15 2 Fethiyespor 9 5 2 2 14 7 17 7 3 İskenderun FK 10 5 2 3 12 9 17 3 4 Ceyhanspor 9 4 3 2 16 17 15 -1 5 Çengelköyspor A.Ş. 9 4 2 3 10 10 14 0 6 Mardin Fosfat Spor 10 3 4 3 13 9 13 4 7 Büyükçekmece Tepecikspor 9 3 4 2 10 9 13 1 8 Yomraspor 9 3 4 2 10 9 13 1 9 Ağrı 1970 Spor 9 4 1 4 6 8 13 -2 10 Darıca Gençlerbirliği 10 3 4 3 9 12 13 -3 11 Belediye Kütahyaspor 9 3 3 3 12 10 12 2 12 Kahta 02 Spor 10 3 3 4 10 11 12 -1 13 Tekirdağspor 10 2 4 4 8 12 10 -4 14 Karaman Belediyespor 9 2 3 4 12 12 9 0 15 Tokatspor 9 2 3 4 6 16 9 -10 16 Halide Edip Adıvar 9 1 5 3 7 10 8 -3 17 Yozgatspor 1959 FK 10 1 4 5 6 15 7 -9

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