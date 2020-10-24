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2020-2021 Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Galatasaray maç özeti, maç sonucu

2020-2021 Süper Lig 6. hafta maçında Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Galatasaray ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.

2020-2021 Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Galatasaray maç özeti, maç sonucu

2020-2021 Süper Lig 6. hafta maçında Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Galatasaray ile karşılaştı. maç 1-2 sona erdi. Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve Galatasaray taraftarlar maç sonucu'nu, puan durumunu ve maçın özeti'ni merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

Süper Lig'te 6. hafta maçında Büyükşehir Belediye Erzurumspor sahasında Galatasaray ile 24.10.2020 19:00'da karşılaştı. Erzurum Kazım Karabekir stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Galatasaray maçı kaç kaç bitti?

Maçının geniş özeti ve golleri bu haberde. maçın gollerini geniş özetinin linkini ve bu maça dair merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Galatasaray maç sonucu:

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR GALATASARAY
Büyükşehir Belediye Erzurumspor Galatasaray
1 2

MAÇIN ÖZETİ İÇİN TIKLAYIN

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Galatasaray maç özeti detaylı

STADYUM BİLGİSİ

Erzurum Kazım Karabekir

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

24.10.2020 19:00

MAÇIN HAKEMLERİ

Arda Kardeşler(hakem), Aleks Taşcıoğlu(1. Yardımcı Hakem), Volkan Ahmet Narinç(2. Yardımcı Hakem), Hakan Ceylan(dördüncü Hakem), Suat Arslanboğa(var), Serkan Ok(avar)

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPORBüyükşehir Belediye Erzurumspor

Büyükşehir Belediye Erzurumspor İlk 11

85. Fabien Ceddy Farnolle, 77. Mehmet Murat Uçar, 53. Mucahit Albayrak, 5. Hasan Hatipoğlu, 28. Arturo Rafeal Mina Meza, 13. Petrus Boumal Mayega, 19. İbrahim Akdağ, 4. Gabrıel Antoıne Obertan, 17. Emrah Başsan, 11. Arvydas Novıkovas, 91. Rıcardo Jorge Pıres Gomes

Yedekler

33. Kayacan Erdoğan, 25. Armando Sadiku, 9. Rashad Muhammed, 10. Jugurtha Hamroun, 3. İbrahim Sıssoko, 20. Mitchell Glenn Donald, 88. Osman Çelik, 99. Cenk Ahmet Alkılıç, 30. Adolphe Teıkeu Kamgang, 23. Gökhan Kardeş

Teknik Sorumlu

Mehmet Özdilek

Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

{homeOut}

Oyuna Girenler

{homeIn}

GALATASARAYGalatasaray

Galatasaray İlk 11

34. Okan Kocuk, 4. Taylan Antalyalı, 8. Ryan Guno Babel, 9. Radamel Falcao Garcıa Zarate, 10. Younes Belhanda, 19. Ömer Bayram, 27. Chrıstıan Nekadıo Luyındama, 3. Omar Elabdellaouı, 36. Marcelo Josemır Saracchı Pıntos, 45. Marcos Do Nascımento Teıxeıra, 54. Emre Kılınç

Yedekler

99. Fatih Öztürk, 2. Şener Özbayraklı, 15. Ryan Henk Donk, 17. Oğulcan Çağlayan, 18. Muhammed Kerem Aktürkoğlu, 20. Emre Akbaba, 23. Emre Taşdemir, 66. Arda Turan, 80. Ali Yavuz Kol, 90. Mbaye Dıagne

Teknik Sorumlu

Fatih Terim

Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

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Oyuna Girenler

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Süper Lig 6. hafta Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Alanyaspor54101321311
2Fenerbahçe532074113
3Galatasaray631285103
4Fatih Karagümrük52219584
5Kasımpaşa62224381
6Antalyaspor6222688-2
7Göztepe614110773
8BB Erzurumspor52127671
9Sivasspor42115471
10Başakşehir FK62137770
11Gaziantep FK6141897-1
12Hatayspor4211367-3
13Konyaspor51315362
14Kayserispor5203486-4
15Çaykur Rizespor5122785-1
16Trabzonspor5122575-2
17Yeni Malatyaspor5122485-4
18Denizlispor5122375-4
19Beşiktaş4112574-2
20Gençlerbirliği4112244-2
21MKE Ankaragücü4013481-4

Süper Lig 6. hafta Fikstür sonuçları

23.10.2020Kasımpaşa0-0Göztepe
24.10.2020BB Erzurumspor1-2Galatasaray
24.10.2020MKE AnkaragücüP-PHatayspor
24.10.2020Gaziantep FK1-0Konyaspor
24.10.2020Başakşehir FK5-1Antalyaspor
25.10.2020Yeni MalatyasporGençlerbirliği
25.10.2020AlanyasporFatih Karagümrük
25.10.2020FenerbahçeTrabzonspor
26.10.2020SivassporÇaykur Rizespor
26.10.2020DenizlisporBeşiktaş


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