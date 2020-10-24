2020-2021 Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Galatasaray maç özeti, maç sonucu

2020-2021 Süper Lig 6. hafta maçında Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Galatasaray ile karşılaştı. maç 1-2 sona erdi. Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve Galatasaray taraftarlar maç sonucu'nu, puan durumunu ve maçın özeti'ni merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

Süper Lig'te 6. hafta maçında Büyükşehir Belediye Erzurumspor sahasında Galatasaray ile 24.10.2020 19:00'da karşılaştı. Erzurum Kazım Karabekir stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak. Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Galatasaray maçı kaç kaç bitti? Maçının geniş özeti ve golleri bu haberde. maçın gollerini geniş özetinin linkini ve bu maça dair merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Galatasaray maç sonucu: Büyükşehir Belediye Erzurumspor Galatasaray 1 2 MAÇIN ÖZETİ İÇİN TIKLAYIN Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Galatasaray maç özeti detaylı

STADYUM BİLGİSİ

Erzurum Kazım Karabekir

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

24.10.2020 19:00

MAÇIN HAKEMLERİ

Arda Kardeşler(hakem), Aleks Taşcıoğlu(1. Yardımcı Hakem), Volkan Ahmet Narinç(2. Yardımcı Hakem), Hakan Ceylan(dördüncü Hakem), Suat Arslanboğa(var), Serkan Ok(avar)

Büyükşehir Belediye Erzurumspor

Büyükşehir Belediye Erzurumspor İlk 11

85. Fabien Ceddy Farnolle, 77. Mehmet Murat Uçar, 53. Mucahit Albayrak, 5. Hasan Hatipoğlu, 28. Arturo Rafeal Mina Meza, 13. Petrus Boumal Mayega, 19. İbrahim Akdağ, 4. Gabrıel Antoıne Obertan, 17. Emrah Başsan, 11. Arvydas Novıkovas, 91. Rıcardo Jorge Pıres Gomes

Yedekler

33. Kayacan Erdoğan, 25. Armando Sadiku, 9. Rashad Muhammed, 10. Jugurtha Hamroun, 3. İbrahim Sıssoko, 20. Mitchell Glenn Donald, 88. Osman Çelik, 99. Cenk Ahmet Alkılıç, 30. Adolphe Teıkeu Kamgang, 23. Gökhan Kardeş

Teknik Sorumlu

Mehmet Özdilek

Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

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Oyuna Girenler

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Galatasaray

Galatasaray İlk 11

34. Okan Kocuk, 4. Taylan Antalyalı, 8. Ryan Guno Babel, 9. Radamel Falcao Garcıa Zarate, 10. Younes Belhanda, 19. Ömer Bayram, 27. Chrıstıan Nekadıo Luyındama, 3. Omar Elabdellaouı, 36. Marcelo Josemır Saracchı Pıntos, 45. Marcos Do Nascımento Teıxeıra, 54. Emre Kılınç

Yedekler

99. Fatih Öztürk, 2. Şener Özbayraklı, 15. Ryan Henk Donk, 17. Oğulcan Çağlayan, 18. Muhammed Kerem Aktürkoğlu, 20. Emre Akbaba, 23. Emre Taşdemir, 66. Arda Turan, 80. Ali Yavuz Kol, 90. Mbaye Dıagne

Teknik Sorumlu

Fatih Terim

Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

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Oyuna Girenler

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Süper Lig 6. hafta Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Alanyaspor 5 4 1 0 13 2 13 11 2 Fenerbahçe 5 3 2 0 7 4 11 3 3 Galatasaray 6 3 1 2 8 5 10 3 4 Fatih Karagümrük 5 2 2 1 9 5 8 4 5 Kasımpaşa 6 2 2 2 4 3 8 1 6 Antalyaspor 6 2 2 2 6 8 8 -2 7 Göztepe 6 1 4 1 10 7 7 3 8 BB Erzurumspor 5 2 1 2 7 6 7 1 9 Sivasspor 4 2 1 1 5 4 7 1 10 Başakşehir FK 6 2 1 3 7 7 7 0 11 Gaziantep FK 6 1 4 1 8 9 7 -1 12 Hatayspor 4 2 1 1 3 6 7 -3 13 Konyaspor 5 1 3 1 5 3 6 2 14 Kayserispor 5 2 0 3 4 8 6 -4 15 Çaykur Rizespor 5 1 2 2 7 8 5 -1 16 Trabzonspor 5 1 2 2 5 7 5 -2 17 Yeni Malatyaspor 5 1 2 2 4 8 5 -4 18 Denizlispor 5 1 2 2 3 7 5 -4 19 Beşiktaş 4 1 1 2 5 7 4 -2 20 Gençlerbirliği 4 1 1 2 2 4 4 -2 21 MKE Ankaragücü 4 0 1 3 4 8 1 -4

Süper Lig 6. hafta Fikstür sonuçları