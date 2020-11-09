2020-2021 Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Göztepe maç sonucu

2020-2021 Süper Lig 8. hafta maçında Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Göztepe ile karşılaştı. maç 1-1 sona erdi. Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve Göztepe taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

Süper Lig'da 8. hafta maçında Büyükşehir Belediye Erzurumspor sahasında Göztepe ile 07.11.2020 16:00'da karşılaştı. Erzurum Kazım Karabekir - Erzurum stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak. Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Göztepe maçı kaç kaç bitti? Maçının geniş özeti ve golleri bu haberde. maçın gollerini geniş özetinin linkini ve bu maça dair merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Göztepe maç sonucu: Büyükşehir Belediye Erzurumspor Göztepe 1 1 MAÇIN ÖZETİ İÇİN TIKLAYIN Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Göztepe maç özeti detaylı

STADYUM BİLGİSİ

Erzurum Kazım Karabekir - Erzurum

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

07.11.2020 16:00

MAÇIN HAKEMLERİ

Cüneyt Çakır(hakem), Bahattin Duran(1. Yardımcı Hakem), Orkun Aktaş(2. Yardımcı Hakem), Bülent Birincioğlu(dördüncü Hakem), Özgüç Türkalp(var), Oğuzhan Uğurlu(avar)

Büyükşehir Belediye Erzurumspor

Büyükşehir Belediye Erzurumspor İlk 11

85. Fabien Ceddy Farnolle, 77. Mehmet Murat Uçar, 53. Mucahit Albayrak, 5. Hasan Hatipoğlu, 28. Arturo Rafeal Mina Meza, 13. Petrus Boumal Mayega, 19. İbrahim Akdağ, 3. İbrahim Sıssoko, 91. Rıcardo Jorge Pıres Gomes, 17. Emrah Başsan, 11. Arvydas Novıkovas

Yedekler

33. Kayacan Erdoğan, 99. Cenk Ahmet Alkılıç, 20. Mitchell Glenn Donald, 6. Kaan Kanak, 4. Gabrıel Antoıne Obertan, 88. Osman Çelik, 25. Armando Sadiku, 23. Gökhan Kardeş, 10. Jugurtha Hamroun, 9. Rashad Muhammed

Teknik Sorumlu

Mehmet Özdilek

Goller

Arvydas Novıkovas ,67.dk (p)

Kartlar

Çift Sarı Kart Armando Sadiku 90+4.dk

Oyundan Çıkanlar

İbrahim Akdağ 77.dk, Emrah Başsan 62.dk, Petrus Boumal Mayega 62.dk, Rıcardo Jorge Pıres Gomes 86.dk

Oyuna Girenler

Osman Çelik 77.dk, Rashad Muhammed 62.dk, Mitchell Glenn Donald 62.dk, Armando Sadiku 86.dk

Göztepe

Göztepe İlk 11

70. İrfan Can Eğribayat, 3. Marko Mıhojevıc, 7. Halil Akbunar, 8. Soner Aydoğdu, 11. Zlatko Trıpıc, 12. Guılherme Costa Marques, 20. Lamine Gassama, 9. Pape Cherıf Ndıaye, 6. Kubilay Sönmez, 33. Atınç Nukan, 68. Dzenan Burekovıc

Yedekler

16. Balazs Attıla Megyerı, 4. Chrıstıan Chagas Tarouco, 30. Yalçın Kayan, 28. Metin Yıldırım, 10. Jose Marcıo Da Costa, 17. Andre Bıyogo Poko, 60. Obınna Emmanuel Nwobodo, 41. Berkan Emir, 27. Yılmaz Basravi, 66. Burak Süleyman

Teknik Sorumlu

Goller

Pape Cherıf Ndıaye,13.dk (h)

Oyundan Çıkanlar

Soner Aydoğdu 79.dk, Atınç Nukan 79.dk, Kubilay Sönmez 71.dk, Lamine Gassama 22.dk, Zlatko Trıpıc 79.dk

Oyuna Girenler

Burak Süleyman 79.dk, Chrıstıan Chagas Tarouco 79.dk, Yalçın Kayan 71.dk, Obınna Emmanuel Nwobodo 22.dk, Jose Marcıo Da Costa 79.dk

Süper Lig 8. hafta Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Alanyaspor 7 5 2 0 16 3 17 13 2 Fenerbahçe 8 5 2 1 12 8 17 4 3 Galatasaray 8 5 1 2 11 6 16 5 4 Başakşehir FK 8 4 1 3 11 9 13 2 5 Fatih Karagümrük 8 3 3 2 16 10 12 6 6 Kasımpaşa 8 3 3 2 10 8 12 2 7 Çaykur Rizespor 7 3 2 2 10 8 11 2 8 Gaziantep FK 8 2 5 1 12 11 11 1 9 Yeni Malatyaspor 8 3 2 3 8 10 11 -2 10 Hatayspor 6 3 2 1 5 7 11 -2 11 Beşiktaş 7 3 1 3 10 12 10 -2 12 Konyaspor 7 2 3 2 8 5 9 3 13 Antalyaspor 8 2 3 3 9 12 9 -3 14 Göztepe 7 1 5 1 11 8 8 3 15 Sivasspor 7 2 2 3 7 9 8 -2 16 BB Erzurumspor 7 2 2 3 9 12 8 -3 17 Trabzonspor 8 1 3 4 10 15 6 -5 18 Kayserispor 7 2 0 5 4 10 6 -6 19 Gençlerbirliği 7 1 2 4 5 9 5 -4 20 Denizlispor 7 1 2 4 5 12 5 -7 21 MKE Ankaragücü 6 0 2 4 6 11 2 -5

Süper Lig 8. hafta Fikstür sonuçları