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2020-2021 Çankaya 1 - 0 Edirne Belediyesi Paş Edirnespor / Maç Özeti

2020-2021 TFF 3. Lig 1. Grup 5. hafta maçında Çankaya, Edirne Belediyesi Paş Edirnespor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.

2020-2021 Çankaya 1 - 0 Edirne Belediyesi Paş Edirnespor / Maç Özeti

TFF 3. Lig 1. Grup 5. hafta maçında Çankaya, Edirne Belediyesi Paş Edirnespor ile karşılaştı. maç 1-0 sona erdi. Çankaya ve Edirne Belediyesi Paş Edirnespor taraftarlar maç sonucu'nu, puan durumunu ve maçın özeti'ni merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 3. Lig 1. Grup'te 5. hafta maçında Çankaya sahasında Edirne Belediyesi Paş Edirnespor ile 18.10.2020 14:00'da karşılaştı. Etimesgut Belediyesi Atatürk Stadı - Ankara - Etim stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.

Peki  Çankaya - Edirne Belediyesi Paş Edirnespor maçının skoru ne?
Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Etimesgut Belediyesi Atatürk Stadı - Ankara - Etim stadyumunda oynanan maç 1-0 sona erdi.

STADYUM BİLGİSİ
Etimesgut Belediyesi Atatürk Stadı - Ankara - Etim

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
18.10.2020 14:00

MAÇIN HAKEMLERİ
Ahmet Balkan(hakem), Serhat Sağır(1. Yardımcı Hakem), Hasan Hüseyin Yazıcılar(2. Yardımcı Hakem), Berkay Ağış(dördüncü Hakem)

ÇANKAYAÇankaya

Çankaya İlk 11
72. Muhammed Geylani Özturan, 10. Yağızcan Erdem, 11. Furkan Tütüncü, 17. Doğukan Delimehmet, 8. Metehan Civelek, 22. Ramazan Özcan, 51. Yasin Öztop, 54. Bilal Hallaçlar, 53. Furkan Safi, 77. Deniz Keskin, 80. Miraç Can Doksanoğlu

Yedekler
25. Hüseyin Genç, 12. Mücahit Eraydın, 13. Volkan Kesim, 3. Emre Çoban, 99. Murat Batuhan Abdikoğlu, 20. Yaser Yüce, 61. Cemre Atmaca

Teknik Sorumlu
Yahya Aydın

Goller
Furkan Safi,56.dk (p)

Kartlar
Sarı Kart Cemre Atmaca 70.dk, Sarı Kart Miraç Can Doksanoğlu 84.dk

Oyundan Çıkanlar
Furkan Safi 90.dk, Metehan Civelek 65.dk, Doğukan Delimehmet 59.dk

Oyuna Girenler
Murat Batuhan Abdikoğlu 90.dk, Yaser Yüce 65.dk, Cemre Atmaca 59.dk

EDİRNE BELEDİYESİ PAŞ EDİRNESPOREdirne Belediyesi Paş Edirnespor

Edirne Belediyesi Paş Edirnespor İlk 11
1. Cihan Şentürk, 4. Alperen Kuyubaşı, 5. Anıl Yıldırım, 9. Ahmet Baykal, 11. Harun Özcan, 12. Mazlum Demir, 21. Hasan Gündoğdu, 24. Uğur Adem Gezer, 39. Enis Çeliksu, 61. Mehmet Mustafa Yıldızaç, 80. Ümit Can Tokcu

Yedekler
99. Yusuf Karagöz, 10. Bülent Kocabey, 17. Serkan Bakan, 18. Yiğit Kotan, 20. Güney Gençel, 34. Barış Kasaroğlu, 70. Berk Yiğit Karadağ

Teknik Sorumlu
Ahmet Yavuz

Goller
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Kartlar
Sarı Kart Alperen Kuyubaşı 77.dk

Oyundan Çıkanlar
Anıl Yıldırım 78.dk, Enis Çeliksu 68.dk, Hasan Gündoğdu 65.dk, Ümit Can Tokcu 65.dk, Harun Özcan 78.dk

Oyuna Girenler
Serkan Bakan 78.dk, Güney Gençel 68.dk, Bülent Kocabey 65.dk, Berk Yiğit Karadağ 65.dk, Yiğit Kotan 78.dk

Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
11928 Bucaspor5401124128
2Diyarbekirspor540172125
3Fatsa Belediyespor540173124
4Çankaya FK540185123
5Arnavutköy Belediye532063113
6Belediye Derincespor52217582
7Ofspor52218781
8Yeşilyurt Belediyespor52128672
9Kızılcabölükspor52128771
10Artvin Hopaspor5212677-1
11Edirnespor5203686-2
12Payasspor5113364-3
13Nevşehir Belediyespor5104483-4
141877 Alemdağspor5023282-6
15Kemerspor 200350145101-5
16Manisaspor50143111-8

Fikstür

17.10.20201928 Bucaspor6-1Manisaspor
17.10.2020Fatsa Belediyespor1-0Payasspor
18.10.20201877 Alemdağspor0-1Arnavutköy Belediye
18.10.2020Yeşilyurt Belediyespor3-2Kemerspor 2003
18.10.2020Nevşehir Belediyespor0-1Diyarbekirspor
18.10.2020Kızılcabölükspor2-2Ofspor
18.10.2020Çankaya FK1-0Edirnespor
18.10.2020Artvin Hopaspor2-2Belediye Derincespor


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