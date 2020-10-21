2020-2021 Çankaya 1 - 0 Edirne Belediyesi Paş Edirnespor / Maç Özeti

TFF 3. Lig 1. Grup 5. hafta maçında Çankaya, Edirne Belediyesi Paş Edirnespor ile karşılaştı. maç 1-0 sona erdi. Çankaya ve Edirne Belediyesi Paş Edirnespor taraftarlar maç sonucu'nu, puan durumunu ve maçın özeti'ni merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 3. Lig 1. Grup'te 5. hafta maçında Çankaya sahasında Edirne Belediyesi Paş Edirnespor ile 18.10.2020 14:00'da karşılaştı. Etimesgut Belediyesi Atatürk Stadı - Ankara - Etim stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak. Peki Çankaya - Edirne Belediyesi Paş Edirnespor maçının skoru ne?

Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Etimesgut Belediyesi Atatürk Stadı - Ankara - Etim stadyumunda oynanan maç 1-0 sona erdi.

STADYUM BİLGİSİ

Etimesgut Belediyesi Atatürk Stadı - Ankara - Etim



MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

18.10.2020 14:00



MAÇIN HAKEMLERİ

Ahmet Balkan(hakem), Serhat Sağır(1. Yardımcı Hakem), Hasan Hüseyin Yazıcılar(2. Yardımcı Hakem), Berkay Ağış(dördüncü Hakem)

Çankaya

Çankaya İlk 11

72. Muhammed Geylani Özturan, 10. Yağızcan Erdem, 11. Furkan Tütüncü, 17. Doğukan Delimehmet, 8. Metehan Civelek, 22. Ramazan Özcan, 51. Yasin Öztop, 54. Bilal Hallaçlar, 53. Furkan Safi, 77. Deniz Keskin, 80. Miraç Can Doksanoğlu



Yedekler

25. Hüseyin Genç, 12. Mücahit Eraydın, 13. Volkan Kesim, 3. Emre Çoban, 99. Murat Batuhan Abdikoğlu, 20. Yaser Yüce, 61. Cemre Atmaca



Teknik Sorumlu

Yahya Aydın



Goller

Furkan Safi,56.dk (p)



Kartlar

Sarı Kart Cemre Atmaca 70.dk, Sarı Kart Miraç Can Doksanoğlu 84.dk



Oyundan Çıkanlar

Furkan Safi 90.dk, Metehan Civelek 65.dk, Doğukan Delimehmet 59.dk



Oyuna Girenler

Murat Batuhan Abdikoğlu 90.dk, Yaser Yüce 65.dk, Cemre Atmaca 59.dk

Edirne Belediyesi Paş Edirnespor

Edirne Belediyesi Paş Edirnespor İlk 11

1. Cihan Şentürk, 4. Alperen Kuyubaşı, 5. Anıl Yıldırım, 9. Ahmet Baykal, 11. Harun Özcan, 12. Mazlum Demir, 21. Hasan Gündoğdu, 24. Uğur Adem Gezer, 39. Enis Çeliksu, 61. Mehmet Mustafa Yıldızaç, 80. Ümit Can Tokcu



Yedekler

99. Yusuf Karagöz, 10. Bülent Kocabey, 17. Serkan Bakan, 18. Yiğit Kotan, 20. Güney Gençel, 34. Barış Kasaroğlu, 70. Berk Yiğit Karadağ



Teknik Sorumlu

Ahmet Yavuz



Goller

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Kartlar

Sarı Kart Alperen Kuyubaşı 77.dk



Oyundan Çıkanlar

Anıl Yıldırım 78.dk, Enis Çeliksu 68.dk, Hasan Gündoğdu 65.dk, Ümit Can Tokcu 65.dk, Harun Özcan 78.dk



Oyuna Girenler

Serkan Bakan 78.dk, Güney Gençel 68.dk, Bülent Kocabey 65.dk, Berk Yiğit Karadağ 65.dk, Yiğit Kotan 78.dk

Puan Durumu



Takım O G B M A Y P Av 1 1928 Bucaspor 5 4 0 1 12 4 12 8 2 Diyarbekirspor 5 4 0 1 7 2 12 5 3 Fatsa Belediyespor 5 4 0 1 7 3 12 4 4 Çankaya FK 5 4 0 1 8 5 12 3 5 Arnavutköy Belediye 5 3 2 0 6 3 11 3 6 Belediye Derincespor 5 2 2 1 7 5 8 2 7 Ofspor 5 2 2 1 8 7 8 1 8 Yeşilyurt Belediyespor 5 2 1 2 8 6 7 2 9 Kızılcabölükspor 5 2 1 2 8 7 7 1 10 Artvin Hopaspor 5 2 1 2 6 7 7 -1 11 Edirnespor 5 2 0 3 6 8 6 -2 12 Payasspor 5 1 1 3 3 6 4 -3 13 Nevşehir Belediyespor 5 1 0 4 4 8 3 -4 14 1877 Alemdağspor 5 0 2 3 2 8 2 -6 15 Kemerspor 2003 5 0 1 4 5 10 1 -5 16 Manisaspor 5 0 1 4 3 11 1 -8

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