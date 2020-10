2020-2021 Çarşambaspor, Arhavi Spor maç sonucu

TFF 3. Lig 3. Grup 6. hafta maçında Çarşambaspor, Arhavi Spor ile karşılaştı. maç 5-0 sona erdi. Çarşambaspor ve Arhavi Spor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 3. Lig 3. Grup'da 6. hafta maçında Çarşambaspor sahasında Arhavi Spor ile 29.10.2020 14:00'da karşılaştı. Çarşamba İlçe - Samsun stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak. Peki Çarşambaspor - Arhavi Spor maçının skoru ne? Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Çarşamba İlçe - Samsun stadyumunda oynanan maç 5-0 sona erdi.

STADYUM BİLGİSİ

Çarşamba İlçe - Samsun



MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

29.10.2020 14:00



MAÇIN HAKEMLERİ

Sabit Selvi(hakem), Cankut Gönenç(1. Yardımcı Hakem), Oğuzhan Yiğit Karpuz(2. Yardımcı Hakem), Nevzat Okat(dördüncü Hakem)

Çarşambaspor

Çarşambaspor İlk 11

18. Eren Yılmaz, 4. Kaan Dorak, 5. Oğuzhan Yıldırım, 9. Serhan Yılmaz, 10. Kemal Sabri Bayraktar, 11. Veysel Kılıç, 22. Aykut Topal, 27. Muhammet Can Öztürk, 37. Erhan Tatlıdil, 77. Muhammet Mustafa Doğan, 81. Abdulsamet Can



Yedekler

12. Kadir Kahvecioğlu, 6. Mete Han Genç, 26. Murat Kürüm, 38. Selahattin Seyhun, 58. Metin Karakan, 76. Fırat Salur, 97. Mertcan İhtiyar



Teknik Sorumlu

Kenan Yelek



Goller

Kemal Sabri Bayraktar,5.dk (f), Abdulsamet Can,31.dk (f), Muhammet Can Öztürk,42.dk (f), Serhan Yılmaz,53.dk (f), Selahattin Seyhun,74.dk (f)



Kartlar

Sarı Kart Aykut Topal 65.dk, Sarı Kart Murat Kürüm 90.dk, Sarı Kart Abdulsamet Can 26.dk



Oyundan Çıkanlar

Veysel Kılıç 56.dk, Aykut Topal 73.dk, Abdulsamet Can 56.dk, Kemal Sabri Bayraktar 67.dk, Muhammet Can Öztürk 67.dk



Oyuna Girenler

Murat Kürüm 56.dk, Metin Karakan 73.dk, Mete Han Genç 56.dk, Fırat Salur 67.dk, Selahattin Seyhun 67.dk

Arhavi Spor

Arhavi Spor İlk 11

98. Muharrem Şimşek, 61. Tolga Şahin, 53. Hakan Bozkurt, 4. Emrah Çırak, 5. Köksal Ayaydın, 36. Orhan Nahırcı, 10. Hüseyin Terzi, 12. Barış Hüseyin Söz, 11. Alperen Utku Eskiçırak, 14. Furkan Özdemir, 88. Abdulkadir Özdemir



Yedekler

1. Oğuz Kaan Barış, 9. Bilal Çebi, 23. Uğur Güzelce, 77. Berkay Kalakcı, 8. Evren Horozal, 94. Ahmet Akatın, 27. Hüseyin Yıldız



Kartlar

Kırmızı Kart Emrah Çırak 6.dk



Oyundan Çıkanlar

Abdulkadir Özdemir 36.dk, Barış Hüseyin Söz 46.dk, Furkan Özdemir 46.dk, Alperen Utku Eskiçırak 83.dk, Orhan Nahırcı 59.dk



Oyuna Girenler

Evren Horozal 36.dk, Uğur Güzelce 46.dk, Bilal Çebi 46.dk, Hüseyin Yıldız 83.dk, Berkay Kalakcı 59.dk

Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Karşıyaka 6 5 1 0 13 5 16 8 2 Somaspor 6 4 2 0 10 4 14 6 3 Çatalcaspor 5 4 0 1 11 6 12 5 4 Batman Petrolspor 6 4 0 2 8 5 12 3 5 Çarşambaspor 6 3 2 1 11 3 11 8 6 İçel İdmanyurdu Spor 5 3 2 0 6 1 11 5 7 Isparta 32 Spor 6 2 2 2 9 7 8 2 8 Elazığ Karakoçan FK 6 2 2 2 6 6 8 0 9 Esenler Erokspor 6 2 1 3 6 6 7 0 10 Şile Yıldızspor 6 1 4 1 5 6 7 -1 11 Gölcükspor 6 1 2 3 3 5 5 -2 12 Erbaaspor 5 1 1 3 3 6 4 -3 13 Arhavispor 5 1 1 3 5 10 4 -5 14 Altındağspor 5 1 1 3 2 7 4 -5 15 Yalovaspor 6 0 2 4 5 12 2 -7 16 Cizrespor 5 0 1 4 3 14 1 -11 17 Osmaniyespor FK 4 1 0 3 3 6 3 -3

