2020-2021 Çarşambaspor, Arhavi Spor maç sonucu
TFF 3. Lig 3. Grup 6. hafta maçında Çarşambaspor, Arhavi Spor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.
TFF 3. Lig 3. Grup 6. hafta maçında Çarşambaspor, Arhavi Spor ile karşılaştı. maç 5-0 sona erdi. Çarşambaspor ve Arhavi Spor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.
TFF 3. Lig 3. Grup'da 6. hafta maçında Çarşambaspor sahasında Arhavi Spor ile 29.10.2020 14:00'da karşılaştı. Çarşamba İlçe - Samsun stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.
Peki Çarşambaspor - Arhavi Spor maçının skoru ne?
Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Çarşamba İlçe - Samsun stadyumunda oynanan maç 5-0 sona erdi.
STADYUM BİLGİSİ
Çarşamba İlçe - Samsun
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
29.10.2020 14:00
MAÇIN HAKEMLERİ
Sabit Selvi(hakem), Cankut Gönenç(1. Yardımcı Hakem), Oğuzhan Yiğit Karpuz(2. Yardımcı Hakem), Nevzat Okat(dördüncü Hakem)
Çarşambaspor İlk 11
18. Eren Yılmaz, 4. Kaan Dorak, 5. Oğuzhan Yıldırım, 9. Serhan Yılmaz, 10. Kemal Sabri Bayraktar, 11. Veysel Kılıç, 22. Aykut Topal, 27. Muhammet Can Öztürk, 37. Erhan Tatlıdil, 77. Muhammet Mustafa Doğan, 81. Abdulsamet Can
Yedekler
12. Kadir Kahvecioğlu, 6. Mete Han Genç, 26. Murat Kürüm, 38. Selahattin Seyhun, 58. Metin Karakan, 76. Fırat Salur, 97. Mertcan İhtiyar
Teknik Sorumlu
Kenan Yelek
Goller
Kemal Sabri Bayraktar,5.dk (f), Abdulsamet Can,31.dk (f), Muhammet Can Öztürk,42.dk (f), Serhan Yılmaz,53.dk (f), Selahattin Seyhun,74.dk (f)
Kartlar
Sarı Kart Aykut Topal 65.dk, Sarı Kart Murat Kürüm 90.dk, Sarı Kart Abdulsamet Can 26.dk
Oyundan Çıkanlar
Veysel Kılıç 56.dk, Aykut Topal 73.dk, Abdulsamet Can 56.dk, Kemal Sabri Bayraktar 67.dk, Muhammet Can Öztürk 67.dk
Oyuna Girenler
Murat Kürüm 56.dk, Metin Karakan 73.dk, Mete Han Genç 56.dk, Fırat Salur 67.dk, Selahattin Seyhun 67.dk
Arhavi Spor İlk 11
98. Muharrem Şimşek, 61. Tolga Şahin, 53. Hakan Bozkurt, 4. Emrah Çırak, 5. Köksal Ayaydın, 36. Orhan Nahırcı, 10. Hüseyin Terzi, 12. Barış Hüseyin Söz, 11. Alperen Utku Eskiçırak, 14. Furkan Özdemir, 88. Abdulkadir Özdemir
Yedekler
1. Oğuz Kaan Barış, 9. Bilal Çebi, 23. Uğur Güzelce, 77. Berkay Kalakcı, 8. Evren Horozal, 94. Ahmet Akatın, 27. Hüseyin Yıldız
Teknik Sorumlu
Kartlar
Kırmızı Kart Emrah Çırak 6.dk
Oyundan Çıkanlar
Abdulkadir Özdemir 36.dk, Barış Hüseyin Söz 46.dk, Furkan Özdemir 46.dk, Alperen Utku Eskiçırak 83.dk, Orhan Nahırcı 59.dk
Oyuna Girenler
Evren Horozal 36.dk, Uğur Güzelce 46.dk, Bilal Çebi 46.dk, Hüseyin Yıldız 83.dk, Berkay Kalakcı 59.dk
Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Karşıyaka
|6
|5
|1
|0
|13
|5
|16
|8
|2
|Somaspor
|6
|4
|2
|0
|10
|4
|14
|6
|3
|Çatalcaspor
|5
|4
|0
|1
|11
|6
|12
|5
|4
|Batman Petrolspor
|6
|4
|0
|2
|8
|5
|12
|3
|5
|Çarşambaspor
|6
|3
|2
|1
|11
|3
|11
|8
|6
|İçel İdmanyurdu Spor
|5
|3
|2
|0
|6
|1
|11
|5
|7
|Isparta 32 Spor
|6
|2
|2
|2
|9
|7
|8
|2
|8
|Elazığ Karakoçan FK
|6
|2
|2
|2
|6
|6
|8
|0
|9
|Esenler Erokspor
|6
|2
|1
|3
|6
|6
|7
|0
|10
|Şile Yıldızspor
|6
|1
|4
|1
|5
|6
|7
|-1
|11
|Gölcükspor
|6
|1
|2
|3
|3
|5
|5
|-2
|12
|Erbaaspor
|5
|1
|1
|3
|3
|6
|4
|-3
|13
|Arhavispor
|5
|1
|1
|3
|5
|10
|4
|-5
|14
|Altındağspor
|5
|1
|1
|3
|2
|7
|4
|-5
|15
|Yalovaspor
|6
|0
|2
|4
|5
|12
|2
|-7
|16
|Cizrespor
|5
|0
|1
|4
|3
|14
|1
|-11
|17
|Osmaniyespor FK
|4
|1
|0
|3
|3
|6
|3
|-3
Fikstür
|28.10.2020
|Altındağspor
|0-1
|Esenler Erokspor
|28.10.2020
|Osmaniyespor FK
|1-2
|Isparta 32 Spor
|29.10.2020
|İçel İdmanyurdu Spor
|1-0
|Elazığ Belediyespor
|29.10.2020
|Batman Petrolspor
|1-0
|Yalovaspor
|29.10.2020
|Karşıyaka
|5-1
|Cizrespor
|29.10.2020
|Çarşambaspor
|5-0
|Arhavispor
|29.10.2020
|Somaspor
|3-0
|Çatalcaspor
|29.10.2020
|Şile Yıldızspor
|0-0
|Gölcükspor