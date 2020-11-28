2020-2021 Çarşambaspor, İçel İdmanyurdu Spor Kulübü maç özeti, maç sonucu

TFF 3. Lig 3. Grup 11. hafta maçında Çarşambaspor, İçel İdmanyurdu Spor Kulübü ile karşılaştı. maç 1-0 sona erdi. Çarşambaspor ve İçel İdmanyurdu Spor Kulübü taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 3. Lig 3. Grup'da 11. hafta maçında Çarşambaspor sahasında İçel İdmanyurdu Spor Kulübü ile 28.11.2020 13:00'da karşılaştı. Çarşamba İlçe - Samsun stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak. Peki Çarşambaspor - İçel İdmanyurdu Spor Kulübü maçının skoru ne? Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Çarşamba İlçe - Samsun stadyumunda oynanan maç 1-0 sona erdi. Çarşambaspor - İçel İdmanyurdu Spor Kulübü Maç Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ

Çarşamba İlçe - Samsun



MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

28.11.2020 13:00



MAÇIN HAKEMLERİ

Aykut Sergin(hakem), Emrah Akkaya(1. Yardımcı Hakem), Samet Özkul(2. Yardımcı Hakem), Muhammed Ömür(dördüncü Hakem)

Çarşambaspor

Çarşambaspor İlk 11

12. Kadir Kahvecioğlu, 5. Oğuzhan Yıldırım, 10. Kemal Sabri Bayraktar, 11. Veysel Kılıç, 22. Aykut Topal, 23. Abdulkadir Yıldırım, 26. Murat Kürüm, 37. Erhan Tatlıdil, 38. Selahattin Seyhun, 77. Muhammet Mustafa Doğan, 81. Abdulsamet Can



Yedekler

25. Akın Demirtaş, 4. Kaan Dorak, 6. Mete Han Genç, 27. Muhammet Can Öztürk, 35. Hasan Küçük, 55. Tugay Eruzun, 76. Fırat Salur



Teknik Sorumlu

Kenan Yelek



Goller

Kemal Sabri Bayraktar

İçel İdmanyurdu Spor Kulübü

İçel İdmanyurdu Spor Kulübü İlk 11

33. Sertaç Güzel, 15. Burak Ziyattin Altındaş, 4. Burak Bilgen, 77. Aslan Gök, 6. Gökcan Gelmen, 21. Caner Yılmaz, 19. Uğur Ayhan, 61. Tunahan Ergül, 28. Özer Ozan Pekdemir, 17. Fazlı Ayan, 9. Hakkı Tosun



Yedekler

99. Samet Diler, 13. Ömer Önder, 11. Mahmut Metin, 20. Onur Dursun, 10. Yaşar Çetin, 23. İsmail Köse, 55. Utku Küçük



Teknik Sorumlu

İbrahim Baş

Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Somaspor 10 7 3 0 17 5 24 12 2 İçel İdmanyurdu Spor 11 6 4 1 16 3 22 13 3 Çatalcaspor 10 6 3 1 16 8 21 8 4 Karşıyaka 10 6 3 1 15 7 21 8 5 Şile Yıldızspor 11 5 4 2 15 12 19 3 6 Çarşambaspor 10 5 3 2 15 7 18 8 7 Esenler Erokspor 9 5 1 3 12 7 16 5 8 Isparta 32 Spor 9 4 3 2 14 9 15 5 9 Batman Petrolspor 10 4 2 4 10 11 14 -1 10 Elazığ Karakoçan FK 11 3 4 4 10 12 13 -2 11 Altındağspor 9 3 2 4 6 8 11 -2 12 Erbaaspor 10 3 1 6 5 11 10 -6 13 Gölcükspor 11 2 2 7 5 12 8 -7 14 Osmaniyespor FK 9 3 1 5 8 11 10 -3 15 Arhavispor 9 1 1 7 5 17 4 -12 16 Cizrespor 10 0 3 7 5 22 3 -17 17 Yalovaspor 9 0 2 7 6 18 2 -12

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