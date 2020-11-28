Instagram'ın açığını buldular, gençlere verilen ödül ise şok ettiFirari FETÖ üyesi sahte kimlikle İstanbul’da yakayı ele verdiYılmaz Vural'ın ailesinden yeni açıklama: 'Kan değerleri daha iyi durumda'Korona pozitif çıkan şoför, dolmuş sürerken yakalandı!İyi Aile Babası ne zaman başlıyor? Hangi kanalda, hangi gün başlayacak?Gaziantep, Yeni Malatyaspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 SezonuBereket Sigorta Ümraniyespor - Menemen Spor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu2020-2021 Yalovaspor, Erbaaspor maç özeti, maç sonucu2020-2021 Çatalcaspor, Altındağ Spor maç özeti, maç sonucu2020-2021 Cizre Spor, Osmaniyespor maç özeti, maç sonucu
İstanbul13 °C
  1. HABERLER
  2. SPOR
  3. 2020-2021 Çarşambaspor, İçel İdmanyurdu Spor Kulübü maç özeti, maç sonucu

2020-2021 Çarşambaspor, İçel İdmanyurdu Spor Kulübü maç özeti, maç sonucu

TFF 3. Lig 3. Grup 11. hafta maçında Çarşambaspor, İçel İdmanyurdu Spor Kulübü ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.

2020-2021 Çarşambaspor, İçel İdmanyurdu Spor Kulübü maç özeti, maç sonucu

TFF 3. Lig 3. Grup 11. hafta maçında Çarşambaspor, İçel İdmanyurdu Spor Kulübü ile karşılaştı. maç 1-0 sona erdi. Çarşambaspor ve İçel İdmanyurdu Spor Kulübü taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 3. Lig 3. Grup'da  11. hafta maçında Çarşambaspor sahasında İçel İdmanyurdu Spor Kulübü ile 28.11.2020 13:00'da karşılaştı. Çarşamba İlçe - Samsun stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.

Peki  Çarşambaspor - İçel İdmanyurdu Spor Kulübü maçının skoru ne?

Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Çarşamba İlçe - Samsun stadyumunda oynanan maç 1-0 sona erdi.

Çarşambaspor - İçel İdmanyurdu Spor Kulübü Maç Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ
Çarşamba İlçe - Samsun

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
28.11.2020 13:00

MAÇIN HAKEMLERİ
Aykut Sergin(hakem), Emrah Akkaya(1. Yardımcı Hakem), Samet Özkul(2. Yardımcı Hakem), Muhammed Ömür(dördüncü Hakem)

ÇARŞAMBASPORÇarşambaspor

Çarşambaspor İlk 11
12. Kadir Kahvecioğlu, 5. Oğuzhan Yıldırım, 10. Kemal Sabri Bayraktar, 11. Veysel Kılıç, 22. Aykut Topal, 23. Abdulkadir Yıldırım, 26. Murat Kürüm, 37. Erhan Tatlıdil, 38. Selahattin Seyhun, 77. Muhammet Mustafa Doğan, 81. Abdulsamet Can

Yedekler
25. Akın Demirtaş, 4. Kaan Dorak, 6. Mete Han Genç, 27. Muhammet Can Öztürk, 35. Hasan Küçük, 55. Tugay Eruzun, 76. Fırat Salur

Teknik Sorumlu
Kenan Yelek

Goller
Kemal Sabri Bayraktar

İÇEL İDMANYURDU SPOR KULÜBÜİçel İdmanyurdu Spor Kulübü

İçel İdmanyurdu Spor Kulübü İlk 11
33. Sertaç Güzel, 15. Burak Ziyattin Altındaş, 4. Burak Bilgen, 77. Aslan Gök, 6. Gökcan Gelmen, 21. Caner Yılmaz, 19. Uğur Ayhan, 61. Tunahan Ergül, 28. Özer Ozan Pekdemir, 17. Fazlı Ayan, 9. Hakkı Tosun

Yedekler
99. Samet Diler, 13. Ömer Önder, 11. Mahmut Metin, 20. Onur Dursun, 10. Yaşar Çetin, 23. İsmail Köse, 55. Utku Küçük

Teknik Sorumlu
İbrahim Baş

Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Somaspor107301752412
2İçel İdmanyurdu Spor116411632213
3Çatalcaspor10631168218
4Karşıyaka10631157218
5Şile Yıldızspor115421512193
6Çarşambaspor10532157188
7Esenler Erokspor9513127165
8Isparta 32 Spor9432149155
9Batman Petrolspor10424101114-1
10Elazığ Karakoçan FK11344101213-2
11Altındağspor93246811-2
12Erbaaspor1031651110-6
13Gölcükspor112275128-7
14Osmaniyespor FK931581110-3
15Arhavispor91175174-12
16Cizrespor100375223-17
17Yalovaspor90276182-12

Fikstür

15.11.2020Elazığ Belediyespor Isparta 32 Spor
28.11.2020Elazığ Karakoçan FK1-1Isparta 32 Spor
28.11.2020Arhavispor0-1Şile Yıldızspor
28.11.2020Cizrespor0-2Osmaniyespor FK
28.11.2020Somaspor1-1Batman Petrolspor
28.11.2020Çarşambaspor1-0İçel İdmanyurdu Spor
28.11.2020Çatalcaspor0-0Altındağspor
28.11.2020Gölcükspor0-2Esenler Erokspor
28.11.2020Yalovaspor0-1Erbaaspor
Onur Çelik
Spor Editörü


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT