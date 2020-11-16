2020-2021 Çarşambaspor, Karşıyaka maç özeti, maç sonucu
TFF 3. Lig 3. Grup 9. hafta maçında Çarşambaspor, Karşıyaka ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.
TFF 3. Lig 3. Grup 9. hafta maçında Çarşambaspor, Karşıyaka ile karşılaştı. maç 0-0 sona erdi. Çarşambaspor ve Karşıyaka taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.
TFF 3. Lig 3. Grup'da 9. hafta maçında Çarşambaspor sahasında Karşıyaka ile 15.11.2020 13:00'da karşılaştı. Çarşamba İlçe - Samsun stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.
Peki Çarşambaspor - Karşıyaka maçının skoru ne?
Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Çarşamba İlçe - Samsun stadyumunda oynanan maç 0-0 sona erdi.
Çarşambaspor - Karşıyaka Maç Özetini İzlemek için Tıklayın
STADYUM BİLGİSİ
Çarşamba İlçe - Samsun
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
15.11.2020 13:00
MAÇIN HAKEMLERİ
Ahmet Turan Timuroğlu(hakem), Burak Gültek(1. Yardımcı Hakem), Yakup Keçeci(2. Yardımcı Hakem), Bakır Aslan(dördüncü Hakem)
Çarşambaspor İlk 11
12. Kadir Kahvecioğlu, 5. Oğuzhan Yıldırım, 6. Mete Han Genç, 9. Serhan Yılmaz, 10. Kemal Sabri Bayraktar, 11. Veysel Kılıç, 22. Aykut Topal, 23. Abdulkadir Yıldırım, 26. Murat Kürüm, 37. Erhan Tatlıdil, 77. Muhammet Mustafa Doğan
Yedekler
25. Akın Demirtaş, 4. Kaan Dorak, 27. Muhammet Can Öztürk, 38. Selahattin Seyhun, 55. Tugay Eruzun, 58. Metin Karakan, 71. Cihat Karakuş
Teknik Sorumlu
Goller
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Kartlar
Sarı Kart Muhammet Mustafa Doğan 58.dk, Sarı Kart Erhan Tatlıdil 81.dk, Sarı Kart Serhan Yılmaz 71.dk, Sarı Kart Abdulkadir Yıldırım 25.dk
Oyundan Çıkanlar
Veysel Kılıç 81.dk, Murat Kürüm 90.dk, Serhan Yılmaz 74.dk
Oyuna Girenler
Tugay Eruzun 81.dk, Muhammet Can Öztürk 90.dk, Selahattin Seyhun 74.dk
Karşıyaka İlk 11
71. Erdoğan Açar, 3. Cenk Özbey, 5. Mustafa Aşan, 6. Arif Cılak, 7. Doğukan İnci, 9. Hakan Kuş, 17. Mustafa Değirmenci, 22. Metin Peker, 33. Burak Karapınar, 95. Muhammet Fatih Öztekin, 99. İlyas Kahraman
Yedekler
89. Mehmet Aksoy, 8. Harun Atalay, 10. Battal Demirbilek, 14. Özkan Duman, 19. Batuhan Kara, 88. Anıl Çıracı, 20. Namık Barış Çelik
Teknik Sorumlu
Soner Tolungüç
Goller
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Kartlar
Sarı Kart Mustafa Aşan 61.dk
Oyundan Çıkanlar
Arif Cılak 86.dk, Mustafa Değirmenci 56.dk, Burak Karapınar 76.dk, Muhammet Fatih Öztekin 46.dk
Oyuna Girenler
Harun Atalay 86.dk, Namık Barış Çelik 56.dk, Anıl Çıracı 76.dk, Özkan Duman 46.dk
Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Somaspor
|8
|6
|2
|0
|15
|4
|20
|11
|2
|Karşıyaka
|8
|5
|3
|0
|14
|6
|18
|8
|3
|Çatalcaspor
|8
|5
|2
|1
|15
|8
|17
|7
|4
|İçel İdmanyurdu Spor
|8
|4
|4
|0
|10
|2
|16
|8
|5
|Şile Yıldızspor
|9
|4
|4
|1
|14
|11
|16
|3
|6
|Esenler Erokspor
|8
|4
|1
|3
|10
|7
|13
|3
|7
|Batman Petrolspor
|8
|4
|1
|3
|8
|7
|13
|1
|8
|Çarşambaspor
|8
|3
|3
|2
|11
|6
|12
|5
|9
|Isparta 32 Spor
|7
|3
|2
|2
|11
|7
|11
|4
|10
|Elazığ Karakoçan FK
|9
|2
|3
|4
|8
|11
|9
|-3
|11
|Gölcükspor
|9
|2
|2
|5
|4
|8
|8
|-4
|12
|Altındağspor
|7
|2
|1
|4
|3
|8
|7
|-5
|13
|Erbaaspor
|8
|2
|1
|5
|4
|10
|7
|-6
|14
|Osmaniyespor FK
|7
|2
|1
|4
|6
|8
|7
|-2
|15
|Arhavispor
|6
|1
|1
|4
|5
|12
|4
|-7
|16
|Cizrespor
|8
|0
|3
|5
|5
|17
|3
|-12
|17
|Yalovaspor
|8
|0
|2
|6
|6
|17
|2
|-11
Fikstür
|07.11.0020
|Elazığ Belediyespor
|Osmaniyespor FK
|07.11.2020
|Erokspor
|Isparta 32 Spor
|15.11.2020
|Gölcükspor
|0-1
|Erbaaspor
|15.11.2020
|Cizrespor
|2-3
|Şile Yıldızspor
|15.11.2020
|Elazığ Karakoçan FK
|0-0
|Osmaniyespor FK
|15.11.2020
|Çarşambaspor
|0-0
|Karşıyaka
|15.11.2020
|Çatalcaspor
|1-1
|İçel İdmanyurdu Spor
|15.11.2020
|Esenler Erokspor
|P-P
|Isparta 32 Spor
|15.11.2020
|Yalovaspor
|P-P
|Altındağspor
|06.12.2020
|Arhavispor
|Batman Petrolspor