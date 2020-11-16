2020-2021 Çatalcaspor, İçel İdmanyurdu Spor Kulübü maç özeti, maç sonucu2020-2021 Gölcükspor, Erbaaspor maç özeti, maç sonucu2020-2021 Çarşambaspor, Karşıyaka maç özeti, maç sonucu2020-2021 Elazığ Karakoçan, Osmaniyespor maç özeti, maç sonucu2020-2021 Cizre Spor, Şile Yıldızspor maç özeti, maç sonucuSarıyer’de şüpheli paket paniği yaşandı2020-2021 Halide Edip Adıvarspor, Yozgatspor 1959 maç özeti, maç sonucu2020-2021 Mardin Fosfat Spor, Büyükçekmece Tepecik Spor maç özeti, maç sonucu2020-2021 Tokatspor, Darıca Gençlerbirliği maç özeti, maç sonucu2020-2021 Kahta 02 Spor, Yomra Spor maç özeti, maç sonucu
İstanbul10 °C
  1. HABERLER
  2. SPOR
  3. 2020-2021 Çarşambaspor, Karşıyaka maç özeti, maç sonucu

2020-2021 Çarşambaspor, Karşıyaka maç özeti, maç sonucu

TFF 3. Lig 3. Grup 9. hafta maçında Çarşambaspor, Karşıyaka ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.

2020-2021 Çarşambaspor, Karşıyaka maç özeti, maç sonucu

TFF 3. Lig 3. Grup 9. hafta maçında Çarşambaspor, Karşıyaka ile karşılaştı. maç 0-0 sona erdi. Çarşambaspor ve Karşıyaka taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 3. Lig 3. Grup'da  9. hafta maçında Çarşambaspor sahasında Karşıyaka ile 15.11.2020 13:00'da karşılaştı. Çarşamba İlçe - Samsun stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.

Peki  Çarşambaspor - Karşıyaka maçının skoru ne?

Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Çarşamba İlçe - Samsun stadyumunda oynanan maç 0-0 sona erdi.

Çarşambaspor - Karşıyaka Maç Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ
Çarşamba İlçe - Samsun

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
15.11.2020 13:00

MAÇIN HAKEMLERİ
Ahmet Turan Timuroğlu(hakem), Burak Gültek(1. Yardımcı Hakem), Yakup Keçeci(2. Yardımcı Hakem), Bakır Aslan(dördüncü Hakem)

ÇARŞAMBASPORÇarşambaspor

Çarşambaspor İlk 11
12. Kadir Kahvecioğlu, 5. Oğuzhan Yıldırım, 6. Mete Han Genç, 9. Serhan Yılmaz, 10. Kemal Sabri Bayraktar, 11. Veysel Kılıç, 22. Aykut Topal, 23. Abdulkadir Yıldırım, 26. Murat Kürüm, 37. Erhan Tatlıdil, 77. Muhammet Mustafa Doğan

Yedekler
25. Akın Demirtaş, 4. Kaan Dorak, 27. Muhammet Can Öztürk, 38. Selahattin Seyhun, 55. Tugay Eruzun, 58. Metin Karakan, 71. Cihat Karakuş

Teknik Sorumlu


Goller
{homeGoal}

Kartlar
Sarı Kart Muhammet Mustafa Doğan 58.dk, Sarı Kart Erhan Tatlıdil 81.dk, Sarı Kart Serhan Yılmaz 71.dk, Sarı Kart Abdulkadir Yıldırım 25.dk

Oyundan Çıkanlar
Veysel Kılıç 81.dk, Murat Kürüm 90.dk, Serhan Yılmaz 74.dk

Oyuna Girenler
Tugay Eruzun 81.dk, Muhammet Can Öztürk 90.dk, Selahattin Seyhun 74.dk

KARŞIYAKAKarşıyaka

Karşıyaka İlk 11
71. Erdoğan Açar, 3. Cenk Özbey, 5. Mustafa Aşan, 6. Arif Cılak, 7. Doğukan İnci, 9. Hakan Kuş, 17. Mustafa Değirmenci, 22. Metin Peker, 33. Burak Karapınar, 95. Muhammet Fatih Öztekin, 99. İlyas Kahraman

Yedekler
89. Mehmet Aksoy, 8. Harun Atalay, 10. Battal Demirbilek, 14. Özkan Duman, 19. Batuhan Kara, 88. Anıl Çıracı, 20. Namık Barış Çelik

Teknik Sorumlu
Soner Tolungüç

Goller
{awayGoal}

Kartlar
Sarı Kart Mustafa Aşan 61.dk

Oyundan Çıkanlar
Arif Cılak 86.dk, Mustafa Değirmenci 56.dk, Burak Karapınar 76.dk, Muhammet Fatih Öztekin 46.dk

Oyuna Girenler
Harun Atalay 86.dk, Namık Barış Çelik 56.dk, Anıl Çıracı 76.dk, Özkan Duman 46.dk

Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Somaspor86201542011
2Karşıyaka8530146188
3Çatalcaspor8521158177
4İçel İdmanyurdu Spor8440102168
5Şile Yıldızspor94411411163
6Esenler Erokspor8413107133
7Batman Petrolspor841387131
8Çarşambaspor8332116125
9Isparta 32 Spor7322117114
10Elazığ Karakoçan FK92348119-3
11Gölcükspor9225488-4
12Altındağspor7214387-5
13Erbaaspor82154107-6
14Osmaniyespor FK7214687-2
15Arhavispor61145124-7
16Cizrespor80355173-12
17Yalovaspor80266172-11

Fikstür

07.11.0020Elazığ Belediyespor Osmaniyespor FK
07.11.2020Erokspor Isparta 32 Spor
15.11.2020Gölcükspor0-1Erbaaspor
15.11.2020Cizrespor2-3Şile Yıldızspor
15.11.2020Elazığ Karakoçan FK0-0Osmaniyespor FK
15.11.2020Çarşambaspor0-0Karşıyaka
15.11.2020Çatalcaspor1-1İçel İdmanyurdu Spor
15.11.2020Esenler EroksporP-PIsparta 32 Spor
15.11.2020YalovasporP-PAltındağspor
06.12.2020Arhavispor Batman Petrolspor
Onur Çelik
Spor Editörü


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT