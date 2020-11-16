2020-2021 Çarşambaspor, Karşıyaka maç özeti, maç sonucu

TFF 3. Lig 3. Grup 9. hafta maçında Çarşambaspor, Karşıyaka ile karşılaştı. maç 0-0 sona erdi. Çarşambaspor ve Karşıyaka taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 3. Lig 3. Grup'da 9. hafta maçında Çarşambaspor sahasında Karşıyaka ile 15.11.2020 13:00'da karşılaştı. Çarşamba İlçe - Samsun stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak. Peki Çarşambaspor - Karşıyaka maçının skoru ne? Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Çarşamba İlçe - Samsun stadyumunda oynanan maç 0-0 sona erdi. Çarşambaspor - Karşıyaka Maç Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ

Çarşamba İlçe - Samsun



MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

15.11.2020 13:00



MAÇIN HAKEMLERİ

Ahmet Turan Timuroğlu(hakem), Burak Gültek(1. Yardımcı Hakem), Yakup Keçeci(2. Yardımcı Hakem), Bakır Aslan(dördüncü Hakem)

Çarşambaspor

Çarşambaspor İlk 11

12. Kadir Kahvecioğlu, 5. Oğuzhan Yıldırım, 6. Mete Han Genç, 9. Serhan Yılmaz, 10. Kemal Sabri Bayraktar, 11. Veysel Kılıç, 22. Aykut Topal, 23. Abdulkadir Yıldırım, 26. Murat Kürüm, 37. Erhan Tatlıdil, 77. Muhammet Mustafa Doğan



Yedekler

25. Akın Demirtaş, 4. Kaan Dorak, 27. Muhammet Can Öztürk, 38. Selahattin Seyhun, 55. Tugay Eruzun, 58. Metin Karakan, 71. Cihat Karakuş



Teknik Sorumlu





Goller

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Kartlar

Sarı Kart Muhammet Mustafa Doğan 58.dk, Sarı Kart Erhan Tatlıdil 81.dk, Sarı Kart Serhan Yılmaz 71.dk, Sarı Kart Abdulkadir Yıldırım 25.dk



Oyundan Çıkanlar

Veysel Kılıç 81.dk, Murat Kürüm 90.dk, Serhan Yılmaz 74.dk



Oyuna Girenler

Tugay Eruzun 81.dk, Muhammet Can Öztürk 90.dk, Selahattin Seyhun 74.dk

Karşıyaka

Karşıyaka İlk 11

71. Erdoğan Açar, 3. Cenk Özbey, 5. Mustafa Aşan, 6. Arif Cılak, 7. Doğukan İnci, 9. Hakan Kuş, 17. Mustafa Değirmenci, 22. Metin Peker, 33. Burak Karapınar, 95. Muhammet Fatih Öztekin, 99. İlyas Kahraman



Yedekler

89. Mehmet Aksoy, 8. Harun Atalay, 10. Battal Demirbilek, 14. Özkan Duman, 19. Batuhan Kara, 88. Anıl Çıracı, 20. Namık Barış Çelik



Teknik Sorumlu

Soner Tolungüç



Goller

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Kartlar

Sarı Kart Mustafa Aşan 61.dk



Oyundan Çıkanlar

Arif Cılak 86.dk, Mustafa Değirmenci 56.dk, Burak Karapınar 76.dk, Muhammet Fatih Öztekin 46.dk



Oyuna Girenler

Harun Atalay 86.dk, Namık Barış Çelik 56.dk, Anıl Çıracı 76.dk, Özkan Duman 46.dk

Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Somaspor 8 6 2 0 15 4 20 11 2 Karşıyaka 8 5 3 0 14 6 18 8 3 Çatalcaspor 8 5 2 1 15 8 17 7 4 İçel İdmanyurdu Spor 8 4 4 0 10 2 16 8 5 Şile Yıldızspor 9 4 4 1 14 11 16 3 6 Esenler Erokspor 8 4 1 3 10 7 13 3 7 Batman Petrolspor 8 4 1 3 8 7 13 1 8 Çarşambaspor 8 3 3 2 11 6 12 5 9 Isparta 32 Spor 7 3 2 2 11 7 11 4 10 Elazığ Karakoçan FK 9 2 3 4 8 11 9 -3 11 Gölcükspor 9 2 2 5 4 8 8 -4 12 Altındağspor 7 2 1 4 3 8 7 -5 13 Erbaaspor 8 2 1 5 4 10 7 -6 14 Osmaniyespor FK 7 2 1 4 6 8 7 -2 15 Arhavispor 6 1 1 4 5 12 4 -7 16 Cizrespor 8 0 3 5 5 17 3 -12 17 Yalovaspor 8 0 2 6 6 17 2 -11

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